Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації

Проєкт будівництва оперного театру в Севастополі австрійським архітектором Вольфом Пріксом - це не про мистецтво, а про "прикриття окупації і великі гроші".

Таку думку в статті для австрійського видання Die Presse висловив посол України в Австрії Олександр Щерба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Путін намагається зробити вигляд, ніби окупація Криму не була першою в Європі з часів Гітлера, і що вона не призвела до війни, яка досі палає на Донбасі. Це план кожного окупанта: спочатку окупація, потім легітимізація. Для легітимізації Росії потрібні гучні імена, люди, яким байдужа розтоптаність міжнародного права. Відомі політики, які їздять на окуповані території України. Відомі співаки, які там співають. Відомі фірми, які роблять там бізнес. Росія готова щедро платити за совість Європи. Поки безуспішно", - підкреслив дипломат .

Посол України в Австрії додав, що якщо президент Росії Володимир Путін за допомогою архітектора Прікса завершить цей проєкт, то "Україна щодо цього питання мовчати не буде".

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Нагадаємо, австрійський архітектор Вольф Прікс в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung повідомив, що архітектурне бюро Coop Himmelb (l) au бере участь в будівництві оперного театру в Севастополі. Посол України в Австрії Олександр Щерба зазначив, що Київ у зв'язку з цим розглядає питання введення санкцій відносно бюро.

Севастопольські архітектори розкритикували проєкт оперного театру на мисі Кришталевий.

На початку грудня прокуратурою АР Крим та Севастополя було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення представниками австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" порядку в'їзду до Криму.

Крим.Реалії зверталися за коментарем до Прікса і в компанію Coop Himmelb (l) au, але відповіді так і не отримали.

12 червня 2019 року тодішній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав два розпорядження про створення в Севастополі двох установ культури "Севастопольського державного театру опери та балету" і "Академії хореографії".

На громадських слуханнях, які відбулися в квітні 2019 року, місцеві жителі виступили проти будівництва оперного театру на мисі Кришталевий.