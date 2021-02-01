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"Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Сьогодні, 31 січня в багатьох містах РФ відбулися акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані на ОВД-инфо, станом на 18.45, затримано 4445 протестувальників.

Як зазначає видання "Настоящее время", люди вийшли на протести проти арешту політичних в'язнів, включаючи Олексія Навального, а також проти дій Кремля і силовиків. Вони скандували "Геть царя" і "Путін - злодій" У багатьох містах силовики розганяли і затримували протестувальників.

У московському штабі Навального зазначили, що сьогоднішня акція закінчена.

"Наступна зупинка - Симоновський суд. 2 лютого ми зобов'язані прийти до Симоновському суду, щоб підтримати Олексія. Цього року відбудеться засідання, на якому розглянуть питання про заміну умовного терміну Навального на реальний", - зазначають в штабі Навального.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 4 тис. осіб затримано на акціях на підтримку Навального в РФ, у них понад 80 - журналісти. ФОТО
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Топ коментарі
+54
В Раше все движется в правильном направлении -- в задницу. Чем больше в Раше бардака -- тем лучше. Запасаемся поп-корном.
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31.01.2021 18:53
+45
"Долой царя!" и "Путин - вор!", - в российских городах прошли акции в поддержку Навального. Почти 4,5 тыс. протестующих задержаны - Цензор.НЕТ 5689
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31.01.2021 19:09
+29
*****-2
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31.01.2021 19:04
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москалі наші одвічні вороги.
і не треба про це забувати, бо вони нагадають нам черговим нищенням українців.
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31.01.2021 19:53 Відповісти
Они всехние ворогы... ...генетическая смесь кого нипопадя с кем попало...
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31.01.2021 19:57 Відповісти
Бандери усіх країн - єднайтеся !!!
Слава Україні !!!
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31.01.2021 19:55 Відповісти
Героям Слава!
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31.01.2021 19:58 Відповісти
-- поддержал! *)
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31.01.2021 19:58 Відповісти
Трудно вешать с диркой в голове.
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31.01.2021 21:10 Відповісти
царёк с перепугу "хату" на кореша переписал,Ротенберга. Теперь жалеет. А вдруг кинет.....
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31.01.2021 20:10 Відповісти
Добре дивитись як піз*ять московську вату.
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31.01.2021 20:11 Відповісти
А нам то шо з того. Як була вата - так і лишилася. Ну хіба що пізжена. "Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано - Цензор.НЕТ 431
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31.01.2021 21:19 Відповісти
"Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано - Цензор.НЕТ 9380
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31.01.2021 20:17 Відповісти
Мазохісти
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31.01.2021 22:27 Відповісти
Недоделанная революция унитазных ершиков.😂
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01.02.2021 07:13 Відповісти
Є речі вічні та незмінні: вода - мокра, небо - блакитне, москалі - безголові мазохісти...
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31.01.2021 20:19 Відповісти
"Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано - Цензор.НЕТ 8088
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31.01.2021 20:26 Відповісти
та хай йдуть вони до чортової матері. Хто з ними тривалий час стикався - той знає, що це брехливі, боягузливі створіння, свою войовнічість показують тільки в юрбі, і дуже схильні до жорстокості. Хай їх трохи там поучать родину любіть
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31.01.2021 20:34 Відповісти
Тільки до БІСОВОЇ. А так загалом все вірно, згоден. Вчити їх та вчити. "Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано - Цензор.НЕТ 4254
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31.01.2021 21:21 Відповісти
Апазіція? Смішно! "Болтаются, как гавно в ополонкє"
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31.01.2021 20:39 Відповісти
Путин понял, что ему пришёл конец, когда у нас начался Майдан. Кацапы всегда смотрят на Украину и украинцев, как на более свободных, справедливых, сильных, талантливых, умных и бесстрашных людей, чем они сами.Майдан поразил и вдохновил весь мир, а кацапов больше всех... Они сцыкуны и тормоза, но искра была брошена ещё тогда...
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31.01.2021 20:51 Відповісти
"Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано - Цензор.НЕТ 3157 "Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано - Цензор.НЕТ 2691
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31.01.2021 20:54 Відповісти
А ЦАРЬ ТО НЕ НАСТОЯЩИЙ
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01.02.2021 05:37 Відповісти
Я Вас умоляю. Не выдавайте действительное за желаемое. Холоп он и в Африке холоп, извините. "Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано - Цензор.НЕТ 5369 А так конечно прикольно посмотреть на их тусню.
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31.01.2021 21:22 Відповісти
Они с 2011 года в загонах пасутся, о каком майдане речь вообще?
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31.01.2021 22:26 Відповісти
Замечательный текст, ув. пани Лилия. Краткий и сильный. Респект.
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01.02.2021 02:21 Відповісти
👍
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01.02.2021 14:49 Відповісти
Краще і не скажеш
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01.02.2021 15:01 Відповісти
люди вышли на протесты против ареста политических заключенных, включая Алексея Навального, а также против действий Кремля и силовиков. Они скандировали "Долой царя" Источник: https://censor.net/ru/n3245160

