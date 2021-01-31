Позиція США, які звинувачують РФ в агресії щодо України, - це одна з концептуальних розбіжностей між країнами, - Пєсков
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Позиція Сполучених Штатів Америки, які звинувачують Російську Федерацію в агресії щодо України, є однією з концептуальних розбіжностей.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це заявив прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков в інтерв'ю програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія-1" (ВГТРК), відповідаючи на запитання, чи лунали під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом такі звинувачення.
"Це позиція Сполучених Штатів Америки, з якою ми категорично не згодні. Це одна з концептуальних розбіжностей, які стоять на порядку денному наших відносин", - сказав Пєсков.
Він зазначив, що президент має намір невпинно і послідовно доводити позицію Росії щодо цього питання до США.
Будь ласка, зачекайте...
Міськрада Дніпра підтримала вчительку Вікторію Жданову, яка розповідає дітям, що Росія - ворог
в коментах одно кацапське непорозуміння на погоняло "строкач" - в ФБ явно від рашки "працює"...
та обычное различие между умными и долбодятлами,между нормальными и лишнехромосомными,между тружениками и ворами,между людьми и брехунами.
https://www.youtube.com/watch?v=BCZDNNbjerA
…Когда на экране появился Президент, Вера Ивановна и гости, кроме четырнадцатилетнего Владика, встали и взяли наполненные шампанским бокалы. Президента в семье Кузьминых чтили и уважали.
- Владька, встань! Президент же! - Вера Ивановна потеребила подростка за футболку, и тот нехотя поднялся.
Президент молчал.
«Волнуется, наверное», - подумал Александр Павлович, муж Веры Ивановны, отец семейства и человек труда.
Шурин Александра Павловича Михаил нетерпеливо посматривал на запотевшую бутылку водочки. Владька со скучающим видом смотрел в экран сотового телефона, его старшая сестра Нинка пыталась справиться с чрезвычайно сильной и громкой икотой, из-за неудачных попыток надолго задержать дыхание она стала красной и запыхавшейся.
Президент молчал и, не мигая, смотрел на празднующих с экрана телевизора.
Александр Павлович нервно кашлянул. Михаил почесал небритую щеку. Нинка как-то особенно громко икнула.
Президент молчал. Александр Павлович не выдержал президентского взгляда и отвел глаза.
«Неужели в отставку подаст? - испуганно подумала Вера Ивановна. - Как Ельцин тогда…» Она даже захотела перекреститься, но в руке был бокал с советским шампанским, и это ее почему-то остановило.
- Ну чего он тянет-то? - недовольно промямлил Михаил. Ему хотелось водочки, и молчание Президента его начинало раздражать. - Так ничего не успеем…
- Да заткнись ты! - нервно прервал шурина Александр Павлович, - может, война началась!
От такого своего неожиданного предположения отцу семейства стало совсем жутко. Он поставил бокал на стол - аккурат между сельдью под шубой и оливье - и принялся нервно стряхивать с себя несуществующую пыль, стараясь не смотреть Президенту в глаза.
- Косяк какой-то, - хихикнул Владик. - Запись не ту поставили. Надо же так облажаться. Кому-то будет звездец!
Александр Павлович отвесил сыну подзатыльник.
- Звездец - это не мат! - возмутился Владик.
Александр Павлович не ответил.
- А где это он? - спросила Нинка, кивнув на экран. Только сейчас все заметили, что Президент стоит не на фоне вечернего Кремля, а в каком-то мрачном помещении.
«В бункере снимали? - лихорадочно подумал Александр Павлович. - Точно война будет. Вот ведь жопа». Воевать Александр Павлович категорически не хотел, а кроме того, боялся за сына.
Президент все так же молчал, и казалось, что ничего говорить он уже не намерен, но неожиданно изображение дернулось, потом на секунду исчезло и появилось вновь. Президент заговорил.
