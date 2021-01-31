Готовність логістичної інфраструктури стала визначальним фактором для надання Україні вакцини в рамках механізму COVAX, - Шмигаль
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На сьогоднідні Україна підготувала всю логістичну інфраструктуру, необхідну для транспортування і зберігання вакцини проти коронавірусу. Холодовий ланцюг дозволяє зберігати вакцини будь-якого виду від -70 до +8 градусів.
Це стало визначальним фактором для отримання вакцини в рамках механізму COVAX. Про це повідомив на своїй сторінці в фейсбуці прем'єр-міністр Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
Він нагадав, що напередодні МОЗ отримало офіційний лист від глобальної ініціативи COVAX з підтвердженням поставок в межах першої хвилі.
"Україна отримає 117 тисяч доз вакцини Pfizer / BioNTech вже в лютому. З 72 країн, які надіслали заявки, були відібрані 18, в тому числі і Україна", - зазначає Шмигаль.
"Як я вже зазначав, вакцинація проти COVID-19 має розпочатися в лютому. У п'ятницю на засіданні державної комісії затвердили відповідний календарний план. Першими безкоштовну вакцину отримають лікарі на передовій боротьби з коронавірусом і військовослужбовці в ООС", - додав прем'єр.
Він також нагадав, що в першому півріччі в рамках COVAX Україна також отримає від 2,2 до 3,7 млн доз британської вакцини AstraZeneca / Oxford, яка на цьому тижні була схвалена в Європейському Союзі.
"Вона також буде використовуватися для безкоштовної вакцинації українців відповідно до затвердженого плану", - підсумував він.
Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX вже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього, раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
А зря! Кристально чистый человек, которого никто не посадит!
Вітаю!
Неделей раньше, этот фуфлогон сказал, что вакцинировать будут выездные бригады.
-- то есть -- вакцина бесплатно, а за транспортные расходы колись до каблуков...
Я себе представаляю эту наценочку -- с персональным заездом к 17 миллионам человек только в течении этого года.
Это бред в наследство следующему составу кабминовских заробитчан...*)
Аферисты всего мира- обьеденяйтесь!...