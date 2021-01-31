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Німеччина "про запас" замовила вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб були під рукою, - міністр охорони здоров'я країни

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Німеччина

Уряд Німеччини вже зробив замовлення на вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб мати запас для збереження імунітету населення проти варіантів COVID-19.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Зараз ми фактично замовляємо додаткові вакцини на 2022 рік, щоб хоча б деякі з них були під рукою", - сказав він, спілкуючись онлайн із медпрацівниками.

Шпан зазначив, що "ніхто не знає, чи знадобиться нам це".

За його словами, "виробничі потужності зараз розширюються, ми замовляємо вакцини як запобіжний захід".

Міністр визнав, що "початок кампанії вакцинації був важким", але сказав, що основні постачальники вакцин - Moderna, Pfizer і AstraZeneca - зобов'язалися доставити наступні 5 млн доз у Німеччину до 22 лютого.

Читайте також: ЄС вітає виділення Україні 117 тис. доз вакцини Pfizer/BioNTech: у межах механізму COVAX ви серед перших країн

Раніше AstraZeneca заявила, що скоротить поставки препарату в ЄС на 67% у першому кварталі поточного року, оскільки пов'язана угодою з Великою Британією, укладеною на два місяці раніше, ніж із ЄС.

Поставки вакцини Pfizer також затримуються.

В інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Шпан не відкидає можливість екстреного застосування російської та китайської вакцин проти вірусу, зазначивши, що єдиним критерієм є їхнє схвалення медичним регулятором ЄС - Європейським агентством із лікарських препаратів (EMA).
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Топ коментарі
+5
Ооо...теперь степашка с ляшком будут знать у кого клянчить вакцину... Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 9533
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31.01.2021 14:55
+4
Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 7220
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31.01.2021 15:01
+4
Фотогеничный чувак Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 9975
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31.01.2021 15:04
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Ооо...теперь степашка с ляшком будут знать у кого клянчить вакцину... Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 9533
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31.01.2021 14:55 Відповісти
ну воно так треба. раз прокололи то треба завжди .бо імунітет після вакцинації з настоящим ковідом може і не справитись
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31.01.2021 15:00 Відповісти
Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 7220
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31.01.2021 15:01 Відповісти
Фотогеничный чувак Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 9975
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31.01.2021 15:04 Відповісти
фотогигиеничный
Німеччина "про запас" замовила вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб були під рукою, - міністр охорони здоров'я країни - Цензор.НЕТ 4642
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31.01.2021 17:06 Відповісти
ЗЕБЛАН-это нн шпан...
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31.01.2021 15:09 Відповісти
Какая отвратительная рожа...(с) Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 5540
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31.01.2021 15:13 Відповісти
Это он учится на украинского перзидента. Не учился бы так усердно - не взяли б.
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31.01.2021 20:17 Відповісти
ЧЕ по биатлону.
Смешанная эстафета.
Украина - Бронза.
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31.01.2021 15:02 Відповісти
Тоже смотрела. С 8-го места - на 3-е. И удержали на последнем этапе. Молодцы!
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31.01.2021 15:12 Відповісти
Канада замовила мінімум на 4 прививки кожному (4 рази через 0,5 року).
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31.01.2021 15:07 Відповісти
не нада равнять страны 1мира с странами 4-го.
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31.01.2021 15:09 Відповісти
Население Украины около 40 млн человек (но это не точно),
население Канады - 37,6 млн человек.
Разница в развитии стран, экономики общественных отношений - минимум полвека, а, точнее, 100 лет.
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31.01.2021 16:50 Відповісти
Будуть тепер канадців ширяти кожного місяця Германия "про запас" заказала вакцины от коронавируса на 2022 год, чтобы были под рукой, - министр здравоохранения страны - Цензор.НЕТ 1454
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31.01.2021 15:25 Відповісти
що пів року.. час дії антитіл... 3-6 місяців..

