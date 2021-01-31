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Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH

Новини Цензор.НЕТ Економіка

Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH

Інвестори ПАТ "Мотор Січ" переконані в своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси. Незалежна юридична експертиза, проведена низкою провідних юридичних компаній, свідчить, що покупка акцій "Мотор Січ" китайськими інвесторами була цілком законною, а китайські інвестори - добросовісні покупці й законні власники придбаних ними акцій ПАТ "Мотор Січ".

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в коментарі групи DCH, опублікованому на її офіційному сайті, і що стосується санкцій української влади проти китайського інвестора ПАТ "Мотор Січ" компанії SKyrizon.

"Група DCH перед тим, як взяти участь у долі ПАТ "Мотор Січ", глибоко вивчила ситуацію. Провідні юридичні компанії за нашим дорученням незалежно одна від одної провели власний аудит і надали свої експертні висновки. І дійшли єдиного висновку — китайські інвестори є сумлінними покупцями і законними власниками придбаних ними акцій ПАТ "Мотор Січ".

Тому запровадження санкцій стало для нас несподіванкою. Нам невідомі мотиви такого рішення — у тексті Указу Президента України вони не описані, зрозуміло лише, що ініціатором є СБУ.

Цілком очевидно, що держава має право застосовувати такого роду заходи щодо тих чи інших юридичних і фізичних осіб-резидентів інших держав, не оприлюднюючи підстав. Однак не можна не брати до уваги той факт, що санкції запроважені безпосередньо напередодні позачергових зборів акціонерів, призначених на 31 січня 2021 р., і метою їх ініціаторів могла бути заборона проведення цих зборів, результатом яких мало стати відновлення законних прав китайських акціонерів "Мотор Січ". Оцінку юридичних та інших наслідків внесення Skyrizon як першої китайської компанії до санкційного списку України ще мають дати фахівці.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" переконані у своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси.

Усі подальші дії DCH будуть здійснюватися з урахуванням нашої зацікавленості у розвитку українського авіабудування та виключно у правовому полі", - сказано в підсумковій частині офіційного коментаря DCH.

Також читайте: Санкції проти китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" є варварським грабежем і унеможливлюють примирення, - заява Skyrizon

Як повідомлялося, Україна ввела низку обмежувальних заходів строком на три роки щодо одного з акціонерів ПАТ "Мотор Січ" громадянина Китаю Ван Цзина і пов'язаних з ним компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment і Beijing Xinwei Technology Group. Рішенням РНБОУ Ван Цзіню заборонений в'їзд на територію України, він обмежений у праві користуватися і розпоряджатися належним йому майном, здійснювати деякі фінансові транзакції і операції з цінними паперами, а також концентрація суб'єктів господарювання. Відносно вищезгаданих компаній введені аналогічні обмеження у вигляді блокування активів і тимчасового обмеження права користуватися і розпоряджатися належним їм майном, заборони на виведення капіталу і здійснення операцій з цінними паперами, заборона на здійснення концентрацій суб'єктів господарювання.

Раніше Міністерство торгівлі США внесло компанію Skyrizon Aircraft Holdings Limited в перелік "military end user", що передбачає отримання американськими компаніями спеціальних ліцензій для співпраці з даної китайською компанією, але не передбачає блокування її бізнес-діяльності або активів, і не містить заборони на співпрацю з компаніями з США чи інших операцій на території країни.

Крім того, зараз у міжнародному арбітражі перебуває позов китайських компаній до України з вимогою сплатити компенсацію в розмірі $3,5 млрд за незаконну експропріацію українською владою законно придбаного ними активу у вигляді акцій ПАТ "Мотор Січ".
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Топ коментарі
+10
Вообще то это Ярославский вместе с китайцами
пытаются отжать у Украины "Мотор СИЧ"...
а санкции ввели чтобы помешать им...
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31.01.2021 16:12
+5
Дивне інше, що зебільній владі байдуже, що буде з авіаційною промисловістю України, бо вони працюють на кацапів та косооких ублюдків.
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31.01.2021 16:11
+5
вам DCH ни о чем не говорит ?

тогда я вам скажу:
DCH - одна з українських (????? Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 26 Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 26 ) бізнес-груп. Засновник і президент Олександр Владиленович Ярославський - один із вітчизняних бізнесменів, промисловець, генеральний інвестор Харкова, який "купив" і

довів до ручки ХТЗ


Ярославський хоче попасти в "шершаві" ладошки Мінфіна США за свої минулі шахер-махери та співробітництво із китайским ВПК ? Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 8427 Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 4332

запросто !!!

