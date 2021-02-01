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Новини Політика України
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ВР (11730) СБУ (10022)

Керівництво СБУ на закритому засіданні двох комітетів ВР доповість "про резонансні події, пов'язані зі співробітниками Служби"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Керівництво СБУ на закритому засіданні двох комітетів ВР доповість

Станом на 1 лютого намічено спільне закрите засідання комітетів Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та з питань правоохоронної діяльності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на анонс на сайті ВР.

У проєкті порядку денного зазначено, що керівництво спецслужби надасть нардепам інформацію "про резонансні події, пов'язані зі співробітниками Служби", а також про перспективи розвитку СБУ.

Початися засідання має о 15:00.

Читайте також: Нескоромного оголосили в розшук, - СБУ

Нагадаємо, 22 січня стало відомо, що полковника "Альфи" СБУ Юрія Расюка затримано в Києві за підготовку вбивства генерала СБУ Андрія Наумова.

Пізніше в СБУ заявили про запобігання вбивству співробітника. Шевченківський райсуд Києва заарештував Юрія Расюка без права застави. 24 січня радник глави ОП Михайло Подоляк визнав, що вбивство генерала СБУ Андрія Наумова замовив полковник СБУ Дмитро Нескоромний.

Читайте також: Головні новини 29 січня: есбеушник Нескоромний хвалить Путіна, Пєсков відхрещується від Донбасу

27 січня СБУ оголосило Нескоромному підозру в організації замаху на Наумова. Спецслужба оприлюднила низку доказів у справі, зокрема переговори Нескоромного і ще одного організатора замаху Расюка, якого затримали під час передачі грошей.

30 січня слідчі СБУ оголосили в розшук колишнього першого заступника глави спецслужби Дмитра Нескоромного.

