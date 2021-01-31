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Новини За кордоном
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адвокат (888) імпічмент (264) США (14451) Трамп (3124)

Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN

Колишній президент США Дональд Трамп залишився без провідних адвокатів за десять днів до старту процесу про імпічмент. Він не згоден зі стратегією захисту, яку запропонували юристи.

Про це пише CNN, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

Повідомляється, що серед адвокатів, які пішли від Трампа, - головні захисники Бутч Бауерс і Дебора Барбері з Південної Кароліни. Їхні помічники з цього штату Джонні Гассер і Грег Харріс теж покинули команду Трампа. Крім того, над справою про імпічмент припинив роботу юрист Джош Ховард.

За даними CNN, це відбулося в результаті розбіжностей з приводу стратегії захисту. Трамп наполягає на тому, щоб адвокати йшли за лінією фальсифікацій на виборах президента. Однак юристи вважали за краще відштовхуватися від того, що цей імпічмент оголошується вже після завершення президентського терміну. Трамп не погодився з цими аргументами.

Зазначимо, Бутч Бауерс працював в американському Мінюсті при президенті Джорджі Буші, а Дебора Барбері була федеральним прокурором. Джош Ховард брав участь у розслідуванні скандалів, пов'язаних з президентом Біллом Клінтоном і Монікою Левінські.

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Топ коментарі
+56
- Мальчик, ты станешь наркоманом.
- А тебя посадят как российского шпиона!
Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN - Цензор.НЕТ 4514
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31.01.2021 15:47
+29
Это радует. Так же, как и положение дубинского после санкций)
Ждемс когда и его от фейсбука отлучат)
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31.01.2021 15:46
+17
Рыжая пуйловская собачка - предатель Америки.
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31.01.2021 15:49
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Это радует. Так же, как и положение дубинского после санкций)
Ждемс когда и его от фейсбука отлучат)
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31.01.2021 15:46 Відповісти
Тупинский эт не та ли шлюх ха каторая стелится пад каломойскага ???
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31.01.2021 16:00 Відповісти
- Мальчик, ты станешь наркоманом.
- А тебя посадят как российского шпиона!
Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN - Цензор.НЕТ 4514
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31.01.2021 15:47 Відповісти
... Трамп вперше з'явився на радарах росіян у 1977 році, коли одружився зі своєю першою дружиною Іваною Зельничковою, чеською моделлю. Трамп став мішенню шпигунської операції, яку курирувала розвідувальна служба Чехословаччини у співпраці з КДБ.

Через три роки Трамп відкрив свою першу велику забудову - готель Grand Hyatt New York поблизу станції Grand Central. Трамп придбав 200 телевізорів для готелю у Семена Кісліна, радянського емігранта, котрий був співвласником електроніки Joy-Lud на П'ятій авеню.
За словами Швеця, Джой-Люд контролювався КДБ, а Кіслін працював так званим "агентом споттерів", який визначив Трампа, молодого бізнесмена, що піднімається, як потенційний актив. Кислін заперечує, що мав стосунки з КДБ.
Тоді, у 1987 році, Трамп та Івана вперше відвідали Москву та Санкт-Петербург . Швець сказав, що його активно підлещували оперативники КДБ, які висловлювали думку, що він повинен піти в політику.
Екс-майор згадував: «Для КДБ це був шарм-образ. Вони зібрали багато інформації про його особистість, щоб знати, ким він був особисто. Відчуття було таким, що він надзвичайно вразливий в інтелектуальному та психологічному плані, і він схильний до лестощів.
«Вони зіграли в гру так, ніби були надзвичайно вражені його особистістю і вірять, що це той самий хлопець, який одного дня повинен стати президентом США: саме такі люди, як він, можуть змінити світ. Вони нагодували його цими так званими активними заходами, і це сталося. Тож це було великим досягненням для активних заходів КДБ того часу ".
Незабаром після повернення до США Трамп почав балотуватись від республіканців у номінації на пост президента і навіть провів передвиборчу акцію в Портсмуті, штат Нью-Гемпшир. 1 вересня він опублікував повну сторінку реклами в "Нью-Йорк Таймс", "Вашингтон Пост" і "Бостон Глоб". Реклама пропонувала кілька дуже неортодоксальних думок про холодну війну в Америці Рональда Рейгана, звинувачуючи союзника Японію в експлуатації США та висловлюючи скептицизм щодо участі США в НАТО. Посил набув форми відкритого листа до американського народу "про те, чому Америка повинна перестати платити за захист країн, які можуть собі дозволити захищатися". - https://amp.theguardian.com/us-news/2021/jan/29/trump-russia-asset-claims-former-kgb-spy-new-book?__twitter_impression=true
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31.01.2021 15:54 Відповісти
задним числом можно что угодно написать, особенно про проигравшего...Китайцам наступил на хвост? Мексиканцам прикрыл рот. Джавелины нам продал. Рост экономики США сделал....Чудак? Да. Но наш что , лучше?
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31.01.2021 16:38 Відповісти
подивіться Швець- Фейгін на ютуб
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31.01.2021 17:29 Відповісти
Рыжая пуйловская собачка - предатель Америки.
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31.01.2021 15:49 Відповісти
Республіканці продовжують робити ставку на нього для перевиборів у Сенату 2022. Почитайте POLITICO.
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31.01.2021 17:34 Відповісти
Та хай собі продовжують, доживемо до 22 року, то побачимо. Ще стільки всього може трапитись до тих пір.
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31.01.2021 18:03 Відповісти
У атамана немає золотого запасу. Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN - Цензор.НЕТ 6507
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31.01.2021 15:52 Відповісти
Гірше - у атамана немає здорового глузду, і ніяке золото ситуацію тут не виправить.
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31.01.2021 15:59 Відповісти
Какой золотой запас?
Какой глузд???
Там мозга никогда не біло
Обікновенное членистоногое - куда член, туда и ноги...
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31.01.2021 16:11 Відповісти
ВИНОВЕН

Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN - Цензор.НЕТ 5505
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31.01.2021 15:54 Відповісти
Ужосс - кремлёвский нацист
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31.01.2021 15:58 Відповісти
Вот что со своими любителями "бояра", лапти и балалайка делают..
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31.01.2021 15:56 Відповісти
Ещё один тупой кремлёвский рот крот.
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31.01.2021 15:57 Відповісти
Что ж теперь делать кремлёвским спонсорам ? Деньги тож не вернёш! А Калло Мойским и ************* вшам что делать ? Ужосс !!!
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31.01.2021 15:57 Відповісти
и как он умудрился разбогатеть если воюя во Въетнаме он был нищим? Из-за разногласий по стратегии защиты Трамп остался без адвокатов перед процессом об импичменте, - CNN - Цензор.НЕТ 2130
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31.01.2021 15:59 Відповісти
Обычнае дела - кгебе падкинула денжат лучшаму друху !!!
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31.01.2021 16:03 Відповісти
ТА НУ! не может быть
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31.01.2021 16:06 Відповісти
Трумп воевал во Вьетнаме? Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 3920
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31.01.2021 17:14 Відповісти
ну не долго был... сломал ногу и его от туда "выгнали" Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 8334
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31.01.2021 17:47 Відповісти
Он откосил от призыва 5 раз. В армии не был ни единой минуты.
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31.01.2021 17:50 Відповісти
ок
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31.01.2021 17:58 Відповісти
Президент США Дональд Трамп мошенническим путем получил в наследство от отца Фреда Трампа по меньшей мере $413 млн в 1990-х. Об этом говорится в расследовании The New York Times.
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31.01.2021 18:32 Відповісти
Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 8976Вай, видимо большая сволочь в детстве...
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31.01.2021 19:06 Відповісти
самодур какой то... и как такой самодур мог построить империю свою.. странно!
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31.01.2021 16:01 Відповісти
Да он в долгах, как в шелках. Дойче банк уже сказал, что готов простить ему миллиарды долга, лишь бы не иметь с придурком никаких дел больше.
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31.01.2021 16:07 Відповісти
А где то на банковой степень злости одного гомункула существенно увеличилась, но всем уже похер.
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31.01.2021 16:03 Відповісти
Если бы клоуны не связывались с корупционерами - цены б им не было !
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31.01.2021 16:05 Відповісти
это противоестественно ибо они им служат испокон веков. Просто у нас волею профессиональных мошенников, контролирующих продажных глашатых, эти клоуны временно всплыли со дна наверх и теперь выжимают из этого по максимуму.
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31.01.2021 16:24 Відповісти
ПЛЕВАТЬ
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31.01.2021 16:05 Відповісти
Надо драпать сначала в Мексику, а потом в Венесуэлу или Боливию...
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31.01.2021 16:09 Відповісти
Через МКАД ?! ))
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31.01.2021 16:11 Відповісти
Так до мкада еще добраться надо из США...
А вот до Мексики - никаких проблем.
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31.01.2021 16:15 Відповісти
Сомнений нет, бес путлер попал на хорошее бабло, но куда смотрели службы безопасности штатов, думаю байден будет пересыпать ФБР.
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31.01.2021 16:30 Відповісти
Трамп выбрал правильную линию - фальсификация и точка. Тем более в любом случае импичмента не будет. Две трети голосов в Сенате демократам не собрать. Республиканцы те что его раньше поддерживали будут поддерживать при любом раскладе и теперь. Они не самоубийцы.
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31.01.2021 16:40 Відповісти
В том то всё и дело - если республиканцы проголосуют в Сенате против импичмента, тем самым они нанесут вред своей партии и похоронят собственную карьеру. Это только начало процесса, дальнейшее же покажет время.
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31.01.2021 17:10 Відповісти
