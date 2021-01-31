Двоє кочегарів на смерть отруїлися чадним газом у шкільній котельні на Одещині

У Білгород-Дністровському районі на Одещині в шкільній котельні знайшли двох мертвих кочегарів. За попередніми даними, чоловіки отруїлися чадним газом.

Як повідомили УНІАН у місцевому відділі поліції, тіла виявлені в школі села Красна Коса напередодні, 30 січня, передає Цензор.НЕТ.

"У приміщенні котельні виявлено місцевих жителів 1964 та 1977 років народження. За попередніми даними, чоловіки отруїлися чадним газом", - йдеться в повідомленні.

За фактом події відкрито кримінальне провадження. Обставини НП з'ясовуються.

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