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Вірменія, Росія та Азербайджан створять експертні підгрупи з питань Нагірного Карабаху

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Вірменія, Росія та Азербайджан створять експертні підгрупи з питань Нагірного Карабаху

У Москві відбулася зустріч віцепрем'єрів Вірменії Мгер Григоряна, Росії Олексія Оверчука і Азербайджану Шахіна Мустафаєва.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн, учасники тристоронньої робочої групи прийняли рішення створити експертні підгрупи з питань залізничних, автомобільних і комбінованих перевезень та безпеки транспорту, в тому числі з питань безпеки, кордонів, митниці, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного та інших видів контролю.

Формування підгруп планується завершити до 2 лютого, а їх перші засідання планується провести до 5 лютого.

Також було вирішено провести чергове засідання тристоронньої робочої групи в Москві. Дата буде узгоджена співголовами в робочому порядку.

Також читайте: Розпочав роботу російсько-турецький центр моніторингу перемир'я у Нагірному Карабасі

Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.

У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.

У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
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Топ коментарі
+9
пока паРаша там арбитр - не будет мира
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31.01.2021 20:31
+8
Братья-айзера, вы ударились головой? Какие экспертные группы?! С кем?!! С орками?!!!
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31.01.2021 20:34
+5
На твоєму прапорі, дійсно, присутні три кольори - білий, синій і червоний... Тільки в іншому форматі... І принцип у "твоєї" країни "трішки інший" - "Сами не живём, и другим не дадим!...".
Пізно ви, батраки лахтинські, на українську мову перейшли - ми ваші "виверти" вже навчилися вираховувать... І Гугл-перекладач не допомагає - помилки все одно є... Так що не вдасться тобі "клина вбить", між Україною і Азербайджаном...
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31.01.2021 21:22
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толку будет ноль....
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31.01.2021 20:31 Відповісти
Лебедь, рак и щука !
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31.01.2021 20:44 Відповісти
пока паРаша там арбитр - не будет мира
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31.01.2021 20:31 Відповісти
Ну хоть бы в домино или пульку раскинули . А то сидят как у царя на приёме . ))
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31.01.2021 20:33 Відповісти
Братья-айзера, вы ударились головой? Какие экспертные группы?! С кем?!! С орками?!!!
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31.01.2021 20:34 Відповісти
куде поделись братья турки? как без них в том процессе? без них мира не будет...
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31.01.2021 21:46 Відповісти
Без них никак В мониторинговой группе по 60 человек с обеих сторон.
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31.01.2021 22:20 Відповісти
А бобриха что думает?
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31.01.2021 20:35 Відповісти
Турки всё равно главные. По крайней мере мне так нравится думать.
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31.01.2021 20:38 Відповісти
Орки официально ввели в Карабах свои войска. Официально. Момент упущен. Айзерам нужно было мочить быстрее и продвигаться решительнее.
А турки свои войска никуда не ввели... Нажаль.
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31.01.2021 20:44 Відповісти
Куда продвигаться - остался только пятачок самого Степанакерта, всё остальное освободили.. Не гнать же их куда-то. Поживут в анклаве, самим надоест.,
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31.01.2021 22:23 Відповісти
Це досвід, якого нам треба уникнути. Тому що домовленість з московитами самі пам'ятаєте чим закінчується.
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31.01.2021 20:41 Відповісти
Казалось бы, при чем там винторогия, но палятся козлы, палятся.
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31.01.2021 20:42 Відповісти
А шо, Азербайджан разве не победил на своей земле? -- а все так вспотели...*)
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31.01.2021 20:45 Відповісти
Там такий вузол, що просто розрубати його не вийде.
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31.01.2021 20:49 Відповісти
Как не выйдет просто? -- в Украине ж вышло -- развод и тишина...
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31.01.2021 21:00 Відповісти
