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Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень. ІНФОГРАФІКА

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень. ІНФОГРАФІКА

На акціях на підтримку політика Олексія Навального, які відбулися в різних містах Росії 31 січня, затримали 5083 людини.

Такі дані станом на 22:50 за київським часом наводить "ОВД-Инфо", передає Цензор.НЕТ.

За інформацією "Медузы", це абсолютний рекорд із затримань за весь час спостережень "ОВС-Інфо" (організація створена в грудні 2011 року).

Найбільше затриманих у Москві - за останніми даними, їх +1624 людини. У Санкт-Петербурзі - 1149 особа, в Красноярську - 194 людини. Крім того, багато затриманих в Нижньому Новгороді (182), Твері (124), Воронежі (122) і Владивостоці (122).

Також читайте: "Геть царя!" і "Путін - злодій!" - у російських містах відбулися акції на підтримку Навального. Майже 4,5 тис. протестувальників затримано. ВIДЕО

Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень 01

Зазначимо, що, серед інших, затримували дружину Олексія Навального Юлію. Її відпустили з відділу поліції в місті Щербинка в Новій Москві, передає "МБХ медиа". За даними видання, на неї склали протокол про порушення правил проведення мітингів (стаття 20.2 КоАП). Суд відбудеться 1 лютого в Щербинці. "Інтерфакс" уточнює, що протокол складений за частиною 6.1 статті 20.2 КоАП. Вона передбачає штраф до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк до 15 діб.
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Топ коментарі
+23
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 9734
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31.01.2021 23:37
+15
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 1413
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31.01.2021 23:07
+15
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 5614
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31.01.2021 23:09
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От-от... Якби зараз Росія жила навіть не краще, а, хоча-б, так само, як до анексії Криму, то ні одне падло і не рипнулося вийти на вулиці... Всі-б, славили Путіна, і кричали "Кримнаш!!!"
- Де можна конструктивно говорить з росіянами?
- На церковній паперті, коли вони будуть милостиню просить...
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01.02.2021 06:04 Відповісти
Пираты Сомали на производственном профсоюзном собрании осудили решение князя Темнейшего арестовать российского оппозиционера господина Алексея Навального. Но, как говорят на Московии, «Дыма без огня не бывает». Рабочие Чикагских скотобоен не поддерживают узника СИЗО «Матросская тишина». На своих видеороликах, выложенных на Ютубе, Навальный называет Директора бензоколонки и Начальника китайских лесопилок: «ЖАБОЙ» и «БУНКЕРНЫМ ЗЛОДЕЕМ». Это не корректно с его стороны. Старику Кабаеву, после временной оккупации «зелеными человечками» украинского Крыма весной 2014 года, болельщики украинского города Харькова присвоили совершенно другую кликуху, которая неплохо прижилась к обнулёнышу и на всех языках мира, одинаково звучит на трибунах стадионов перед международными футбольными матчами. После провальной двухлетней спецоперации ФСБ с VIP - узницей российской тюрьмы панёнкой Надеждой Савченко, под кодовым названием: «Надя - наш Президент!», похоже, что бывший носильщик чемоданов мистера Собчака разыгрывает с «мучеником» Навальным старую кагебистскую комедию: «злой следователь - добрый следователь», «злой президент - добрый президент».
https://www.youtube.com/watch?v=6CSaohU6Qh0
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01.02.2021 09:49 Відповісти
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 7755
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01.02.2021 11:30 Відповісти
Власть набирает в «ОМОН» садистов и перед выходом «на работу» «сажает» их на транквилизаторы. Ничего человеческого у них нет. Это звери. Угро-финны! Уже составляйте списки бойцов «ОМОНА», «вертухаев» тюрем, водителей «автозаков», начальников райотделов, конвоиров, которые живут в ваших парадных, на ваших улицах. Фиксируйте их адреса, как это сделали участники Революции Достоинства в Украине и открыли сайт «МИРОТВОРЕЦ». Потом, на допросах, они выдадут фамилии остальных своих сослуживцев. Зло должно быть покарано. Крымский «Беркут» в феврале 2014 года сбежал от наказания в Россию. Там их приласкал обнулёныш и они вскоре получили российское гражданство. Сейчас бывшие украинские силовики-предатели ломают дубинками кости россиянам. Согласно методичке с Лубянки, «Беркут» Януковича бьёт оппозиционеров по голове и ключицам, чтобы сделать из людей инвалидов, поэтому Майдановцы защищали голову кастрюлями, а ключицы «деревянными» погонами.
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01.02.2021 09:54 Відповісти
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 2337
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31.01.2021 23:06 Відповісти
Кицюк в Москве снова гонял мокшанских-кицек?))))
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31.01.2021 23:06 Відповісти
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 1504
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31.01.2021 23:08 Відповісти
Алло хлопцы...??? лупите москалей не жалея!
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31.01.2021 23:10 Відповісти
ентот хомяк раздобрел на казённых капусных счах шо и фуяжку не влазить
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31.01.2021 23:15 Відповісти
Вот лопнет у такого каска от перекормленной будки, а потом будут говорить - вот протестующие правоохранителей по голове избивают Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 6462
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31.01.2021 23:59 Відповісти
Кусюк говна, мочи козлов!
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31.01.2021 23:45 Відповісти
У тієї гниди поганяло кусюк.
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01.02.2021 00:03 Відповісти
Куда приходит сатанинский «русский православный мир» там звучат автоматные очереди, льётся человеческая кровь и многотысячные толпы беженцев, неся на плечах крохотных детей, покидают свои дома и могилы своих родителей. Взыщи, Господи, с российских православных убийц и с членов их семей всю кровь человеческую, пролитую ими в Чечне, в Молдове, в Грузии, в Крыму, на Донбассе, в Сирии и Ливии. Да будут скитаться дети российских оккупантов, и просить хлеба из развалин своих жилищ, уничтоженных наводнениями, землетрясениями и пожарами. «Да не будет сострадающих им, да не будет милующих сирот их. Да будет потомство их на погибель, и да изгладится имя их в следующем роде». Цитаты из 108 Псалма. Аминь!
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01.02.2021 09:50 Відповісти
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 1413
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31.01.2021 23:07 Відповісти
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 6478
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31.01.2021 23:18 Відповісти
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 2875
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01.02.2021 07:08 Відповісти
Кровопівци побілі лаптей, та тех, шо на пітіна крічалі, піцін вор.
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31.01.2021 23:32 Відповісти
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 9734
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31.01.2021 23:37 Відповісти
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального

