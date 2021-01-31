ЄС вітає виділення Україні 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech: у межах механізму COVAX ви серед перших країн

Європейський Союз вітає виділення Україні 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer/BioNTech у межах механізму COVAX, який підтримується ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву представництва ЄС в Україні, яка розміщена на офіційній сторінці представництва у фейсбуці.

У заяві нагадується, що відповідне рішення було ухвалено 30 січня. Команда ЄС, зокрема Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк і держави-члени ЄС, анонсувала виділення понад 870 млн євро на підтримку ініціативи COVAX.

"COVID-19 став безпрецедентним викликом для усього світу. Коронавірус впливає на наше здоров’я, роботу, родини та якість життя. Вакцинація відіграє ключову роль у перемозі над пандемією. Жоден із нас не перебуває у безпеці, доки безпека не гарантована для всіх. Засновуючись на принципах "Team Europe", Європейський Союз із гордістю підтримує зусилля COVAX із забезпечення наших партнерів вакциною, і Україна стала однією із перших таких країн", – зазначив Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.

Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX вже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього, раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.

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