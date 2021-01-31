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Експерти ВООЗ відвідали ринок у китайському місті Ухань, у працівників якого вперше виявили COVID-19

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Здоров'я

Експерти ВООЗ відвідали ринок у китайському місті Ухань, у працівників якого вперше виявили COVID-19

Група експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я, яка прибула в Китай з метою з'ясувати причини початку поширення нового коронавірусу в людській популяції, відвідала так званий "мокрий ринок" у місті Ухань.

Саме серед працівників цього ринку, де до початку епідемії продавалися як продукти харчування, так і живі тварини, включаючи екзотичних, вірус вперше був виявлений в грудні 2019 року, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода. Експерти пробули на ринку близько години, з журналістами вони не спілкувалися.

У четвер у команди фахівців ВООЗ завершився двотижневий карантин, на якому вони перебували після прибуття в Китай. Відтоді вони побували в лікарнях і на інших ринках. Водночас у ВООЗ підкреслюють, що члени місії обмежені в своїх діях: китайська влада не дозволяє їм вільно спілкуватися з місцевими жителями, посилаючись на міркування охорони громадського здоров'я.

До групи експертів ВООЗ входять фахівці з низки країн, в тому числі і з Росії.

Також читайте: Група експертів ВООЗ з вивчення COVID-19 зустрілася з китайськими колегами в Ухані

Завдання експертів - спробувати дослідити обставини зараження перших людей в місті Ухань коронавірусом. Він же в січні 2020 року був першим закритий на карантин. Поширення вірусу, однак, стримати не вдалося, його носії з'явилися і в інших країнах світу, кількість інфікованих стала швидко рости. У березні було оголошено пандемію, яка триває досі. За цей час в усьому світі коронавірус був виявлений у понад 100 мільйонів людей, понад 2 мільйонів 200 тисяч померли.

Більшість фахівців схиляється до версії переходу на людину коронавірусу від зараженої тварини, зокрема кажана. Повністю не виключена і версія про штучне походження вірусу - китайська влада її категорично заперечує.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Просимо, щоб країни, що досягли успіхів у доступі до вакцин проти коронавірусу, поділилися з іншими, - ВООЗ
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Топ коментарі
+7
шото здаётся мне, что летучие мыши в Ухань из паРаши прилетели...
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31.01.2021 23:37
+4
Экспертам надо искать в раше, бо выгоден Ковид именно ей.
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01.02.2021 00:41
+3
Комуняки, любой национальности - преступники, двунргие человеконенавистники.
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31.01.2021 23:40
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шото здаётся мне, что летучие мыши в Ухань из паРаши прилетели...
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31.01.2021 23:37 Відповісти
Комуняки, любой национальности - преступники, двунргие человеконенавистники.
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31.01.2021 23:40 Відповісти
Одразу нікого не пускали.Що там через рік можна знайти? А в уханську лабораторію пустять? Хоча через рік і там вже,навряд чи щось є.
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31.01.2021 23:44 Відповісти
Шукайте сліди лаптєй, це їхніх рук справа.
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31.01.2021 23:45 Відповісти
За салом приехали?
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31.01.2021 23:48 Відповісти
Вы видели этих мышей? Это же монстры! Я бы и сам такую мышку на ужин для всей семьи купил.
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01.02.2021 00:02 Відповісти
Приехали свои же следы замести.
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01.02.2021 00:03 Відповісти
Эксперты ВОЗ посетили рынок в китайском городе Ухань и с аппетитом отведали блюдо из летучих мышек Експерти ВООЗ відвідали ринок у китайському місті Ухань, у працівників якого вперше виявили COVID-19 - Цензор.НЕТ 880
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01.02.2021 00:05 Відповісти
Экспертам надо искать в раше, бо выгоден Ковид именно ей.
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01.02.2021 00:41 Відповісти
1. Ковид не выгоден китайцам, бо нанёс удар по китайской экономике ориентированной на весь мир. Китай активно производил товары народного потребления и наводнял ими страны, чего не способна делать раша- ее товар никому не нужен ,
Значит Китаю невыгоден Ковид
2. Раша пытается сохранить влияние на страны бывшего совка . Но с ВВЕДЕНИЕМ БЕЗВИЗА ей трудно промывать мозги соседним народам . Потому изоляция в ковид раше на руку- она может затормозить сближение этих стран с ЕС И ОТЫГРАТЬ ИНТРИГАМИ ВСЕ НАЗАД - что мы и видим в Украине
3. Раше выгодно общение между лидерами стран онлайн - всегда можно подслушать переговоры
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01.02.2021 00:48 Відповісти
Больше года добирались.
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01.02.2021 06:42 Відповісти
Та да...Китаеза, с недоеденной ковидной мышью в руке уже замаялась их ждать!!! )
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01.02.2021 08:46 Відповісти
Не там копають, зайдіть пани з ВООЗ на чай до Ральфа Баріка.
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01.02.2021 07:25 Відповісти
Интересно, как выявили впервые?
Кто до 2020г слыша о ПЦР тестах? А кому делали тест при температуре?
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01.02.2021 09:49 Відповісти
 
 