Житло стане доступним для українців, - Шмигаль про постанову Кабміну щодо іпотеки під 7% річних
Новини Цензор.НЕТ Економіка
Завдяки ухваленій Кабміном постанові про здешевлення іпотечного кредитування житло стане доступнішим для українців.
Про це повідомив на своїй сторінці в соцмережі "Фейсбук" прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, інформує Цензор.НЕТ.
"Житло стане для українців доступнішим. На виконання завдання Президента України Уряд цього тижня затвердив механізм, який знижує відсоткову ставку іпотеки до 7%.Програма запрацює в межах "5-7-9". Максимальний термін іпотечного кредитування становитиме 20 років, а мінімальний перший внесок — 15% від вартості житла", - нагадав прем'єр.
Серед важливих економічних рішень, які були прийняті на поточному тижні, прем'єр також зазначив монетизовані компенсації для людей, у яких встановлено електроопалення та щорічну індексацію пенсій не пізніше 1 березня.
Як повідомлялося, 27 січня Кабінет Міністрів затвердив постанову про здешевлення вартості іпотечних кредитів.
Постанова "Деякі питання забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва з метою здешевлення вартості іпотечних кредитів", яку уряд затвердив сьогодні на виконання завдання Президента, передбачає, що Фонд здійснює компенсацію відсоткової ставки до рівня 7% річних за іпотечними кредитами, що надаються позичальникам на придбання житла, з метою здешевлення їхньої вартості. Компенсацію відсотків Фонд надає позичальникам, які отримали іпотеку у національній валюті в уповноваженому банку.
Скористатися цією компенсацією зможуть як громадяни України, які прагнуть купити квартиру, так і ті, хто хоче побудувати будинок самостійно.
Варто зазначити, що в іпотеку не можна буде придбати житло, яке побудоване до 2015 року.
Будь ласка, зачекайте...
Поздравляем! Теперь ты можешь принять участие в программе "доступное жилье".
Бгггггггг
Це дурня.
Люба розумна людина буде шукати варіант закріпитися в Польщі і там купити житло
3 ч. ·
«Тиждень стабільності» Зеленського.
Ціни на пальне зросли на 2 гривні за літр. Це за 5 днів.
Тепер кінець епохи бідності відчує кожен.
Думай-те.
Популізм, популізм і ще раз популізм. Життя показує що Зе клоунам вірити не можна, бо в них дірка в бюджеті десятки чи сотні млрд. гривен.
2. 7% это МНОГО. Почему нельзя сделать как в других странах? 1-3% в баксах, золоте?
А теперь посмотрите сколько стоит НОВОЕ жилье. Застройщики все - приближенные. Как всегда зебилы ничего путевого не родили
Жилье - это такой же коммерческий товар как и все остальное, нет денег - не покупай.
Хлеб,картошка - это такой же коммерческий товар как и все остальное, нет денег - не покупай.