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когда маскали стока автозаков наделали? Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 3661
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31.01.2021 23:54 Відповісти
Путлеровцы взяли в плен пять+ тыщ расиян. Ясно.
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31.01.2021 23:08 Відповісти
если чесно,я за х@йла в данном вопросе.нужно отрубить бошки отравителям овального,отравить его по новому,качественно и не мешать х@йлу ударять раисю об стену до конца,
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31.01.2021 23:08 Відповісти
браво, бис,
кусюки и ********, дайте этим козломордым хорошенечко ешё пару раз, для ума в следующее воскресенье !
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31.01.2021 23:08 Відповісти
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 5614
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31.01.2021 23:09 Відповісти
у нас тема, шо там у кацапов?
а что в стране не интересно
у нас свои протесты идут, но мало кто освещает, против таких же совковых олигархов, воров и бандитов, захвативших ресурсы в стране
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31.01.2021 23:09 Відповісти
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 6594 вот про наши протесты...

Дмитро Корчинський

3 год ·

Ми правильно зневажаємо ванюшок, які хоча й вийшли (кілька тисяч) вимагати свободи своєму недоотруєному блогеру, проте, не здійснюють опору поліції.

Втім, варто витягти скибку з власного ока й поглянути на себе. Скільки нас вийшло вимагати свободу Ріфу та іншим політв'язням?

На останній суд прийшло чоловік шістдесят.

Наша відмінність від московитів у тому, що вони за своїх боротися БОЯТЬСЯ, а нам на своїх НАПЛЮВАТИ.

Звісно, ми - крутіші.
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31.01.2021 23:13 Відповісти
О да, блR! Никто не приходит поддержать "патриота" Корчинского и его недопёселей! Слозы мешают мне гаварить!
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31.01.2021 23:19 Відповісти
нажаль, згоден
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31.01.2021 23:19 Відповісти
А чи були ви згодні, коли він на Сєлігер до путінюгенда їздив лекції щодо вуличних боїв читати?
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01.02.2021 01:09 Відповісти
я чув про це, я вам може ще не таке розповісти про наших "патріотів", Бог з ними з усіма, як кажуть, не хочеться всі особистості аналізувати, це так, просто слова
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01.02.2021 01:18 Відповісти
В Україні незрозуміло хто чим займається. Захистом та підтримкою воїна-захисника мають займатися Мінветеранів, можливо, проукраїнські парламентські фракції, а не сумнівний Корчинський, який невідомо, чи підтримує, чи собою антирекламу робить.
Де люди Пороха з армії, яких пройшли до парламенту та місцевих рад? Де виступ, не міністра по ветеранам, а хоч якогось голови суспільної ради при міністерстві? - Нікого немає. Тому вакуум заповнюють сумнівні фігури. Доречі, раніше такий вакуум часто заповнював Ківа - то він в Бахмуті шпигунів шукав, то блокаду Криму організовував, вежі підривав, тощо...
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01.02.2021 01:32 Відповісти
Ви шо в Німеччині живете? Не знаєте, що таке Україна? Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 657

