Питанням походження імпортованого газу з ЄС маніпулюють, щоб зупинити євроінтеграційні прагнення України, - експерт

Природний газ, який фізично надходить в Україну з європейських країн за формою власності належить компаніям-резидентам ЄС або вітчизняним трейдерам. Такі торгові операції не суперечать законодавству України та ЄС, і є загальноприйнятою практикою.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Максим Білявський, експерт, що спеціалізується на стратегічних дослідженнях області, в своїй статті "Природний газ із ЄС. Кому потрібні міфи?"

Він підкреслює, що відкриття імпортних поставок із Європейського Союзу створило можливості для українських трейдерів закуповувати блакитне паливо за ринковою ціною, на відміну від фіксованих комерційних пропозицій РФ. Це - зменшує політичні ризики, додає гнучкості при формуванні портфеля замовлень.

При цьому, як зазначає експерт, питанням походження імпортованого газу з ЄС маніпулюють з кількох причин.

Також читайте: Робочий варіант участі європейського посередника між "Газпромом" і оператором ГТС України зірвався через відмову посередника, - Вітренко

"Перш за все для того аби зупинити євроінтеграційні прагнення, зокрема через відновлення енергетичної залежності України від російських ресурсів: електроенергія та газ. Чому варто уникати закупівель енергоресурсів у РФ, і особливо природного газу? Щонайменше тому що в агресора, після домовленостей з газового питання, з`явиться новий привід вимагати від України відновлення подачі води до окупованого Криму. І якщо піти на такі поступки, це фактично сприятиме визнанню окупаційного режиму та зняттю економічних санкцій з Російської Федерації. Також це вплине на злагодженість та морально-психологічний стан особового складу Збройних Сил України", - вважає Білявський.

Також читайте: Росія винна Україні за газовими справами 8,5 млрд дол., - Гройсман