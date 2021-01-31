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За добу в Києві від COVID-19 померли 16 осіб, виявили понад дві сотні нових інфікувань

Новини Цензор.НЕТ Київські новини Здоров'я

Упродовж суботи, 30 січня, в Києві виявили ще 215 нових хворих на коронавірус, 16 інфіхованих померли.

Як передає Цензор.НЕТ, про це мер Києва Віталій Кличко написав у Telegram.

Зокрема, за останній день захворіли 117 жінок віком від 19 до 83 років, 88 чоловіків віком від 18 до 86 років, 2 дівчинки 1 і 3 років і 8 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

COVID-19 виявили у 10 медиків.

У лікарні столиці за добу госпіталізували 26 пацієнтів. Одужали за добу 707 осіб.

Підтверджених випадків захворювання в Києві наразі вже 128 389. Коронавірус подолали 68 558 киян. За період пандемії коронавірус забрав життя 2 365 жителів міста.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі - 76, у Дніпровському - 51 і в Святошинському районі - 25 випадків.

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За добу в Києві від COVID-19 померли 16 осіб, виявили понад дві сотні нових інфікувань 01
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Вже хоч правильно почали писати "виявили", а не "захворіли".
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31.01.2021 12:49 Відповісти
Складуєтьсся враження що в Україні помирають виключно від ковіда.
Так може надавати повну статистику скільки померло і від раку,туберкульозу та і від інших соціальних хвороб?
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31.01.2021 13:10 Відповісти
Ну когда уже перестанут цитировать этого полудурка с отбитым мозгом? Каким образом было подтверждено эти 16 смертей от "коронавируса". За подобные сообщения Виталику, как минимум, язык нужно прибить шиферным гвоздем к дереву... Но с учетом его заслуг по разжиганию коронавирусной истерии, наказание должно быть и будет значительно суровее.
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31.01.2021 15:22 Відповісти
 
 