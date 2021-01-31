Терористи стріляли поблизу Водяного, Лебединського та Авдіївки, для коригування вогню застосовувався безпілотник. Від початку доби 4 порушення режиму тиші, - ООС
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Від початку поточної доби, 31 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Приазов'ї, поблизу населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.
"Для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу "КРИЛО", але вмілими діями наших захисників БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.
Поблизу Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а в передмісті Авдіївки – з великокаліберного кулемета.
Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали в штабі.
Будь ласка, зачекайте...
(простите за бред! так убивает ( в прямом смысле) это одностороннее перемирие и ложь страуса (с головой ...даже в не песке, а в "муке" скорее всего), увидевшего что-то в глазу ***** и поверившего на слово агенту КГБ-профи....для которого клоун никогда не будет равным для разговора...
и будет по новой движуха..
***** с байденом не помирятся
а нам за свое стоять
но испытать новую балалайку
самое время...
Верните нам Аброськина! При нем- был реальный порядок. Никакая тварь не позволила бы себе не только фейрверка, а и людей сбивать на переходах, насмерть. А сейчас это- через день, млять!
Возле Водяного боевики стреляли из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. На этом направлении противник использовал беспилотник типа "Крыло" для корректировки огня. Украинские военные нейтрализовали аппарат средствами радиоэлектронной борьбы.
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