- Дорогие россияне! Дорогие соотечественники! Заканчивается 20… год. Этот год был не простым для вас. Непростое экономическое положение, повышение цен и тарифов, неожиданные финансовые трудности и проблемы, связанные с банковской сферой - все это коснулось почти каждого из вас. Я бы мог сказать, что наступающий 20… год будет лучше, что он принесет нам экономическое улучшение и потерянную стабильность. Но я не буду обманывать ни вас, ни себя…
- Вот ****! - неожиданно возмутился Михаил.
- Дорогие россияне! - продолжал Президент. - На миру и смерть красна! Эта русская народная поговорка ярко и точно характеризует все то, что предстоит вам в ближайшие дни. Я буду краток: 20… года не будет. После моего обращения на всей территории Российской Федерации, включая Крым, начнется Кормление личинок Непредставимого Пхы. Я не буду вдаваться в подробности, скажу лишь, что бежать бесполезно. И я прошу вас принять смерть достойно, подобно тому, как это делали наши предки: Святые благоверные князья-страстотерпцы Борис и Глеб, Иван Сусанин, семья последнего Императора Николая Второго, Александр Матросов и многие другие…
- Чего это он гонит такое? - Владик посмотрел на отца. Александр Павлович, бледный как смерть, механически теребил себя за запястье. Сына он не слышал.
Президент тем временем уже заканчивал свою новогоднюю речь. Как и обещал, он был краток.
- Потратьте эти последние часы и дни на общение с родными и близкими, на изучение нашей родной истории, на занятия зимними видами спорта и на посещение Храмов. И помните: вы отдаете вашу жизнь ради великой Цели, что есть подлинное счастье. С праздником.
После последней фразы Президента, празднующие по некой внутренней многолетней инерции подняли бокалы, но чокаться все же не стали. Ясности не было. Зато был отчетливый страх.
Президент исчез с экрана. Вместо него на черном фоне начали мелькать какие-то непонятные белые знаки.
«Двенадцать», - отметила Вера Ивановна, глянув на настенные часы. Но вместо ожидаемого боя курантов из телевизора раздался тревожный набатный звон, а за окном раздались первые душераздирающие крики...
(с) Александр Блог. "Оккультные корни Энергетической Сверх-державы. Часть одиннадцатая: Великое Кормление"
Уже давно Новодворская прямо
Сказала исчерпывающе о России:
"Кому нужна выгребная яма,
Претендующая на роль мессии?"
так что это всё чёс. эти все деды... вот как в крыму и луганде - вот так они всегда испокон веков и действовали.
Позиція суддів та терориста-вбивці завжди протилежна.
пресс-секретутку признают душевно больным .по внешним и моральным признакам.
жена прозреет и свалит восвояси.Вся вина событий будет на этом стрелочнике....
Ну а во второй мировой войне и в 90х - это были гос.программы. К тому же лед-лиз был не бесплатным уж точно. Долги за него выплачивались до 2006 года включительно. И Украина за них расплатилась отказом от всей зарубежной собственности совка.
Це ще раз доводить, що американці годували кацапню. А у кацапні закоротка пам'ять. Сподіваюсь наступного разу їх годувати ніхто не буде.
"Народ, что ненавидит волю, обожает рабство, любит цепи на своих руках и ногах, грязный физически и морально... готовый в любой момент угнетать все и вся".© И. Шмелев
Нєеее, ну точно Імперія Зла і Брехні!!!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
Значит между советским союзом и Германией были концептуальные разногласия??
И каким боком к ним была Америка и Англия..да и лягушатники ещё приписались...
Вы там, господа забугорные , признайте Россию агрессором, а мы пока с ней трошки поторгуем -- со взаимной выгодой и партнёрским интересом...
Позорище никчемное!
Обвиняемый: Я с Вами концептуально не согласен, это концептуальное разногласие, которое стоит на повестке дня наших отношений...
И по теме - чтоб ты окосел от своего бесконечного вранья. Чуркин тебя ждет-не дождется уже.