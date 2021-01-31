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Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації

Проєкт будівництва оперного театру в Севастополі австрійським архітектором Вольфом Пріксом - це не про мистецтво, а про "прикриття окупації і великі гроші".

Таку думку в статті для австрійського видання Die Presse висловив посол України в Австрії Олександр Щерба, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Путін намагається зробити вигляд, ніби окупація Криму не була першою в Європі з часів Гітлера, і що вона не призвела до війни, яка досі палає на Донбасі. Це план кожного окупанта: спочатку окупація, потім легітимізація. Для легітимізації Росії потрібні гучні імена, люди, яким байдужа розтоптаність міжнародного права. Відомі політики, які їздять на окуповані території України. Відомі співаки, які там співають. Відомі фірми, які роблять там бізнес. Росія готова щедро платити за совість Європи. Поки безуспішно", - підкреслив дипломат .

Посол України в Австрії додав, що якщо президент Росії Володимир Путін за допомогою архітектора Прікса завершить цей проєкт, то "Україна щодо цього питання мовчати не буде".

Також читайте: Оперний театр в Севастополі на замовлення окупантів проєктує відоме австрійське архітектурне бюро "Coop Himmelblau", - посол України Щерба

Нагадаємо, австрійський архітектор Вольф Прікс в інтерв'ю виданню Süddeutsche Zeitung повідомив, що архітектурне бюро Coop Himmelb (l) au бере участь в будівництві оперного театру в Севастополі. Посол України в Австрії Олександр Щерба зазначив, що Київ у зв'язку з цим розглядає питання введення санкцій відносно бюро.

Севастопольські архітектори розкритикували проєкт оперного театру на мисі Кришталевий.

На початку грудня прокуратурою АР Крим та Севастополя було відкрито кримінальне провадження за фактом порушення представниками австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb (l) au" порядку в'їзду до Криму.

Крим.Реалії зверталися за коментарем до Прікса і в компанію Coop Himmelb (l) au, але відповіді так і не отримали.

12 червня 2019 року тодішній прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв підписав два розпорядження про створення в Севастополі двох установ культури "Севастопольського державного театру опери та балету" і "Академії хореографії".

