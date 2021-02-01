Ввезення в Україну одного з російських видань "Майстра і Маргарити" заборонено в 2019-му, але книгу в іншому виданні можна вільно купити, - Красовицький

Ввезення в Україну одного з російських видань "Майстра і Маргарити" було заборонено в 2019 році, але цю книгу українського видавництва можна вільно купити в різних магазинах.

На це вказав у Facebook головний редактор видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький у відповідь на шквал дописів про заборону книги Михайла Булгакова в Україні, передає Цензор.НЕТ. Він вважає це прикладом інформаційної війни.

Красовицький нагадав: ввезення в Україну "Майстра і Маргарити" видавництва "Азбука-Аттікус" заборонено через передмову.

"У передмові до книги Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" видавництво "Азбука-Аттікус" пропагує представників російського кіно Юрія Кару, Миколу Бурляєва, Валентина Гафта, яких за публічну підтримку військової інтервенції в Україні внесено до Переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці. Це видання не буде поширюватися в Україні", - йдеться в публікації пресслужби Держкомтелерадіо від 22 березня 2019 року.

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Видання зазначене під номером 174 у реєстрі заборонених до ввезення книг. Красовицький наголошує, що у списку вже понад 280 позицій, але водночас відповідна комісія при Держкомтелерадіо "дозволила ввезення на сьогодні майже 40 000 найменувань книг (половина дозволів вже не діє з інших причин, ніж позиція комісії. Наприклад, закінчився тираж у Москві".

"Тепер для любителів російської словесності. Можете зайти на сайт "Фоліо" і переконатися в наявності "Майстра і Маргарити" російською та українською. І ще інших книг Булгакова. Також можете знайти електронні версії. І те саме в інших українських видавництвах. Вам мало десяток різних видань Майстра? Зокрема, завезених з Росії. Вам дуже потрібно саме те, де передмова суперечить українським законам? Навіщо при цьому було на печерному рівні обговорювати зовнішність співробітника Держтелерадіо, який готує документи для комісії? Та просто треба зрозуміти, що в інформаційних війнах у нашій країні немає переможців і досі немає покараних за брехню", - наголошує редактор.

Він зазначив, що написати пост його наштовхнула думка "одного великого знавця книжкового ринку", який заявив, що через заборону ввезення книг "наші студенти стануть повними дебілами, оскільки вони не можуть знайти доступу до вишівських підручників з комп'ютерних наук і біотехнологій".

"Так от, комп'ютерні підручники регулярно ліцензуються та ввозяться з Росії. А от з більшості інших наук охочих щось завезти - небагато. Звісно, бо складні спеціальні книги пишуться не російською, а англійською і ввозять їх частіше мовою оригіналу", - зазначив Красовицький.

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