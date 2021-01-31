Єрмак пояснив, чому Татарова не звільняють з ОП: "Звинувачення, що лунали, мають 4-річну давнину"
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Звинувачення на адресу заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який фігурує у розслідуванні щодо квартир для Нацгвардії, не мають жодного стосунку до його нинішньої роботи в ОП, оскільки є подіями 4-річної давнини.
Як передає Цензор.НЕТ, глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю журналу НВ прокоментував скандал навколо свого заступника Олега Татарова.
Коментуючи репутаційні ризики для Банкової через роботу в команді ОП Татарова, який є фігурантом розслідування про аферу з квартирами для Нацгвардії, Єрмак заявив, що йдеться про події минулого.
"Звинувачення, що пролунали, мають 4-річну давнину і не мають жодного зв’язку з тією діяльністю пана Татарова, яку він здійснював в ОП", - пояснив глава Офісу президента.
Він також назвав "некоректним" порівняння Татарова з Азаровим, якого, як зазначила журналістка, у такому випадку теж можна було б запросити на роботу до ОП.
Єрмак також зазначив, що при жодному президенті України раніше був би "немислимим" резонанс, якого набула справа Татарова, як і той факт, що "фігурантом може бути навіть співробітник Офісу президента".
На думку глави ОП, це світчить "про стовідсоткову відкритість та нульову толерантність до корупції".
"Нині немає жодних перешкод. Слідство триває, але поки з того, що я бачу, з того, що я знаю, є якась інформація, але немає судового рішення. Ми, як ніхто інший, зацікавлені, щоб істина була встановлена, і ця справа опинилася у суді, - додав Єрмак. - З іншого боку, погодьтеся: ми живемо в такому інформаційному полі, де звинуватити і створити поганий імідж можна будь-якій людині".
Він також відхрестився від звинувачень у тому, що Офіс президента міг комунікувати щодо цього питання з генпрокурором Іриною Венедіктовою, яка в останній момент замінила прокурорів у його справі.
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Розмовляючи з журналісткою НВ про скандальну ситуацію навколо свого заступника Олега Татарова, Єрмак зазначив: «Що стосується звинувачень, сьогодні говорять про всіх. Ви пам'ятаєте ситуацію з моїм братом [якого низка політиків і ЗМІ звинувачували в корупції на темі кадрових призначень у владу]? Адже скільки було гучних звинувачень. Але реальність підтвердила, що ніякої корупції не було».
Андрій Єрмак додав, що постійно цікавиться перебігом цього розслідування, «бо я найбільше зацікавлений, щоб воно швидше закінчилося і було поставлено крапку».
«В цьому випадку було повне сприяння слідству. Я першим звернувся до СБУ, ДБР, аби відбулося розслідування. Я був на допитах, і багато разів мій брат був на допитах. Але все-таки дуже важлива презумпція невинуватості, вона існує у всіх правових системах, - потрібно не позбавляти людину шансу відстояти своє ім'я. Все має відбуватися у межах закону, все має бути прозоро. Сьогодні неможливо приховати нічого», - вважає Єрмак.
У відповідь на уточнююче запитання про те, чим зараз займається і де працює його брат Денис, Андрій Єрмак заявив, що «не дуже в курсі його справ».
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брехло зебільне
Але в мене, наприклад "всі ходи записані"
а он среди них самый-самый
Андрій Єрмак під час зустрічі з адвокатом президента США Руді Джуліані дійсно пообіцяв сприяти дискредитації Байдена. Цю інформацію підтвердили наші американські партнери після її публікації деякими українськими ЗМІ.
Якщо спецслужби США встановлять факти «сприяння» Єрмака, зокрема знайдуть його слід у відкритих справах проти Байдена по плівках Деркача, - очільник Офісу президента України поповнить ряди «дубінських» і стане токсичним навіть для власної родини.
До речі, допомога Єрмака Трампу заграла новими фарбами після публікації в The Guardian матеріалу про те, як 45-го президента США вербували впродовж 40 років радянські, а згодом російські спецслужби.
Виходить, підозрюваний у співпраці з російськими спецслужбами Єрмак сприяв підозрюваному у співпраці з російськими спецслужбами Трампу через фейковий «компромат» підозрюваного у співпраці з російськими спецслужбами Деркача.
Олег Пономар
-- потомушо, когда Татаров переодевался в ОП в Деда Мороза, все подумали, что он чемоданы на Ростов там пакует.
"За что?!" -- спросила Му-му...
Он слышал о преступлениях без срока давности???
Карма наздожене !