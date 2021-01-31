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Запоріжжя (1440) Мотор_СІч (115) СБУ (10016)

Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ "Мотор Січ" у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Політика України Економіка

Служба безпеки України заявила про проведення санкціонованих судом слідчо-оперативних дій у Запоріжжі за адресою оголошення ТОВ "МС-4" загальних зборів акціонерів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "061".

Зокрема зазначається, що в неділю, 31 січня, на Південному шосе, 8, мали відбуватися збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ", анонсовані китайськими інвесторами і ТОВ "МС-4" (Харьків) українського бізнесмена Олександра Ярославського. На місці зібрався мітинг. До будівлі, де мали відбуватися збори, приїхали народні депутати і співробітники СБУ.

Близько 8:00 на Південному шосе почали збиратися акціонери заводу "Мотор Січ", яким належним чином не приходило повідомлення про збори акціонерів. Ті повідомляють, що дізналися про цю подію з повідомлень у ЗМІ. Таких акціонерів зібралося 20-30. Вони зазначають, що, згідно із законом, мали отримувати листа, але цього так і не сталося. Частина акціонерів стверджує, що не знає про те, хто конкретно мінятиме керівництво підприємства і хотіли б потрапити всередину, щоб дізнатися, хто взагалі представлятиме їхні інтереси. Проте потрапити до будівлі вони так і не змогли - двері були зачинені. Люди тримали в руках плакати "Не допустимо рейдерського захоплення" і "Закон на боці "Мотора".

"У нас є статут, згідно з яким акціонери мають отримати папери приблизно за місяць. Мій чоловік, наприклад, завжди представляв на зборах акціонерів інтереси 200 осіб. Збори завжди проводилися на території підприємства, в актовій залі. Хто тут представляє мої інтереси? Реєстр акціонерів заблоковано. Як ці люди, не знаючи акціонерів, проводять збори? Від чийого імені? Я прочитала, що вони хочуть змінити раду директорів, а хто буде замість них?" - каже Вікторія. Вона працювала на заводі 40 років, її чоловік і батьки також працювали на підприємстві.

Для забезпечення порядку на місці працювало понад 50 поліцейських і 200 військовослужбовців Нацгвардії.

Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 01
Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 02
Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 03
Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 04
Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 05
Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 06
Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 07
Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 08

Трохи згодом під'їхала група нардепів - Геннадій Касай, Максим Пашковський, Артем Кунаев, Юлія Яцик, Арсеній Пушкаренко. Обранці зазначають, що до них звернувся трудовий колектив заводу з проханням відреагувати на ситуацію.

"До нас звернувся трудовий колектив ПАТ "Мотор Січ". Є рішення РНБО, накладені указом президента санкції. Ми приїхали здійснити парламентський контроль у рамках наших повноважень. Для того, щоб тут зараз не стався злочин проти держави. У нас є інформація, що тут має відбуватися захід, на який накладено санкції. І якщо це так, ми викликатимемо СБУ", - прокоментував нардеп Арсеній Пушкаренко.

Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 09
Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 10
Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 11
Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 12
Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ Мотор Січ у Запоріжжі 13

На місці також працювали співробітники СБУ з Києва в межах слідчих дій щодо відкритої кримінальної справи.

"Слідчі дії, відчиняйте. Якщо ви не відчините, то ми будемо змушені відчинити в примусовому порядку", - сказав правоохоронець і почав зворотний відлік. Одні двері їм все ж відчинили, а другі довелося зламувати. Також всередину запустили нардепів.

З власних джерел журналістам вдалося дізнатися, що збори так і не відбулися. Основне питання сьогоднішнього порядку денного - зміна наглядової ради та затвердження статуту в новій редакції.

Читайте також: Санкції проти китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" є варварським грабежем і унеможливлюють примирення, - заява Skyrizon

Зі свого боку, пресцентр СБУ повідомив, що правоохоронці фіксують можливі протиправні дії з боку представників компаній "DCH" і "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", пов'язані зі встановленням контролю над акціонерним товариством "Мотор Січ".

