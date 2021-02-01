Зеленський про штурм Капітолію: Це був сильний удар по демократії у США

Президент Володимир Зеленський був вражений штурмом Капітолію у Вашингтоні і вважає, що світу було б дуже складно бачити США символом демократії в разі перевороту.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Лігу, про це він сказав в інтерв'ю Axios.

Зеленський сказав, що був вражений цими подіями і навіть не міг уявити, що таке можливо в США. На думку Зеленського, це був "сильний удар по демократії" в Америці.

"Ми звикли вірити, що у США є ідеальні демократичні інститути, де влада передається спокійно: без воєн і революцій - від одного президентства до іншого", - сказав він.

Зеленський зазначив, що в Україні було дві революції, тому він розумів: подібне може відбуватися у світі. Але подій біля Капітолію ніхто не очікував, вони показали, що "не все ідеально" у США, вважає президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль спростував розмову Путіна і Трампа перед штурмом Капітолію

"Я дуже переживав. Я не хотів би, щоб у вас був переворот, стрілянина і, не дай Бог, жертви. Після чогось подібного, я вважаю, світу було б дуже складно бачити США символом демократії", - додав він.

Нагадаємо, 6 січня 2021 року в Конгресі США відбувалося формальне затвердження перемоги Джо Байдена на виборах президента. Процедуру спробували зірвати прихильники на той момент чинного президента Дональда Трампа: вони прорвалися в Капітолій. Незабаром будівлю звільнили - і конгресмени затвердили перемогу Байдена. У заворушеннях загинули п'ятеро людей.