Найболючіше питання сьогодні - Донбас і Крим, можливо, його потрібно винести на референдум, - Кравчук
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Урегулювання ситуації в Україні має відбутися відповідно до принципів міжнародного права, зобов'язань ОБСЄ, з повагою до повного суверенітету, територіальної цілісності та незалежності держави.
Глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук розповів в ефірі каналу "Україна 24", яке питання потрібно винести на всеукраїнський референдум, передає Цензор.НЕТ.
"Найболючішим питанням сьогодні є питання Донбасу і Криму. На жаль, анексія, війна на Донбасі сприймаються політичними силами України по-різному. Часто політики, які фактично підтримують кремлівську політику, видають себе за патріотів і проголошують свої пристрасті на різних майданчиках. І народ буквально не може зорієнтуватися в тому плані, а яка ж спільна думка у різних політичних сил, вони розійшлися в корінному питанні. Йдеться про мир і війну, життя і смерть, рідко буває, щоб люди так розходилися. І, можливо, нам потрібно буде винести для того, щоб люди сказали, як має бути організоване життя в тих регіонах, які сьогодні не контролюються Україною, але є українськими територіями", — сказав він.
Кравчук розповів, якою має бути мета проведення референдуму.
Нагадаємо, 26 січня Верховна Рада підтримала в цілому законопроєкт №3612 про народовладдя через всеукраїнський референдум.
Будь ласка, зачекайте...
Или вернемся к федерации или конфедерации ?
На території Кримської області потрібно створити Кримськотатарський автономний округ до якого будуть входити населені пункти де проживає понад 50% кримських татар.
Никаких автономий. Татары не захотели защищать свою землю. Протесты против оккупации были только когда отбирали замозахваченную землю.
Иначе далее автономию дадим Закарпатским венграм, уманским евреям ...
Его угрозы игнорировали.
Теперь подключает свою агентуру в Украине: отказ Украины от оккупированных территорий означает снятие санкций.
у церкві"© (Г.Москаль)
Вынести нужно, но не вопрос и не на референдум, а ящик ритуальный (гроб) с обутым в белые тапки христпродавцем Кравчуком, которого в преисподней черти давно с фонарями ищут, чтобы затасовать ему в жопу кипящей смолы да побольше и погорячее. А ещё - покатать эту падлу по всей преисподней на "кравчучке", благо, с зашпаклёванной смолой жопой эта мразь пердеть уже не сможет.
Стаття 2. Суверенітет України поширюється на всю її територію.
Україна є унітарною державою.
Територія України в межах існуючого кордону є цілісною і недоторканною.
Стаття 72. Всеукраїнський референдум призначається Верховною Радою України або Президентом України відповідно до їхніх повноважень, встановлених цією Конституцією.
Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України.
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Який може бути Всеукраїнський референдум по Криму і Донбасу.
Просто потрібно заткнути пельку 5-й колоні.
Цей старий маразматик хоч розуміє, що меле? Так виходить, що Український народ на референдумі має підказати окупантам, як управляти захопленими територіями???
Наступного Майдана ця продажна ******* не переживе.
Насколько это все реально, я даже не хочу спрашивать. Так что смысла проводить эти референдумы нет, без принятия определенных законов, отсекающих хотя бы оккупированные территории.
Але, Бенядиктова, очнись, хоть проблей что-нибудь или ты тоже, как и Кравчук, продаешь кацапам нашу Украину?
Можно поставить вопрос, про признание наших земель, таких как Кубань, Белгородская область, Таганрог и в областях где проживает много украинцев, на росии..... Такие надо ставить вопросы !
Це якась суцільна маячня!!!
Люди "не можуть зорієнтуватися", і тому давайте ми на них "винесемо"???
У нього зовсім дах поїхав?
Чи це продовження все того ж плану зливання України, тільки не прямим рішенням влади, а списуванням відповідальності на "мудрий нарід"?
Ну, 73% в нас точно "мудрі", особливо коли їм мізки промивають помийні канали ведмудчука-каломойського.
Хтось сумнівався навіщо ці Зелені виродки протягнули цей Закон?
Росія тріщить по швам, треба ж було трошки, просто пережити, дочекатись її кінця, але ні... 73% довб.ів вирішили знищити Україну. Наслідком цього миру буде розвал України на частини. Процвітання і вступ до ЄС та НАТО Західної (можливо частки Центральної) , та жебрацтво Південно-Східної.
Поэтому, пока Крым и треть Донбасса не вернутся в Украину, мы не можем провести ни одного законного референдума. Любой референдум без их участия будет незаконен по законам Украины.
Сегодня референдум можно провести в Крыму, Луганской и Донецкой части Украины.
Поправка на, чесность - что мало вероятно как в целом.
Ну а здесь в остальной Украине РЕФЕРЕНДУМ может послужить к возникновению еще нескольких республик типа Криворожско Запорожской. Не говоря о Неколаево Херсонской
- там люди знают на своем опыте цену. и Это мы упускаем из внимания Харьков который должен являть собой форпост таким понятиям как сепаратизм......
Вопрос: Они! не понимают что говорят? что строят? нет!? это идет целенаправленная политика сдачи, что бы как бы на тормозах спустить, что бы во время крушения остаться не причем, или при своем. Все!
Лично я ,за пожизненный срок с конфискацией этому мудаку , бо смерть для него это слишком легкое наказание , за все что этот нелошара сделало для Украины.
в сраку себе его засуньте и там же проводите.
PS Хто це Макаричу палець в рота пхає?