Керівництво СБУ на закритому засіданні двох комітетів ВР доповість "про резонансні події, пов'язані зі співробітниками Служби"
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Станом на 1 лютого намічено спільне закрите засідання комітетів Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та з питань правоохоронної діяльності.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на анонс на сайті ВР.
У проєкті порядку денного зазначено, що керівництво спецслужби надасть нардепам інформацію "про резонансні події, пов'язані зі співробітниками Служби", а також про перспективи розвитку СБУ.
Початися засідання має о 15:00.
Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.
Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.
27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.
30 січня слідчі СБУ оголосили в розшук колишнього першого заступника глави спецслужби Дмитра Нескоромного.
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кремлевских методичек
то давно уже застрелился
Баканов написал, что спецпроверка не выявила ограничений при назначении на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий для предоставления ему допуска к государственной тайне.
Подпись Зеленского.
Чья подпись стоит под всеми назначениями на должности в СБУ, включая областные управления ?
Подпись Зеленского.
С момента своего избрания таких кадровых указов Зеленский издал более 200.
Так кто виноват, что СБУ превратилось в место борьбы за финансовые потоки и ареной сведения личных счетов?
За все это личную и полную ответственность несет именно Зеленский.
может жеж ослабеть на 30%, и тогда в украине может даже подешеветь, невзирая на новые сотни миллиардов в обігу
но не на землю, которую возьмутся скупать активно
Репортер Джонатан Свон запитав у президента, як він почувався, побачивши штурм Капітолію. "В шоці", - сказав пан Зеленський. «Я навіть уявити не міг, що щось подібне можливо у Сполучених Штатах Америки. . . . Ми звикли думати, що США мають ідеальні демократичні інститути, де влада передається спокійно, без війни, без революцій ". Такі речі трапляються в інших місцях; вони траплялися в Україні. "Те, що це може статися в США, цього ніхто не очікував. . . . Після чогось подібного я вважаю, що світу було б дуже важко сприймати Сполучені Штати як символ демократії у світі ".
tZE inform
@tZEinform
·3 ч
Чья подпись стоит под указами о назначении главы СБУ и его заместителей ? Подпись Зеленского. Чья подпись стоит под всеми назначениями на должности в СБУ, включая областные управления ? Подпись Зеленского.
С момента своего избрания таких кадровых указов Зеленский издал более 200. Так кто виноват, что СБУ превратилось в место борьбы за финансовые потоки и ареной сведения личных счетов? За все это личную и полную ответственность несет именно Зеленский
Заседание о том чего нет, может быть только "закрытое".