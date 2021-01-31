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Потрібно визнати, що на Донбасі відбувається загострення ситуації, - Кравчук про "форум" терористів в окупованому Донецьку

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Потрібно визнати, що на Донбасі відбувається загострення ситуації, - Кравчук про

Проведення пропагандистського "форуму" в окупованому Донецьку свідчить про те, що на Донбасі загострюється ситуація. Від представників окупаційної влади на мирних переговорах зажадають визначитися з позицією.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Потрібно визнати, що на Донбасі відбувається загострення ситуації. Не тільки тому, що відбувся "форум" і проголосили різні заяви і тези... Тут питання в концептуальному підході", - зазначив він.

За його словами, представники окупаційної влади на засіданні ТКГ не говорять про створення "національної держави".

"У нас буде питання на наступному засіданні: а кого вони представляють? Росія сьогодні скаже одне, завтра - інше. Йдеться про те, чи стоять представники ОРДЛО, які беруть участь у ТКГ, на такій же позиції, як їхній ватажок і пропагандисти з Росії. Чи у них інша думка. А якщо інша, то чия це думка?" - підкреслив Кравчук.

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Він уточнив, що якщо окупанти підтвердять нову позицію, то він звернеться до представника ОБСЄ Хайді Грау із заявою, що нинішній порядок денний більше неактуальний.

"Бо той порядок ґрунтувався на тому, що райони отримають статус особливого місцевого самоврядування, а не статус російського державного утворення", - додав Кравчук.
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Топ коментарі
+22
Нужно признать что это обострение началось из за бесхребетности осла оманского...
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31.01.2021 14:20
+21
Вас же предупреждали "Никаких представителей "народа Донбасса" на переговорах. Только Раша-агрессор, европейские посредники и все". Теперь выгребайте за вашу тупость.
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31.01.2021 14:24
+19
Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о "форуме" террористов в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6709
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31.01.2021 14:32
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Та вы шо? Наконец соизволили заметить.
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31.01.2021 14:20 Відповісти
интересно, - раньше у єтой публики был виноват Порошенко.
Теперь кто?
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31.01.2021 15:03 Відповісти
Какая-то та сторона
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31.01.2021 15:49 Відповісти
Нужно признать что это обострение началось из за бесхребетности осла оманского...
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31.01.2021 14:20 Відповісти
и его пенсов-переговорщиков (спасибо и одной внучке - подружке жучары-дерьмака)
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31.01.2021 14:23 Відповісти
Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о "форуме" террористов в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6709
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31.01.2021 14:32 Відповісти
"Треба лише перестати стріляти" (с) Зеленавошь
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31.01.2021 14:23 Відповісти
Вас же предупреждали "Никаких представителей "народа Донбасса" на переговорах. Только Раша-агрессор, европейские посредники и все". Теперь выгребайте за вашу тупость.
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31.01.2021 14:24 Відповісти
Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение режима тишины
Но...поцЗедент сказал что окончит войну-значит окончит(он человек слова)..лет через двадцать
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31.01.2021 14:24 Відповісти
Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о "форуме" террористов в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 6539
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31.01.2021 14:25 Відповісти
ты почто ядерное оружие кацапам отдал? ирод?
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31.01.2021 14:26 Відповісти
***** решил Байдена попугать.
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31.01.2021 14:26 Відповісти
Дуполиз кравчук нарешті щось почав "розуміти" Старий лис думав.що він перехитрить кацапов,але "рускій мір" розуміє тільки силу
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31.01.2021 14:26 Відповісти
пилять.. кравчук иди на пенсию.. ты уже сделал свое "обещание" через два года будем жить как Франция! Трепло !
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31.01.2021 14:26 Відповісти
***
...Что будет, когда закончится война? Я… В моей реальности, в моей личной культуре, в своем мозгу я войну закончил...