У межах розпочатого кримінального провадження СБУ документує факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, яке має важливе оборонне і народногосподарське значення.

Тривають слідчі дії.

Читайте також: Китайські інвестори ПАТ "Мотор Cіч" почали міжнародний арбітраж з Україною на $3,5 млрд
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Топ коментарі
+13
Може вже треба притягувати до відповідальності, а не документувати?
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31.01.2021 14:09
+11
...всю эту краснокоричневую шоблу выкинуть нафиг за поребрик, пол часа на сборы дав!...кормить их еще тут по зонам...
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31.01.2021 14:12
+11
Хто б міг подумати ! Пов'язаний з москалями банкрут Ван Цзін ,збирався знищити стратегічне українське підприємство ! Ужос !
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31.01.2021 14:12
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Богуслаєв мабуть обісрався.
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31.01.2021 14:08 Відповісти
То вже не його проблема. Він давно акції продав і острів з палацом в Середземному морі купив.
Всіх влаштовує варіант з ліквідацією підприємства. Рашку, Штати і Китай (документація вже вся там і вони добудовують аналогічне)
А по факту воно вже труп, якщо не буде замовлень з рашки та китаю.
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31.01.2021 15:34 Відповісти
Богуслаев, и все ведущие спецы, ухе в Воронеже.
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31.01.2021 15:35 Відповісти
Нах ему твой воронеж, свинособака, когда у него есть итальянский остров? Проводяться слідчі дії щодо незаконних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Документуються факти підготовки до знищення виробничих потужностей, - СБУ - Цензор.НЕТ 7830
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31.01.2021 15:46 Відповісти
Свинособака, он в Воронеже, выпускает двигатели к геликоптерам.
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31.01.2021 15:57 Відповісти
Ага, и какает в дыру.

Ну и оставь этого чудака там, пусть ныкается от "инвесторов" и не возвращается. Может хотя кетайцы наконец разбомбят воронеж. )
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31.01.2021 16:01 Відповісти
При чем здесь китайцы? Они двигатели хотят закупать.
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31.01.2021 16:09 Відповісти
Може вже треба притягувати до відповідальності, а не документувати?
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31.01.2021 14:09 Відповісти
в декабре секретно Зеленский после 3 решений СНБО ввел санкции против компании Китая- а пару дней назад рассекретили факт санкций с момента рассекречивании санкции работают реально... тому 31 января 2021 года никакого собрания быть не должно и сие есть уголовные дела против безопасности страны....
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31.01.2021 14:26 Відповісти
Краще ліквідувати на місці.
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31.01.2021 15:02 Відповісти
...всю эту краснокоричневую шоблу выкинуть нафиг за поребрик, пол часа на сборы дав!...кормить их еще тут по зонам...
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31.01.2021 14:12 Відповісти
Ты о какой шобле. Если о Богуслаеве, то это он тебя кормил, А сейчас сказал, "Больше не хочу" Сказать куда ушел? Может догадаешся?
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31.01.2021 15:38 Відповісти
...да о всей!, руцке же изыком писано, читай!...мне царьки и князьки эти местные и центральные, навозники вчерашние и комми холуи согбенные, оттого и мерзкие в своем холуйстве, власть в стране в 91м захватившие и страну такую разворовавшие, распродавшие да по карманам зелень распихавшие на 5-10 поколений вперед, все одним цветом окрашены, тоже указал каким!..По мне, так в Жовтых Водах или на о. Змеиный давно бы все эти "кормильцы", учились бы будки собачьи строить да на баланду обушком себе зарабатывать...нобели ***, куда ни глянь! с собственными самолетами-вертолетами, именьями, майбахами-крузаками бронированными и пр. атрибутами раскошной жизни шейхов и эмиров арабских!!!, и это на фоне ограбленного ими же до исподнего, нищенствующего народа, это жестяк такой, что рука иногда за шашкой или еще за чем посовременней тянется, когда вижу этих стариков нищенствующих, последние шмотки из 70х на себе донашивающих и на что еды себе нехитрой прикупить думающих ежеминутно ...
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31.01.2021 16:48 Відповісти
Извини, ничего не понял, и о ком... Может я туповат?
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31.01.2021 16:55 Відповісти
твои проблемы..
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31.01.2021 17:03 Відповісти
Хто б міг подумати ! Пов'язаний з москалями банкрут Ван Цзін ,збирався знищити стратегічне українське підприємство ! Ужос !
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31.01.2021 14:12 Відповісти
И Богуслаев там же рядом, та ещё .. ка
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31.01.2021 16:30 Відповісти
Куму сейчас принадлежит контрольный пакет акций? Американцы вроде перекупили или?
Если это так, то не думаю что они собираются наращивать производство чего либо.
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31.01.2021 14:21 Відповісти
Интерес американцев тут один - чтоб не досталось китайцам, а еще лучше ликвидировать.
Ниче они покупать не будут. Даже по цене металлолома
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31.01.2021 15:36 Відповісти
Я бы начал расследование минимум с 2014 года, когда оснастка для производства лопаток двигателей оказалась в Снежном и попала в руки русских агрессоров. Это не было случайностью.
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31.01.2021 14:21 Відповісти
В Україні знайшовся ще один "наївний хлопчик", який типу не розумів в що вляпується ( за версією Liga.net ) .

