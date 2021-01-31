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Санкції проти китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" є варварським грабежем і унеможливлюють примирення, - заява Skyrizon

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Санкції проти китайських акціонерів ПАТ

Запровадження Україною санкцій проти китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" - варварскій грабіж і грубе порушення їхніх законних прав. Китайський акціонер ПАТ "Мотор Січ" має намір використовувати всі можливі юридичні засоби, зокрема міжнародний арбітраж, для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в офіційній заяві Skyrizon, яку опубліковано в китайських медіа і на сайті позачергових зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". "Після набуття чинності санкцій компанія Skyrizon як акціонер компанії "Мотор Січ" буде незаконно позбавлена ​​своїх законних прав та змушена розірвати загальноприйняті ділові відносини з українською компанією "Мотор Січ", що призведе до величезних непоправних збитків. З боку України такі дії - це варварський грабіж і серйозне порушення законних прав та інтересів китайських компаній, що працюють за кордоном, безпрецедентна неповага до принципів і правил міжнародної торгівлі", - заявили в Skyrizon. І додають, що в указі Зеленського відсутні конкретні причини запровадження цих санкцій, тому "є підстави вважати, що це навмисні дії України з метою перешкодити компанії Skyrizon інвестувати в українську компанію "Мотор Січ" і недопустити реалізацію проєкту міжнародної співпраці". А також є підстави вважати, що "такі дії збігаються з метою дій Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США від 14 січня 2021 року про включення компанії Skyrizon до переліку військових кінцевих користувачів (MEU)".

У документі описано повну хронологію спроб врегулювання ситуації. У Skyrizon пишуть, що з липня 2017 року компанія вела переговори з Україною в надії мирно вирішити інвестиційний спір. Починаючи з серпня 2020 року, Skyrizon була змушена вжити низку юридичних дій "в умовах тривалої затримки, умисного ухилення від вирішення питань і навіть зловмисного наклепу з боку України". 9 грудня 2020 року після того, "як численні добросовісні переговори зазнали невдачі", Skyrizon розпочала міжнародний інвестиційний арбітраж. 13 січня 2021 року на підставі розслідування ДБР і його висновків про неправомірні дії СБУ Печерський районний суд міста Києва виніс рішення про визнання Skyrizon і китайських інвесторів компанії "Мотор Січ" потерпілою стороною від протиправних дій СБУ.

"Щоб уникнути подальшого погіршення умов ведення бізнесу компанії "Мотор Січ", акціонери ПАТ "Мотор Січ", які володіють понад 80% акцій, планували провести загальні збори акціонерів 31 січня 2021 року. Саме в цей момент українське керівництво видало санкційні укази проти компанії Skyrizon, які незаконно, необґрунтовано і грубо позбавили компанію Skyrizon її законних прав. Україна відмовилася від результатів попередніх переговорів і повністю унеможливила примирення між двома сторонами", - сказано в заяві китайського акціонера ПАТ "​​Мотор Січ".

У Skyrizon обурені заявою голови українського МЗС Дмитра Кулеби. "Така брехня та іронія не можуть не викликати обурення у всьому світі, - заявили в Skyrizon. - Санкції проти компанії - це помилкові і дурні дії, які можуть тільки відлякати від України потенційних інвесторів з усього світу, остаточно загнати в безвихідь і без того вмираючу авіаційну промисловість України, погіршити і без того хитку економіку України, зробити ще нещаснішим життя українського народу, травмованого і спустошеного військовими потрясіннями і занепадом добробуту... Коли відбуваються дії всупереч здоровому глузду, цілком втрачається довіра, безсоромно покривають злочинці в, все це призводить до зневаги з боку всієї світової громадськості".

У підсумковій частині заяви сказано, що Skyrizon рішуче виступає проти злочинних дій України, підміни концепцій національної безпеки, змішування правди з брехнею, політизації нормальної економічної і торгової діяльності, зловживань державною владою і необґрунтованого тиску на китайські підприємства. "Компанія Skyrizon завжди дотримується закону і діє відповідно до нього. Компанія завжди сподівається на мирне вирішення конфліктів, але ніколи не стане боятися насильства; ми використовуватимемо всі можливі юридичні засоби для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів", - підсумовується в документі.
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Топ коментарі
+19
Китаезы идут лесом.
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31.01.2021 14:45
+18
Вот что приход Байдена животворящий делает с шутом. Что только не сделаешь чтобы ему понравиться.
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31.01.2021 14:48
+17
Мотор предприятие двойного назначения и прежде чем у кого то покупать неужно взять разрешения в Государства, такой принцип во всем Мире
Так что нарушение Законов Украины грозит конфискацией активов
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31.01.2021 14:47
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Американцам не нужны наши технологии, они не инвестируют в наши предприятия, а мы выслуживаемся перед ними...
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31.01.2021 17:33 Відповісти
Американцям конкуренти не потрібні. Мотор Січі кінець.
ПС. Чесна конкуренція? Ні, не чули.
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31.01.2021 17:19 Відповісти
Объясните мне: а почему МоторСич - это стратегическое предприятие? Украина не производит вертолёты и самолёты. Может быть Украина поставляет авиационные двигатели своим стратегическим партнёрам по НАТО? Я просто не знаю.
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31.01.2021 17:22 Відповісти
Американцы клована "попросили" и китайцы были посланы по известному адресу.
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31.01.2021 17:37 Відповісти
Ирония в том что китайцев будут защищать американцы.