"І давайте нам нового царя!" запально кричали вони "Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано - Цензор.НЕТ 3810
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31.01.2021 20:55 Відповісти
Ну это как в Хабаровске вышли с требованиями вернуть ихнего барина!И ничего этих холопов не волновало не агрессия против Украины не коррупция в стране .
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01.02.2021 07:11 Відповісти
Чого вони плентаються вулицями? В них щось трапилося?
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31.01.2021 21:04 Відповісти
Хочуть, щоб трапилось
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31.01.2021 22:25 Відповісти
- Изя, а иностранные агенты, это те, у кого родня и недвижка за рубежом? - Нет, Сёма, это те, кто борется с такими.
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31.01.2021 21:04 Відповісти
Слава українським олігархам самим чесним олігархам світу! Путін проти українських олігархів як моська проти слонів. Подивіться на маєтки українських олігархів, але вони не хочуть навіть з квдрокоптерів щоб знімали їхні маєтки побудовані "за чесно зароблені гроші".
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31.01.2021 21:04 Відповісти
Маєток Ахмєтова коштує в 4 рази менше за ***********
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31.01.2021 22:24 Відповісти
А если порахувать маетки и негров для ..шахтера.. замки во франции и недвижимость в лондоне -- меткомбинаты что народ десятки лет строил -- недоплаченные налоги с этих заводов --- метал ахмет продает по мировым ценам . а зарплата металургам украинская -- где маржа оседает --- у бени мохнорылого точно также -- у пинчука и суркисов тоже самое ----РЕВОЛЮЦИЯ 14 ГОДА НЕ ЗАКОНЧИЛАСЬ ЛОГИЧЕСКИМ КОНЦОМ --- ОЛИГАРХИЯ НЕ БЫЛА УНИЧТОЖЕНА .........
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01.02.2021 05:51 Відповісти



"Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано - Цензор.НЕТ 6869 Volodymyr Ogrysko

@Ogrysko

·1 ч

Малочисельність сьогоднішніх протестів у Росії дозволяє зробити сумний висновок про те, що поріг терплячості росіян є дуже високим.
Це-наслідок багатовікової традиції рабства і страху.
Революції «знизу» у Росії не буде. Як і змін після виборів.
На неї чекає довге соціальне гниття
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31.01.2021 21:11 Відповісти
Хех. Як не паскудно це визнавати, але Ви повныстю праві.
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31.01.2021 21:24 Відповісти
"Зона ....зона... бєз рєзона канєтєль" ... уся країна Зона. Північна Корея 2.0.
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31.01.2021 22:14 Відповісти
"Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано - Цензор.НЕТ 8683
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31.01.2021 22:19 Відповісти
Он военный преступник и террорист, а не вор, придурки инфантильные
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31.01.2021 22:22 Відповісти
Почему протесты россиян всегда малочисленны?
Потому, что в их головах прочно спаяны столетиями понятия "государство" и "Родина". Только захотел кацап протестовать против произвола государства, а мысль появляется тревожная: "Что же это я, против Родины (страны, друзей) иду?". И кацап впадает в ступор.
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31.01.2021 22:37 Відповісти
Уверен, сейчас самое время возвращать Донбасс. Как путин во время Майдана его захватил, так во время российских протестов надо его вернуть. Но слуги ж не с народом, с%№*"!&7! Бл*д*!!!
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31.01.2021 23:44 Відповісти
Самый страшный россиянский вопрос "Что вы делаете?"
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01.02.2021 00:33 Відповісти
Байден не простить, будуть шатати ситуацію в рассеї
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01.02.2021 03:03 Відповісти
"Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано - Цензор.НЕТ 5072
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01.02.2021 03:27 Відповісти
В Грузии революция роз,в Украине революция достоинства а на России революция унитазных ершиков!!!Все через жопу!
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01.02.2021 07:05 Відповісти
Так россиянские москали сами ВОРЫ, как они могут кому то другому это в упрек ставить???
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01.02.2021 09:36 Відповісти
"Банда Путина взяла в плен целую страну. Это фото лучшее объяснение того, как реально живет Россия и что там происходит""Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано - Цензор.НЕТ 525
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01.02.2021 10:00 Відповісти
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