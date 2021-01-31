Обшуки СБУ, протести, незадоволені акціонери: що відбувалося сьогодні зі зборами акціонерів ПАТ "Мотор Січ" у Запоріжжі. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
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Служба безпеки України заявила про проведення санкціонованих судом слідчо-оперативних дій у Запоріжжі за адресою оголошення ТОВ "МС-4" загальних зборів акціонерів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання "061".
Зокрема зазначається, що в неділю, 31 січня, на Південному шосе, 8, мали відбуватися збори акціонерів ПАТ "Мотор Січ", анонсовані китайськими інвесторами і ТОВ "МС-4" (Харьків) українського бізнесмена Олександра Ярославського. На місці зібрався мітинг. До будівлі, де мали відбуватися збори, приїхали народні депутати і співробітники СБУ.
Близько 8:00 на Південному шосе почали збиратися акціонери заводу "Мотор Січ", яким належним чином не приходило повідомлення про збори акціонерів. Ті повідомляють, що дізналися про цю подію з повідомлень у ЗМІ. Таких акціонерів зібралося 20-30. Вони зазначають, що, згідно із законом, мали отримувати листа, але цього так і не сталося. Частина акціонерів стверджує, що не знає про те, хто конкретно мінятиме керівництво підприємства і хотіли б потрапити всередину, щоб дізнатися, хто взагалі представлятиме їхні інтереси. Проте потрапити до будівлі вони так і не змогли - двері були зачинені. Люди тримали в руках плакати "Не допустимо рейдерського захоплення" і "Закон на боці "Мотора".
"У нас є статут, згідно з яким акціонери мають отримати папери приблизно за місяць. Мій чоловік, наприклад, завжди представляв на зборах акціонерів інтереси 200 осіб. Збори завжди проводилися на території підприємства, в актовій залі. Хто тут представляє мої інтереси? Реєстр акціонерів заблоковано. Як ці люди, не знаючи акціонерів, проводять збори? Від чийого імені? Я прочитала, що вони хочуть змінити раду директорів, а хто буде замість них?" - каже Вікторія. Вона працювала на заводі 40 років, її чоловік і батьки також працювали на підприємстві.
Для забезпечення порядку на місці працювало понад 50 поліцейських і 200 військовослужбовців Нацгвардії.
Трохи згодом під'їхала група нардепів - Геннадій Касай, Максим Пашковський, Артем Кунаев, Юлія Яцик, Арсеній Пушкаренко. Обранці зазначають, що до них звернувся трудовий колектив заводу з проханням відреагувати на ситуацію.
"До нас звернувся трудовий колектив ПАТ "Мотор Січ". Є рішення РНБО, накладені указом президента санкції. Ми приїхали здійснити парламентський контроль у рамках наших повноважень. Для того, щоб тут зараз не стався злочин проти держави. У нас є інформація, що тут має відбуватися захід, на який накладено санкції. І якщо це так, ми викликатимемо СБУ", - прокоментував нардеп Арсеній Пушкаренко.
На місці також працювали співробітники СБУ з Києва в межах слідчих дій щодо відкритої кримінальної справи.
"Слідчі дії, відчиняйте. Якщо ви не відчините, то ми будемо змушені відчинити в примусовому порядку", - сказав правоохоронець і почав зворотний відлік. Одні двері їм все ж відчинили, а другі довелося зламувати. Також всередину запустили нардепів.
З власних джерел журналістам вдалося дізнатися, що збори так і не відбулися. Основне питання сьогоднішнього порядку денного - зміна наглядової ради та затвердження статуту в новій редакції.
Зі свого боку, пресцентр СБУ повідомив, що правоохоронці фіксують можливі протиправні дії з боку представників компаній "DCH" і "Skyrizon Aircraft Holdings Limited", пов'язані зі встановленням контролю над акціонерним товариством "Мотор Січ".
У межах розпочатого кримінального провадження СБУ документує факти підготовки до знищення виробничих потужностей акціонерного товариства, яке має важливе оборонне і народногосподарське значення.
Тривають слідчі дії.
Будь ласка, зачекайте...