"Мотор Сич втянула Александра Ярославского в дело о госсизмене, а Украину - в арбитраж на $3,5 млрд и спор между США и Китаем."

Ситуація навколо продажу китайській Skyrizon одного з найбільших в колишньому Союзі виробників авіадвигунів, підприємства Мотор Січ, понад три роки була у підвішеному стані. Угоду між китайськими інвесторами заблокувала СБУ, акції компанії заарештовані, погодження від Антимонопольного комітету немає.
Проти продажу виступає стратегічний партнер України - США, що намагаються не допустити отримання Китаєм технологій подвійного призначення, якими володіє запорізький гігант.

Серпень 2020 року мав все змінити: китайські інвестори залучили союзника - харківського бізнесмена Олександра Ярославського.
Він повинен був допомогти у вирішенні проблем і, в разі успіху, стати власником чверті акцій підприємства.
Китайська Skyrizon та одна з компаній Ярославського подали до Антимонопольного комітету нову спільну заяву про купівлю заводу.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/sanktsii-ssha-gosizmena-i-sud-na-35-mlrd-vse-iz-za-motor-sich-pochemu-ona-opyat-na-sluhu
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31.01.2021 14:25 Відповісти
Але ж який ласий шматок мав отримати за "наївність" !

"Він повинен був допомогти у вирішенні проблем і, в разі успіху, стати власником чверті акцій підприємства."
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31.01.2021 14:29 Відповісти
"Мотор Сич" давно пора национализировать, иначе повторится печальная история КРАЗа и харьковского тракторного заводов. Если законодательство не позволяет, то надо нашей Верховной раде и президенту потрудиться.
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31.01.2021 14:26 Відповісти
А як же "велика приватизація ефективними власниками"?
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31.01.2021 17:25 Відповісти
Зеленский предложил Ярославскому взяться за танковый завод




