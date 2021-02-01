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обстріл (21024) Донбас (21733) операція Об'єднаних сил (4158)

Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, а також БПЛА для коригування вогню. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Ворог за добу 9 разів порушив режим

Минулої доби, 31 січня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано дев'ять порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Так, за даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", поблизу населеного пункту Водяне, що на Приазов'ї, російсько-окупаційні війська відкривали вогонь з мінометів 120-мм калібру, автоматичних станкових, станкових протитанкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Крім того зазначається, що для коригування вогню противник використав безпілотний літальний апарат типу "Крило", який вчасно був подавлений засобами радіоелектронної боротьби, що унеможливило його подальше застосування.

Водночас, неподалік Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили провокаційний обстріл з міномета 82-мм калібру, а біля населеного пункту Піски – з автоматичних станкових гранатометів. Поблизу Опитного ворог випустив кілька черг у бік українських позицій зі стрілецької зброї, а в передмісті Авдіївки – ще й з великокаліберного кулемета.

"Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що від початку поточної доби, 1 лютого, було зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню. Так, поблизу Авдіївки, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", російсько-окупаційні війська відкривали неприцільний обстріл у бік наших позицій з ручного протитанкового та підствольного гранатометів.

"Про всі факти порушень режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає.

Обстановка в районі проведення операції Об’єднаних сил і надалі контрольована українськими воїнами", - зазначено в повідомленні пресцентру ОС.

Ворог за добу 9 разів порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, а також БПЛА для коригування вогню. Бойових втрат немає, - штаб ОС 01
Ворог за добу 9 разів порушив режим тиші на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, а також БПЛА для коригування вогню. Бойових втрат немає, - штаб ОС 02

Автор: Наталя Джума
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до перемирья была такая же картина, но так не называлась...
похоже, изменения произошли в названии
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01.02.2021 07:45 Відповісти
;...І найголовніше. Цей рік нагадав нам, що таке тиша. Слова "сьогодні не стріляли". Дні, коли в новинах кажуть: "За добу немає втрат". Тижні, коли матері, дружини й діти не плачуть. Місяці, коли наші військові не гинуть. 158 днів припинення вогню на Донбасі. Найдовше від початку війни. 158 днів перемир'я!...;
В. О. Зеленський.
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01.02.2021 07:55 Відповісти
Режим тишины.поменяйте пластинку..
Концептуальные разногласия закончились....чем??????
Уроды вы все квартальные...
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01.02.2021 08:39 Відповісти
У зеленского заберите 1000 гривен! Он ржет не по-детски с каждого сообщения пресс-центра ОС.
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01.02.2021 09:28 Відповісти
Ворог за добу 9 разів порушив режим "тиші" на Донбасі, застосувавши 120- та 82-мм міномети, а також БПЛА для коригування вогню. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 8217
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01.02.2021 11:08 Відповісти
Іншими словами, порушено всі домовленності, які підписали з кацапами. Як "неочікувано".
Що з цього приводу скаже говнокомандувач?
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01.02.2021 11:13 Відповісти
Соромно читати такі звіти. Типу нас москалі *******, але нам не дуже і боляче. Якби ізраїльтяни так воювали, їх би давно знищили. А нашій зеленій мавпі все по приколу.
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01.02.2021 16:49 Відповісти
 
 