ЄС вітає виділення Україні 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech: у межах механізму COVAX ви серед перших країн
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Європейський Союз вітає виділення Україні 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer/BioNTech у межах механізму COVAX, який підтримується ЄС.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву представництва ЄС в Україні, яка розміщена на офіційній сторінці представництва у фейсбуці.
У заяві нагадується, що відповідне рішення було ухвалено 30 січня. Команда ЄС, зокрема Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк і держави-члени ЄС, анонсувала виділення понад 870 млн євро на підтримку ініціативи COVAX.
"COVID-19 став безпрецедентним викликом для усього світу. Коронавірус впливає на наше здоров’я, роботу, родини та якість життя. Вакцинація відіграє ключову роль у перемозі над пандемією. Жоден із нас не перебуває у безпеці, доки безпека не гарантована для всіх. Засновуючись на принципах "Team Europe", Європейський Союз із гордістю підтримує зусилля COVAX із забезпечення наших партнерів вакциною, і Україна стала однією із перших таких країн", – зазначив Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.
Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX вже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього, раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.
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Депутатам рады и их семьям хватит - еще и на перепродажу останется.
теперь зможемо привити 80 відсотків населення України, якого ж, як раз, 60 тисяч!
слава зє і його адміністрації
За весь 2020 год в мире заболело 100 млн. человек. На Земле 7 млрд. человек. Это 1,5% населения. Это 15 человек на 1000 населения или 10 человек на 700 населения. Это 0,3 млн. в день. (https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/)
По странам: Индия - 0,8%, Украина - 3%, США - 8%.
За последние 20 дней 2021 года в мире заболели 14 млн. человек. Это 0,7 млн. в день. Темп заболеваемости, следовательно, медленно увеличивается (с 0,3 млн. в день до 0,7 млн. в день). Вакцинация может существенно снизить темп, только если она эффективная.
Вернёмся к 10 человекам на 700 населения в отсутствии вакцинации. Если привить всё население Земли, то:
90% эффективность означает, что вместо каждых 10 человек привитых в последствии заболеет 1 человек. Это вместо 1,5% населения заболеет 0,15%.
70% эффективность означает, что вместо каждых 10 человек привитых в последствии заболеет 3 человека. Это вместо 1,5% населения заболеет 0,45%.
50% эффективность означает, что вместо каждых 10 человек привитых в последствии заболеет 5 человек. Это вместо 1,5% населения заболеет 0,75%.
серед 100 країн ,котрі мають холодильники з температурою нижче 70 градусів...