Тиші точно не вийшло.
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31.01.2021 21:22 Відповісти
Да и развода не вышло -- семья не распалась...*)
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31.01.2021 21:25 Відповісти
Иявилося, що її і не було.
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31.01.2021 21:30 Відповісти
Та нічого страшного... Просто зібралися три сторони, що мають інтерес у тому районі, щоб забезпечить логістику... Тих вірмен, що в Карабаху залишилися, годувать треба? Треба. "Миротворців" теж... Азербайджанцям треба контролювать лінію розмежування, щоб туди не ввозили "героїв Арцаху"? Треба... Медичне забезпечення жителів, ремонт інфраструктури... Ну, і інші питання теж обговорення потребують, поки не поновилися бойові дії...
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31.01.2021 21:27 Відповісти
Да, надо всё восстановить в лучшем виде! -- шо б было что потом делить и бомбить...
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31.01.2021 21:50 Відповісти
От ви тільки одне не врахували - "бомбить" будуть в односторонньому порядку, азербайджанці. Бо кацапи не насміляться - статус не той (вони не сторона протистояння), а вірмени не зможуть, бо їх "висіче" ППО Азербайджану. А інфраструктуру відновлювать будуть вірмени - це їм треба утримувать вірменське населення в Карабаху, свою бригаду і "партизан", яких вони притримують для "брудних справ"... Азербайджанці ж, за будь-якого "розкладу", все одно будуть свою територію відновлювать...
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31.01.2021 22:21 Відповісти
А всі тут так поспішали брататися з азербайджанцями та кліймити вірменів-християн. Не поспішайте, як казали в країні, звідки мій прапорець: немає постійних ворогів або союзників, є постійні національні інтереси.
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31.01.2021 20:54 Відповісти
На твоєму прапорі, дійсно, присутні три кольори - білий, синій і червоний... Тільки в іншому форматі... І принцип у "твоєї" країни "трішки інший" - "Сами не живём, и другим не дадим!...".
Пізно ви, батраки лахтинські, на українську мову перейшли - ми ваші "виверти" вже навчилися вираховувать... І Гугл-перекладач не допомагає - помилки все одно є... Так що не вдасться тобі "клина вбить", між Україною і Азербайджаном...
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31.01.2021 21:22 Відповісти
Якщо ти, чудо, взяло собі нік "Яр Холодний", це не робить тебе автоматично щирим патріотом. Через таких, як ви, в 1918-1922рр повно людей повбивали один одного за те, хто більший українець. "Проти червоних комісарів" читав? Висновки зробив? Нема чого з азерами в дісна лупитися- так, вони, дали за допомогою турків дали п.. зди вірменам з російською зброєю, але відстоювали свої інтереси, і як в цій новині- вже з росією переговори ведуть.
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01.02.2021 10:48 Відповісти
Посмерди, посмерди "батраче лахтинський"... Ти хоча-б, поцікавився національністю тих "червоних бакинських комісарів"... Вірмени, євреї, грузини...
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01.02.2021 10:54 Відповісти
Причому тут бакинські комісари? Я про книгу "Проти червоних окупантів" Гальчевського (так, сорі, невірно назву написав), як стратегія боротьби й помилок. А ти пригальмуй ярлики вішати- якщо я не х.ями не обкладаю вірмен та не обожнюю азерів, то я лахтинський батрак? Ну-ну.
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01.02.2021 11:06 Відповісти
Іди к бісу! Від тебе "щами прокислими" за версту смердить, хоч ти й прикидаєшся "украйонським патріотом"...
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01.02.2021 11:09 Відповісти
Сам як доведеш, що не лаптєногий? Щось швидко та безпідставно ярлики видав. І все тому, що я написав, що вірмени - християни, а з азерами в дісна не треба лупитися?
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01.02.2021 11:31 Відповісти
Вы з ним "Два сапога- валянок". Просто на різні ноги. 😄
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01.02.2021 11:38 Відповісти
Тільки ж я намагаюсь аргументовану дискусію вести, а той щось відразу вирішив, що тільки його позиція - "чисто українська", а хто не згодний- ті лахтинські щі))
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01.02.2021 11:47 Відповісти
Він тут з кимось воює, нема людині чим зайнятися.
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01.02.2021 11:56 Відповісти
Отож і воно, що вектор в нього правильний; тільки, мабуть, тому що багато часу в інеті проводить, присвоїв собі булаву гетьмана, і всіх незгодних вважає агентами московії)). Якщо через лупу до кожного придивитися, то у всіх знайдуться "непатріотичні" риси)
