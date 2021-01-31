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Київ (13828) Київська область (3131) снігопад (397) ДСНС (4458)

Завтра в Києві й області сильний сніг. Можливі порушення руху автотранспорту, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події

Завтра в Києві й області сильний сніг. Можливі порушення руху автотранспорту, - ДСНС

За даними синоптиків, завтра, 1 лютого, в Києві та Київській області на дорогах ожеледиця, вдень очікується сильний сніг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - підкреслюють рятувальники.

Читайте також: Проїзд всіма дорогами загального користування забезпечено, обмежено рух великовагових транспортних засобів в Одеській і Миколаївській областях, - ДСНС
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Топ коментарі
+6
Зима должна быть со снегом, морозом. Это нужно людскому глазу вместо унылой серости, здоровью, земле, водоемам, плодородию. Не нойте, а думайте о пользе красивой зимы..
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31.01.2021 16:05
+3
А цивілку купити релігія не дозволяє?
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31.01.2021 15:49
+2
Точно- поперло Мариуполю! Асфальт высох. Я сегодня даже нагло машинку помыл. Ну и температура впечатляет: +8, в тени, ибо на солнышке было поболее. Единственный минус- цена мойки повысилась, не слабо. Таки 420 гривен- занадто, как по мне.
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31.01.2021 15:49
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хотя у меня зимняя шипованная выезжать очкую из за козлов на летней...
ещё и потому что уже год без цивилки а по сему буду платить штраф если парнокопытное бацнет мою тачку и приедет менты
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31.01.2021 15:44 Відповісти
А цивілку купити релігія не дозволяє?
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31.01.2021 15:49 Відповісти
нет не реллигия а корочки прокуратуры... очень похожие на натуральные
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31.01.2021 15:57 Відповісти
Повірте, от прокурори мають бабки на зимові шини для своїх крутих тачок.. Швидше, бляхери чи водії Лайносів не перевзуються!
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31.01.2021 17:01 Відповісти
Ned Stark Повірте, от прокур
слава Богу что москвичи и запорожцы не ездят...
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31.01.2021 17:37 Відповісти
Вместо того,чтоб понты тут колотить-купи страховку.Это недорого.А то все вокруг на дорогах козлы и парнокопытные,а сам элементарные правила не соблюдаешь.А "прокурорскими "фальшивыми корочками тут никого не впечатлишь.Сейчас полно таких-нормальных мало.
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31.01.2021 17:17 Відповісти
O Lena VorobetsВместо того,чтоб п

я скупой... я даже цветы жене никогда не дарю! а страховку ...
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31.01.2021 17:35 Відповісти
Точно- поперло Мариуполю! Асфальт высох. Я сегодня даже нагло машинку помыл. Ну и температура впечатляет: +8, в тени, ибо на солнышке было поболее. Единственный минус- цена мойки повысилась, не слабо. Таки 420 гривен- занадто, как по мне.
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31.01.2021 15:49 Відповісти
Відро, ганчірка, пральний порошок.
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31.01.2021 15:57 Відповісти
Та, верно. Ранее так и делал, пока "Кугу" не купил. Какая-то она большая и высокая. Нормально- не победить. Ну и хрень мне одна понравилась, уже два года как пользуюсь. Название- не помню, что-то там с "гидро" связано. Но- не гидрокортизон, не гидропоника, не гидроудар... Короче: от этой хрени вода куда-то улетает, не успеваешь даже дворники включить. Ну и корпус какой-то чистый, даже когда в хреновую погоду поездить. Реально улетает грязная вода.
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31.01.2021 16:02 Відповісти
А, знаю. Гарна штука. Влітку свою пофарбую- теж оброблю.
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31.01.2021 16:11 Відповісти
Слепить из зели суГРОБ...
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31.01.2021 15:54 Відповісти
Зима должна быть со снегом, морозом. Это нужно людскому глазу вместо унылой серости, здоровью, земле, водоемам, плодородию. Не нойте, а думайте о пользе красивой зимы..
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31.01.2021 16:05 Відповісти
 
 