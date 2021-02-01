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Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal

Американські ЗМІ дізналися імена людей, які спонсорували мітинг прихильників колишнього президента США Дональда Трампа 6 січня у Вашингтоні. Частина учасників після цього пішла до Капітолію - будівлі Конгресу США - і увірвалася в нього.

Згідно з документами, які опинилися в розпорядженні The Wall Street Journal, один зі спонсорів мітингу - Алекс Джонс, відомий у США радіоведучий і прихильник теорій змов, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske. Соцмережі заблокували сторінки Джонса за поширення дезінформації та антинаукових речей.

За даними WSJ, Джонс спершу планував надати 50 тисяч доларів організаторам заходу, щоб ті дали йому можливість виступити. Але на нього вийшла Джулі Дженкінс Фанчеллі — бізнесвумен, сім’я якої володіє мережею супермаркетів Publix, — і допомогла йому збільшити внесок до 300 тисяч доларів. Загальний бюджет організаторів мітингу становив 500 тисяч доларів.

Фанчеллі відома як одна з найбільших донорів Республіканської партії, від якої Трампа й обрали президентом. Протягом передвиборчої кампанії у 2020 році вона пожертвувала штабу республіканця майже один мільйон доларів.

Також читайте: Після штурму Капітолію Республіканську партію США залишили десятки тисяч її членів

Зрештою, кошти, які сам Джонс планував передати організаторам мітингу на підтримку Трампа, пішли на інший захід, що відбувся днем раніше, 5 січня. А втім, 6 січня Джонс був присутній на мітингу; очевидці бачили його й біля Капітолія під час його штурму. Там він нібито закликав присутніх через гучномовець бути мирними і долучитися до іншого мітингу.

До цього мітингу, як з’ясувало The Wall Street Journal, причетна Керолін Рен — фінансистка, яка співпрацювала зі згаданою Фанчеллі. Крім того, Рен допомагала в організації й інших заходів 6 січня на підтримку Трампа.

Опоненти Трампа вважають, що його заклики на мітингу на свою підтримку 6 січня "іти на Капітолій" призвели до насильницьких подій у будівлі Конгресу США. Саме це стало підставою для оголошення Трампу імпічменту за статтею "підбурювання до повстання".

Нагадаємо, 6 січня у Вашингтоні відбулася масова акція на підтримку Трампа. Частині демонстрантів вдалося прорватися до конгресу і навіть проникнути в саму будівлю. Унаслідок події загинули п'ятеро людей.

Також читайте: "Президент Трамп сказав зробити це". Учасники штурму Капітолію розповіли, хто їх підбурював