.
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31.01.2021 16:43
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вообще кому какое дело до акционеров?
чего вмешиваться в их дела? или кто то отжать хочет?
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31.01.2021 16:09 Відповісти
Вообще то это Ярославский вместе с китайцами
пытаются отжать у Украины "Мотор СИЧ"...
а санкции ввели чтобы помешать им...
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31.01.2021 16:12 Відповісти
Все почалося з риго-анала Богуслаєва, москвофіла і українофоба.
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31.01.2021 18:12 Відповісти
вам DCH ни о чем не говорит ?

тогда я вам скажу:
DCH - одна з українських (????? Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 26 Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 26 ) бізнес-груп. Засновник і президент Олександр Владиленович Ярославський - один із вітчизняних бізнесменів, промисловець, генеральний інвестор Харкова, який "купив" і

довів до ручки ХТЗ


Ярославський хоче попасти в "шершаві" ладошки Мінфіна США за свої минулі шахер-махери та співробітництво із китайским ВПК ? Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 8427 Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 4332

запросто !!!

.
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31.01.2021 16:43 Відповісти
до ручки его довели еще в начале 2000х, а потом 7 лет владели розсияне.
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31.01.2021 17:18 Відповісти
что изменилось при Ярославском ?
НИЧЕГО !!!!!
завод практически стоит
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31.01.2021 17:23 Відповісти
потому что харьковский трактор нах никому не нужен! а если завтра, вдруг))), понадобится, там некому будет работать! найди нормального токаря или сварщика, а тем более оператора ЧПУ. 1000$ зрп, и не надо в Польшу, но НЕТ их!
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31.01.2021 17:47 Відповісти
не нужен потому что на нем кроме старых никому не нужных моделей тракторов иного не производится...
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31.01.2021 17:55 Відповісти
для того, что бы хоть где то в Украине производить востребованное в мире, нужно построить новые заводы, и обучить миллионы! кому нужны цеха 30х годов прошлого века? штамповали в год 50 тысяч тракторов, половина из которых сразу ставили в отстой, в бурьянах, потому что не работали. без своего двигателя нет смысла. где СИМ? предложи делать на ЗАЗе тoyoтa Sequoia!! в 90х Польша раздала себя иностранным инвесторам, у нас "своим пацанам", там вложили бабки в модернизацию, у нас порезали, или отсасывают ресурс до сих пор, но бабки в офшоре.
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31.01.2021 18:48 Відповісти
дядя, завод военный..... Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 641
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31.01.2021 16:49 Відповісти
да еще и редкостный..... Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 2792
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31.01.2021 16:50 Відповісти
за такие "собрания" дают по ушам и крепко, если не Баканов с ЗЕлей, то Байден даст ЗЕле.... Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 1621
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31.01.2021 16:51 Відповісти
благодарю за разъяснение. теперь я тоже умный. но...
НО:-
1. Этот ВОЕННЫЙ завод нельзя сравнивается с отжатым, боксёром, Радиорынком на Харьковской на пользу его строй. компании и по этой причине "отжатие" завода вообще не возможно.
2. Этот ВОЕННЫЙ завод территориально ГДЕ ? Правильно, в Украине.
3. Украина это ЧТО ? Правильно - страна не живущая по свом собственным законам и свей Конституции.
4. Из всего вышеизложенного вытекает следующий вывод - любое отжатие бизнеса
принадлежащего кому то на законных основаниях может быть отобрано в пользу государства вопреки действующему законодательсту одномоментно. То есть "Мотор СИЧ" может быть национализирована в любой момент не зависимо отжата она, отжимается или вообще находится в состоянии покоя. Пример - национализация Привата, который в сотни раз дороже "Мотор СИЧ".
5. Сама возня толпы пройдох вокруг этой темы нечто иное, чем то, что мы про это думаем.
(Люди склонны верить не тому, что доказуемо, а тому, что им по вкусу.)
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31.01.2021 17:28 Відповісти
Вы путаете "мягкое с тёплым" когда сравниваете Приват банк с Мотор сич. Банки у нас в стране можно сколько угодно создавать и разрушать а вот такое производство военной и общепромышленной техники разрушь и всё... эх вы... юрЫсты!!!
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31.01.2021 17:37 Відповісти
Павел Шпонько Вы путаете "мягкое с тё
я не о Привате. Я, если Вы обратили внимание, я О ДРУГОМ ! "Приват" это только сравнительный пример
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31.01.2021 17:51 Відповісти
Был... лет пять назад ещё....
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31.01.2021 17:14 Відповісти
сейчас МоторСич чайники из титания делает ? Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 4131

