УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12713 відвідувачів онлайн
Новини Політика УкраїниВійна в Україні Агресія Росії проти України
2 971 29
бойовик (3384) танк (1655) Донбас (21733) Донецька область (5682) СЦКК (642)

Гаубиці 2С1 "Гвоздика", міномети і танки Т-72 терористів зафіксовано на полігоні поблизу Новоселівки на Донеччині, - СЦКК

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Гаубиці 2С1

Українська сторона СЦКК повідомляє про грубі порушення з боку збройних формувань РФ та її найманців, про що йдеться у Звіті СММ ОБСЄ від 30 січня 2021 року.

Заяву української сторони СЦКК публікує штаб ООС, інформує Цензор.НЕТ.

"Так, 28 січня міні-БПЛА СММ ОБСЄ на полігоні поблизу населеного пункту Новоселівка Донецької області зафіксував 3 одиниці 122-мм гаубиць 2С1 "Гвоздика", 5 одиниць 120-мм мінометів та 14 одиниць танків Т-72. Зазначене озброєння розміщене з порушеннями встановлених ліній відведення.

Разом з тим, на вищезазначеному полігоні також зафіксовано 10 одиниць БМП, що класифікується як військова присутність та присутність військового типу у зоні безпеки.

Чергове грубе порушення комплексу заходів з виконання Мінських домовленостей вкотре демонструє зневажливу позицію представників збройних формувань РФ до норм та прав міжнародних домовленостей", - випливає з заяви СЦКК.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Беспилотник ОБСЕ зафиксировал 21 "Град" и 18 танков террористов, размещенных с нарушением линий отвода, - СЦКК
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+10
к референдуму готовятся ?????
показати весь коментар
31.01.2021 16:09
+9
"перестати стріляти" = бути "зебілом"
показати весь коментар
31.01.2021 16:04
+3
На ДонеТчине

а ещё часто пишут "учаВствовал", "констаНтация", "искусСтво"...

объясните, пожалуйста, зачем впихивать в слова лишние буквы ?
показати весь коментар
31.01.2021 16:13
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"перестати стріляти" = бути "зебілом"
показати весь коментар
31.01.2021 16:04 Відповісти
пара "Байрактаров" и все эти "банки" - в хлам...
показати весь коментар
01.02.2021 15:42 Відповісти
хреновая возня! попру чего доброго...

и вообще. млядь. ГДЕ ОБЕЩАННЫЕ МИРОТВОРЦЫ НАТО Гаубицы 2С1 "Гвоздика", минометы и танки Т-72 террористов зафиксированы на полигоне вблизи Новоселовки на Донетчине, - СЦКК - Цензор.НЕТ 7598
показати весь коментар
31.01.2021 16:04 Відповісти
взаимный отвод войск
показати весь коментар
31.01.2021 16:15 Відповісти
У ***** в глазах. Правда , правда , Осел Оманский лично сам видел.
показати весь коментар
31.01.2021 16:15 Відповісти
Поки що регулярні рейси американських ракетоносців до Одеси . А накшталт миротворців НАТО , - Верховна Рада , здається , недавно прийняла закон про навчання іноземних військ на території України .
показати весь коментар
31.01.2021 17:10 Відповісти
Вова Зименский Поки що регул

войска с учений в бой не пойдут защищать Украину...
показати весь коментар
31.01.2021 17:40 Відповісти
Але й нападати на військових НАТО , буде не якось " некамильфо " .
показати весь коментар
31.01.2021 17:53 Відповісти
... буде якось " некамільфо " . Вибачаюсь за помилку .
показати весь коментар
31.01.2021 17:57 Відповісти
Приехали посмотреть зеленскому в глаза.
показати весь коментар
31.01.2021 16:06 Відповісти
к референдуму готовятся ?????
показати весь коментар
31.01.2021 16:09 Відповісти
Еще нет.
Вот когда зебуины назначат в лугандоне местные выборы, вот тогда, после выборов, местные орки (которые уже станут легальной властью) объявят о проведении референдума.
Либо присоединение к парашке, либо независимость.
показати весь коментар
31.01.2021 16:13 Відповісти
Какая на хер независимость , они всегда были дотационным регионом и постоянно высасывали все ресурсы из остальной Украины , сей час доят Мордор . Сами по себе они сдохнут с голоду максимум за пол года.
показати весь коментар
31.01.2021 16:18 Відповісти
Оборудуют подземные избирательные участки для тайного голосования.
показати весь коментар
31.01.2021 16:29 Відповісти
На ДонеТчине

