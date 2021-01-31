Німеччина "про запас" замовила вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб були під рукою, - міністр охорони здоров'я країни
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Уряд Німеччини вже зробив замовлення на вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб мати запас для збереження імунітету населення проти варіантів COVID-19.
Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Зараз ми фактично замовляємо додаткові вакцини на 2022 рік, щоб хоча б деякі з них були під рукою", - сказав він, спілкуючись онлайн із медпрацівниками.
Шпан зазначив, що "ніхто не знає, чи знадобиться нам це".
За його словами, "виробничі потужності зараз розширюються, ми замовляємо вакцини як запобіжний захід".
Міністр визнав, що "початок кампанії вакцинації був важким", але сказав, що основні постачальники вакцин - Moderna, Pfizer і AstraZeneca - зобов'язалися доставити наступні 5 млн доз у Німеччину до 22 лютого.
Раніше AstraZeneca заявила, що скоротить поставки препарату в ЄС на 67% у першому кварталі поточного року, оскільки пов'язана угодою з Великою Британією, укладеною на два місяці раніше, ніж із ЄС.
Поставки вакцини Pfizer також затримуються.
В інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung Шпан не відкидає можливість екстреного застосування російської та китайської вакцин проти вірусу, зазначивши, що єдиним критерієм є їхнє схвалення медичним регулятором ЄС - Європейським агентством із лікарських препаратів (EMA).
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Смешанная эстафета.
Украина - Бронза.
население Канады - 37,6 млн человек.
Разница в развитии стран, экономики общественных отношений - минимум полвека, а, точнее, 100 лет.
на більше просто не вистачить виробничих потужностей..
И все из-за мнимой политики равенства в ЕС. Германия как всегда выделила больше всех на иследования и заняла последнее место при получении вакцины.
Вакцина против вируса, кто кого? (Часть 1)POSTED BY: ANTI-COLORADOS 31 СІЧНЯ, 2021Издание «Дойче Велле» - такой себе источник информации, но в тот раз наше внимание привлек материал, прямо не касающийся политики. Вернее, в самом материале вовсе нет никаких политических линий и потому мы решили оттолкнуться от него как от трамплина, чтобы перейти пожалуй к самому тревожному вопросу современности, который по определению не может быть лишен политической составляющей.Итак, в материале немецкого издания говорится о том, что вирус ARS-CoV-2 в условиях вакцинирования ведет себя не так, как того ожидали создатели вакцин. Так, ряд производителей антиковидных вакцин уже заявили о том, что против новой, южноафриканской разновидности вируса вакцины хоть и действуют, но их эффективность существенно снижается от заявленных, средних показателей.Похоже на то, что это - общая тенденция, просто часть производителей уже наработали какие-то данные, а другие - нет. И вот что тут важно, все вакцины сдают свои позиции примерно одинаково, но если для сильных вакцин с высоким, свыше 90% доказанной эффективности, общая просадка не выглядит драматически, то слабые вакцины и вовсе ныряют под планку в 50%. Отсюда следует, что чем больше будет распространяться новая разновидность вируса, способность к заражению которой в 7 раз выше, тем слабее будут действовать существующие вакцины. Есть мнение, что скорость размножения и распространения вируса находится в обратной зависимости от его смертоностности. Это обусловлено тем, что если вирус быстро и с большой долей вероятности убивает своего носителя, то тем самым, он сам обрывает механизм своего распространения. Но в любом случае, параметры смертности именно нового вида вируса пока не определены из-за недостаточной базы исследований.Тем не менее, новая разновидность уже расходится ускоренными темпами и может оказаться так, что к началу действительно массовой вакцинации препараты окажутся отставшими от вируса на поколение. Ученые вирусологи и фармацевты говорят о том, что теоретически, угнаться за вирусом можно, просто изменив в составе препарата базовую РНК, но это же только малая и чисто техническая часть вопроса, а основная связана с полным циклом испытаний, сначала доклинических, а потом и клинических.
Саме воно з запізненням у місяць закрило авіасполучення з Китаєм,проігнорувавши факт зараження Ковід людини людиною.
шоб и мы закупали и на следующий год вакцину?
Відомого "штабного" пропагандиста Бариги...