спагетти с ушей сними..... Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH - Цензор.НЕТ 1795
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31.01.2021 17:28 Відповісти
Дивне інше, що зебільній владі байдуже, що буде з авіаційною промисловістю України, бо вони працюють на кацапів та косооких ублюдків.
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31.01.2021 16:11 Відповісти
DCH будет наказана за подпольщину.
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31.01.2021 16:17 Відповісти
Я что то ничего не понял.
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31.01.2021 16:29 Відповісти
Отняли у граждан страны(прихватизировали) и продали -перепродали....Или нет?
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31.01.2021 16:33 Відповісти
именно так !
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31.01.2021 17:29 Відповісти
Российско-китайский, новый, тяжелый
28 апреля 2018
Россия подпишет контракт с Китаем о создании тяжелого вертолета нового поколения AHL (Advanced Heavy Lift) на базе Ми-26
В проекте также участвует украинская компания «Мотор Сич», которая произведет для вертолета двигатель на базе Д-136 для Ми-26.
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31.01.2021 16:35 Відповісти
пора кончать этот "бизнес", который создает угрозу нашему стратегическому партнеру

мы от США получили безвозмездной военной помощи больше, чем китайцы с Ярославским якобы инвестировали в Мотор-Сич

так как Украина порядочные стратегические партнеры себя не ведут
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31.01.2021 16:48 Відповісти
Показательно что сама РФ даже не пыталась скопировать Д - 136. Стала разрабатывать новый двигатель (утверждается что стоимость задачи - сопоставима а Д - 136 устаревает) и новый вертолёт под него.

Китай видимо заметил возможность максимально легко скопировать Украинский двигатель, и обратился к РФ за помощью в создании вертолёта под него

А вот теперь из схемы выпадает Моторсич. Копию двигателя Китаю теперь легко не получить (если он её не успел получить до этого). А покупать готовые двигатели к своей технике он у Украины не станет (глядя с какой лёгкостью США могут запретить сотрудничество)

Теперь Китаю надо или помогать РФ в разработке нового двигателя (чтоб попутно и самим освоить производство). Или же самим его полностью разрабатывать (что сложнее)
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31.01.2021 17:14 Відповісти
Безвозмездной помощи мы не получали. За всё рано или поздно придется расплачиваться.
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31.01.2021 17:15 Відповісти
Расплатимся твоей задницей, ватан!
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31.01.2021 17:21 Відповісти
Не переживай вражина, твоя дупа теж на кону!
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31.01.2021 17:31 Відповісти
Угу... Можно только пожалеть спецов этого замечательного, самого последнего, украинского, обладающего высокими технологиями. Это- звиздейшн, сограждане. Поиграть мускулами перед Китаем- достойно поступку кретина и идиота, но не Президента Украины. И, таки я повторюсь: молодца Цензор! ИНФУ о звиздеце донес дозировано. Не акцентируя, что это- звиздец.
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31.01.2021 16:55 Відповісти
" Независимая юридическая экспертиза " забыли дописать которой заплатили ...
знаем мы таких эксердов
Источник: https://censor.net/ru/n3245151
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31.01.2021 17:02 Відповісти
DCH это партнер которых муж Камалы Харрис?
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31.01.2021 17:19 Відповісти
Повністю підтримує дії Служби Безпеки України. Стратегічне підприємство має бути негайно націоналізоване на користь держави Україна. Так звані китайські інвестори є мильними бульбашками, завданням яких є вивіз усіє технічної документації з ""Мотор Січ" з подальшим банкрутством підприємства. Китайози жодної копійки не інвестували в "Мотор Січ", весь вереск про так звані інвестиції китайців - це афера лише на папірцях.

Уряд має розробити дорожню карту з повернення ПАТ "Мотор Січ" в державну власність.
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31.01.2021 18:27 Відповісти
О незаконной приватизации Богуслаевым стратегического предприятия «Моторостроитель» (переименованного в ОАО «Мотор-Сич») с помощью президента Леонида Кучмы, попытках захвата ГП «Ивченко-Прогресс» и завода «Углекомпозит». Борьбе за власть внутри «Партии Регионов» и конфликте с Борисом Петровым и братьями Кальцевыми Вячеслав Богуслаев уроженец Казахстана, где работал помощником машиниста завода им. К. Ворошилова и слесарем авторемонтных мастерских в Уральске […]
https://ipne.ws/novosti-ukrainy/sobytiya-i-fakty/vyacheslav-boguslaev-kak-ukraina-poteryala-motor-sich/
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01.02.2021 00:08 Відповісти
 
 