Президент Владимир Зеленский, во время визита в Харьков, предложил владельцу группы DCH Александру Ярославскому профинансировать достойные условия труда на танковом заводе им. Малышева.
Об этом сообщает городской сайт Харькова 057.ua.
Зеленский отметил, что местным бизнесменам необходимо взять на себя решение вопроса условий труда и обратился к присутствующему Ярославскому.
"Есть завод, он 1890 какого-то года, там страшные условия, я понимаю что государственное предприятие, можно вам собрать бизнес ассоциации Харьковщины и сделать нормальные условия?", - спросил Зеленский.
Ярославский ответил, что готов помочь и напомнил про свой опыт восстановления работы на Харьковском тракторном заводе.
"Сегодня почти три тысячи человек имеет зарплату, имеет работу", - уточнил Ярославский.
Зеленский предложил собрать ассоциацию бизнесменов города, на что Ярославский ответил.
"Я уже собрался, не надо меня собирать. Много бизнесменов не надо, потому что как то футбол, то волейбол, - я один оказываюсь в Харьковской области. Собирают всех, а плачу я один… Считайте, что вопрос закрыт", - резюмировал Ярославский.
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31.01.2021 14:27 Відповісти
За тракторный он уже взялся. Итог: долги по зарплате, сокращение людей и падение производства.
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31.01.2021 17:38 Відповісти
після захоплення криму кетайці купили в рейху навчальну палубу, а 3.5 ярда, то вітя ростовський розкаже, куди поділись гроші. кетайці відомі копіювальники, однак щось в них пішло не так, гелікоптери стоять як в них так і у рейху. Була відома історія коли богуслай продав китайцям в білорусії авіаремонтний завод, то бульбофюрер арештував його власний літак до того часу коли він не повернув 20 лямов оренди. Богуслаю дали потримати завод, він вирішив, що це його, продав акції кетайцям, а дальше трава не рости. Це така ж історія як 61 комунаром в Миколаєві. Ставте на АНи пратовські або ролсовські двигуни і ніколи не буде проблем.
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31.01.2021 14:29 Відповісти
А ситуация чревата не только потерей 3,5 лярдов долларов, которые китайцы вложили. Дело хреновое. Если кто-то не знает китайцев, то я должен сказать- я их очень даже неплохо знаю. Ибо последние 4 года- работаю именно на Китай. И многое вижу. Например то, как они смогли справиться с США в Республике Гана. Они там не суетились особо, как я понимаю- было просто выложено Громадное Бабло! Неподъемное ни для какой иной державы Этого Мира. И пошла жара: реальная китайская экспансия. Америка что-то пыталась сделать, это верно. Однако!!! Не вышло. Так это было противостояние с Самой Америкой! А тут кто вписался? Некий Зеленский??? Проводятся следственные действия по незаконному собранию акционеров "Мотор Сич". Документируются факты подготовки к уничтожению производственных мощностей, - СБУ - Цензор.НЕТ 3103 Идиот этот персонаж. Понятно, что его кто-то подставил, Клоуна.
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31.01.2021 14:31 Відповісти
китайцы не вложили ни копейки в Мотор,
перепроджаж акций это не инвестиции а спекуляции ,
кому они давали те лярды пускай и с того берут
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31.01.2021 14:44 Відповісти
Та шо ви говорыте! Неужто так? Щастя то какое! Только "Мотор Сич" это уже не спасает. Ей- Конец. При этом- этот Конец сотворили не китайцы. Ладно... подождем. Я знаю, что такое Китай, повторюсь. Они выдавят всё! И даже более. И- никто не спасет.
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31.01.2021 14:47 Відповісти
на кую США они вертятся
дело не в предприятии а в двойных технологиях, так само как и ЮМЗ Штаты никому не дадут продать
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31.01.2021 14:51 Відповісти
Проводяться слідчі дії щодо незаконних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Документуються факти підготовки до знищення виробничих потужностей, - СБУ - Цензор.НЕТ 5998 Я вас понял. Продолжать не надо, я просто сливаюсь. Вертятся на кую, значит. Китайцы вертятся на американском кую, так??? Проводяться слідчі дії щодо незаконних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Документуються факти підготовки до знищення виробничих потужностей, - СБУ - Цензор.НЕТ 1707 Какая красивая идея оптимиста. Досвидос, оптимист.
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31.01.2021 14:54 Відповісти
Хуаыей крутится и Китай и не тявкает
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31.01.2021 15:08 Відповісти
Ну один плюс от раздора с китаем может бьіть. Они могут не дать Украине свою г-но вакцину, которую в принудительном порядке зеленьіе кололи бьі врачам и военньім.
Правда, немальіе деньги из бюджета за нее уже перечисленьі прокладке Богатьіревой.
И за это нужно будет с пристрастием спросить со Степанова и того, кто дал ему такое указание.
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31.01.2021 14:54 Відповісти
Вакцина. Мне наплевать на все вакцины этого перевернутого Мира. Тут- иное. И это иное- ужасно.
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31.01.2021 14:56 Відповісти
Конечно Вам лично плевать.
Тем, кому ее собирались колоть, нет.
А на последствия посмотрим.
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31.01.2021 14:58 Відповісти
Вот тут- совершенно согласен. Посмотрим.
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31.01.2021 14:59 Відповісти
Конечно Вам лично плевать.
Тем, кому ее собирались колоть, нет.
А на последствия посмотрим.