Ошибаешься. Не слушай пропаганду. Трампа поддерживает половина США. И ряд штатов, особенно Техас.. Не случайно столько людей собралось на протест.
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31.01.2021 23:21 Відповісти
То-то я гляжу, его адвокаты по делу импичмента сдриснули враз от него. Говорю же - не надо спешить, время всё расставит.
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31.01.2021 23:30 Відповісти
На дурку косить.
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31.01.2021 17:01 Відповісти
Вірити CNN-себе не поважати.
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31.01.2021 17:13 Відповісти
Українці Америки за Трампа!
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31.01.2021 17:14 Відповісти
Ты и русский Паша Дальноплюй? Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 7986
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31.01.2021 17:16 Відповісти
I am Ukrainian American and you are a little nobody from Philadelphia suborb. Go f yourself.
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31.01.2021 17:20 Відповісти
Ой, а шо сразу дерьмо из твоей пасти полетело? Таблетку прими, истеричка Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 3051
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31.01.2021 17:25 Відповісти
Пиши українською недокацап.
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31.01.2021 17:20 Відповісти
я не столько за Трампа сколько за трампизм - здоровый популизм и America first.
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31.01.2021 17:25 Відповісти
Правильно Трампычь делает-в Ростове американские адвокаты не нужны
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31.01.2021 17:46 Відповісти
От чому завжди нахабні придурки добираються до влади, хоча неозброєним оком видно, що воно воно!
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31.01.2021 17:50 Відповісти
дональдушка настолько идиот, что даже самые беспринципные существа на Земле, адвокаты, сбежали, не захотев его денег.
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31.01.2021 18:26 Відповісти
посматриваю иногда сиэнэн и диву даюсь: поливают трампа в духе газеты "правда" 50-х годов. Даже брежневские сми были сдержанней.
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31.01.2021 19:22 Відповісти
Нічого, старий Руді ще живий, тож нехай захищає свого патрона до кінця Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 1201
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31.01.2021 19:40 Відповісти
Тогда Дони точно импичнут, Руди какой-то вообще нефартовый адвокат Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 9526
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31.01.2021 21:12 Відповісти
Импичмент в обязательном порядке. А после возбуждение уголовных дел 1) за попытку гос переворота 2) за попытку установления единоличного авторитарного правления 3) за связь с Рашей ( как вражеским государством) расследовать наличие его вербовки еще до президентства, 4) за вред экологии ( из за выхода из международных соглашений) 5) За игнорирование коронавируса, что повлекло за собой многочисленные смерти в США 6) за попытку развала оборонительных союзов и уменьшение оборонной мощи США 7) за экономические преступления до президентства и период прибывания во власти и многое и многое другое. в общем электрический стул , или пожизненное заключение , или лет 350 заключения. ( хотя лучше по славянской традиции " на кол" а если бы рядом еще и Пу разместить , было бы вообще супер.
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31.01.2021 20:12 Відповісти
У США очень развитая система безопасности, чтобы всему этому верить. В прессе, а особенно в интернете можно любую муть раскрутить.
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31.01.2021 20:15 Відповісти
В ЗМІ мокшанській так, а в США це дійсно ЗМІ!
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31.01.2021 22:07 Відповісти
Щось подібне чекає вялічайшега Зе! Справа часу...
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31.01.2021 22:06 Відповісти
Готов поспорить. 100 к 1 что импичмента не будет. В Сенате есть целая группа республиканцев, которые готовятся портить жизнь Байдену и в свою очередь обеспечить ему импичмент, в крайнем случае довести старика до инфаркта. Чтоб сам ушел на этом или ином свете.
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31.01.2021 23:25 Відповісти
Донні бикує, як завжди. Він сам себе і посадить. Через розбіжності щодо стратегії захисту Трамп залишився без адвокатів перед процесом про імпічмент, - CNN - Цензор.НЕТ 7
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01.02.2021 02:28 Відповісти
 
 