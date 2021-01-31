Потрібно визнати, що на Донбасі відбувається загострення ситуації, - Кравчук про "форум" терористів в окупованому Донецьку

Проведення пропагандистського "форуму" в окупованому Донецьку свідчить про те, що на Донбасі загострюється ситуація. Від представників окупаційної влади на мирних переговорах зажадають визначитися з позицією.

Про це в ефірі "Україна 24" заявив глава української делегації в Тристоронній контактній групі (ТКГ) Леонід Кравчук, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Потрібно визнати, що на Донбасі відбувається загострення ситуації. Не тільки тому, що відбувся "форум" і проголосили різні заяви і тези... Тут питання в концептуальному підході", - зазначив він.

За його словами, представники окупаційної влади на засіданні ТКГ не говорять про створення "національної держави".

"У нас буде питання на наступному засіданні: а кого вони представляють? Росія сьогодні скаже одне, завтра - інше. Йдеться про те, чи стоять представники ОРДЛО, які беруть участь у ТКГ, на такій же позиції, як їхній ватажок і пропагандисти з Росії. Чи у них інша думка. А якщо інша, то чия це думка?" - підкреслив Кравчук.

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Він уточнив, що якщо окупанти підтвердять нову позицію, то він звернеться до представника ОБСЄ Хайді Грау із заявою, що нинішній порядок денний більше неактуальний.

"Бо той порядок ґрунтувався на тому, що райони отримають статус особливого місцевого самоврядування, а не статус російського державного утворення", - додав Кравчук.