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Новини За кордоном
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протест (2249) Навальний (573)

Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб. ВIДЕО

На сьогоднішніх протестах у РФ на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали понад 2 тисячі осіб. Водночас, за офіційними даними силовиків, на вулиці загалом вийшли близько 2 тисяч росіян.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський правозахисний портал ОВД-Инфо.

Станом на 15:10 за київським часом у Росії затримали 2 737 осіб. У Москві 496 затриманих, у Санкт-Петербурзі - 211, далі - Красноярськ, Владивосток і Новосибірськ.

Водночас незалежні ЗМІ поширюють відео масових затримань, зокрема в Москві. Наприклад, біля СІЗО "Матроська тиша", де утримують Навального, затримували всіх підряд. Також до одного з протестувальників застосували електрошокер, він знепритомнів і його забрали в автозак.

Постраждалий у Москві

Затримання біля метро "Комсомольська"

Дивіться також: На протестах у Петербурзі один із поліцейських погрожував людям табельною зброєю, силовики застосовують шокери та сльозогінний газ. ВIДЕО
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Топ коментарі
+39
Жги, Боженька, жги. За "Крым наш" нужно платить.
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31.01.2021 15:14
+30
Украина, Майдан, Михайловский Золотоверхий храм открыл двери и спасал протестующих
Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він втратив свідомість. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 2000
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31.01.2021 15:33
+27
А де ж смішні мініатюри 95 кварталу, про те, як один масквічь був приємно електрошокований, а інший від сміху розбив собі голову?
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31.01.2021 15:24
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А з чого робиться висновок про кінець протестів? Тому що автозак спалили чи того що з мента кепку збили?
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31.01.2021 15:43 Відповісти
Кислые все, нет огонька (и в прямом смысле тоже). А де автозак спалили?
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31.01.2021 15:46 Відповісти
В Пітері.Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він втратив свідомість. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 9592
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31.01.2021 15:49 Відповісти
Нах. нам ці московити треба?
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31.01.2021 15:42 Відповісти
Нам не треба, але чим більше приб'ють одне одного, нам менше роботи.
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31.01.2021 15:44 Відповісти
Хай би пожерли одного. Разом з ватніками, касаваротками, какошніками та лаптями.
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31.01.2021 16:12 Відповісти
Кацапи ******* москалів - яка краса!
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31.01.2021 20:06 Відповісти
дарагіє масквічі...пропоную вам таку кричалку: "па-ля-нЫ-ця! па-ля-нЫ-ця!"
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31.01.2021 15:44 Відповісти
На ватанов похер, пускай валят друг друга,ваще неинтересно
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31.01.2021 15:45 Відповісти
А зачем зашёл на статью? Написать что тебе похер?
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31.01.2021 15:46 Відповісти
чо, кацап, прижгло тебе, да?
терпи!
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31.01.2021 16:26 Відповісти
Вот чёрт, я опять прокололся. А ну ка давай рассказывай как ты узнал что я кацап, а мокша?
Кстати, грамматику подтяни - чЁ пишется через Ё умник
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31.01.2021 17:21 Відповісти
как узнал? по тому, что ты пишешь
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07.02.2021 15:41 Відповісти
Але красіво!!
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31.01.2021 20:30 Відповісти
Всё верно протестуют, в любой стране нужно у "народонаселения" выпустить пар. Побузят и разойдутся.
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31.01.2021 15:45 Відповісти
Тоді треба було робити як з хабаровськими леворюціонерами, не звертати уваги.
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31.01.2021 15:48 Відповісти
напомни
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31.01.2021 16:09 Відповісти
Нічого не робити, саме би пройшло.
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31.01.2021 16:17 Відповісти
ну как вариант
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31.01.2021 17:22 Відповісти
нежалко пускай их нахрен поубивает всех тот омон )(уйло когда аннексировало Крым то была поддержка со стороны сторонников Навального? уверен они были за не было не то что против не было протеста против войны ихней страны а еще концерт в поддержку 15 марта 2014 года и пускай закроются те кто постоянно бубнит что то власть а это же народ простой там почти каждый и простой в том числе за воровство другой територии и войну, есть против но они еденицы- "На Красной площади в столице завершился митинг-концерт в поддержку Крыма "Мы вместе". По данным московского главка МВД, в нем приняли участие около 120 тысяч человек. Акция прошла без происшествий.Напомним, 16 марта в Крыму и Севастополе проходил референдум по статусу автономной республики, где за вхождение Крыма в состав России проголосовали 96,77% жителей полуострова. За проведением голосования следили наблюдатели более чем из 20 стран, в том числе из России, Израиля, США и Франции. По их словам, референдум прошел без нарушений и происшествий".https://www.m24.ru/articles/Krasnaya-ploshchad/18032014/40292
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31.01.2021 15:46 Відповісти
Та пох..
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31.01.2021 15:47 Відповісти
Правильное кино. Одни бьют, другие получают от этого удовольствие. Мазохисты, блин. Пятьдесят оттенков серого.
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31.01.2021 15:50 Відповісти
Схоже, що вислів про "беспощадный русский бунт" такий же фейк, як про білоруських партизан, раби не здатні на спротив.
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31.01.2021 15:54 Відповісти
Да, конечно. Как в американских фильмах, все такие "бунтари"! А что до дела - ссцыкуны!
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31.01.2021 15:58 Відповісти
Негрів маєш на увазі?
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31.01.2021 16:08 Відповісти
рюських. Мы, руськие луди, друг-друга не абманываем. (С)
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31.01.2021 17:00 Відповісти
скукатища!
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31.01.2021 15:54 Відповісти
Ходят. Марширую. На коленки падают... А ведь хватило бы всеобщей забастовки реально работающих. Прекращения оплат кредитов и жкх этим усмано-ротенбергам. И ничего не надо больше делать.
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31.01.2021 15:57 Відповісти
Господи, смотрю и насмотреться не могу! Боже, как приятно все это видеть! Особенно зная, что где-то там беглый, но украинский беркут, х рачит кацапоидов. Дай бог, еще увижу, как этих мышебратьев из огнистрела клать будут. Да будет так!
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31.01.2021 15:57 Відповісти
А ты комментарии ютубные почитай под видео. Балалайки сошлись во мнении что свои бы так не вели себя со своими и во всем опять виноваты - не поверишь... "хохлы".
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31.01.2021 17:29 Відповісти
Умеют...
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31.01.2021 15:57 Відповісти
А у 1917 році революція у кацапів почалася у лютому опісля як щось там у них подорожчало. Вони ж все вихваляються:"можем павтарить". Ну то нехай вже хоч Кремль підпалять.
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31.01.2021 15:57 Відповісти
Заворушення в Петрограді почалися після перебоїв у постачанні хліба.
Ще два серйозних фактори, які посприяли поваленню царського режиму, - велика кількість резервних, так званих "запасних" військових частин у столиці, які зовсім не бажали йти на фронт, і сухий закон, встановлений у 1914 році особистим розпорядженням царя. Хоча розумні люди застерігали його від повної заборони алкоголю.

