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ЄС вітає виділення Україні 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech: у межах механізму COVAX ви серед перших країн

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

ЄС вітає виділення Україні 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech: у межах механізму COVAX ви серед перших країн

Європейський Союз вітає виділення Україні 117 тисяч доз вакцини проти COVID-19 виробництва компанії Pfizer/BioNTech у межах механізму COVAX, який підтримується ЄС.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на заяву представництва ЄС в Україні, яка розміщена на офіційній сторінці представництва у фейсбуці.

У заяві нагадується, що відповідне рішення було ухвалено 30 січня. Команда ЄС, зокрема Європейська комісія, Європейський інвестиційний банк і держави-члени ЄС, анонсувала виділення понад 870 млн євро на підтримку ініціативи COVAX.

"COVID-19 став безпрецедентним викликом для усього світу. Коронавірус впливає на наше здоров’я, роботу, родини та якість життя. Вакцинація відіграє ключову роль у перемозі над пандемією. Жоден із нас не перебуває у безпеці, доки безпека не гарантована для всіх. Засновуючись на принципах "Team Europe", Європейський Союз із гордістю підтримує зусилля COVAX із забезпечення наших партнерів вакциною, і Україна стала однією із перших таких країн", – зазначив Матті Маасікас, голова Представництва ЄС в Україні.

Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX вже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього, раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.

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Топ коментарі
+18
Отличная новость!
Депутатам рады и их семьям хватит - еще и на перепродажу останется.
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31.01.2021 12:32
+13
"Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко" ... Все точно, как мы и предупреждали. "...общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности. Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной. Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech. Коррупционная вакцинация от Зеленского и Ко. "(с)
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31.01.2021 12:42
+11
А где обещанные Бубочкой мульены баночек с вакциной? Еще в дороге. да? А-ха-ха!! Давайте вместе поржем, зетипиллы!
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31.01.2021 12:37
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Отличная новость!
Депутатам рады и их семьям хватит - еще и на перепродажу останется.
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31.01.2021 12:32 Відповісти
А прихлебателям, любовницам и челяди?!
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31.01.2021 12:38 Відповісти
Ну, так примерно и будет 117 тыс.
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31.01.2021 19:08 Відповісти
це все завдяки мєндєль, яка врегулювала проблему з вакциною двома твітами!
теперь зможемо привити 80 відсотків населення України, якого ж, як раз, 60 тисяч!
слава зє і його адміністрації
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31.01.2021 12:33 Відповісти
Будут через "Евролаб" распространять "кому надо", где вiслюк типа анализы сдавал?
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31.01.2021 12:33 Відповісти
Якраз вистачить на весь квартал з усіма їхніми родичами.
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31.01.2021 12:35 Відповісти
Так их загонят на "лево", как те маски из запаса.
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31.01.2021 12:35 Відповісти
А где обещанные Бубочкой мульены баночек с вакциной? Еще в дороге. да? А-ха-ха!! Давайте вместе поржем, зетипиллы!
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31.01.2021 12:37 Відповісти
Мільйон- це про китайську.
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31.01.2021 13:02 Відповісти
Китайською хай коле себе і свиней з свого свинарника.
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31.01.2021 14:22 Відповісти
тільки для своїх а для реклами пару чоловік
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31.01.2021 12:39 Відповісти
"Кому не хватит Pfizer, будут привиты Sinovac, - Ляшко" ... Все точно, как мы и предупреждали. "...общей массе населения будет вколота вакцина созданная по научным принципам 19 века с весьма туманными характеристиками эффективности. Мы вам гарантируем, что ни один из инициаторов этого закона не будет прививать себя и своих близких этой вакциной. Для них найдется Moderna и Pfizer-BioNTech. Коррупционная вакцинация от Зеленского и Ко. "(с)
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31.01.2021 12:42 Відповісти
На месте ЕС я бы не дал Ослу ни одной дозы. Пусть зетипиллы посмотрят на то чмо шо они выбрали. И передохнут с половины от макшанского спутника.
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31.01.2021 12:42 Відповісти
Не обидится. Ему нужны дозы других веществ
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31.01.2021 14:48 Відповісти
Звичайно ж кловуняра зустрічатиме самальот на ірадромі і це покажуть на всіх каналах який він маладєц..
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31.01.2021 12:43 Відповісти
Это же звиздец ,как много ,Степашка улыбается , а шо они делали под года назад ,даже не чесались ,чтобы заказать вакцину 😡
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31.01.2021 12:47 Відповісти
Эти вакцины нельзя заказать. Производственных мощностей не хватает. Поэтому вакцины предназначены только себе и ближайшим союзникам.
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31.01.2021 13:16 Відповісти
ЕС приветствует выделение Украине 117 тыс. доз вакцины Pfizer/BioNTech: в рамках механизма COVAX вы в числе первых стран - Цензор.НЕТ 6090
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31.01.2021 12:48 Відповісти
От цікаво, що таке "структури державної безпеки"?
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31.01.2021 13:04 Відповісти
Realno na 58 tysiac poskolku dve dozi idut celoveku,a bolse vriatli skoro dast pfizer.Polovina vracam,a drugaja svojim liudiam.Eto bezplatno otdajut COVAX
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31.01.2021 12:50 Відповісти
Звісно , що для Зеленої гопоти вистачить цієї вакцини , а решту населення будут вакцинувати китайським гівном !
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31.01.2021 13:09 Відповісти
Ого ....для України це забагато ...
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31.01.2021 13:24 Відповісти
Немного статистики коронавируса.
За весь 2020 год в мире заболело 100 млн. человек. На Земле 7 млрд. человек. Это 1,5% населения. Это 15 человек на 1000 населения или 10 человек на 700 населения. Это 0,3 млн. в день. (https://index.minfin.com.ua/reference/coronavirus/)
По странам: Индия - 0,8%, Украина - 3%, США - 8%.
За последние 20 дней 2021 года в мире заболели 14 млн. человек. Это 0,7 млн. в день. Темп заболеваемости, следовательно, медленно увеличивается (с 0,3 млн. в день до 0,7 млн. в день). Вакцинация может существенно снизить темп, только если она эффективная.
Вернёмся к 10 человекам на 700 населения в отсутствии вакцинации. Если привить всё население Земли, то:
90% эффективность означает, что вместо каждых 10 человек привитых в последствии заболеет 1 человек. Это вместо 1,5% населения заболеет 0,15%.
70% эффективность означает, что вместо каждых 10 человек привитых в последствии заболеет 3 человека. Это вместо 1,5% населения заболеет 0,45%.
50% эффективность означает, что вместо каждых 10 человек привитых в последствии заболеет 5 человек. Это вместо 1,5% населения заболеет 0,75%.
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31.01.2021 15:07 Відповісти
и все властьимущие барыги побегут прививаться , а врачи и старики подождут непонятного дерьма!
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31.01.2021 15:50 Відповісти
не збрехали.. )))
серед 100 країн ,котрі мають холодильники з температурою нижче 70 градусів... ЄС вітає виділення Україні 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech: у межах механізму COVAX ви серед перших країн - Цензор.НЕТ 4867
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01.02.2021 09:23 Відповісти
 
 