а ещё часто пишут "учаВствовал", "констаНтация", "искусСтво"...

объясните, пожалуйста, зачем впихивать в слова лишние буквы ?
показати весь коментар
31.01.2021 16:13 Відповісти
, С "искусСтвом" Вы погорячились, а шапкокрад писал "проффесор" - прикольно было.
показати весь коментар
31.01.2021 16:32 Відповісти
спасибо за поправку.

имелось ввиду исСкусство.

могу ещё добавить аНдронній коллайдер.
показати весь коментар
31.01.2021 16:41 Відповісти
Хочуть подивитися в очі Зеленському безпосередньо в приміщенні адміністрації президента України.
показати весь коментар
31.01.2021 16:14 Відповісти
Проводят обычные учения с боевой стрельбой , а то вдруг орки украинцев разучатся убивать , кацапы сразу нервничать начнут. Только Осел Оманский может думать , что кацапам нужен мир . Оно тупое даже не в состоянии в ГУГЛе поинтересоваться , сколько воин вели кацапы только с развала СОВЫ.
показати весь коментар
31.01.2021 16:22 Відповісти
Нужно правильно подавать новость - не "военная техника каких-то там террористов", а военная техника кацапо-раша-террористов которые ведут войну с Украиной по плану кремля на Донбассе !!! Гаубиці 2С1 "Гвоздика", міномети і танки Т-72 терористів зафіксовано на полігоні поблизу Новоселівки на Донеччині, - СЦКК - Цензор.НЕТ 605
показати весь коментар
31.01.2021 16:25 Відповісти
то ж після розмови Байдена прозвучало офіційне попередження про можливий військовий напад. Чи зелені керовники цього не почули?? Срочно формуйте полк з депутатів ВР - нехай на фронті далі показують свою любов до країни. А краще пару штрафних батальонів по фракціях.))
показати весь коментар
31.01.2021 16:32 Відповісти
гвоздики...?)
- они несут в Донбасс мир - подумал ЗЕ...
показати весь коментар
31.01.2021 16:46 Відповісти
Танки террористов...Полный оксюморон. Это только у нас террористы на танках разьезжают? Или может это войска Макшании?
показати весь коментар
31.01.2021 17:02 Відповісти
Чимало?

3 (три) гаубицы 2С1 "Гвоздика" (122 мм).
5-ть миномётов (120 мм.).
14-ть танков Т-72.
10-ть единиц БМП.
показати весь коментар
31.01.2021 18:15 Відповісти
обнаруженную технику противника надо уничтожать иначе єта техника будет уничтожать наших военніх -єто азбука
показати весь коментар
31.01.2021 19:40 Відповісти
"міномети і танки Т-72 терористів" ????
Це регулярні війська РФ... Пора вже називати речі своїми іменами. (якщо для 73 відсоткових то пройде й так :група гопников на танках...)

Терорист це в Луцьку, на мосту в Києві, в крайньому разі, щоб страшніше було, можна навести приклад 11 серпня 2001 року в США.
Коли танкові підрозділи ц вже регулярна армія якоїсь країни.
показати весь коментар
31.01.2021 22:03 Відповісти
просто надо перестать стрелять.......ВСУ
правда???
показати весь коментар
31.01.2021 23:09 Відповісти
и почему это все не самовзорвалось? потому что говнокомандувач и толчтожёпая разветка...
показати весь коментар
01.02.2021 03:26 Відповісти
 
 