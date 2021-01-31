Двоє кочегарів на смерть отруїлися чадним газом у шкільній котельні на Одещині
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У Білгород-Дністровському районі на Одещині в шкільній котельні знайшли двох мертвих кочегарів. За попередніми даними, чоловіки отруїлися чадним газом.
Як повідомили УНІАН у місцевому відділі поліції, тіла виявлені в школі села Красна Коса напередодні, 30 січня, передає Цензор.НЕТ.
"У приміщенні котельні виявлено місцевих жителів 1964 та 1977 років народження. За попередніми даними, чоловіки отруїлися чадним газом", - йдеться в повідомленні.
За фактом події відкрито кримінальне провадження. Обставини НП з'ясовуються.
Топ коментарі
+6 Иван Стариков
показати весь коментар31.01.2021 20:21
+4 Андрюша Украинец
показати весь коментар31.01.2021 20:07
+4 napalm
показати весь коментар31.01.2021 22:43
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Мдаа....
Дурдом!!!.
2. Принудиловка сама по себе не может иметь ручную задвижку.
Котельная была низкого давления и не была предназначена для работы паровой машины или турбины
Пароход был на мазуте. и лопатами уже не махали....
Если честно работать - хрен там отравишься.
Сначала выгребаешь и выносишь золу после сменщика, потом пытаешься разжечь и бегаешь по улице выпрашиваешь солярку у трактористов, потом продуваешь систему, только нагрелись - смена закончилась.