Да, вакцина это бизнес!
Главные компоненты- СМИ и глупость населения
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31.01.2021 15:53 Відповісти
Китайцы в завод вложили 0 целых 0 десятых. Просто дали Богуслаеву 100 лямов а он их тупо кинул, так как Мотор это не парфюмерная фабрика и нужно разрешение Антимонопольного комитета на покупку/продажу акций, которого у Богуслаева нет. 3,5 ляма это просто понты типа неполученой прибыли и прочее.
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31.01.2021 15:04 Відповісти
Угу. Угу-угу. Я вам, безусловно- верю. Проводяться слідчі дії щодо незаконних зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". Документуються факти підготовки до знищення виробничих потужностей, - СБУ - Цензор.НЕТ 9517 Потому и слился.
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31.01.2021 15:07 Відповісти
"Мотор Січ" необхідно повернути в державну власність, а всіх так званих інвесторів необхідно гнати з України за край географії.
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31.01.2021 15:23 Відповісти
и оно благополучно сдохнет в державной собственности.
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31.01.2021 17:31 Відповісти
Это звучит как - тупые китайцы хотят уничтожить свою собственность.
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31.01.2021 15:31 Відповісти
Всю существенную собственность (документацию и спецов) они уже вывезли и лостраивают аналогичный завод у себя. Наш завод это потенциальный конкурент.
Кацапы у нас по той же схеме десятки заводов вырезали. Продали металлолом и ликвидировали конкурента.
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31.01.2021 15:44 Відповісти
Так он и для США - конкурент.

А сейчас он становится ещё и прямым конкурентом Российскому "Сатурну" (который наращивает производство аналогичных двигателей)

За рубежом полно тех - кому он мешает. А того кому он бы был нужен - не наблюдается.
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31.01.2021 15:52 Відповісти
Кацапы у нас по той же схеме десятки заводов вырезали. Продали металлолом и ликвидировали конкурента.

ЗАЛк в Запорожье к примеру.
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31.01.2021 15:55 Відповісти
Они просто выкупают завод с технологией которой им не хватает, осваивают ее на своем заводе по полученным чертежам, обанкрочивают купленный иноземный завод, становятся монополистами в этой области со своим заводом-клоном в китае. Таки да, они готовы ради монополии заплатить таким как вы целую колбасу и 30 серебренников. Для них это мелочи- монополия, технологии, и возможность использовать это для дальнейшей экспансии- стоят даже большего. Но нашим вчерашним колхозникам у руля этих многоходовок не понять.
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31.01.2021 15:54 Відповісти
Но нашим вчерашним колхозникам у руля этих многоходовок не понять.

Зря колхозников обижаете, они на своем горбу СССР тащили.
А нынешние похожи на вождей Африки прошлого столетия- за стекляные бусы продают все племя...
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31.01.2021 15:59 Відповісти
С китайцвми вообще иметь дело нельзя. Они все крадут и всех стараются надуть.
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31.01.2021 16:02 Відповісти
Сдохнет этот Мотор-Сич. И сами не гам и другому не дам.
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31.01.2021 17:33 Відповісти
 
 