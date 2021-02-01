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Зеленський про штурм Капітолію: Це був сильний удар по демократії у США

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Зеленський про штурм Капітолію: Це був сильний удар по демократії у США

Президент Володимир Зеленський був вражений штурмом Капітолію у Вашингтоні і вважає, що світу було б дуже складно бачити США символом демократії в разі перевороту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю Axios.

Зеленський сказав, що був вражений цими подіями і навіть не міг уявити, що таке можливо в США. На думку Зеленського, це був "сильний удар по демократії" в Америці.

"Ми звикли вірити, що у США є ідеальні демократичні інститути, де влада передається спокійно: без воєн і революцій - від одного президентства до іншого", - сказав він.

Зеленський зазначив, що в Україні було дві революції, тому він розумів: подібне може відбуватися у світі. Але подій біля Капітолію ніхто не очікував, вони показали, що "не все ідеально" у США, вважає президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль спростував розмову Путіна і Трампа перед штурмом Капітолію

"Я дуже переживав. Я не хотів би, щоб у вас був переворот, стрілянина і, не дай Бог, жертви. Після чогось подібного, я вважаю, світу було б дуже складно бачити США символом демократії", - додав він.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року в Конгресі США відбувалося формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+23
Зеленский о штурме Капитолия: Это был сильный удар по демократии в США - Цензор.НЕТ 6
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01.02.2021 07:37
+12
Зелох озвучує кремлівську методичку
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01.02.2021 07:24
+11
Точно повторює тези Кремля.
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01.02.2021 07:28
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Зелох озвучує кремлівську методичку
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01.02.2021 07:24 Відповісти
А чию методичку має озвучувати ставленик Медведчука?
Просніться, люди. Країною вже майже два роки керує Медведчук.
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01.02.2021 07:29 Відповісти
Нещодавно оприлюднена декларація про майно і доходи народного депутата Віктора Медведчука, який рік тому офіційно повернувся у публічну політику після 14-річної перерви, стала об'єктом ретельного вивчення з боку ЗМІ та громадськості.
Земельні ділянки, будинки, автомобілі, антикваріат, коштовності, одяг, іранські килими, яхта, зрештою Біблія Гутенберга 1455 року - інформація про все, чим володіє родина кума президента Російської Федерації, складає понад 140 аркушів друкованого тексту.
Значний об'єм відомостей міститься у найцікавішому для журналістів-розслідувачів розділі декларацій - «юридичні особи, трасти або інші подібні правові утворення, кінцевим бенефіціарним власником яких є суб'єкт декларування або члени його сім'ї». І результат аналізу цієї інформації виявився настільки важливим і подекуди несподіваним, що може «перекроїти» звичну карту бізнес-інтересів в Україні.
Голова політради партії ОПЗЖ відкрив перед суспільством карти: компанії, які майже неможливо було пов'язати із ним через місце їхньої реєстрації - офшорні зони, - він виклав «на блюдечку». Журналісти програми «Схеми» виявили, що проросійський політик Віктор Медведчук має тісні бізнес-зв'язки у медіа, енергетиці й металургії з олігархом Ігорем Коломойським
Зеленский о штурме Капитолия: Это был сильный удар по демократии в США - Цензор.НЕТ 2379
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01.02.2021 07:31 Відповісти
Медведчук это тот, которого журналисты выловили, въезжающего ночью в маеток Порошенка? Ну то не бизнес-интересы! То они в карты играли или Медведчук передавал гэтьману послание ***** о том, как тот жутко ненавидит Пэтрыка, и заодно хотел забрать несданный членский билет СДПУ(о)?
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01.02.2021 07:48 Відповісти
Це в той час коли ти штурмував двері військомату?
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01.02.2021 07:49 Відповісти
У тебя, фрезеровщик, как всегда когнитивный диссонанс и в словах, и в выборе противоестественных погонял. Объединять в одном имени Кнура и Степана Бандеру такая же дикость как объединять кацапов и украинцев
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01.02.2021 08:02 Відповісти
А можна конкретніше, які журналісти висловили, яких канарів, прізвища журналістів і їхі авторські репортажі?
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01.02.2021 07:57 Відповісти
Він посилання на ;Страна уа; дасть, або ж на статейку Дубінсково на сайті Саакашвілі ;Пророк;.
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01.02.2021 08:01 Відповісти
Когда ж вы, несчастья, научитесь тырнетом пользоваться?
Схеми" розповіли про таємні зустрічі Медведчука з Порошенком