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
Деньги - средство, это безусловно. Но не причина революции.
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01.02.2021 01:45
+5
Нет...
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01.02.2021 01:25
+4
Разве в США правит ботоксный карликовый педофил?
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01.02.2021 01:35
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да за 500 тысяч долларов мы бы сделали Президентом США самого.... ЗЕленского ! Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный телеведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 3176
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01.02.2021 01:13 Відповісти
лучше Байдена президентом Украины - будет и нам и вам win-win Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный радиоведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2001
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01.02.2021 03:09 Відповісти
Все революции делаются за деньги
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01.02.2021 01:20 Відповісти
Нет...
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01.02.2021 01:25 Відповісти
Да.Потом присоединяются наивные романтики за бесплатно.Потом грабёж.И только романтики остаются без денег.
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01.02.2021 01:34 Відповісти
Деньги - средство, это безусловно. Но не причина революции.
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01.02.2021 01:45 Відповісти
Причины одинаковы- несправедливость.
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01.02.2021 02:23 Відповісти
Сразу видно не марксист вы Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный радиоведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 80 причина всегда конфликт производительных сил и производственных отношений - "верхи не могут, низы не хотят"
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01.02.2021 03:12 Відповісти
Зараз із тебе зроблять "кацапа" і "більшовика"... У мене таке вже було, коли я цитував "Три джерела і три складові марксизму" Леніна...
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01.02.2021 05:58 Відповісти
Та я вже бачу що треба закруглятися з цитатами 😬 добре що до статті «Партійна організація та партійна література» справа не дійшла. 😬
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01.02.2021 06:07 Відповісти
ты кацап и большевик
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01.02.2021 06:02 Відповісти
Потому что не всякий митинг, хода или Майдан является революцией. Есть революция (например Великая французская революция) и есть заворуха, бунт. Самый короткий анекдот в мире: "Революция до..., сами знаете чего!"
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01.02.2021 08:06 Відповісти
Ты мабудь любитель наваяний карлы кацылибогена, ат них заводяцца камунаглисты. Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2841 Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2841 Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 2841
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01.02.2021 12:47 Відповісти
Предложите свою более правильную теорию революций. Но только без пошлой эмпирики и ущербного неокантианства типа у меня с утра зачесалось левое яйцо поэтому я пошёл ливаруцию делать
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01.02.2021 13:10 Відповісти
Тут не формат, а так уже опубликовал более 100 работ на эту тему, находишь и читаешь. Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5532 Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5532
ПС. Учым матыматыка и усё путем.
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01.02.2021 14:29 Відповісти
Нет, романтики и делают революции.
Лишь длительные подпитываются деньгами...
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01.02.2021 19:32 Відповісти
кармические процессы США настигают
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01.02.2021 01:22 Відповісти
Разве в США правит ботоксный карликовый педофил?
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01.02.2021 01:35 Відповісти
Уже нет Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный телеведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 9309
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01.02.2021 01:38 Відповісти
Каббалические.
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01.02.2021 06:19 Відповісти
Байден старий вовк нарие і прижме хвоста , куплені республіканці ховайтеся.
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01.02.2021 02:59 Відповісти
Как смеют белые расисты владеть денежными знаками федеральной резервной системы. Их не только в фейсбуке забанить, но и все их банковские счета экспроприировать в впользу пролетарской революции прав угнетенных иммигрантов.
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01.02.2021 05:57 Відповісти
Охота на ведьм. Это треш. Затравить Трампа,набросать грязи на его репутацию,пусть отмывается,тем более что нет для этого ни одного информационного ресурса. Как же они его боятся!
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01.02.2021 06:56 Відповісти
Когда "ведьмы" пытались переворот устроить, придумав "украденные выборы", то они были охотниками, а после провала они уже не охотники, а дичь.
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01.02.2021 08:02 Відповісти
алекс джонс на харчах від кремлядів, робить матеріали для рен тв і\був чи досі є там ікспердом
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01.02.2021 07:23 Відповісти
У Фантоцци Фанчелли снова неприятности Митинг в поддержку Трампа перед штурмом Капитолия спонсировали известный радиоведущий Джонс и донор Республиканской партии Фанчелли, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 938
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01.02.2021 07:57 Відповісти
Республиканцев прижимают к ногтю. И это правильно.
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01.02.2021 08:26 Відповісти
Не будем обольщаться у Трампа много сторонников в США. Готовых поднять бунт со стрельбой, если Трампа прижмут. Кто знает, может в самой демократичной стране мира тоже случаются коррекции результатов выборов
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01.02.2021 08:51 Відповісти
Када *********** вазьмут за путирастические гонады усе прыхыльныки захаваюцца па дыркам. Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 7224 Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5533 Мітинг на підтримку Трампа перед штурмом Капітолію спонсорували відомий радіоведучий Джонс і донор Республіканської партії Фанчеллі, - The Wall Street Journal - Цензор.НЕТ 5533
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01.02.2021 12:50 Відповісти
только маргиналы (в основном свалившие из паРашы), да сторонники всемирного заговора и вторжения рептилоидов, типа джонса, поддерживают дональдушку.
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01.02.2021 08:59 Відповісти
скажите спасибо касапу трампу..
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01.03.2021 08:01 Відповісти
 
 