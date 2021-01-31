Завтра в Києві й області сильний сніг. Можливі порушення руху автотранспорту, - ДСНС

За даними синоптиків, завтра, 1 лютого, в Києві та Київській області на дорогах ожеледиця, вдень очікується сильний сніг.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Погодні умови можуть призвести до порушення руху автотранспорту на окремих ділянках доріг", - підкреслюють рятувальники.

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