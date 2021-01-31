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Питанням походження імпортованого газу з ЄС маніпулюють, щоб зупинити євроінтеграційні прагнення України, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Питанням походження імпортованого газу з ЄС маніпулюють, щоб зупинити євроінтеграційні прагнення України, - експерт

Природний газ, який фізично надходить в Україну з європейських країн за формою власності належить компаніям-резидентам ЄС або вітчизняним трейдерам. Такі торгові операції не суперечать законодавству України та ЄС, і є загальноприйнятою практикою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Максим Білявський, експерт, що спеціалізується на стратегічних дослідженнях області, в своїй статті "Природний газ із ЄС. Кому потрібні міфи?"

Він підкреслює, що відкриття імпортних поставок із Європейського Союзу створило можливості для українських трейдерів закуповувати блакитне паливо за ринковою ціною, на відміну від фіксованих комерційних пропозицій РФ. Це - зменшує політичні ризики, додає гнучкості при формуванні портфеля замовлень.

При цьому, як зазначає експерт, питанням походження імпортованого газу з ЄС маніпулюють з кількох причин.

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"Перш за все для того аби зупинити євроінтеграційні прагнення, зокрема через відновлення енергетичної залежності України від російських ресурсів: електроенергія та газ. Чому варто уникати закупівель енергоресурсів у РФ, і особливо природного газу? Щонайменше тому що в агресора, після домовленостей з газового питання, з`явиться новий привід вимагати від України відновлення подачі води до окупованого Криму. І якщо піти на такі поступки, це фактично сприятиме визнанню окупаційного режиму та зняттю економічних санкцій з Російської Федерації. Також це вплине на злагодженість та морально-психологічний стан особового складу Збройних Сил України", - вважає Білявський.

Питанням походження імпортованого газу з ЄС маніпулюють, щоб зупинити євроінтеграційні прагнення України, - експерт 01

