Готовність логістичної інфраструктури стала визначальним фактором для надання Україні вакцини в рамках механізму COVAX, - Шмигаль

На сьогоднідні Україна підготувала всю логістичну інфраструктуру, необхідну для транспортування і зберігання вакцини проти коронавірусу. Холодовий ланцюг дозволяє зберігати вакцини будь-якого виду від -70 до +8 градусів.

Це стало визначальним фактором для отримання вакцини в рамках механізму COVAX. Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.

Він нагадав, що напередодні МОЗ отримало офіційний лист від глобальної ініціативи COVAX з підтвердженням поставок в межах першої хвилі.

"Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer / BioNTech вже в лютому. З 72 країн, які надіслали заявки, були відібрані 18, в тому числі і Україна", - зазначає Шмигаль.

"Як я вже зазначав, вакцинація проти COVID-19 має розпочатися в лютому. У п'ятницю на засіданні державної комісії затвердили відповідний календарний план. Першими безкоштовну вакцину отримають лікарі на передовій боротьби з коронавірусом і військовослужбовці в ООС", - додав прем'єр.

Він також нагадав, що в першому півріччі в рамках COVAX Україна також отримає від 2,2 до 3,7 млн ​​доз британської вакцини AstraZeneca / Oxford, яка на цьому тижні була схвалена в Європейському Союзі.

"Вона також буде використовуватися для безкоштовної вакцинації українців відповідно до затвердженого плану", - підсумував він.

Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX вже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього, раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.

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