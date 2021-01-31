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Новини За кордоном
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Московська влада попередила про "ситуативне закриття" станцій метро: рішення ухвалюються на вимогу поліції

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Московська влада попередила про

Департамент транспорту Москви повідомив, що упродовж дня можливі "ситуативні закриття" станцій метро.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Медузу.

У мерії зазначили, що такі рішення можуть ухвалювати на вимогу поліції.

Також повідомляється, що в Москві з 8:00 закрито станції метро "Олександрівський сад", "Охотний ряд", "Театральна", "Площа Революції", "Кузнецький міст", "Луб'янка", "Китай-місто".

Згодом департамент транспорту Москви оголосив про закриття на вхід і вихід вестибюлів станцій метро "Красні ворота" і "Сухаревська".

За даними видання, входи на станції "Чисті стави" і "Трубна" оточені поліцією, але самі станції наразі працюють.

Як повідомлялося, сьогодні у РФ вібуваються акції на підтримку опозиціонера Олексія Навального. За даними правозахисників, наразі затримано 519 осіб.  ОМОН досить жорстко відтісняє і затримує людей.

Дивіться також: Хороводи, ОМОН, "Аквадискотека" і 150 затриманих: у Росії почалися протести за Навального. ВIДЕО
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Топ коментарі
+6
В Раше все движется в правильном направлении -- в задницу. Чем больше в Раше бардака -- тем лучше. Запасаемся поп-корном.
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31.01.2021 11:51
+5
Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 6090
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31.01.2021 11:59
+4
Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 2281
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31.01.2021 11:51
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Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 2281
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31.01.2021 11:51 Відповісти
В Раше все движется в правильном направлении -- в задницу. Чем больше в Раше бардака -- тем лучше. Запасаемся поп-корном.
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31.01.2021 11:51 Відповісти
Точно. Чем больше они там перебьют друг друга- тем меньше их придёт убивать украинцев. Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 9736
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31.01.2021 11:57 Відповісти
Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 6090
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31.01.2021 11:59 Відповісти
ПОЦ конкретный, но со своей задачей по развалу Раши пока справляется.
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31.01.2021 12:10 Відповісти
ух сколько набежало "бутебродных" комментаторов - полезных для кремля идиотов.
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31.01.2021 14:15 Відповісти
Пустите дезу что Макдональдс кормит всех протестующих бесплатно сегодня, они забудут про х..ла и пойдут громить Маки, когда узнают что это неправда.... а то заворачиваетесь с метро...
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31.01.2021 12:01 Відповісти
менты-разносчики плакатов Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 6385.
Московские власти предупредили о "ситуативном закрытии" станций метро: решения принимаются по требованию полиции - Цензор.НЕТ 1436
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31.01.2021 12:03 Відповісти
Менты солидарны.
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31.01.2021 12:51 Відповісти
хаму подібне у Києві не допомогло. але зараз не Київ і не українці...
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31.01.2021 12:08 Відповісти
Москали сильно не напрягаются, только в воскресенье, подставляют свои тупые головы под дубинки омона, бялорусы более патриотичны.
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31.01.2021 12:27 Відповісти
Хммм.....садитесь все на лашади....белые, как шаман Габышев. Кстати где он? Без шамана нельзя, шаман нужен обязательно.
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31.01.2021 12:38 Відповісти
У нас так и Янукович, и Порошенко ςςαλи, и закрывали Киевское метро.
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31.01.2021 12:49 Відповісти
Как бы

Московська влада попередила про "ситуативне закриття" станцій метро: рішення ухвалюються на вимогу поліції - Цензор.НЕТ 155
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31.01.2021 12:58 Відповісти
Нужно ещё ситуативно закрывать водочные магазины Московська влада попередила про "ситуативне закриття" станцій метро: рішення ухвалюються на вимогу поліції - Цензор.НЕТ 4878 и ТВ каналы.
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31.01.2021 13:04 Відповісти
Водочные магазины в паРаше это гаранты конституции... Московська влада попередила про "ситуативне закриття" станцій метро: рішення ухвалюються на вимогу поліції - Цензор.НЕТ 4243
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31.01.2021 13:39 Відповісти
Эх, Nickol Nickols,если Закрыть водочные магазины то Никакой омон,никакая полиция не сможет удержать всех "трезвенников" рашии!
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31.01.2021 13:27 Відповісти
У нас більш інтелігентно тоді працювали сатрапи, вони об'являли спочатку мінування невідомим певних станцій, і вже тоді закривали станції, відключали мобільні телефони тощо.
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31.01.2021 13:54 Відповісти
 
 