"Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано. ВIДЕО
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Сьогодні, 31 січня в багатьох містах РФ відбулися акції протесту на підтримку опозиціонера Олексія Навального.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на дані на ОВД-инфо, станом на 18.45, затримано 4445 протестувальників.
Як зазначає видання "Настоящее время", люди вийшли на протести проти арешту політичних в'язнів, включаючи Олексія Навального, а також проти дій Кремля і силовиків. Вони скандували "Геть царя" і "Путін - злодій" У багатьох містах силовики розганяли і затримували протестувальників.
У московському штабі Навального зазначили, що сьогоднішня акція закінчена.
"Наступна зупинка - Симоновський суд. 2 лютого ми зобов'язані прийти до Симоновському суду, щоб підтримати Олексія. Цього року відбудеться засідання, на якому розглянуть питання про заміну умовного терміну Навального на реальний", - зазначають в штабі Навального.
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і не треба про це забувати, бо вони нагадають нам черговим нищенням українців.
Слава Україні !!!
"І давайте нам нового царя!" запально кричали вони
Volodymyr Ogrysko
@Ogrysko
·1 ч
Малочисельність сьогоднішніх протестів у Росії дозволяє зробити сумний висновок про те, що поріг терплячості росіян є дуже високим.
Це-наслідок багатовікової традиції рабства і страху.
Революції «знизу» у Росії не буде. Як і змін після виборів.
На неї чекає довге соціальне гниття
Потому, что в их головах прочно спаяны столетиями понятия "государство" и "Родина". Только захотел кацап протестовать против произвола государства, а мысль появляется тревожная: "Что же это я, против Родины (страны, друзей) иду?". И кацап впадает в ступор.