(напольён криворожский )
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31.01.2021 14:27 Відповісти
Крава в нас мудрий, як качка
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31.01.2021 14:33 Відповісти
Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о "форуме" террористов в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 5748
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31.01.2021 14:41 Відповісти
Відчуває? Тобі чуйку, ще Кудюкін за Чорноморське судноплавство, давно золотим лайном замазав!
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31.01.2021 14:46 Відповісти
Схоже Кравчук починає розуміти що крайнім зроблять його .. Нужно признать, что на Донбассе происходит обострение ситуации, - Кравчук о "форуме" террористов в оккупированном Донецке - Цензор.НЕТ 4000
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31.01.2021 14:35 Відповісти
докерувались тупорилі уклоністи, а тепер чують, що пахне порохом, а пострілів то вони і бояться. Попереду тупик, а всі "шістки" з ОП вже готові "стати на лижі" і шукати нових, лапоухих хазяїв.
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31.01.2021 14:37 Відповісти


Вал Мишель



Клоун Карабах уже защитил, распевая патриотические песни в московском кабаке. Теперь герой собрался в Киев.


https://twitter.com/i/status/1355597321967382531
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31.01.2021 14:38 Відповісти
Этому дедуле мы обязаны независимостью без крови и ручной тележкой для жебраков.
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31.01.2021 14:38 Відповісти
Этот дедуля не досидел даже одного президентского срока. Даже меньше Овоща.
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31.01.2021 14:43 Відповісти
Там вже майже 7 років війна, яка ніколи не припинялась...
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31.01.2021 14:41 Відповісти
Ты конечно прав но умирать нужно всё равно оптимистом.
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31.01.2021 15:07 Відповісти
Залізна завіса,ніяких пенсій,газу та енергопостачання.Догралася наша влада в ,,там теж українці,, там вороги і тільки.Хто жотів бути українцем той вже давно в Україні,а там залишилися тільки ВОРОГИ.
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31.01.2021 14:44 Відповісти
А как же мир в глазах у путина? Еще видно? Надо у Клоуна спросить!
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31.01.2021 14:45 Відповісти
Та все він давно зрозумів. Але ж гроші не пахнуть. На Пороха образився, що не підвищив пенсію та позбавив частини пільг. Блазні повернули-треба віддячити
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31.01.2021 14:45 Відповісти
И что же такое случилось, что наш вездесущий и незаменимый последний главный коммунист Украины пошел против генеральной линии членограя? Ведь тот заверил всех, что добьется мира на Донбассе любыми путями! Или он все таки нашел тот путь, который приведет к миру во всем мире? Если путем полной капитуляции Украины перед бывшим родным братом, подло вонзившим нож в незащищенную спину, то пусть этот гидрант Конституции идёт на хутор бабочек ловить! Или пусть зубрит новую партитуру для рояля, если еще осталось чем стучать по черно-белым клавишам!
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31.01.2021 14:47 Відповісти
на Донбассе происходит обострение / Этого не может быть.Девятого декабря 2019 года президент Владимир Зеленский на встрече «нормандской четверки» в Париже сказал, что дает себе год на то, чтобы закончить войну на Донбассе. А президент сказал-это не баран чихнул. Если президент не пианист-четыреждыуклонист.
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31.01.2021 14:51 Відповісти
Хоч один сказав це вголос.
Бо зеленський сормиться визнати свій провал. Тільки нахвалює себе та нікчема.
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31.01.2021 14:52 Відповісти
кравчук, ты же коммунист (там бывших не бывает), а не демократ или либерал какой-нибудь!Какое нах "признание"?! Обвешайся гранатами и с криком - ЗА РОДИНУ! кидайся на днровский блокпост, искупай свою ошибку, как положено!... хотя, для пользы дела, блокпост можно заменить на заседание бубочки с дерьмаком...
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31.01.2021 15:10 Відповісти
Вот тебе "дедушка" сивохина "платхорма", вот тебе витольдова "неподтвержденная российская агрессия" на Донбассе..
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31.01.2021 15:17 Відповісти
Ти ба, а ще 2 роки тому в усіх загостреннях був винен Порох. Слєдуєт прізнать що маразм трохі відпустив?)))
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31.01.2021 15:34 Відповісти
"Потому что та повестка основывалась на том, что районы получат статус особого местного самоуправления, а не статус российского государственного образования", - добавил Кравчук. Ну никак успокоиться не могут. Что за статус особого местного управления? Кравчук, успокойся уже, старый дед со своим зе-внучком.
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31.01.2021 17:22 Відповісти
Хто оркам здав території без бою лише за те щоб в очі фюреру подивитись? Тож де штафбат із тих політиків що здали ворогу і відійшли із своєї землі в зад?
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31.01.2021 17:46 Відповісти
 
 