Одним из факторов, дестабилизировавших внутриполитическую обстановку в Российской империи накануне Февральской революции 1917 г., стала правительственная политика по ограничению продажи алкогольных напитков - так называемый сухой закон 1914 г.
Его введение было не только губительно для бюджета страны - винная монополия обеспечивала четвертую часть доходов, - но и крайне сомнительной мерой с точки зрения здравоохранения: началось массовое потребление суррогатов.

Для начала предложено было понизить крепость водки до 37 %. Как и прежде, обсуждение этого вопроса закончилось весьма неожиданной царской резолюцией. 10 сентября Николай II собственноручно написал в особом журнале Совета министров: «Делу этому не давать хода ввиду того, что я предрешил казенную продажу вина (водки) воспретить навсегда».

https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/sukhoj-zakon-1914-goda-chem-obernulas-borba-za-narodnuyu-trezvost-nakanune-revolyutsii.html
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31.01.2021 16:26 Відповісти
Гогрбачов ввів сухий закон СССР прийшов кірдик
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31.01.2021 16:53 Відповісти
Краще б вона тоді не починалась . Не можуть вони без сцаря . Їм потрібен альфасамець або альфасамка і чим жорстокіше тим краще для них .
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31.01.2021 16:50 Відповісти
Все що відбувається в ********** якось до дупи. Там ***** і він їх влаштовує. Крапка. Нам своє робить незалежно від того що, де, коли і як трапилось в їх "палаті №6".
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31.01.2021 15:59 Відповісти
Не згоден . Все що відбувається в росії , так чи інакше вплине і на нас . І чим скоріше там позбавлять влади ***** , тим для України краще . А над палатою № 6 контроль знайдеться швидко .
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31.01.2021 16:15 Відповісти
От як почне впливати тоді і станемо реагувати. Не бачу ніяких реальних підстав для зміни влади в **********. Гапон Навальний просто підставив і "витягнув" під "око государєве" представників молодого і "не битого" покоління. Зараз їх всіх зафіксують і ********** так брутально і демонстративно... що ще років з 20 ***** буде правити як "кіт в сметані". А потім буде *****-2, 3 ... і так до розвалу федерації. Тому, повторюю, "нам своє робить".
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31.01.2021 17:19 Відповісти
НБ , от знову не згоден . Згадайте совєтську Румунію з чаушеску , - все відбулось швидко ... . На росії більшає молоді , що не хоче жити як батьки і діди . І з цим путінський-*********** режим вже не може нічого зробити .
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31.01.2021 17:46 Відповісти
в краснодарском крае во дворце обнаружен Геленджик! .....а вата удобно пакуется в автозак....
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31.01.2021 16:08 Відповісти
в мск дырявая подстилка мертвечука всплыла... впрочем - ничего нового.

Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 7366
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31.01.2021 16:09 Відповісти
Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 7085
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31.01.2021 16:10 Відповісти
Что бы такого не было нужно выходить всем.
Ну сколько там тех ОМОНовцев, против большой толпы они не полезут.
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31.01.2021 16:12 Відповісти
Всего одну голову - срамота, а не омон. Сотню - две каждый день - это да, а так - грустно.
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31.01.2021 16:19 Відповісти
Смотрю в прямом эфире как дубасят крымнашистов, красота😁😁😁😁
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31.01.2021 16:24 Відповісти
Вот, когда у соседей отжимают территории, то это - да, это умом непонятное величие, мощные скрепы, мировое господство, а когда их собственный царь, у них денег натырил столько, что уже придумать не может куда их пристроить - это неприятно, нечестно, не по понятиям, это позор. Да, пусть раздадут им эти ёршики, в каждую семью, делов то!
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31.01.2021 16:28 Відповісти
"по официальным данным силовиков, на улицы всего вышли около 2 тысяч россиян.А задержали 2 737 человек." То есть план был перевыполнен на 737 душ. Интересно, где они их откопали?
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31.01.2021 16:33 Відповісти
- я на митинг.
- хорошо, не задерживайся. Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 7247
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31.01.2021 16:34 Відповісти
Такі самі виродки були і на Майдані і більшість з них втекла, щоб і там калічити і вбивати людей. Але Господ Бог є на світі і ще будемо всіх виловлювати і знищувати, як і їхніх покровителів!
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31.01.2021 16:37 Відповісти
Просто цікаво, чи застосує Путін для ще більшого придушення придушених війська молодих і як сказав Кравчук національних русскіх республік?...
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31.01.2021 16:41 Відповісти
Разбили голову, как отбивную для бутерброда. Применили электрошок, будто бутерброд разогрели.
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31.01.2021 16:57 Відповісти
На следующий митинг приходить со своим электрошокером и провода уже к >|<опе
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31.01.2021 17:01 Відповісти
Информация от очевидцев: среди протестующих очень много негров и людей говорящих на английском языке!
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31.01.2021 17:02 Відповісти
З ранку до обіду били кацапів... Неділя безперечно вдалася..,
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31.01.2021 17:05 Відповісти
Украинцы одобряют действия "ОМОНа" !
Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 548
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31.01.2021 17:18 Відповісти
прикольно . как бальзам на душу когда кацапоиді метелят друг друга.жаль огнестрел в ход не пошел . пока что
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31.01.2021 17:29 Відповісти
А там ще кадировці підтягнуться...лугандонці...
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31.01.2021 17:33 Відповісти
...огнестрел в ход не пошел . пока что...

Искренне жаль.
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31.01.2021 17:47 Відповісти
Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб - Цензор.НЕТ 6457
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31.01.2021 17:38 Відповісти
Как интересно наблюдать за казламордыми. Какая-то тусня, какая-то движня, кто-то себя там порешить собрался. Цирк короче. Я сказал в начале своего опуса, что интересно наблюдать? Абсурд. Я наверное пьян. Абсолютно не интересно, что в этой говномордии делается. Единственное, что мне интересно действительно было бы наблюдать в той стороне - ядерные грибы над этом недообразованием под названием кацапия.
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31.01.2021 17:40 Відповісти
Байден - введи войска!!!
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31.01.2021 17:53 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=_T47Lq7uaDY&feature=youtu.be
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31.01.2021 18:16 Відповісти
ПРОСТЫЕ ЛЮДИ МАССОВО ДОЛЖНЫ СТАНОВИТЬСЯ ОХОТНИКАМИ И ЛЮБЫМ СПОСОБОМ ВОССТАНАВЛИВАТЬ ЗАКОННОСТЬ !!!
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31.01.2021 18:19 Відповісти
может они протестуют против оккупации Крима или убийства украинцев на Донбасе?
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31.01.2021 19:29 Відповісти
Мочи кацапов!!
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31.01.2021 20:03 Відповісти
Свіжий репортаж звідти, якщо комусь цікаво https://www.youtube.com/watch?v=wu0frk0--AE
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31.01.2021 21:22 Відповісти
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