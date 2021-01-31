Єрмак пояснив, чому Татарова не звільняють з ОП: "Звинувачення, що лунали, мають 4-річну давнину"

Звинувачення на адресу заступника голови Офісу президента Олега Татарова, який фігурує у розслідуванні щодо квартир для Нацгвардії, не мають жодного стосунку до його нинішньої роботи в ОП, оскільки є подіями 4-річної давнини.

Як передає Цензор.НЕТ, глава Офісу президента Андрій Єрмак в інтерв'ю журналу НВ прокоментував скандал навколо свого заступника Олега Татарова.

Коментуючи репутаційні ризики для Банкової через роботу в команді ОП Татарова, який є фігурантом розслідування про аферу з квартирами для Нацгвардії, Єрмак заявив, що йдеться про події минулого.

"Звинувачення, що пролунали, мають 4-річну давнину і не мають жодного зв’язку з тією діяльністю пана Татарова, яку він здійснював в ОП", - пояснив глава Офісу президента.

Він також назвав "некоректним" порівняння Татарова з Азаровим, якого, як зазначила журналістка, у такому випадку теж можна було б запросити на роботу до ОП.

Єрмак також зазначив, що при жодному президенті України раніше був би "немислимим" резонанс, якого набула справа Татарова, як і той факт, що "фігурантом може бути навіть співробітник Офісу президента".

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На думку глави ОП, це світчить "про стовідсоткову відкритість та нульову толерантність до корупції".

"Нині немає жодних перешкод. Слідство триває, але поки з того, що я бачу, з того, що я знаю, є якась інформація, але немає судового рішення. Ми, як ніхто інший, зацікавлені, щоб істина була встановлена, і ця справа опинилася у суді, - додав Єрмак. - З іншого боку, погодьтеся: ми живемо в такому інформаційному полі, де звинуватити і створити поганий імідж можна будь-якій людині".

Він також відхрестився від звинувачень у тому, що Офіс президента міг комунікувати щодо цього питання з генпрокурором Іриною Венедіктовою, яка в останній момент замінила прокурорів у його справі.

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