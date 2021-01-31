Німеччина "про запас" замовила вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб були під рукою, - міністр охорони здоров'я країни

Уряд Німеччини вже зробив замовлення на вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб мати запас для збереження імунітету населення проти варіантів COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми фактично замовляємо додаткові вакцини на 2022 рік, щоб хоча б деякі з них були під рукою", - сказав він, спілкуючись онлайн із медпрацівниками.

Шпан зазначив, що "ніхто не знає, чи знадобиться нам це".

За його словами, "виробничі потужності зараз розширюються, ми замовляємо вакцини як запобіжний захід".

Міністр визнав, що "початок кампанії вакцинації був важким", але сказав, що основні постачальники вакцин - Moderna, Pfizer і AstraZeneca - зобов'язалися доставити наступні 5 млн доз у Німеччину до 22 лютого.

Читайте також: ЄС вітає виділення Україні 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech: у межах механізму COVAX ви серед перших країн

Раніше AstraZeneca заявила, що скоротить поставки препарату в ЄС на 67% у першому кварталі поточного року, оскільки пов'язана угодою з Великою Британією, укладеною на два місяці раніше, ніж із ЄС.

Поставки вакцини Pfizer також затримуються.

В інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Шпан не відкидає можливість екстреного застосування російської та китайської вакцин проти вірусу, зазначивши, що єдиним критерієм є їхнє схвалення медичним регулятором ЄС - Європейським агентством із лікарських препаратів (EMA).