тут так сказати проблеми з чиновниками та владою.
Державні інститути слабі, та коррумпованні, сьогодні показували по ТБ, що навіть спортсмену треба занести гроші за допуск на олімпіаду
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01.02.2021 01:52 Відповісти
Не "скибку", а "скабку" чи "скалку"... Критикуєте когось за "узкоязичіє", а самі що пишете?...
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01.02.2021 06:08 Відповісти
Российские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 9561 Մιtαuskαs@A_Vit_
Россияне, а помните, как вы кричали "Беркут! Беркут!" и называли "фашистами" и "нациками" украинцев с самодельными деревянными щитами, в самодельных касках, которые смело шли против беркутовцев под пулями и противостояли им? Ну как, дошло теперь, или нужно ещё немного подождать?
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31.01.2021 23:13 Відповісти
После реального захвата Капитолия (парламента США с парламентариями) было задержано 82 (восемьдесят два) человекаРоссийские силовики задержали более 5 тыс. человек на акциях в поддержку Навального, это абсолютный рекорд за 10 лет наблюдений - Цензор.НЕТ 1880
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31.01.2021 23:16 Відповісти
Понти для приїжджих. ФСБ і ГРУ собачаться між собою хто захопить владу після *****.
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31.01.2021 23:18 Відповісти
Навальний казав на грузинів гризуни і пропонував пульнути ракетою,по них.Він кращий за Х..ла? А з нього в нас роблять хорошого хлопчика.
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31.01.2021 23:20 Відповісти
Интересно,эти тоже собираются ходить каждые выходные,и получать порцию люлей.
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31.01.2021 23:22 Відповісти
Ну білоруси ж ходять і регулярно отримують, революція кровавих шмарклів.
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31.01.2021 23:36 Відповісти
это так по-раССеянски - выходить десятилетиями против пуцина, а он десятилетиями царь всея раССеи..
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31.01.2021 23:24 Відповісти
в 1993-м найдемократичнейший царь боря ельцын расстрелял свой парламент из танков и шо ???
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31.01.2021 23:25 Відповісти
Кравчук хоче винести на референдум питання Донбасу і Криму
Падла! Враги Украины уже в Киеве.
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31.01.2021 23:26 Відповісти
Кравчучка хоче, щоб його винесли на Байкове.
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31.01.2021 23:37 Відповісти
Який референдум? Всі відповіді вже є в Конституції України. Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 6129
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31.01.2021 23:44 Відповісти
Врага Украины плевать на украинскую Конституцию. Это так сложно для осознания?
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31.01.2021 23:54 Відповісти
Все просто, але цікаво - на що ж вони розраховують?
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31.01.2021 23:57 Відповісти
_Они варят лягушку постепенно: каждый раз делают такой шажок, который сам по себе, по отдельности не вызывает взрыва народного гнва который смёл бы слуг кремля. Они постоянно врут о своих действиях, своих целях, а народ привыкает к уже сделанному - смиряется с фактом - и тогда предатели делают следующий шаг. И вот так шаг за шагом враги уже продвинулись очень далеко в уничтожении Украины...
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01.02.2021 00:17 Відповісти
Та вже 350 років "унічтожають" і що? Тільки для того щоб я забув мову кацапи видали аж 286 указів та циркулярів які б вже давно мали її знищити. І весь час їм здавалось що вони "перемагають". І зараз здається. То ж нехай хрестяться трьома брудними пальцями. Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 5372
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01.02.2021 00:27 Відповісти
Хоче поправки в Конституцію, мабуть. Треба ***** обнуліть ще і в Українській Конституції
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01.02.2021 09:56 Відповісти
У деда денция уже давно. Надо вынести Кравчука, Медведчука, Стефанчука и зеленого дурака... Это будет намного дешевле.
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31.01.2021 23:47 Відповісти
Бараны, ёпта!
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 9797
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31.01.2021 23:34 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
