Вірменія, Росія та Азербайджан створять експертні підгрупи з питань Нагірного Карабаху
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
У Москві відбулася зустріч віцепрем'єрів Вірменії Мгер Григоряна, Росії Олексія Оверчука і Азербайджану Шахіна Мустафаєва.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Азатутюн, учасники тристоронньої робочої групи прийняли рішення створити експертні підгрупи з питань залізничних, автомобільних і комбінованих перевезень та безпеки транспорту, в тому числі з питань безпеки, кордонів, митниці, санітарного, ветеринарного, фітосанітарного та інших видів контролю.
Формування підгруп планується завершити до 2 лютого, а їх перші засідання планується провести до 5 лютого.
Також було вирішено провести чергове засідання тристоронньої робочої групи в Москві. Дата буде узгоджена співголовами в робочому порядку.
Нагадаємо, 9 листопада прессекретар президента НКР Ваграм Погосян повідомив, що Армія оборони невизнаного Карабаху втратила контроль над містом Шуші, а азербайджанські війська перебувають на підступах до Степанакерту.
У ніч на вівторок стало відомо, що президент Росії Володимир Путін, його азербайджанський колега Ільхам Алієв і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян ухвалили тристоронню заяву, згідно з якою з 00:00 мск 10 листопада оголошується про повне припинення вогню і всіх воєнних дій у Нагірному Карабасі. Підрозділи ЗС Азербайджану і Вірменії зупиняються на займаних позиціях.
У регіон введено російські війська як миротворчий контингент.
Будь ласка, зачекайте...
А турки свои войска никуда не ввели... Нажаль.
Пізно ви, батраки лахтинські, на українську мову перейшли - ми ваші "виверти" вже навчилися вираховувать... І Гугл-перекладач не допомагає - помилки все одно є... Так що не вдасться тобі "клина вбить", між Україною і Азербайджаном...
...теперь главные потерпевшие будут думать, как бы им ещё такого же себе не напридумать? *)