Також читайте: Расюк у суді назвав Нескоромного замовником убивства Наумова, - Бутусов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
_Закрыты эти заседания только от украинцев. А кремль в прямом эфире посмотрит, а после прочтёт стенограмму и донесения своих агентов в Раде.
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01.02.2021 02:05
+2
Руководство СБУ на закрытом заседании двух комитетов ВР доложит "о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы" - Цензор.НЕТ 4172
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01.02.2021 02:29
+2
Если бы Баканов был офицером а не дружком поцЗедента
то давно уже застрелился
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01.02.2021 03:49
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_Закрыты эти заседания только от украинцев. А кремль в прямом эфире посмотрит, а после прочтёт стенограмму и донесения своих агентов в Раде.
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01.02.2021 02:05 Відповісти
Руководство СБУ на закрытом заседании двух комитетов ВР доложит "о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы" - Цензор.НЕТ 4886
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01.02.2021 03:40 Відповісти
все будет проходить согласно
кремлевских методичек
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01.02.2021 03:51 Відповісти
Руководство СБУ на закрытом заседании двух комитетов ВР доложит "о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы" - Цензор.НЕТ 4172
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01.02.2021 02:29 Відповісти
Если бы Баканов был офицером а не дружком поцЗедента
то давно уже застрелился
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01.02.2021 03:49 Відповісти
быканов ведь не офицер... он просто хвыцэр... у них стреляться не то что не в чести, кишка слабовата... он просто ссынарыст квартала...
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01.02.2021 05:33 Відповісти
Исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов рассказал о своей семье, в частности, о том, что его жена - гражданка России. Соответсвующее завявление опубликовано в Facebook СБУ.
Баканов написал, что спецпроверка не выявила ограничений при назначении на должность заместителя председателя СБУ и не нашла препятствий для предоставления ему допуска к государственной тайне.
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01.02.2021 06:49 Відповісти
да пусть уже на открытом заседании расскажут... а заодно принесут дела украинских политиков, являющейся агентурой влияния кацапстана (о которых так рьяно говорит смешко, но ссылаясь на то, что но дал расписку о неразглашении тайны, фамилий этих поцов - О НИХ ЗНАЕТ ВСЯ УКРАИНА - назвать не хочет... и сразу вопрос - имеет ли право смешко говорить о чем-то если его поведение напоминает поведение мужа, которому говорили - твоя жена переспала с каждым в этом городе и он, поразмыслив-проанализировав-подузнав, ответил - да сколько там того Киева...
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01.02.2021 05:31 Відповісти
БАКАНОВ ДАСТЬ ВІДПОВІДЬ В КОМІТЕТАХ, ЗЕЛЕНСЬКОМУ ЗАМІСТЬ БАЙДЕНА , ЧОМУ НАШУ УКРАЇНУ НЕ БЕРУТЬ В НАТО.
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01.02.2021 09:37 Відповісти
Чья подпись стоит под указами о назначении главы СБУ и его заместителей ?
Подпись Зеленского.
Чья подпись стоит под всеми назначениями на должности в СБУ, включая областные управления ?
Подпись Зеленского.
С момента своего избрания таких кадровых указов Зеленский издал более 200.
Так кто виноват, что СБУ превратилось в место борьбы за финансовые потоки и ареной сведения личных счетов?
За все это личную и полную ответственность несет именно Зеленский.
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01.02.2021 05:48 Відповісти
Кацап на кацапе и кацапом погоняет.
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01.02.2021 06:02 Відповісти
В белорашке? Руководство СБУ на закрытом заседании двух комитетов ВР доложит "о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы" - Цензор.НЕТ 9809
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01.02.2021 07:30 Відповісти
Новости пошли какие-то особо пессимистичные, если так и далее будет, то останется только прогноз погоды в ИНЕТе изучать. Для здоровья- явно полезнее будет. Ну и курсы валют, которые на удивление стабильны.
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01.02.2021 06:16 Відповісти
наши курсы надеются на кредиты: миллионы с европы и миллиарды с америки, а мировые - на доллар после трампа в дни ковида...
может жеж ослабеть на 30%, и тогда в украине может даже подешеветь, невзирая на новые сотни миллиардов в обігу
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01.02.2021 07:05 Відповісти
Да-да... читал я этот прогноз, о возможном удешевлении доллара на 30%. Честно говоря, этот прогноз для меня- крайне нежелательный! И- печальный.
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01.02.2021 07:14 Відповісти
копишь а цены вырастут...
но не на землю, которую возьмутся скупать активно
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01.02.2021 07:26 Відповісти
Дело ещё хуже: моя Компания запрашивала, в начале года- в какой валюте желаю получать з/плату: в евро или долларах. Ну, я таки поставил на доллар. А потом пошли пессимистические прогнозы...
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01.02.2021 07:29 Відповісти
сотрудники сбу- крышеватели криминала, это их бизнес,
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01.02.2021 06:50 Відповісти
Деякі журналісти у США вже мали можливість подивитись інтерв'ю Зеленського HBO, прем'єра якого буде у ефірі о 1:00 ночі 1 лютого за київським часом, і навіть цитують фрагменти з нього. Так ось, відповідаючи на питання про захват Капітолію у США 6 січня прихильниками Трампа, Зеленський порівняв ці події з Революцією Гідності в Україні. Тобто не з тітушками антимайдану, які прийшли, щоб зірвати оприлюднення результати демократичних виборів, увірвавшись у державну будівлю, а саме з майданівцями. Не з захватом українських державних адміністрацій сепаратистами, а саме з майданівцями, які під час Революції Гідності взагалі не штурмували і не захопили жодної державної будівлі.
Репортер Джонатан Свон запитав у президента, як він почувався, побачивши штурм Капітолію. "В шоці", - сказав пан Зеленський. «Я навіть уявити не міг, що щось подібне можливо у Сполучених Штатах Америки. . . . Ми звикли думати, що США мають ідеальні демократичні інститути, де влада передається спокійно, без війни, без революцій ". Такі речі трапляються в інших місцях; вони траплялися в Україні. "Те, що це може статися в США, цього ніхто не очікував. . . . Після чогось подібного я вважаю, що світу було б дуже важко сприймати Сполучені Штати як символ демократії у світі ".
Руководство СБУ на закрытом заседании двух комитетов ВР доложит "о резонансных событиях, связанных с сотрудниками Службы" - Цензор.НЕТ 4093
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01.02.2021 07:02 Відповісти
Это не перед пресс-конференцией скаромного 2.02 кипиш в Бубочкиных рядах? Хотят выработать общую стратегию защиты?
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01.02.2021 07:10 Відповісти
Ждем на завтра из Брюсселя анонсированную пресс-конферецию Нескоромного, где он обещал много чего интересного, в том числе и про вторую семью украинского гаранта. Наверное Ленка будет рада, да и Мендель тоже.
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01.02.2021 08:01 Відповісти



tZE inform

@tZEinform

·3 ч

Чья подпись стоит под указами о назначении главы СБУ и его заместителей ? Подпись Зеленского. Чья подпись стоит под всеми назначениями на должности в СБУ, включая областные управления ? Подпись Зеленского.
С момента своего избрания таких кадровых указов Зеленский издал более 200. Так кто виноват, что СБУ превратилось в место борьбы за финансовые потоки и ареной сведения личных счетов? За все это личную и полную ответственность несет именно Зеленский
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01.02.2021 08:46 Відповісти
А про любовницу Бакланова в Рашке тоже расскажут?
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01.02.2021 09:01 Відповісти
Порушать питання глобальної національної безпеки - 1) відкати з фур ділків з горіхами і 2) як здерти хабарі з пасічників при вивезенні їх меду за кордон. Питання щодо дії крота СЗР РФ в ОПУ, за пропозицією дружньої до СБУ ФСБ РФ , як питання маленьке, розглядатись не планується. Як мило працює рідна спецслужба України.
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01.02.2021 09:49 Відповісти
взагалі-то після таких подій - все кірівництво СБУ (голова і заступники) мало би бути у відставці. Без різниці: чи то за власним бажанням, чи то указом президента.
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01.02.2021 09:57 Відповісти
"...закрытое заседание комитетов Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и по вопросам правоохранительной деятельности Источник: https://censor.net/ru/n3245181"
Заседание о том чего нет, может быть только "закрытое".
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01.02.2021 11:29 Відповісти
 
 