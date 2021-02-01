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Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів

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Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів

У судовому комплексі "Схіпхол" в Нідерландах 1 лютого в 10:00 за місцевим часом відбудеться перше в цьому році судове засідання у справі збитого 17 липня 2014-го літака рейсу МН17.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу в Гаазі, передає Цензор.НЕТ.

На цих слуханнях, зокрема, повинні розглянути, як просувається додаткове розслідування, звернення родичів загиблих щодо компенсацій і подібне.

Через коронавірус всі мають дотримуватися дистанції 1,5 метра, а також носити маску. Зняти її можна після того, як буде зайнято своє місце в залі D, де передбачено безпечну відстань між допущеними на процес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Слухання справи МН17 по суті заплановані в Гаазі на 7 червня 2021 року

Нагадаємо, літак "Боїнг-777" Малайзійських авіаліній, який прямував з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року в районі Тореза (Донецька область). Унаслідок падіння загинуло 298 осіб.

19 червня 2019 року JIT назвала імена чотирьох підозрюваних, які вважаються причетними до транспортування і бойового застосування ракетного комплексу "Бук", яким було збито літак рейсу МН17. Троє з них - росіяни. Це колишній офіцер ФСБ, так званий колишній міністр оборони "ДНР" Ігор Гіркін (Стрєлков), генерал, а на час знищення літака полковник ГРУ ГШ Збройних сил РФ, глава "ГРУ ДНР" Сергій Дубинський і підполковник спецназу ГРУ Олег Пулатов. Четвертий - українець Леонід Харченко, який воював на боці "ДНР". Всіх їх було оголошено в міжнародний розшук.

Також читайте: Україна затримала ще одного свідка причетності РФ до знищення "Боїнга" МН-17. ВIДЕО

9 березня 2020 року в Нідерландах почалися засідання суду у справі МН17.

15 жовтня Росія заявила про неможливість подальшої участі в тристоронніх консультаціях з Австралією і Нідерландами з розслідування аварії малайзійського літака рейсу MH17 на Донбасі.

У відповідь міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок заявив, що шкодує про рішення Москви.
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Топ коментарі
+6
Коцапскіє пєнсіонєрі напряглісь... Суд по делу МН17 в Нидерландах рассмотрит обращение о компенсациях от родственников погибших пассажиров - Цензор.НЕТ 6253
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31.01.2021 19:32
+3
К сожалению людей не вернёшь, но возмездие должно быть.
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31.01.2021 19:34
+3
_Еврочмошные бюрократы и политиканы ещё лет 10 будут волынку тянуть, лишь избежать обвинения путлера и ко в массовом убийстве европейцев.
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31.01.2021 19:50
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Коцапскіє пєнсіонєрі напряглісь... Суд по делу МН17 в Нидерландах рассмотрит обращение о компенсациях от родственников погибших пассажиров - Цензор.НЕТ 6253
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31.01.2021 19:32 Відповісти
Пока они платят акционерам Юкоса, за самолет потом.
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31.01.2021 19:43 Відповісти
Платят?)))
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31.01.2021 19:44 Відповісти
Не, не платят ? Как такое ?
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31.01.2021 19:45 Відповісти
Пенсионеры требуют, чтобы акционеры Юкоса, заплатили за то, что ограбили этих пенсионеров, и убили мэра Нефтеюганска.
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31.01.2021 19:50 Відповісти
В вашей лахтинской конторе все так думают или только Вы?
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31.01.2021 20:51 Відповісти
Дурашка кацапская, Юкос - это ваше внутримокшанское дело, поэтому вы хоть в жёпу друг друга трахайте, а за Боинг заплатите до такого числа, которое определит Гаага. Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 5884 Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 4146
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31.01.2021 21:38 Відповісти
Грыша, а кого судят в Гааге? Там нет ни РФ, ни одного действующего российского военного. Там три российских отставника, и один украинский. А по делу "Юкоса" В Раше осудили Ходорковского, и объявил в розыск трех его соратников. Соратники обратились в Гаагу с требованием выплаты 50 млрд долларов. Суд длится уже лет 15-ть, и решения чередуются, отказать - выплатить
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01.02.2021 05:40 Відповісти
Будет тебе и действующие, и отставники, и директор бензоколонки, и вся ваша памойка... Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 7399 Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 9218
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01.02.2021 17:10 Відповісти
К сожалению людей не вернёшь, но возмездие должно быть.
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31.01.2021 19:34 Відповісти
Сбитие пассажирского самолёта, страховым случаем не является. Что не соответствует современным реалиям... -- а надо бы.
Было бы гуманней для пострадавших и их родственников и проще для взыскания компенсации с виновника.
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31.01.2021 19:42 Відповісти
А кто будет выплвчивать компенсации- суд виновников так и неназвал.
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31.01.2021 20:12 Відповісти
Потому что, иск коллективный и с политическими спекуляциями.

А взыскивала бы страховая компания -- чисто финансовая операция была бы, по установленным тарифам -- быстро и чётко.
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31.01.2021 20:17 Відповісти
Сколько лет прошло? Может кто то побздёхивает называть всё своими именами?
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31.01.2021 19:44 Відповісти
Пусть Хулио продаст свой дворец в Гелинжике и может это покроет половину расходов !
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31.01.2021 19:49 Відповісти
_Еврочмошные бюрократы и политиканы ещё лет 10 будут волынку тянуть, лишь избежать обвинения путлера и ко в массовом убийстве европейцев.
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31.01.2021 19:50 Відповісти
А такиж , - боятся , действительно боятся . Сами себя уже боятся . ((
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31.01.2021 20:05 Відповісти
Коротко: щас на УКРНЕТ влез, я там новость, в разделе "ГЛАВНОЕ": Тихановскую, Грету Тунберг, Навального и ВОЗ- номинировали на Нобелевскую премию Мира.

После этого, братва, я не в состоянии о чем-то ещё болтать.

Всем- спокойной ночи. Пойду, обложусь Добрыми Котами и попробую дожить до понедельника...
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31.01.2021 19:51 Відповісти
Там ещё подразделы есть . Они всё время обновляются , - примерно через полминуты каждый . Так что , просыпайся с хорошими новостями об Украине ! .. .
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31.01.2021 20:15 Відповісти
57 млрд.юкосу,10 млрд за боинг.одни победы роSSii
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31.01.2021 20:01 Відповісти
Да-да, людоеды уже выплатили, а как же... Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 3111
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31.01.2021 20:14 Відповісти
За 7 лет ни как не определят кто же сбил боинг, привлекают каких то второстепенных лиц, которые ни какого отношения к войскам ВКС не имебт отношения, тем более к зенитной ракетной бригаде вооруженной ЗРК БУК М1-2.
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31.01.2021 20:22 Відповісти
суд назначит выплаты семьям погибших достойную компенсацию.билингкет всех нашли.а вот по самолету мау сбитому в иране ничего не назначат
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31.01.2021 20:28 Відповісти
Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 6596
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31.01.2021 22:04 Відповісти
Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 139Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 3013
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31.01.2021 22:06 Відповісти
А вот и распьятый мальчик ..
НАСТОЯЩИЙ . .
Жертва подбитого РосЦией Малазийсского боинга в небе над восточным донбассом .

ю


Суд у справі МН17 у Нідерландах розгляне звернення про компенсації від родичів загиблих пасажирів - Цензор.НЕТ 5570 ю
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31.01.2021 22:13 Відповісти
 
 