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За перший місяць 2021 року на водоймах України загинули 50 осіб, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Події Суспільство

За перший місяць 2021 року на водоймах України загинули 50 осіб, - ДСНС

Протягом першого місяця 2021 року на водних об'єктах загинули понад 50 жителів України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресслужби ДСНС.

Зазначається, що рятувальники щодня працюють над запобіганням надзвичайним ситуаціям, пов'язаним із загибеллю людей на водоймах. Вони проводять превентивну роботу з населенням, навчають громадян алгоритму дій у разі потрапляння під лід.

У ДСНС нагадують, що виходити на лід можна лише за стійкої морозної погоди. Переходити водойми потрібно в спеціально позначених і обладнаних місцях. Не можна виходити на лід у місцях зі швидкою течією; на з'єднанні річок; там, де є вмерзлі в лід дошки, палиці тощо; під час сильного перепаду температури і потепління.

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Автор: Наталя Джума
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Саме так і працює природній відбір.
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01.02.2021 07:50 Відповісти
Нужно просто перестать тонуть.
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01.02.2021 07:57 Відповісти
 
 