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Терористи стріляли поблизу Водяного, Лебединського та Авдіївки, для коригування вогню застосовувався безпілотник. Від початку доби 4 порушення режиму тиші, - ООС

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Терористи стріляли поблизу Водяного, Лебединського та Авдіївки, для коригування вогню застосовувався безпілотник. Від початку доби 4 порушення режиму тиші, - ООС

Від початку поточної доби, 31 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" на Приазов'ї, поблизу населеного пункту Водяне збройні формування Російської Федерації відкривали вогонь в бік українських позицій з міномета 120-го калібру, автоматичних станкових і станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на штаб ООС.

"Для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу "КРИЛО", але вмілими діями наших захисників БПЛА був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

Поблизу Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили провокаційний обстріл з міномету 82-го калібру, а в передмісті Авдіївки – з великокаліберного кулемета.

Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - додали в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Гаубиці 2С1 "Гвоздика", міномети і танки Т-72 терористів зафіксовано на полігоні поблизу Новоселівки на Донеччині, - СЦКК
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Топ коментарі
+7
Якась фігня. Зеленський же чітко сказав що побачив в очах свого російського колеги бажання миру.
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31.01.2021 17:55
+6
От никак Зеленский не уймется, наверное нравится " торговать на крови".
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31.01.2021 17:57
+6
аа...т.е им понадобился БПЛА для корректировки? ну так это ж получается - неприцельный тогда... не считается !!!
(простите за бред! так убивает ( в прямом смысле) это одностороннее перемирие и ложь страуса (с головой ...даже в не песке, а в "муке" скорее всего), увидевшего что-то в глазу ***** и поверившего на слово агенту КГБ-профи....для которого клоун никогда не будет равным для разговора...
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31.01.2021 18:03
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Якась фігня. Зеленський же чітко сказав що побачив в очах свого російського колеги бажання миру.
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31.01.2021 17:55 Відповісти
От никак Зеленский не уймется, наверное нравится " торговать на крови".
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31.01.2021 17:57 Відповісти
Зелене перемир"я триває !!!))
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31.01.2021 17:58 Відповісти
Клоун на крови
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31.01.2021 18:01 Відповісти
а почему не посадили беспилотник спец.радиоперехватчиком или этим перехватчиком играется генеральский сынок??
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31.01.2021 18:02 Відповісти
Згадаймо перше перемир'я в 2014-му,
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31.01.2021 18:03 Відповісти
Згадали,що далі???))
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31.01.2021 18:04 Відповісти
А може треба було воювати за свою землю а не брататися ?
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31.01.2021 18:05 Відповісти
А ти воював в 2014-ом? Чи братався?
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31.01.2021 18:11 Відповісти
Спершу скажи за себе
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31.01.2021 18:15 Відповісти
Ти, звинуватив мене, буцімто я, і такі як я, в 14-ом з кимось браталися. А тепер, як в першому класі, починаєш пускати соплі "спершу ти". Ти дібіл?
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31.01.2021 18:20 Відповісти
Перемир'я підписували не ти і не я,а на той час ПаРашенка але тупорилому тобі ще треба пояснювати
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31.01.2021 18:37 Відповісти
Тобто ти не воював, тому що гострорилий, що робилось на фронті тобі пох, ти від воєнкома в той час ховався, але тепер, мені, збираєшся пояснити чи потрібно було перемиря? Так гнидота?
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31.01.2021 20:29 Відповісти
аа...т.е им понадобился БПЛА для корректировки? ну так это ж получается - неприцельный тогда... не считается !!!
(простите за бред! так убивает ( в прямом смысле) это одностороннее перемирие и ложь страуса (с головой ...даже в не песке, а в "муке" скорее всего), увидевшего что-то в глазу ***** и поверившего на слово агенту КГБ-профи....для которого клоун никогда не будет равным для разговора...
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31.01.2021 18:03 Відповісти
заробитчане стрельнули в ответ из автомата поверх бруствера?
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31.01.2021 18:06 Відповісти
Хай би тільки попробували. Оштрафують!
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31.01.2021 18:10 Відповісти
Які ще в біса терористи з російськими танками і важким озброєнням?! Де в світі є такі ще терористи? Треба правильно писати новинні заголовки.
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31.01.2021 18:09 Відповісти
_Какой-то тупой мудак из редакции этого не хочет понимать и упорото пишет "террористы". Умственно отсталый осёл! Терористи стріляли поблизу Водяного, Лебединського та Авдіївки, для коригування вогню застосовувався безпілотник. Від початку доби 4 порушення режиму тиші, - ООС - Цензор.НЕТ 9917
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31.01.2021 18:12 Відповісти
счас сепары пристреляются
и будет по новой движуха..
***** с байденом не помирятся
а нам за свое стоять
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31.01.2021 18:17 Відповісти
Та бросьте. Годы прошли. Там уже каждая веточка пристреляна, не говоря уже о каждом деревце. Ну... а если не сдадут, внаглую, то ещё лет 10-15 будем стоять. Не менее.
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31.01.2021 18:25 Відповісти
и да и нет
но испытать новую балалайку
самое время...
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31.01.2021 18:38 Відповісти
Где-то с минут 30-40 назад. Какие-то уроды вшарашили концерт с фейрверком. Надо сказать, что ушки уже тренированные, потому, даже коты не повелись. А вот вчера- было нечто!!! Очень близко! Лупили придурки, чем-то там очень тяжелым, что-то отмечая, минуты 3, как минимум. Тяжелые ба-бахи! Хрен зна... у нас тут это запрещено, это точно, таки Мариуполь. Но!!! Кому-то можно! Какой-то непоправимый и долбанный кошмар!

Верните нам Аброськина! При нем- был реальный порядок. Никакая тварь не позволила бы себе не только фейрверка, а и людей сбивать на переходах, насмерть. А сейчас это- через день, млять!
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31.01.2021 18:23 Відповісти
это точно
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31.01.2021 18:40 Відповісти
"...для корректировки огня применялся беспилотник...". А нам беспилотники ни-и-и-зя-я-я-я, так приказал главный глазоувидящий.
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31.01.2021 18:39 Відповісти
///
Возле Водяного боевики стреляли из миномета 120-го калибра, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов. На этом направлении противник использовал беспилотник типа "Крыло" для корректировки огня. Украинские военные нейтрализовали аппарат средствами радиоэлектронной борьбы.
Терористи стріляли поблизу Водяного, Лебединського та Авдіївки, для коригування вогню застосовувався безпілотник. Від початку доби 4 порушення режиму тиші, - ООС - Цензор.НЕТ 8092

........
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31.01.2021 18:51 Відповісти
Терористи стріляли поблизу Водяного, Лебединського та Авдіївки, для коригування вогню застосовувався безпілотник. Від початку доби 4 порушення режиму тиші, - ООС - Цензор.НЕТ 8460
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31.01.2021 18:54 Відповісти
Уверен, сейчас самое время возвращать Донбасс. Как путин во время Майдана его захватил, так во время российских протестов надо его вернуть. Но слуги ж не с народом, с%№*"!&7! Бл*д*!!!
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31.01.2021 23:41 Відповісти
 
 