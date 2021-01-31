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Швейцарську журналістку Чиркі затримали в центрі Мінська, - правозахисний центр "Вясна"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Швейцарську журналістку Чиркі затримали в центрі Мінська, - правозахисний центр

Сьогодні, 31 січня, в центрі Мінська була затримана швейцарська журналістка Люція Чиркі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на білоруський правозахисний центр "Вясна".

"У Мінську затримано швейцарську журналістку Люцію Чиркі. Її місце перебування невідоме. Люція встигла повідомити, що її затримали в центрі міста", - уточнили в центрі.

За інформацією на 15.30, правозахисникам відомо про шістьох затриманих.

Читачі Белсат повідомляють, що на проспекті Незалежності відбуваються точкові затримання людей в медичних масках, а біля станції метро "Жовтнева" біля кафе "Daily Dose забирають людей нібито "для підтвердження особи".

У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошений чинний глава держави Олександр Лукашенко, який обіймає цю посаду з 1994 року.

Останнім часом акції змінили формат і відбуваються не в центрі, а в різних районах Мінська.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": У різних містах Білорусі відбулися акції протесту. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
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Топ коментарі
+8
Кого вибрали сябры той i править.Хто iм дохтур ?
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31.01.2021 16:44
+6
страной правит шизофреник от рождения и чиновники с приобретенной шизофренией...
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31.01.2021 16:42
+2
и не чирикнула! Знай нашего Луку!
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31.01.2021 16:45
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страной правит шизофреник от рождения и чиновники с приобретенной шизофренией...
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31.01.2021 16:42 Відповісти
Кого вибрали сябры той i править.Хто iм дохтур ?
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31.01.2021 16:44 Відповісти
четверть века назад не выбирали априори...
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31.01.2021 17:56 Відповісти
и не чирикнула! Знай нашего Луку!
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31.01.2021 16:45 Відповісти
Скоро акціі остаточно "змінять формат" і перейдуть з центру Мінська на кухні...
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31.01.2021 17:04 Відповісти
Nado novyje sankciji vodit protiv rezima samozvanca
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31.01.2021 17:16 Відповісти
Це вона мабуть "пєчєньки" роздавала ,чи апельсини наколоті !!!)))
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31.01.2021 18:02 Відповісти
Мабуть хотіла роздати та не було кому Швейцарську журналістку Чиркі затримали в центрі Мінська, - правозахисний центр "Весна" - Цензор.НЕТ 6037
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31.01.2021 18:17 Відповісти
А може виявитись, що це внучка Чуркіна
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31.01.2021 17:22 Відповісти
Была Люция - стала Поллюция. А может, пронесёт.
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31.01.2021 17:28 Відповісти
Ну ниче страшного, пускай швейцария выразит свой глубокий нейтралитет. Ведь неважно чье бабло хранится в подземелье цюриха, главное, что это бабло приносит благо швейцарской конференции.
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31.01.2021 17:46 Відповісти
конференции? Может конфедерации?
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31.01.2021 19:46 Відповісти
Вообще если ее тронут или она исчезнет, Швейцария может больно защемить яйца
сябровой верхушке.
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31.01.2021 21:27 Відповісти
 
 