"Три ведущие международные юридические компании WilmerHale, DLA Piper и Bird&Bird будут сопровождать инвестиционный спор китайских инвесторов ПАО "Мотор Сич" (партнеров группы DCH по развитию украинского авиастроения) с целью взыскания с государства Украина ущерба в размере 3,5 млрд долларов. Советником по вопросам украинского права в международном арбитраже будет выступать компания Arzinger", - сказано в сообщении DCH.

Как показало изучение сайтов перечисленных юридических компаний, все они являются лидерами в области международного арбитража. А в числе их партнеров, в частности, такие знаковые юристы как бывший директор Федерального бюро расследований (ФБР) Роберт Мюллер и Дуглас Эмхофф - супруг другого звездного американского юриста, экс-прокурора Калифорнии Камалы Харрис, которая займет пост вице-президента Соединенных Штатов Америки при Президенте Джо Байдене.
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31.01.2021 17:49 Відповісти
China's Skyrizon Added to U.S. Commerce Department Military End User List
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31.01.2021 18:15 Відповісти
"Ведущие международные юридические компании" потому что слишком жирный куш.
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31.01.2021 17:55 Відповісти
Адвокатура вообще аполитична. Платите деньги и будем хоть сатану защищать.
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31.01.2021 17:56 Відповісти
Возьмут свои проценты как Коболев и Витренко.
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31.01.2021 17:58 Відповісти
Найгірше що може трапитись це "китайський інвестор". Всі мої знайомі хто хоть раз мав справу з китайцями прокляли той день коли з ними звязались і заріклися "вступати в це лайно" довіку. Ми якесь там дешеве лайно у них купуємо, але купівля і інвестиції це різні речі. Коли заходять на ринок, то китайці демпінгують. Та варто їм витіснити конкурентів як вони починають нахабно зловживати монополією з азійською расовою ненавистю та зневагою.
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31.01.2021 17:39 Відповісти
А рабочие Мотора ждут любых инвесторов!!! Пардон, ждали... сейчас уже всем всё стало понятно.
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31.01.2021 17:46 Відповісти
"Какая разніца?" - поставляли ***** і хочуть поставляти китайцям. Мені якось проблєми прокацапленого пролєтаріата абсолютно не цікаві. Вони самі дозволили Богуслаєву фактично збанкрутувати підприємство з метою прихованого продажу конструкторської документації. Єдине що потрібне китайцям це "на халяву" законно придбати конструкторську документацію, а сам завод і той дурний пролєтаріат з його дурацькими проблємами їм і на фуй не потрібен.. У них своя проблема - вони не можуть створити авіаційні двигуни самостійно і ніхто в світі не хоче продавати їм технології будування авіаційних двигунів. А для великої війни, до якої готуються китайці їм потрібно дуже багато авіаційних двигунів власного виробництва. І виробяти вони їх будуть в глибині материкового Китаю, а не імпортувати з Запоріжжя. Тому хитрих китайців треба посилати якомога далі. а Богуслаєва судити з конфіскацією. І нехай здохне прокацаплене ************* падло на нарах!
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31.01.2021 18:05 Відповісти
Подождите, скачок к банкротству МоторСич был совершён когда на МоторСич были наложены санкции. И МоторСич лишился основного рынка сбыта. Но ведь не Богуслаев накладывал санкции!
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31.01.2021 18:10 Відповісти
********* був основним ринком збуту і Богуслаєв роками їздив на Валдай посмоктати у *****. Ось вам і результат...
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31.01.2021 18:18 Відповісти
Были бы рады инвесторам из Франции, Германии или США... но они почему то не спешат инвестировать в конкурентоспособные предприятия..
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31.01.2021 17:48 Відповісти
А зачем им инвестировать в конкурентов???
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31.01.2021 17:53 Відповісти
Правда уже не конкурентоспособные...
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31.01.2021 17:49 Відповісти
Повністю підтримує дії Служби Безпеки України. Стратегічне підприємство має бути негайно націоналізоване на користь держави Україна. Так звані китайські інвестори є мильними бульбашками, завданням яких є вивіз усіє технічної документації з ""Мотор Січ" з подальшим банкрутством підприємства. Китайози жодної копійки не інвестували в "Мотор Січ", весь вереск про так звані інвестиції китайців - це афера лише на папірцях.

Уряд має розробити дорожню карту з повернення ПАТ "Мотор Січ" в державну власність.
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31.01.2021 18:24 Відповісти
НА ЧУЖОЙ КАРАВАЙ РОТ НЕ РАЗЕВАЙ !)
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31.01.2021 18:27 Відповісти
А виноват то этот ***** регионаловской Богуслаев ! Который за доллары потихоньку родину продавал!
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31.01.2021 20:25 Відповісти
А виноват то этот ***** регионаловской Богуслаев ! Который за доллары потихоньку родину продавал!
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31.01.2021 20:29 Відповісти
Богуслаева давно пора пинками гнать с предприятия..
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31.01.2021 20:43 Відповісти
Нужно сажать тех, кто ему продал (подарил) "Моторсич" и самого богуслаева--он что не понимал зачем там китайцы появились? Очень остров спешил купить? А все остальное "какая разница"? Тварь продажная!
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31.01.2021 23:47 Відповісти
так прокацап богуславский - герой Украины...
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01.02.2021 03:29 Відповісти
Китайцы знали, что это стратегическое предприятие. И задумали всех обхитрить, кривыми путями взяв контроль над ним. Ярославского жаль. Потому что это преднамеренные действия государства Украина, с целью препятствования не инвестициям компании Skyrizon в украинскую компанию "Мотор Сич", а поглощению через серые схемы.
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01.02.2021 16:04 Відповісти
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