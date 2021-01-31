ОМОН проводить масові затримання на протестних акціях на підтримку Навального в РФ. ВIДЕО
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У Москві і Санкт-Петербурзі поліція намагається запобігти масовим протестам на підтримку опозиційного політика Олексія Навального.
Як інформує Цензор.НЕТ, трансляцію подій веде телеканал Настоящее время.
У Москві поліція затримує людей біля центральних станцій метро, аби не дати можливості протестувальникам зібратися разом. Соратник Навального Леонід Волков у твітері закликав протестувальників йти до метро "Комсомольська", до Площі трьох вокзалів. Затримано не менше 100 людей, на Сухаревській площі автозаки переповнені.
Хода на Садовому кільці в Москві:
Від Московського театру юного глядача протестувальники рушили у бік Невського проспекту. Учасники протестів повідомляють про жорстокі затримання з боку ОМОНу.
За інформацією ОВД-Инфо, на 12:20 за київським часом затримано вже понад 1000 осіб.
Дивіться також пряму трансляцію журналістів "Радіо свобода", які висвітлюють події, що відбуваються на акціях протесту в російських містах:
Будь ласка, зачекайте...
а прошлая типа была лучше?
Для Украины, всё, что рушит режим в рф - хорошо.
Чи ти з Лахти )
насральныйнавальный такое же х#йло, только в профиль... правильно их омон лупит - не холопское это дело государя выбирать.
Какая ?
Як чорт молиться стане, -
Таке іспоконвіку
Його нутро погане.
Він буде вам у вічі
Брехати без упину,
А потім при нагоді
Ножа устромить в спину.
Загадка їх, нарешті,
Тепер усім відома, -
У них, як у дебілів,
Є зайва хромосома.
"Москва сльозам не вірить,
Москва лиш крові хоче", -
Ця приказка кацапська,
Як бачимо, пророча.
Нас недарма Шевченко
Застерігав почути, -
Москва для України, -
Найгірший ворог лютий.
І, що б ви не робили, -
Кацапа не змінити,
Найкраще, - це стіною
Його обгородити.
Отак сиділи москалі тихо... І раптом, хопа! Вивалили на вулиці... для чого?
Свабоду сєнцову... савченко... Кому? Лубянському актору Лєхаїму Навальштельну?
Все цирк, причому погорілий.
Вы еще не слышите звуки автоматических очередей!
В кацапів не виходит навіть белорусів копіювати, куди там їм до Майдану