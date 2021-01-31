Терористи стріляли поблизу Водяного, Лебединського та Авдіївки, для коригування вогню застосовувався безпілотник. Від початку доби 4 порушення режиму тиші, - ООС

Від початку поточної доби, 31 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Приазов'ї, поблизу населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.

"Для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу "КРИЛО", але вмілими діями наших захисників БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.



Поблизу Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а в передмісті Авдіївки – з великокаліберного кулемета.



Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гаубиці 2С1 "Гвоздика", міномети і танки Т-72 терористів зафіксовано на полігоні поблизу Новоселівки на Донеччині, - СЦКК