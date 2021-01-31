Гаубиці 2С1 "Гвоздика", міномети і танки Т-72 терористів зафіксовано на полігоні поблизу Новоселівки на Донеччині, - СЦКК
Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні
Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 30 січня 2021 року.
Заяву української сторони СЦКК публікує штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.
"Так, 28 січня міні-БПЛА СММ ОБСЄ на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області зафіксував 3 одиниці 122-мм гаубиць 2С1 "Гвоздика", 5 одиниць 120-мм мінометів та 14 одиниць танків Т-72. Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення.
Разом з тим, на вищезазначеному полігоні також зафіксовано 10 одиниць БМП, що класифікується як військова присутність та присутність військового типу у зоні безпеки.
Чергове грубе порушення комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей вкотре демонструє зневажливу позицію представників збройних формувань РФ до норм та прав міжнародних домовленостей", - випливає з заяви СЦКК.
Будь ласка, зачекайте...
и вообще. млядь. ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ МИРОТВОРЦЫ НАТО
войска с учений в бой не пойдут защищать Украину...
Вот когда зебуины назначат в лугандоне местные выборы, вот тогда, после выборов, местные орки (которые уже станут легальной властью) объявят о проведении референдума.
Либо присоединение к парашке, либо независимость.
а ещё часто пишут "учаВствовал", "констаНтация", "искусСтво"...
объясните, пожалуйста, зачем впихивать в слова лишние буквы ?
имелось ввиду исСкусство.
могу ещё добавить аНдронній коллайдер.
- они несут в Донбасс мир - подумал ЗЕ...
3 (три) гаубицы 2С1 "Гвоздика" (122 мм).
5-ть миномётов (120 мм.).
14-ть танков Т-72.
10-ть единиц БМП.
Це регулярні війська РФ... Пора вже називати речі своїми іменами. (якщо для 73 відсоткових то пройде й так :група гопников на танках...)
Терорист це в Луцьку, на мосту в Києві, в крайньому разі, щоб страшніше було, можна навести приклад 11 серпня 2001 року в США.
Коли танкові підрозділи ц вже регулярна армія якоїсь країни.
правда???