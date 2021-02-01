Зеленський про штурм Капітолію: Це був сильний удар по демократії у США
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Президент Володимир Зеленський був вражений штурмом Капітолію у Вашингтоні і вважає, що світу було б дуже складно бачити США символом демократії в разі перевороту.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю Axios.
Зеленський сказав, що був вражений цими подіями і навіть не міг уявити, що таке можливо в США. На думку Зеленського, це був "сильний удар по демократії" в Америці.
"Ми звикли вірити, що у США є ідеальні демократичні інститути, де влада передається спокійно: без воєн і революцій - від одного президентства до іншого", - сказав він.
Зеленський зазначив, що в Україні було дві революції, тому він розумів: подібне може відбуватися у світі. Але подій біля Капітолію ніхто не очікував, вони показали, що "не все ідеально" у США, вважає президент.
"Я дуже переживав. Я не хотів би, щоб у вас був переворот, стрілянина і, не дай Бог, жертви. Після чогось подібного, я вважаю, світу було б дуже складно бачити США символом демократії", - додав він.
Нагадаємо, 6 січня 2021 року в Конгресі США відбувалося формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.
Будь ласка, зачекайте...
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1. Українська правда - огєнти крємля
2. Ну зустрічався надцять раз. Може випадково. Чи "ну що тут такого"
"Зараз, коли цей процес (звільнення заручників - ред.) зупинено, зупинено і зустрічі", - заявив Порошенко
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https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html
На почитай и посмотри, правда я думаю тебе это не поможет
мало того, що ви, зебіли, уникаєте згадки про те, що це саме Меркель просила Порошенка погодитись з наявністю мертвечука в ТКГ - бо інаше ***** не погоджувався приїхати на переговори в Мінськ.
Или Меркель дала команду СБУ перекрыть все поставки LPG в Украину, кроме поставок Метверчины?
Или Меркель заставила Порошенко вступать в СДПУ(о)?
Не жирно ли для "канала связи по обмену", который за все время совершил один или два "обмена"?
"Демократия - отвратительная форма правления, но ничего лучшего человечество пока не придумало." (С)
Спецподразделения по борьбе с международными террористами разгоняли недовольных фальсификацией выборов.
Якщо клоун наває події 2004 і 2013 року революціями в контексті перевороту, то, відповідно, в Україні були і дві контреволюції 2010 і 2019 років. Значить, Зе - продукт контрреволюції