Теперь можете включать следующую писню на выбор
1. Українська правда - огєнти крємля
2. Ну зустрічався надцять раз. Може випадково. Чи "ну що тут такого"
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01.02.2021 09:20 Відповісти
"Українська правда" - це там, де Олена Притула? "Чорна вдова" Гонгадзе і потім ґюШнремета? 😀 ВІРЮ! 😁
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01.02.2021 09:46 Відповісти
О! Значит 1-й вариант. И это правильно! Лучше и дальше дывытысь потужный Прямый, принадлежащий рыгу Макеенко, бывшему Януковича кому гауляйтеру Киева во время Майдана. Там глаголят исключительно правду-матку. Шикаладную
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01.02.2021 10:02 Відповісти
Ні, буду дивитись ресурс людини, яка на мою думку є або аґентом ФСБ, або корисним ідіотом, що діє на користь кацапії. Смерть Гонгадзе, у якій її роль надто підозрілі, призвела до відмови Заходу від Кучми, як потенційного замовника вбивства, що віткинул Україну від членства в НАТО. Смерть Шеремета дала змогу почати репресії проти волонтерів та добровольців, що зробило можливим реванш. І у обидвох випадках Гонгадзе і Шеремет їзоли від Притули. Випадково? Не думаю. УП - не брехливий ресурс, а напівправдивий. І це зрозуміло. Бо 80 відсотків правди дозволяє змусити читачів повірити у 20 відсотків брехні. Ти думаєш, що я - наївний зебіл, щоб вестися на такого кацапського троля, як ти? 😊До речі, це я не тобі відповідаю, бо ти сам знаєш, що і для чого ти тут брешеш. Це я відповідаю для тих наївних, хто це читатиме.
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01.02.2021 10:42 Відповісти
Что значит брэшэш, порохоботина? Тебе представили ссылку на один из самых авторитетных украинских ресурсов, который для свято уверовавших в гэцьмана дебилов, представил видео. Мало того, и сам пэцько, когда его прижали к стенке, ткнув рожей в встречи со своим бывшим партайгеноссе Медведчуком, мямлил отмазки мол да зустричаюсь и шото типа что он с чёртом будет встречаться, чтоб полоненных освободить. Порошенку ты своему хоть веришь?
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01.02.2021 10:53 Відповісти
Спешили для леворуких. Нашел цитату самого гэцьмана про встречи с бывшим шефом по СДПУ(о)
"Зараз, коли цей процес (звільнення заручників - ред.) зупинено, зупинено і зустрічі", - заявив Порошенко
Уже сам брехун вынужден признаться, что зустричи были, а вы все воете - вретевывсьо
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01.02.2021 11:16 Відповісти
😁 А пруф привести, чи хоча б цитати повністю, з контекстом ліворуким ботам некомільфо?
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01.02.2021 11:43 Відповісти
Сам, порохобот, сам. Тем более зачем? Вера в святого и безгрешного реформатора у вас безгранична
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01.02.2021 12:00 Відповісти
"У вас" - це показово! 😁 З-за парєбріка строчиш? 😊
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01.02.2021 12:06 Відповісти
***, опять повылазило *********-мертветчуковкие опарыши, у которых методичка кремлевская торчит из очка. Капец, их уже давно в их лайно рожой натыкали, но упоротые безмозглые манкурты повторяют одну и туже брехню постоянно, потому как рупь и баланду получают за это. Ты сам видел, как мертветчук твой обожаемый туда ездил? Нет? А кто видел? Пруф в студию! Как вы ,дебилы конченные, насточертели всем своими высерами. Говорим про осла оманского, а они как опнутые (правда чего опнутые,такие же и есть!) продолжают везде пихать Пороха. Одно только то, что твой мертветчук с бабломойским и гринпоцем и ****** в одном списке с тобой, ущербное , люто ненавидят Порошенко, говорит о том, КТО ВЫ РЕАЛЬНО есть- ненавистники всего Украинского . Пожелания вам, мразям,- соответствующее!
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01.02.2021 11:03 Відповісти
Меньше текста, истеричка. Дочитай, а потом гавкай. Ссылка ниже есть на агенто-кремлевскую Украинскую правду
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01.02.2021 11:11 Відповісти
мертвечук ніколи не зникав з публічної політики. Його партія "україниський вибір" була завжди представлена в інформпросторі як мінімум двома сайтами і декількома аналами (один з них - інтер). Так що фразу "народного депутата Віктора Медведчука, який рік тому офіційно повернувся у публічну політику після 14-річної перерви" слід розуміти, що вона - на дискредитацію України.
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01.02.2021 10:16 Відповісти
Ключове слово ;офіційно;.
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01.02.2021 12:10 Відповісти
Я бы сказал с 2014 года, когда он стал представителем президента и "единственным каналом коммуникации" с Хутиным
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01.02.2021 07:39 Відповісти
Ты бы,лапоть, свое "сказал" поглубже в свою жопу засунул
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01.02.2021 07:44 Відповісти
Что правда глаза колет?
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01.02.2021 07:48 Відповісти
Лапоть, выдыхай
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01.02.2021 07:50 Відповісти
Ти і правда - поняття, які взаємовиключають одне одного. 😁 Це як скляне дерево.
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01.02.2021 07:59 Відповісти
Так что он не был представителем Порошенка? Надо же, вот это новость!
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01.02.2021 08:02 Відповісти
Новина для тебе. 😊 Інші це знали. Ще раз - пруфи. Де вони? 😊
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01.02.2021 08:54 Відповісти
Ось як Петро Порошенко оцінював ефективність Медведчука у цих процесах: «Є так звана гуманітарна група, яка займається виключно питанням звільнення заручників. Це - не мінська група. Вона є частиною Тристоронньої контактної групи. Дійсно, колишній голова Служби безпеки України призначив в цю групу представником Віктора Медведчука. Я маю визнати, що найбільш ефективним виявився Віктор Медведчук».