на більше просто не вистачить виробничих потужностей..
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01.02.2021 09:15 Відповісти
Не знаю что они там заказали, но проблемы с вакцинацией большие. Стариков за 80 привить никак не могут.
И все из-за мнимой политики равенства в ЕС. Германия как всегда выделила больше всех на иследования и заняла последнее место при получении вакцины.
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31.01.2021 15:29 Відповісти
А зверушек-беженцев начали прививать?
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31.01.2021 16:51 Відповісти
Что парадокс не все беженцы лодыри. Я заметил, что арабы и север Африки самые пофигисты. А вот из более глубоких регионов Африки, чёрные как уголь ребята, работают наровне со всеми. Хотя 99% из них бежало из-за бедности. Зато уставшие ребята от войны в Сирии наоборот быстро асимилируются и начинают жить в Новом Свете ничего не делая.
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31.01.2021 17:24 Відповісти
Тоже заметил: представители народов, окормляемых "святой русью" не входят в число трудоголиков нигде в мире. Единственное место, это Турция, где турки могут из под палки заставлять работать "трудолюбивых" сирийских, готовых жить на помощь ООН. И, странное дело, ООН без устали эту помощь поставляет. В этих лагерях уже выросло целое поколение, не способных ни учиться ни трудиться, а готовых только без устали размножаться. Европе на заметку.
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31.01.2021 18:10 Відповісти
не існує "запасів"... і ще скоро не буде...
Вакцина против вируса, кто кого? (Часть 1)Німеччина "про запас" замовила вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб були під рукою, - міністр охорони здоров'я країни - Цензор.НЕТ 9525POSTED BY: ANTI-COLORADOS 31 СІЧНЯ, 2021Издание «Дойче Велле» - такой себе источник информации, но в тот раз наше внимание привлек материал, прямо не касающийся политики. Вернее, в самом материале вовсе нет никаких политических линий и потому мы решили оттолкнуться от него как от трамплина, чтобы перейти пожалуй к самому тревожному вопросу современности, который по определению не может быть лишен политической составляющей.Итак, в материале немецкого издания говорится о том, что вирус ARS-CoV-2 в условиях вакцинирования ведет себя не так, как того ожидали создатели вакцин. Так, ряд производителей антиковидных вакцин уже заявили о том, что против новой, южноафриканской разновидности вируса вакцины хоть и действуют, но их эффективность существенно снижается от заявленных, средних показателей.Похоже на то, что это - общая тенденция, просто часть производителей уже наработали какие-то данные, а другие - нет. И вот что тут важно, все вакцины сдают свои позиции примерно одинаково, но если для сильных вакцин с высоким, свыше 90% доказанной эффективности, общая просадка не выглядит драматически, то слабые вакцины и вовсе ныряют под планку в 50%. Отсюда следует, что чем больше будет распространяться новая разновидность вируса, способность к заражению которой в 7 раз выше, тем слабее будут действовать существующие вакцины. Есть мнение, что скорость размножения и распространения вируса находится в обратной зависимости от его смертоностности. Это обусловлено тем, что если вирус быстро и с большой долей вероятности убивает своего носителя, то тем самым, он сам обрывает механизм своего распространения. Но в любом случае, параметры смертности именно нового вида вируса пока не определены из-за недостаточной базы исследований.Тем не менее, новая разновидность уже расходится ускоренными темпами и может оказаться так, что к началу действительно массовой вакцинации препараты окажутся отставшими от вируса на поколение. Ученые вирусологи и фармацевты говорят о том, что теоретически, угнаться за вирусом можно, просто изменив в составе препарата базовую РНК, но это же только малая и чисто техническая часть вопроса, а основная связана с полным циклом испытаний, сначала доклинических, а потом и клинических.
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01.02.2021 09:19 Відповісти
ось НАЙГОЛОВНІША причина ,чому варто розстріляти керівництво ВОЗ....
Саме воно з запізненням у місяць закрило авіасполучення з Китаєм,проігнорувавши факт зараження Ковід людини людиною.
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01.02.2021 09:21 Відповісти
может переименоваться в Германская Украинская Народная республика

шоб и мы закупали и на следующий год вакцину? Німеччина "про запас" замовила вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб були під рукою, - міністр охорони здоров'я країни - Цензор.НЕТ 9711
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31.01.2021 15:48 Відповісти
Прозапас -призвіще... ))
Відомого "штабного" пропагандиста Бариги...
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01.02.2021 09:17 Відповісти
Целуем партнеров в ........................... .
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31.01.2021 17:13 Відповісти
 
 