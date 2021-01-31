Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN
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Колишній президент США Дональд Трамп залишився без провідних адвокатів за десять днів до старту процесу про імпічмент. Він не згоден зі стратегією захисту, яку запропонували юристи.
Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
Повідомляється, що серед адвокатів, які пішли від Трампа, - головні захисники Бутч Бауерс і Дебора Барбері з Південної Кароліни. Їхні помічники з цього штату Джонні Гассер і Грег Харріс теж покинули команду Трампа. Крім того, над справою про імпічмент припинив роботу юрист Джош Ховард.
За даними CNN, це відбулося в результаті розбіжностей з приводу стратегії захисту. Трамп наполягає на тому, щоб адвокати йшли за лінією фальсифікацій на виборах президента. Однак юристи вважали за краще відштовхуватися від того, що цей імпічмент оголошується вже після завершення президентського терміну. Трамп не погодився з цими аргументами.
Зазначимо, Бутч Бауерс працював в американському Мінюсті при президенті Джорджі Буші, а Дебора Барбері була федеральним прокурором. Джош Ховард брав участь у розслідуванні скандалів, пов'язаних з президентом Біллом Клінтоном і Монікою Левінські.
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Ждемс когда и его от фейсбука отлучат)
- А тебя посадят как российского шпиона!
Через три роки Трамп відкрив свою першу велику забудову - готель Grand Hyatt New York поблизу станції Grand Central. Трамп придбав 200 телевізорів для готелю у Семена Кісліна, радянського емігранта, котрий був співвласником електроніки Joy-Lud на П'ятій авеню.
За словами Швеця, Джой-Люд контролювався КДБ, а Кіслін працював так званим "агентом споттерів", який визначив Трампа, молодого бізнесмена, що піднімається, як потенційний актив. Кислін заперечує, що мав стосунки з КДБ.
Тоді, у 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву та Санкт-Петербург . Швець сказав, що його активно підлещували оперативники КДБ, які висловлювали думку, що він повинен піти в політику.
Екс-майор згадував: «Для КДБ це був шарм-образ. Вони зібрали багато інформації про його особистість, щоб знати, ким він був особисто. Відчуття було таким, що він надзвичайно вразливий в інтелектуальному та психологічному плані, і він схильний до лестощів.
«Вони зіграли в гру так, ніби були надзвичайно вражені його особистістю і вірять, що це той самий хлопець, який одного дня повинен стати президентом США: саме такі люди, як він, можуть змінити світ. Вони нагодували його цими так званими активними заходами, і це сталося. Тож це було великим досягненням для активних заходів КДБ того часу ".
Незабаром після повернення до США Трамп почав балотуватись від республіканців у номінації на пост президента і навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир. 1 вересня він опублікував повну сторінку реклами в "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост" і "Бостон Глоб". Реклама пропонувала кілька дуже неортодоксальних думок про холодну війну в Америці Рональда Рейгана, звинувачуючи союзника Японію в експлуатації США та висловлюючи скептицизм щодо участі США в НАТО. Посил набув форми відкритого листа до американського народу "про те, чому Америка повинна перестати платити за захист країн, які можуть собі дозволити захищатися". - https://amp.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book?__twitter_impression=true
Какой глузд???
Там мозга никогда не біло
Обікновенное членистоногое - куда член, туда и ноги...
роткрот.
А вот до Мексики - никаких проблем.