Всіх влаштовує варіант з ліквідацією підприємства. Рашку, Штати і Китай (документація вже вся там і вони добудовують аналогічне)
А по факту воно вже труп, якщо не буде замовлень з рашки та китаю.
Ну и оставь этого чудака там, пусть ныкается от "инвесторов" и не возвращается. Может хотя кетайцы наконец разбомбят воронеж. )
Если это так, то не думаю что они собираются наращивать производство чего либо.
Ниче они покупать не будут. Даже по цене металлолома
"Мотор Сич втянула Александра Ярославского в дело о госсизмене, а Украину - в арбитраж на $3,5 млрд и спор между США и Китаем."
Ситуація навколо продажу китайській Skyrizon одного з найбільших в колишньому Союзі виробників авіадвигунів, підприємства Мотор Січ, понад три роки була у підвішеному стані. Угоду між китайськими інвесторами заблокувала СБУ, акції компанії заарештовані, погодження від Антимонопольного комітету немає.
Проти продажу виступає стратегічний партнер України - США, що намагаються не допустити отримання Китаєм технологій подвійного призначення, якими володіє запорізький гігант.
Серпень 2020 року мав все змінити: китайські інвестори залучили союзника - харківського бізнесмена Олександра Ярославського.
Він повинен був допомогти у вирішенні проблем і, в разі успіху, стати власником чверті акцій підприємства.
Китайська Skyrizon та одна з компаній Ярославського подали до Антимонопольного комітету нову спільну заяву про купівлю заводу.
https://biz.liga.net/ekonomika/all/article/sanktsii-ssha-gosizmena-i-sud-na-35-mlrd-vse-iz-za-motor-sich-pochemu-ona-opyat-na-sluhu
"Він повинен був допомогти у вирішенні проблем і, в разі успіху, стати власником чверті акцій підприємства."
Президент Владимир Зеленский, во время визита в Харьков, предложил владельцу группы DCH Александру Ярославскому профинансировать достойные условия труда на танковом заводе им. Малышева.
Об этом сообщает городской сайт Харькова 057.ua.
Зеленский отметил, что местным бизнесменам необходимо взять на себя решение вопроса условий труда и обратился к присутствующему Ярославскому.
"Есть завод, он 1890 какого-то года, там страшные условия, я понимаю что государственное предприятие, можно вам собрать бизнес ассоциации Харьковщины и сделать нормальные условия?", - спросил Зеленский.
Ярославский ответил, что готов помочь и напомнил про свой опыт восстановления работы на Харьковском тракторном заводе.
"Сегодня почти три тысячи человек имеет зарплату, имеет работу", - уточнил Ярославский.
Зеленский предложил собрать ассоциацию бизнесменов города, на что Ярославский ответил.
"Я уже собрался, не надо меня собирать. Много бизнесменов не надо, потому что как то футбол, то волейбол, - я один оказываюсь в Харьковской области. Собирают всех, а плачу я один… Считайте, что вопрос закрыт", - резюмировал Ярославский.
перепроджаж акций это не инвестиции а спекуляции ,
кому они давали те лярды пускай и с того берут
дело не в предприятии а в двойных технологиях, так само как и ЮМЗ Штаты никому не дадут продать
Правда, немальіе деньги из бюджета за нее уже перечисленьі прокладке Богатьіревой.
И за это нужно будет с пристрастием спросить со Степанова и того, кто дал ему такое указание.
Тем, кому ее собирались колоть, нет.
А на последствия посмотрим.
Тем, кому ее собирались колоть, нет.
А на последствия посмотрим.
Да, вакцина это бизнес!
Главные компоненты- СМИ и глупость населения
Кацапы у нас по той же схеме десятки заводов вырезали. Продали металлолом и ликвидировали конкурента.
А сейчас он становится ещё и прямым конкурентом Российскому "Сатурну" (который наращивает производство аналогичных двигателей)
За рубежом полно тех - кому он мешает. А того кому он бы был нужен - не наблюдается.
ЗАЛк в Запорожье к примеру.
Зря колхозников обижаете, они на своем горбу СССР тащили.
А нынешние похожи на вождей Африки прошлого столетия- за стекляные бусы продают все племя...