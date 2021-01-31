Протестувальнику в Москві розбили голову, до іншого ОМОН застосував електрошокер, він знепритомнів. Затримано понад 2 700 осіб. ВIДЕО
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На сьогоднішніх протестах у РФ на підтримку опозиціонера Олексія Навального затримали понад 2 тисячі осіб. Водночас, за офіційними даними силовиків, на вулиці загалом вийшли близько 2 тисяч росіян.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє російський правозахисний портал ОВД-Инфо.
Станом на 15:10 за київським часом у Росії затримали 2 737 осіб. У Москві 496 затриманих, у Санкт-Петербурзі - 211, далі - Красноярськ, Владивосток і Новосибірськ.
Водночас незалежні ЗМІ поширюють відео масових затримань, зокрема в Москві. Наприклад, біля СІЗО "Матроська тиша", де утримують Навального, затримували всіх підряд. Також до одного з протестувальників застосували електрошокер, він знепритомнів і його забрали в автозак.
Постраждалий у Москві
Затримання біля метро "Комсомольська"
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терпи!
Кстати, грамматику подтяни - чЁ пишется через Ё умник
Ще два серйозних фактори, які посприяли поваленню царського режиму, - велика кількість резервних, так званих "запасних" військових частин у столиці, які зовсім не бажали йти на фронт, і сухий закон, встановлений у 1914 році особистим розпорядженням царя. Хоча розумні люди застерігали його від повної заборони алкоголю.
Одним из факторов, дестабилизировавших внутриполитическую обстановку в Российской империи накануне Февральской революции 1917 г., стала правительственная политика по ограничению продажи алкогольных напитков - так называемый сухой закон 1914 г.
Его введение было не только губительно для бюджета страны - винная монополия обеспечивала четвертую часть доходов, - но и крайне сомнительной мерой с точки зрения здравоохранения: началось массовое потребление суррогатов.
Для начала предложено было понизить крепость водки до 37 %. Как и прежде, обсуждение этого вопроса закончилось весьма неожиданной царской резолюцией. 10 сентября Николай II собственноручно написал в особом журнале Совета министров: «Делу этому не давать хода ввиду того, что я предрешил казенную продажу вина (водки) воспретить навсегда».
https://historyrussia.org/tsekh-istorikov/sukhoj-zakon-1914-goda-chem-obernulas-borba-za-narodnuyu-trezvost-nakanune-revolyutsii.html
Ну сколько там тех ОМОНовцев, против большой толпы они не полезут.
- хорошо, не задерживайся.
Искренне жаль.