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31.01.2021 23:36 Відповісти
Что ,даже в орске ,вышедшего на протест одного орка и того задержали?
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31.01.2021 23:38 Відповісти
То ж Орск, а не Оркск. Хотя могли одну букву и сократить, для удобства Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 1405
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01.02.2021 00:03 Відповісти
А хто не скаче, той за Путіна, за Крим та ОРДЛО, за Сірію, Лівію, Талібан, ЧВК, ГУЛАГ і т.п.. А казали, будь людиною, і інші до цього будуть єднатися. Ні, заздра, ненавість до всіх і вся, у кого ліпше,це їхне "всьо". Россія породила Путіна, він її і поховає, не заважайте йому. Світ бачить що таке "русський мир" і тому громадська напруга в Россії тільки на користь іншим. Трампа нема, а від Байдена окорочків не буде.
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31.01.2021 23:39 Відповісти
Фигасе сегодня бЭндеровцы притеснили руССкоязычных! Путен, введи!
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31.01.2021 23:39 Відповісти
Уверен, сейчас самое время возвращать Донбасс. Как путин во время Майдана его захватил, так во время российских протестов надо его вернуть. Но слуги ж не с народом, с%№*"!&7! Бл*д*!!!
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31.01.2021 23:43 Відповісти
Ну тобі з Канадії видніше.
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31.01.2021 23:47 Відповісти
Його "Канадія" - лівіше Долгопрудного... Канадці українського походження пишуть українською мовою...
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01.02.2021 06:13 Відповісти
Только вот нет там никаких протестов
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01.02.2021 09:54 Відповісти
На силу можна впливати лише не меншою силою. Тож російські громадяни мають нарешті зрозуміти, що влада буде тисячами їх затримувати доти, доки вони будуть протестувати "прогулянками" замість того, щоб будувати барикади і озброюватися.
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31.01.2021 23:51 Відповісти
Так то ж садисты так общаются с мазохистами, и все довольны Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 3015
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01.02.2021 00:06 Відповісти
Вони це повністю розуміють і свідомо зливають протести. Їх сутність не в повалені режиму, а в тому, щоб малесенько піднасрати режиму та зібрати донати. Ну, може щось і за пакування особливо активних людей отримують від гебні.
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01.02.2021 09:53 Відповісти
С рекордом вас, православные! Даст Бог не последним=)
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01.02.2021 00:00 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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01.02.2021 00:06 Відповісти
Парадокс, достаточно посмотреть на.события в беларуси и в московии, чтобы увидеть, где живут люди, а где рабы, зомби, но оказывается животное сушествование привлекает много желающих, даже у соседей концлагерей, у граждан Украины.
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01.02.2021 00:09 Відповісти
Зовсім вже смерди московицькі берега поплутали . Це для українців путін - Х У Й Л О , а для кацапських свинособак - государь батьюшка , царь ... ****.
На коліна , бидлота рашистська , поцілували мінтовський чобіт , 12 поклонів головою до парєбріка , 3 рази - Отченаш , 3 рази - боже , сцаря храні , руки за голову і гусіним шагом по хатах , халопи . Ішь , бунтувати вздумали , смерди позорні .
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01.02.2021 00:47 Відповісти
Что интересно : Симферополь в списке есть, а Севастополя - нет . . .
Как говорится, "отдельная республика", всё-таки там контингент специфический живёт ещё со времён СССР.
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01.02.2021 01:08 Відповісти
Рашке за такое новые санкции прилетят - всё идёт по плану.
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01.02.2021 01:12 Відповісти
На московії ******* царя. Генетично *******. Із ординських часів.
Як же їм жити без царя? Здай сусіда і будеш милий Хану. Може й не відшмагає батогами. Кожен мріє стати при владі і гнобити інших. Така ментальність.
Якщо наваляв цар - то він справжній, любий, а слабкий цар - несправжній, його можна і прогнати.
Століття ординської селекції роблять своє. Країна рабів і наглядачівза ними.
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01.02.2021 01:50 Відповісти