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01.02.2021 13:14 Відповісти
На себе подивися... Те теж люди тут "лаптєногим" називають...
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01.02.2021 14:34 Відповісти
Тут людей нема, є інтернет-ніки. Ти поплутав реальне життя з форумом.
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01.02.2021 14:41 Відповісти
І твій справжній "нік " - "подляковий бот", як я, тільки що, прочитав...
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01.02.2021 14:45 Відповісти
Поплутав, ага.
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01.02.2021 14:56 Відповісти
Ну-ну...
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01.02.2021 14:59 Відповісти
Коли кажуть "всі тут казали" - це вже брехня, яка анулює увесь подальший текст.
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31.01.2021 21:28 Відповісти
Невірна логика. Якщо якась частина мого допису перебільшена, це не робить автоматично все невірним. Чи не згодни з англ висловом "немає постійних ворогів та союзників - є постійні національні інтереси".
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01.02.2021 10:53 Відповісти
Це моя логіка. Вона не може бути невірною. Якщо зрозумієте.
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01.02.2021 10:59 Відповісти
Ні. В кожній відповіді ви вихватуєте одну частину і все більше відводите в сторону від основного посилу.
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01.02.2021 11:08 Відповісти
Завжди б'ю в слабке місце- щось не подобається?
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01.02.2021 11:11 Відповісти
Ок.боєць-молодець, то ти не згоден з тим, що "немає постійних союзників чи противників, є постійні національні інтереси"?
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01.02.2021 11:33 Відповісти
Не згоден. І доказ тому брекзіт. З часом міняється геть усе.
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01.02.2021 11:37 Відповісти
Ну, не згоден-так не згоден. Якщо зі всім бути згодним, то це була б вже секта))
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01.02.2021 11:43 Відповісти
Сиди рівно, набутилочнік. І не відволікайся. Бо дупа буде на "твій" прапор схожою Вірменія, Росія та Азербайджан створять експертні підгрупи з питань Нагірного Карабаху - Цензор.НЕТ 5021.
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31.01.2021 23:20 Відповісти
Азейбарджан підтримує не тільки Турція а і Пакистан .Алієв нехоче щоб його люди гинули тому і погодився зупинити відстріл вірменів тому що знає що вірмени далі вже самі себе будуть нищити. миротворці ***** то свого роду заручники.
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31.01.2021 21:38 Відповісти
Пусть кацапсиан создает экспертную группу с Арменией и решают вдоем вопросы возврата Азербайджану всего того, что еще не вернули и выплаты убытков Баку за прошедшие десятилетия.
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31.01.2021 21:57 Відповісти
кацы не знают поговорки "двое в драку третий в с...ку"
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31.01.2021 22:14 Відповісти
а нахера они нам надо?
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31.01.2021 22:24 Відповісти
Вірменія, Росія та Азербайджан створять експертні підгрупи з питань Нагірного Карабаху - Цензор.НЕТ 8856Вірменія, Росія та Азербайджан створять експертні підгрупи з питань Нагірного Карабаху - Цензор.НЕТ 1667
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31.01.2021 22:26 Відповісти
Мда. Граблі, то "святе" не тільки для нас. Вірменія, Росія та Азербайджан створять експертні підгрупи з питань Нагірного Карабаху - Цензор.НЕТ 6194 І в Азербайджані
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31.01.2021 22:31 Відповісти
Если отбросить все национально-патриотические стоны, хрипы, вопли и сопли -- просто одна из стран блока НАТО, успешно испытала и отработала современное вооружение и соответсвующие им прогрессивные методы войны, на вероятном противнике.
...теперь главные потерпевшие будут думать, как бы им ещё такого же себе не напридумать? *)
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31.01.2021 23:05 Відповісти
смешная новость. интересно посмотреть на результат договорённости...
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01.02.2021 00:50 Відповісти
жаль, что Азербайджан ведет переговоры с агрессорами и оккупантами...
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01.02.2021 03:22 Відповісти
Один раз Лебідь Щуку Раком, хотів на возі поімєть.
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01.02.2021 09:56 Відповісти
 
 