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Топ коментарі
+27
Ничего так дорого не обходиться Украине, как дешевый газ из РФ.
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31.01.2021 15:49
+24
Ми вже пам'ятаємо, що через прямі поставки газу з рашки в нас відібрали Крим, розбомбили Донбас, вбили кілька десятків тисяч українських громадян та нанесли збитки економіці.
Краще купувати через Європу. І дешевше і безпечніше.
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31.01.2021 15:37
+12
Агітатори від СН уже розповідають що газ подешевшає тільки коли почнемо купувати його в РФ.
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31.01.2021 15:42
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Есть два вида газа: собственной добычи и добытый в рф.
Последний заходит в трубу с из рф, а Украины платит валюту евро-посредникам, которые потом шлют наши денежки в рф (минус маржа).
Вопрос: кто из бывшей и нынешней власти сидит на этих евро-посредниках?
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31.01.2021 19:19 Відповісти
Можно брать напрямую, но дороже, и если будешь плохо себя вести зимой отключат.
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31.01.2021 21:21 Відповісти
напрямую дороже, чем у посредников... интересно...
надо так подписывать контракты, чтоб не имели возможности отключить.
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31.01.2021 21:26 Відповісти
Нас собственно не может пугать на счет отключат, когда только собственного газа вполне достаточно на потребности населения в отоплении. В среднем 15 млрд. кубов украинского газа более чем достаточно для теперешней теплой зимы для отопления. Так что пугалки на счет отключения зимой мы высрали в 2006 и 2009 годах. Питанням походження імпортованого газу з ЄС маніпулюють, щоб зупинити євроінтеграційні прагнення України, - експерт - Цензор.НЕТ 8509
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31.01.2021 22:08 Відповісти
Цікаво побачити того експерта, який в спільній трубі відрізнить де чий газ.
газ того хто заплатив за нього гроші. а був того кому ці гроші перераховані.
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31.01.2021 19:55 Відповісти
Краще вести економічні стосунки в фашистами якщо це необхідність державної величини через європейського посередника , так як країна яка себе поважає елементарно не дасть себе в р а ж и н і на наругу у ізвращьонной формі. Історія показує що все закінчується хє.погано
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31.01.2021 20:03 Відповісти
Краще вести економічні стосунки в фашистами якщо це необхідність державної величини через європейського посередника , так як країна яка себе поважає елементарно не дасть себе в р а ж и н і на наругу у ізвращьонной формі. Історія показує що все закінчується хє.погано
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31.01.2021 20:26 Відповісти
https://vchaspik.ua/ekonomika/494801-v-ukraine-nachali-po-novomu-schitat-platu-za-transportirovku-gaza-kto-zaplatit
А тим часом, від "нових ліц" зелених блазнів, черговий "прікол", для бидла, яке на виборах голосувало за ту нечисть "па пріколу", ну і для всіх нас. Ось така х...ня, малята.
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31.01.2021 20:46 Відповісти
війна - війною , а транзит газу з РФ , Україною , за ці роки не припинявся ні на день !
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31.01.2021 22:07 Відповісти
Шавки барыг ответьте ПОЧЕМУ ГЕРМАНИЯ,ЧЕХИЯ,СЛОВАКИЯ не боятся брать рашинский газ ,а Украина боится? Патаму что если бы брали украинские ТРЕЙДЕРА то причем тут была бы Украина? Простой европейкий рынок. Но в Украине рынка газа то нет,а есть продажняя чиновничья банда,через котурую и есть главная коррупционная опасность. Пусть это будет украинский трейдер из ЕС. А так покупаем ТОТ ЖЕ РАШИНСКИЙ газ( деньги ТУДА ЖЕ В РАШУ) только с плюс 50% Мы ущербные? Покупать ДЕВЯНОСТО процентов ГСМ НАПРЯМУЮ в РАШЕ Вас **** не напрягает? Уголь в Раше,ТВЕЛЫ( мы же тридцать лет что то там в совместном предпреятии за СУМАШЕДШИЕ деньги,неизвестно на что потраченные) пытались делать. Раша поставляет топливо на ТВЭЛ производства США ,поставляемые нам из США. Нам нужно ДЕШЕВО покупать СЫРЬЕ и продовать продукты передела,а не наоборот. Хотя всрался нам тот газ вообще мы могли бы производить ДЕШЕВУЮ э/э и топить ею( Украина способна призводить 330 млрд кв ч в год, а потребляет 150,оставшися сто восемьдесят это в эквиваленте 18 млр м3 газа). Но для этого надо новую голову телу Украине и новые внутренности. Пока вот эти "пилильщики металла" из феодальных резерваций будут типа Украиной пока все будет {ЗЕ, ПЕПО,ОВОЩ,...
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31.01.2021 22:26 Відповісти
Брешеш, зажоп касапний "покупаем ТОТ ЖЕ РАШИНСКИЙ газ( деньги ТУДА ЖЕ В РАШУ) только с плюс 50%". Бо:
1.Ніколи касапи не продадуть і не продавали Україні газ дешевше, ніж продавали в Європу.
2.Касапи продавали газ Україні, застосову.ючи різноманітні схеми (зокрема бонуси, тимчасово, на квартал, не більше) завжди дорожче, ніж він коштував на європейських хабах (зокрема, в Амстердамі).
3. І газ виходив Україні ще дорожче європейського за рахунок політичних вимог касапів.
4. Навіть прокачаний Україною в Європу газ купувати в словаків вигідніше за рахонок оплати за його прокачку (за яку платить не Україна; а Україна отримує за це гроші). Тим більше, якщо по факту цей газ не був прокачаним на все плече.
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31.01.2021 23:25 Відповісти
тим паче, що він краще очищений та має більшу калорійність.
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31.01.2021 23:33 Відповісти
Питанням походження імпортованого газу з ЄС маніпулюють, щоб зупинити євроінтеграційні прагнення України, - експерт - Цензор.НЕТ 9948 через сіто фільтрують?
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01.02.2021 00:42 Відповісти
Свои сопли,подотрите,забрызгали всех. Я НЕ писал что Раша подаёт Украине !!! дешевле,а вот трейдерам продавала( может почитаете?) То что ТРАНЗИТНЫЙ рашинский газ даже не выходя из территории Украины распределяется В УКРАИНЕ( "путешествуют" только документы) как газ из таких "экспортеров" как Словакия,Польша,Венгрия только такие как вышеватники не знают. Мы же кроме агрессора даём деньги из своей БЕДНОЙ экономики для этих стран. МЫ просим ПРОКЛАДКИ чиновничьи,которые используют пафос и дурость таких как вы,набивают себе карманы. Вместо Нафтогаза дать возможность импортировать любому,кто сможет
- Имеет деньги( а не фирмам с 1000 он.устава
- имеет возможность качественно предоставлять услуги
Пусть это будет ЛЮБОЙ трейдер,например из ЕС
Вот о чем я,а вы по методичке тех кто сейчас сидит"на трубе"( национальное корыто,тех кто при власти)
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01.02.2021 09:54 Відповісти
Какое больное общество? Как мерзко читать комменты дебилов,какие все дебилы.При наличии своего газа, поставьте цены доступные для своего населения ,старики замерзают,не могут оплатить ваши мерзкие платежки... Уроды развели балаган,убейтесь об землю,идиоты и ваши МАМЫ...
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01.02.2021 04:44 Відповісти
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