https://www.radiosvoboda.org/a/schemes/29615621.html

На почитай и посмотри, правда я думаю тебе это не поможет
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01.02.2021 08:59 Відповісти
Это его Меркель так заставила (попросила) сказать Зеленський про штурм Капітолію: Це був сильний удар по демократії у США - Цензор.НЕТ 2589
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01.02.2021 09:23 Відповісти
і де там про те, що мертвечук - представник Порошенка в ТКГ?
мало того, що ви, зебіли, уникаєте згадки про те, що це саме Меркель просила Порошенка погодитись з наявністю мертвечука в ТКГ - бо інаше ***** не погоджувався приїхати на переговори в Мінськ.
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01.02.2021 10:22 Відповісти
Меркель тоже просила чтобы ему продали телеканалы?
Или Меркель дала команду СБУ перекрыть все поставки LPG в Украину, кроме поставок Метверчины?
Или Меркель заставила Порошенко вступать в СДПУ(о)?
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01.02.2021 10:58 Відповісти
Бути каналом комунікації з ****** задля звільнення полонених і керувати країною- дещо різні речі, не згодний?
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01.02.2021 07:52 Відповісти
К "каналу коммуникаций" приложилось три телеканала, льющих дерьмо 24/7, поднятие из пепла партии Рыгов, отжим и монополизация рынка сжиженного газа с помощью СБУ, эксклюзив по поставке дизеля из паРашки, приобретение сети АЗС, воздушный коридор для прямых перелетов Киев-Москва
Не жирно ли для "канала связи по обмену", который за все время совершил один или два "обмена"?
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01.02.2021 08:00 Відповісти
Чья б мычала?!! Дерьмократ сраный!
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01.02.2021 07:25 Відповісти
Как-то тяжело принять эти слова от зеленского.Он не авторитет в политике,и не лидер,и даже партии нет своей.
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01.02.2021 07:27 Відповісти
Точно повторює тези Кремля.
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01.02.2021 07:28 Відповісти
Коня куют - жаба лапу подставляет.
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01.02.2021 07:31 Відповісти
правильно, беркут нужно было сразу вешать вдоль дорог)))) они должны защищать люлей а они защищали воров за наши же деньги
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01.02.2021 07:36 Відповісти
Вони захищали інтереси іншої держави- це держзрада.
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01.02.2021 07:38 Відповісти
В боротьбі за українську державність це припустимо. Щось не подобається?
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01.02.2021 07:39 Відповісти
И шо тебе токо жопу порвали, но все же ушел?😜
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01.02.2021 07:47 Відповісти
Ох і розумний цей тіп - шо аж страшно...
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01.02.2021 07:34 Відповісти
Як на мене, давно настав час придумати людству щось краще.
"Демократия - отвратительная форма правления, но ничего лучшего человечество пока не придумало." (С)
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01.02.2021 07:34 Відповісти
Зеленский о штурме Капитолия: Это был сильный удар по демократии в США - Цензор.НЕТ 6
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01.02.2021 07:37 Відповісти
А лахта покращує свою продукцію, молодці.
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01.02.2021 07:40 Відповісти
Не обосрись от счамстья, зепил
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01.02.2021 07:48 Відповісти
Сереш тут виключно ти.
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01.02.2021 07:51 Відповісти
Подтирайся, соблюдай гигиену
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01.02.2021 07:53 Відповісти
Тебе адмін підітре.
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01.02.2021 07:56 Відповісти
Крещатик, я тобі казав- не дивись серіальчик ;Слуґа народа;, бо зовсім ватка станеш.
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01.02.2021 07:50 Відповісти
