Питанням походження імпортованого газу з ЄС маніпулюють, щоб зупинити євроінтеграційні прагнення України, - експерт
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Природний газ, який фізично надходить в Україну з європейських країн за формою власності належить компаніям-резидентам ЄС або вітчизняним трейдерам. Такі торгові операції не суперечать законодавству України та ЄС, і є загальноприйнятою практикою.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише Максим Білявський, експерт, що спеціалізується на стратегічних дослідженнях області, в своїй статті "Природний газ із ЄС. Кому потрібні міфи?"
Він підкреслює, що відкриття імпортних поставок із Європейського Союзу створило можливості для українських трейдерів закуповувати блакитне паливо за ринковою ціною, на відміну від фіксованих комерційних пропозицій РФ. Це - зменшує політичні ризики, додає гнучкості при формуванні портфеля замовлень.
При цьому, як зазначає експерт, питанням походження імпортованого газу з ЄС маніпулюють з кількох причин.
"Перш за все для того аби зупинити євроінтеграційні прагнення, зокрема через відновлення енергетичної залежності України від російських ресурсів: електроенергія та газ. Чому варто уникати закупівель енергоресурсів у РФ, і особливо природного газу? Щонайменше тому що в агресора, після домовленостей з газового питання, з`явиться новий привід вимагати від України відновлення подачі води до окупованого Криму. І якщо піти на такі поступки, це фактично сприятиме визнанню окупаційного режиму та зняттю економічних санкцій з Російської Федерації. Також це вплине на злагодженість та морально-психологічний стан особового складу Збройних Сил України", - вважає Білявський.
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Последний заходит в трубу с из рф, а Украины платит валюту евро-посредникам, которые потом шлют наши денежки в рф (минус маржа).
Вопрос: кто из бывшей и нынешней власти сидит на этих евро-посредниках?
надо так подписывать контракты, чтоб не имели возможности отключить.
газ того хто заплатив за нього гроші. а був того кому ці гроші перераховані.
А тим часом, від "нових ліц" зелених блазнів, черговий "прікол", для бидла, яке на виборах голосувало за ту нечисть "па пріколу", ну і для всіх нас. Ось така х...ня, малята.
1.Ніколи касапи не продадуть і не продавали Україні газ дешевше, ніж продавали в Європу.
2.Касапи продавали газ Україні, застосову.ючи різноманітні схеми (зокрема бонуси, тимчасово, на квартал, не більше) завжди дорожче, ніж він коштував на європейських хабах (зокрема, в Амстердамі).
3. І газ виходив Україні ще дорожче європейського за рахунок політичних вимог касапів.
4. Навіть прокачаний Україною в Європу газ купувати в словаків вигідніше за рахонок оплати за його прокачку (за яку платить не Україна; а Україна отримує за це гроші). Тим більше, якщо по факту цей газ не був прокачаним на все плече.
- Имеет деньги( а не фирмам с 1000 он.устава
- имеет возможность качественно предоставлять услуги
Пусть это будет ЛЮБОЙ трейдер,например из ЕС
Вот о чем я,а вы по методичке тех кто сейчас сидит"на трубе"( национальное корыто,тех кто при власти)