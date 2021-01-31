Завтра в Києві й області сильний сніг. Можливі порушення руху автотранспорту, - ДСНС
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За даними синоптиків, завтра, 1 лютого, в Києві та Київській області на дорогах ожеледиця, вдень очікується сильний сніг.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
"Погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - підкреслюють рятувальники.
Топ коментарі
+6 алексей свиридов 2ed6a76c
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+3 Порохобандерівець
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+2 Андрей Шевченко 29aa0d51
показати весь коментар31.01.2021 15:49
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ещё и потому что уже год без цивилки а по сему буду платить штраф если парнокопытное бацнет мою тачку и приедет менты
слава Богу что москвичи и запорожцы не ездят...
я скупой... я даже цветы жене никогда не дарю! а страховку ...