Мене не цікавить те, що кажуть корисні ідіоти Кремля. Не цікавило за каденціі Пороха, не цікавить зараз і не буде цікавити і надалі.
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01.02.2021 07:53 Відповісти
Корисним ідіотом Кремля наразі є саме ти, Саша.
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01.02.2021 07:56 Відповісти
Я лахту не тиражую.
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01.02.2021 07:57 Відповісти
Гірше. Ти працюєш на Медведчука, захищаючи російського коміка.
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01.02.2021 07:59 Відповісти
До цього я так само працював на Алігарха Пороха.)))
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01.02.2021 08:04 Відповісти
Зеленський про штурм Капітолію: Це був сильний удар по демократії у США - Цензор.НЕТ 7579 Влучно немов стрілою з цибулі!
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01.02.2021 08:01 Відповісти
Только 43 летний никчемный и брехливый имбецил может классифицировать акцию протеста против фальсификации выборов в США, как "удар по демократии".
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01.02.2021 07:40 Відповісти
Акція протесту зі зброєю, вибухівкою та вбивствами людей називається інакше. Так що вірно ЗЕ сказав.
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01.02.2021 07:42 Відповісти
То что за отдельной группой радикалов, которые и устроили основной бедлам, торчат уши Байдана и сатанистов-глобалистов, еще не говорит, что протесты против откровенного произвола дерьмокрадов США это "удар по демократии"
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01.02.2021 07:52 Відповісти
Слабенька відмазка.
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01.02.2021 07:55 Відповісти
Слабенькі аргументи.
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01.02.2021 07:57 Відповісти
Аргументи та докази будуть в американських судах.
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01.02.2021 08:01 Відповісти
Починаю сумніватися в ваших розумових здібностях. Американські суди на согоднішній день точна копія українських. Хоча, мабуть, навпаки, - українский судоустрій зграя виродків зі шкодливої національної меншини створила по шаблону американських.
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01.02.2021 08:07 Відповісти
Ужоссс😂
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01.02.2021 08:15 Відповісти
Особенно с погромом здания парламента и срочной эвакуацией депутатов и персонала.
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01.02.2021 07:42 Відповісти
Тобто по суті сказаного заперечити нічим.
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01.02.2021 08:03 Відповісти
а что... мнением *********** кто-то интересуется?
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01.02.2021 08:18 Відповісти
Що ти зелений недоумок взагалі знаєш про демократію, а тим більше про демократію в США?
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01.02.2021 08:27 Відповісти
Чем Дерьмак галошу наполнит, то валенок и несет...
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01.02.2021 08:35 Відповісти
Конечно удар по Демократии!
Спецподразделения по борьбе с международными террористами разгоняли недовольных фальсификацией выборов.
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01.02.2021 08:56 Відповісти
Странно то что, мало кто заметил, что возле Капитолия на записях ни один полицай не махал, а тем более бил, палкой людей. Был замах, в помещении там где полицейский убил женщину военнослужащую. Странно то что военнослужащая оказалась там.
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01.02.2021 09:43 Відповісти
"Зеленский отметил, что в Украине было две революции"
Якщо клоун наває події 2004 і 2013 року революціями в контексті перевороту, то, відповідно, в Україні були і дві контреволюції 2010 і 2019 років. Значить, Зе - продукт контрреволюції
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01.02.2021 10:12 Відповісти
"Я очень переживал" ... Это все что нужно знать о том, что волнует, прости господи, президента Украины. Нет в Украине проблем. Все ****...ись. Че переживать-то?
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01.02.2021 11:27 Відповісти
 
 