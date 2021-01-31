Санкції проти китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" є варварським грабежем і унеможливлюють примирення, - заява Skyrizon

Запровадження Україною санкцій проти китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" - варварскій грабіж і грубе порушення їхніх законних прав. Китайський акціонер ПАТ "Мотор Січ" має намір використовувати всі можливі юридичні засоби, зокрема міжнародний арбітраж, для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів.

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в офіційній заяві Skyrizon, яку опубліковано в китайських медіа і на сайті позачергових зборів акціонерів ПАТ "Мотор Січ". "Після набуття чинності санкцій компанія Skyrizon як акціонер компанії "Мотор Січ" буде незаконно позбавлена ​​своїх законних прав та змушена розірвати загальноприйняті ділові відносини з українською компанією "Мотор Січ", що призведе до величезних непоправних збитків. З боку України такі дії - це варварський грабіж і серйозне порушення законних прав та інтересів китайських компаній, що працюють за кордоном, безпрецедентна неповага до принципів і правил міжнародної торгівлі", - заявили в Skyrizon. І додають, що в указі Зеленського відсутні конкретні причини запровадження цих санкцій, тому "є підстави вважати, що це навмисні дії України з метою перешкодити компанії Skyrizon інвестувати в українську компанію "Мотор Січ" і недопустити реалізацію проєкту міжнародної співпраці". А також є підстави вважати, що "такі дії збігаються з метою дій Бюро промисловості та безпеки (BIS) Міністерства торгівлі США від 14 січня 2021 року про включення компанії Skyrizon до переліку військових кінцевих користувачів (MEU)".

У документі описано повну хронологію спроб врегулювання ситуації. У Skyrizon пишуть, що з липня 2017 року компанія вела переговори з Україною в надії мирно вирішити інвестиційний спір. Починаючи з серпня 2020 року, Skyrizon була змушена вжити низку юридичних дій "в умовах тривалої затримки, умисного ухилення від вирішення питань і навіть зловмисного наклепу з боку України". 9 грудня 2020 року після того, "як численні добросовісні переговори зазнали невдачі", Skyrizon розпочала міжнародний інвестиційний арбітраж. 13 січня 2021 року на підставі розслідування ДБР і його висновків про неправомірні дії СБУ Печерський районний суд міста Києва виніс рішення про визнання Skyrizon і китайських інвесторів компанії "Мотор Січ" потерпілою стороною від протиправних дій СБУ.

"Щоб уникнути подальшого погіршення умов ведення бізнесу компанії "Мотор Січ", акціонери ПАТ "Мотор Січ", які володіють понад 80% акцій, планували провести загальні збори акціонерів 31 січня 2021 року. Саме в цей момент українське керівництво видало санкційні укази проти компанії Skyrizon, які незаконно, необґрунтовано і грубо позбавили компанію Skyrizon її законних прав. Україна відмовилася від результатів попередніх переговорів і повністю унеможливила примирення між двома сторонами", - сказано в заяві китайського акціонера ПАТ "​​Мотор Січ".

У Skyrizon обурені заявою голови українського МЗС Дмитра Кулеби. "Така брехня та іронія не можуть не викликати обурення у всьому світі, - заявили в Skyrizon. - Санкції проти компанії - це помилкові і дурні дії, які можуть тільки відлякати від України потенційних інвесторів з усього світу, остаточно загнати в безвихідь і без того вмираючу авіаційну промисловість України, погіршити і без того хитку економіку України, зробити ще нещаснішим життя українського народу, травмованого і спустошеного військовими потрясіннями і занепадом добробуту... Коли відбуваються дії всупереч здоровому глузду, цілком втрачається довіра, безсоромно покривають злочинці в, все це призводить до зневаги з боку всієї світової громадськості".

У підсумковій частині заяви сказано, що Skyrizon рішуче виступає проти злочинних дій України, підміни концепцій національної безпеки, змішування правди з брехнею, політизації нормальної економічної і торгової діяльності, зловживань державною владою і необґрунтованого тиску на китайські підприємства. "Компанія Skyrizon завжди дотримується закону і діє відповідно до нього. Компанія завжди сподівається на мирне вирішення конфліктів, але ніколи не стане боятися насильства; ми використовуватимемо всі можливі юридичні засоби для рішучого захисту своїх законних прав та інтересів", - підсумовується в документі.