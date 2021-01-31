Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH

Інвестори ПАТ "Мотор Січ" переконані в своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси. Незалежна юридична експертиза, проведена низкою провідних юридичних компаній, свідчить, що покупка акцій "Мотор Січ" китайськими інвесторами була цілком законною, а китайські інвестори - добросовісні покупці й законні власники придбаних ними акцій ПАТ "Мотор Січ".

Як передає Цензор.НЕТ, про це сказано в коментарі групи DCH, опублікованому на її офіційному сайті, і що стосується санкцій української влади проти китайського інвестора ПАТ "Мотор Січ" компанії SKyrizon.

"Група DCH перед тим, як взяти участь у долі ПАТ "Мотор Січ", глибоко вивчила ситуацію. Провідні юридичні компанії за нашим дорученням незалежно одна від одної провели власний аудит і надали свої експертні висновки. І дійшли єдиного висновку — китайські інвестори є сумлінними покупцями і законними власниками придбаних ними акцій ПАТ "Мотор Січ".

Тому запровадження санкцій стало для нас несподіванкою. Нам невідомі мотиви такого рішення — у тексті Указу Президента України вони не описані, зрозуміло лише, що ініціатором є СБУ.

Цілком очевидно, що держава має право застосовувати такого роду заходи щодо тих чи інших юридичних і фізичних осіб-резидентів інших держав, не оприлюднюючи підстав. Однак не можна не брати до уваги той факт, що санкції запроважені безпосередньо напередодні позачергових зборів акціонерів, призначених на 31 січня 2021 р., і метою їх ініціаторів могла бути заборона проведення цих зборів, результатом яких мало стати відновлення законних прав китайських акціонерів "Мотор Січ". Оцінку юридичних та інших наслідків внесення Skyrizon як першої китайської компанії до санкційного списку України ще мають дати фахівці.

Китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" переконані у своїй правоті і продовжать відстоювати свої законні права та інтереси.

Усі подальші дії DCH будуть здійснюватися з урахуванням нашої зацікавленості у розвитку українського авіабудування та виключно у правовому полі", - сказано в підсумковій частині офіційного коментаря DCH.

Також читайте: Санкції проти китайських акціонерів ПАТ "Мотор Січ" є варварським грабежем і унеможливлюють примирення, - заява Skyrizon

Як повідомлялося, Україна ввела низку обмежувальних заходів строком на три роки щодо одного з акціонерів ПАТ "Мотор Січ" громадянина Китаю Ван Цзина і пов'язаних з ним компаній Skyrizon Aircraft Holdings Limited, Hong Kong Skyrizon Holdings Limited, Beijing Skyrizon Aviation Industry Investment і Beijing Xinwei Technology Group. Рішенням РНБОУ Ван Цзіню заборонений в'їзд на територію України, він обмежений у праві користуватися і розпоряджатися належним йому майном, здійснювати деякі фінансові транзакції і операції з цінними паперами, а також концентрація суб'єктів господарювання. Відносно вищезгаданих компаній введені аналогічні обмеження у вигляді блокування активів і тимчасового обмеження права користуватися і розпоряджатися належним їм майном, заборони на виведення капіталу і здійснення операцій з цінними паперами, заборона на здійснення концентрацій суб'єктів господарювання.

Раніше Міністерство торгівлі США внесло компанію Skyrizon Aircraft Holdings Limited в перелік "military end user", що передбачає отримання американськими компаніями спеціальних ліцензій для співпраці з даної китайською компанією, але не передбачає блокування її бізнес-діяльності або активів, і не містить заборони на співпрацю з компаніями з США чи інших операцій на території країни.

Крім того, зараз у міжнародному арбітражі перебуває позов китайських компаній до України з вимогою сплатити компенсацію в розмірі $3,5 млрд за незаконну експропріацію українською владою законно придбаного ними активу у вигляді акцій ПАТ "Мотор Січ".