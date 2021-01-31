Експерти ВООЗ відвідали ринок у китайському місті Ухань, у працівників якого вперше виявили COVID-19

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка прибула в Китай з метою з'ясувати причини початку поширення нового коронавірусу в людській популяції, відвідала так званий "мокрий ринок" у місті Ухань.

Саме серед працівників цього ринку, де до початку епідемії продавалися як продукти харчування, так і живі тварини, включаючи екзотичних, вірус вперше був виявлений в грудні 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Експерти пробули на ринку близько години, з журналістами вони не спілкувалися.

У четвер у команди фахівців ВООЗ завершився двотижневий карантин, на якому вони перебували після прибуття в Китай. Відтоді вони побували в лікарнях і на інших ринках. Водночас у ВООЗ підкреслюють, що члени місії обмежені в своїх діях: китайська влада не дозволяє їм вільно спілкуватися з місцевими жителями, посилаючись на міркування охорони громадського здоров'я.

До групи експертів ВООЗ входять фахівці з низки країн, в тому числі і з Росії.

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Завдання експертів - спробувати дослідити обставини зараження перших людей в місті Ухань коронавірусом. Він же в січні 2020 року був першим закритий на карантин. Поширення вірусу, однак, стримати не вдалося, його носії з'явилися і в інших країнах світу, кількість інфікованих стала швидко рости. У березні було оголошено пандемію, яка триває досі. За цей час в усьому світі коронавірус був виявлений у понад 100 мільйонів людей, понад 2 мільйонів 200 тисяч померли.

Більшість фахівців схиляється до версії переходу на людину коронавірусу від зараженої тварини, зокрема кажана. Повністю не виключена і версія про штучне походження вірусу - китайська влада її категорично заперечує.

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