"В России не любят об этом говорить, но крепостное право у нас существовало вплоть до конца XIX века, оно наложило значимый отпечаток на менталитет большой части населения. Прошло всего 150 лет с момента отмены крепостного права. Это очень мало на самом деле. А что касается Украины, то большая ее часть почти не знала крепостного права. И это создало менталитет более свободный. Это было заметно и в XVII веке, ну и заметно, я думаю, сейчас", - российский специалист по истории Украины Татьяна Таирова-Яковлева, которая возглавляет Центр по изучению истории Украины Санкт-Петербургского государственного университета.
«Россияне уверены: «Вокруг враги, ВСЕ - враги… Всё равно мы лучше их! Мы силачи. Украина, к ноге!».
«Риторика враждебного окружения порождает коллективную ксенофобию. А культ власти - всеобщую покорность и послушание.Достижение лучшей жизни виделось только по экстенсивному пути, посредством захвата новых территорий. Богатство должно было прирасти то с Сибирью, то с Казахстаном, то с Кавказом, то ещё с чем-то. Какая это война и победа, если не присоединены новые территории?».
«Русский идёт по порочному кругу истории, не сознавая, что это круг и он порочен…».
(В. Ерофеев, русский писатель, «Энциклопедия русской души»).
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01.02.2021 06:42 Відповісти
При Сталине и Хрущеве было натуральное крепостное право, даже хуже. У селян отбирали паспорта, пахали за трудодни, выехать из села можно было только по разрешению барина зачеркнуть главы колхоза. Оброк зачеркнуть налог был такой, что феодалам не снилось.
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01.02.2021 12:48 Відповісти
Реальний випадок - пацан з Харківщини, у 16 років, отримав 15 років таборів, "за антисавецкую прапаганду" - написав листа Сталіну, де порівняв стан селян в СРСР, з кріпосним правом і запитав, чому це так, що селяни при Радянській владі живуть, як кріпаки...
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01.02.2021 14:21 Відповісти
и что дальше... да пусть хоть ты всех в тюрьму посадили и расстреляли... какая от этого польза Украине?
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01.02.2021 03:20 Відповісти
Польза дуже велика,головне щоб там не зупинялись.
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01.02.2021 04:54 Відповісти
таки да... и, желательно, тщательнЕй...
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01.02.2021 05:26 Відповісти
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 4444
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01.02.2021 03:26 Відповісти
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 9520 Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 8464
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01.02.2021 03:52 Відповісти
Борьба ужа и ежа. Заменят имперских козломордов либеральными педофилами, тут счастье народам и наступит.
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01.02.2021 03:56 Відповісти
"Либеральными педофилами"? Откуда ты этого нахватался?
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01.02.2021 09:51 Відповісти
Из открытых и легконаходимых источников.
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03.02.2021 00:43 Відповісти
На це можно дивитись вічно,як кацапи пи з дять кацапів))
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01.02.2021 04:52 Відповісти
Команда російського опозиціонера Олексія Навального на своєму сайті позначила окупований Крим як частину РФ. Також штаб Навального незаконно проводить агітаційні заходи на окупованому українському півострові, повідомив політолог та телеведучий Тарас Березовець
Російські силовики затримали понад 5 тис. осіб під час акцій на підтримку Навального, це абсолютний рекорд за 10 років спостережень - Цензор.НЕТ 5877
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01.02.2021 07:06 Відповісти
овец - не жалко.
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01.02.2021 08:13 Відповісти
Маловато будет. Надо бы добавить.
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01.02.2021 09:00 Відповісти
зачем задерживают, придурки? ногой в живот и головой об асфальт, пущай в реанимацию ехают. автозаков и кутузок же не напасешься.
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01.02.2021 09:29 Відповісти
Активных граждан активно фильтруют. Спасибо ФБК и лично Навальному за 10 лет провальных протестов и за то, что осознанно отдают людей в руки мусорам под карандаш на бутылку. Послушайте, что эти Волковы несли вчера в прямом эфире о смысле этих митингов, это чисто консервы.
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01.02.2021 09:50 Відповісти
та пусть расстреливают сразу на месте.
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01.02.2021 10:20 Відповісти
"Если бы провалилась россия,то не было бы никакого ни убытка,ни волнения в человечестве." (с)
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01.02.2021 10:38 Відповісти
упирі проти дрищів і задротів. козломорді розваги. гол режисер насральний, той ще бутербврот. дурна і нікчемна забава без якихось перспектив.
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01.02.2021 11:53 Відповісти
Все ещё впереди! А.С. Пушкин: "Не дай бог увидеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный".
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01.02.2021 12:48 Відповісти
 
 