На громадських слуханнях, які відбулися в квітні 2019 року, місцеві жителі виступили проти будівництва оперного театру на мисі Кришталевий.
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Топ коментарі
+10
мавзолейный вор кидается дурачком, но должен знать, и знает, что мой дачный участок считается ворованным, даже если он посадит на нём красивые и редкие розы Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации - Цензор.НЕТ 2512
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31.01.2021 22:46
+9
Либретто для этой "оперы":
Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации - Цензор.НЕТ 1948
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31.01.2021 22:44
+8
Пане Щерба, расєї просто надо здохнуть. Бо воно того варте.(
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31.01.2021 22:44
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Пане Щерба, расєї просто надо здохнуть. Бо воно того варте.(
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31.01.2021 22:44 Відповісти
Опреснитель для Севастополя уже построили 🙄
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31.01.2021 23:40 Відповісти
Либретто для этой "оперы":
Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации - Цензор.НЕТ 1948
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31.01.2021 22:44 Відповісти
чапай:
- вот петька, закончим с войной, пойдешь в консерватории, учицца !
петька:
- класс васильиваныч, буду консервы хавать...! Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 415
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31.01.2021 23:04 Відповісти
мавзолейный вор кидается дурачком, но должен знать, и знает, что мой дачный участок считается ворованным, даже если он посадит на нём красивые и редкие розы Посол Украины в Австрии Щерба о строительстве оперного театра в Севастополе: России нужны громкие имена для легитимизации оккупации - Цензор.НЕТ 2512
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31.01.2021 22:46 Відповісти
А чего не постоить оперу рядом с дворцом в Геленджике?
Ну, приедет оперная звезда развлекать тусовку вождя, и где петь?
В комнате с шестом? Или в крепостном театре с диванами и будуарами?
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31.01.2021 22:57 Відповісти
Успагойся мокша, ишчо никто ничего не строит , местная кацапня против
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31.01.2021 23:09 Відповісти
строят для тебя ковальофф... шоп ты не забыл в севасе схадить в ёперный тиятер...
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31.01.2021 23:11 Відповісти
Интересно а сколько роялей в оперном будет?
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31.01.2021 23:14 Відповісти
Кум кремлёвского Фюрера наверное доложил в ОП Украины.
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31.01.2021 23:15 Відповісти
та не важно, главное шоп было чем стучать и ...шоп были не дюже высокие Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 977
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31.01.2021 23:20 Відповісти
Пилятимуть кошти і надалі , як звикли за роки "путинізму"...
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31.01.2021 23:11 Відповісти
А, дедушка этого Австрийского УБЛЮДКА случайно ОПЕРНЫЙ БАРАК в Бухенвальде не проектировал???
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31.01.2021 23:12 Відповісти
На фото это он? Мне нравится. После освобождения пригодится.
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31.01.2021 23:13 Відповісти
Особливо для першого концерту - "Яйця Гобліна в лещатах". Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 2556
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31.01.2021 23:21 Відповісти
Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 3482
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31.01.2021 23:20 Відповісти
крысавица нашя, а кака партиотичная, проста жжуть !
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31.01.2021 23:30 Відповісти
Аж слеза скатилась глядя на это---правда!
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31.01.2021 23:39 Відповісти
Она и Симоньян могли бы сняться в фильме "Злюки-бобры". В главных ролях!
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01.02.2021 01:37 Відповісти
А мне ее уже и жалко стало..... баба и баба и что ее ради пыхтеть.-рс - не ратую за восстановление ,наоборот- подальше от преподавания у нас....І які тілька дива не народжує наша щедра земля......
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01.02.2021 10:17 Відповісти
надо не просто вводить санкцтт против бюро, а и добиваться их введения со стороны других стран, ЕС и США. Тогда будет толк,а что такое санкции от Украины? Смех да и только
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31.01.2021 23:23 Відповісти
_Евромерзавцы из подтанцовки для людоеда. Крошки с людоедского стола жадно подбирают. Мрази! Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 4783
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31.01.2021 23:23 Відповісти
Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 7746
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31.01.2021 23:36 Відповісти
крым и кубань это украина.черным по белому
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31.01.2021 23:37 Відповісти
Указ. Открытие театра 24 августа 2021г. Театр имени Леси Украинки. Премьера к открытию. Опера *Тарас Бульба*. В главной роли Дмитрий Ярош. Все билеты проданы.
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31.01.2021 23:37 Відповісти
Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 7591
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31.01.2021 23:38 Відповісти
Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 22
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31.01.2021 23:39 Відповісти
руские вы воры.
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31.01.2021 23:40 Відповісти
Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 1693
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31.01.2021 23:41 Відповісти
Посол України в Австрії Щерба про будівництво оперного театру в Севастополі: Росії потрібні гучні імена для легітимізації окупації - Цензор.НЕТ 3973
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31.01.2021 23:42 Відповісти
який театр кому там тільки шансон
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01.02.2021 00:10 Відповісти
Австрийский архитектор? То есть почти фашист? В Севастополе? А за что тогда «деды воевали»?
Свыше 1,2 миллиона австрийцев воевали на стороне Рейха. Как то не скрепненько....
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01.02.2021 00:25 Відповісти
Я уже представляю, сколько они дали этому архитектору, чтобы он согласился на такое. Ведь это прямая угроза личных санкций для него от Запада.
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01.02.2021 07:28 Відповісти
С здравым интелектом, громким именем, даже не подумают о посещении краденного.
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01.02.2021 07:48 Відповісти
Оперные арии с пересохшим горлом? Оррригинально!
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01.02.2021 07:50 Відповісти
В группе советских оккупационных войск в Германии, после войны тоже был драматический театр, но отмер, как и впоследствии миллионная группировка.
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01.02.2021 08:26 Відповісти
***** верни Крым, дай людям ещё пожить...
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01.02.2021 08:28 Відповісти
гидкий вчинок архітектора Вольфа Прікса є символом втрати гуманістичних принципів. За гроші готовий навіть злочинцям пам'ятник збудувати. Чи може він не знає про злочини рашистського фюрера і слава Лені Ріфеншталь не дає йому спокою. У будь якому випадку, він є пособником російських окупантів
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01.02.2021 10:24 Відповісти
 
 