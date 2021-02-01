Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, а також БПЛА для коригування вогню. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Минулої доби, 31 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того зазначається, що для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу "Крило", який вчасно був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

Водночас, неподалік Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили провокаційний обстріл з міномета 82-мм калібру, а біля населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Опитного ворог випустив кілька черг у бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – ще й з великокаліберного кулемета.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 1 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл у бік наших позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначено в повідомленні пресцентру ОС.



