Найболючіше питання сьогодні - Донбас і Крим, можливо, його потрібно винести на референдум, - Кравчук

Урегулювання ситуації в Україні має відбутися відповідно до принципів міжнародного права, зобов'язань ОБСЄ, з повагою до повного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності держави.

Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів в ефірі каналу "Україна 24", яке питання потрібно винести на всеукраїнський референдум, передає Цензор.НЕТ.

"Найболючішим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму. На жаль, анексія, війна на Донбасі сприймаються політичними силами України по-різному. Часто політики, які фактично підтримують кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують свої пристрасті на різних майданчиках. І народ буквально не може зорієнтуватися в тому плані, а яка ж спільна думка у різних політичних сил, вони розійшлися в корінному питанні. Йдеться про мир і війну, життя і смерть, рідко буває, щоб люди так розходилися. І, можливо, нам потрібно буде винести для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями", — сказав він.

Кравчук розповів, якою має бути мета проведення референдуму.

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"Я хочу висловити спільну позицію США, ОБСЄ, Швеції з питань України. Подивіться, як було сказано і має важливість для можливого ​​формулювання питання на референдум: пошук сталого політичного врегулювання в Україні має відбутися відповідно до принципів міжнародного права, зобов'язань ОБСЄ з повагою до повного суверенітету і територіальної цілісності та незалежності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з Кримом і Севастополем", - сказав він.

Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.