Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО?
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Президент України Володимир Зеленський сподівається, що за новообраного президента Джо Байдена Україна і США увійдуть у новий етап відносин, що посилить безпеку України.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він сказав в інтерв'ю Axios.
"Я щиро бажаю Джо Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть. Що стосується України, я б хотів, щоб ми увійшли в новий етап та стали на новий шлях. Президент Байден казав, що він турбується і продовжуватиме турбуватись та працювати задля безпеки в Європі.
Для нас це найважливіше, бо безпека в Європі - це про нас. На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму. Тож я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден, який дуже знайомий з Україною, допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації.
У мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - сказав Зеленський.
Водночас, відповідаючи на питання журналіста, що саме Україні потрібно від США, президент відповів: "Ми вдячні за все. Але якщо ми, українці, і Україна хочемо бути рівноправним членом Альянсу, рівноправним членом НАТО ... Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. У такому випадку в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?".
Також Зеленський додав, що якби Україна була членом НАТО, то на сході України, на Донбасі не було б ескалації.
"Зараз захищаємо Європу. Ми вдячні Європі за її допомогу, за санкції. Ми вдячні Сполученим Штатам. Санкції важливі, але санкціями ви не можете повернути людських життів", - додав глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
А чого ж ти, голубе, не поїхав у Лондон на ювілейний саміт присвячений 70-річчю НАТО 3 - 4 грудня 2019 року, не провів там зустрічі з лідерами країн-членів НАТО і не привезти звідти ПДЧ для України? Бо ти надав перевагу нормандській зустрічі 9 грудня 2019 в Парижі, щоб заглянути в очі путіну.
Без України, але із Грузією: чому Київ вирішив ігнорувати зустріч лідерів НАТО. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/28/7103581/
ШЕДЕВРАЛЬНИЙ ДЕБІЛ З КРИВОГО РОГУ
Урод моральный!
НЕ ДУМАЮ, А ОТ ЗРОБИТИ ВІДМАЗКУ І СКАЗАТИ ЩО МИ НЕ В НАТО ЗАВДЯКИ США, А НЕ ЗАВДЯКИ П ЯТІЙ КОЛОНІ І АГЕНТАМ ФСБ У ВЛАДІ І СПЕЦСЛУЖБАХ УКРАЇНИ, ЦЕ МОЖЕ БУТИ
окружил себя агентами раши и недобитками яныка и еще что-то спрашивает про нато.
- 2002 -2004 официальный курс на НАТО,
- 2004 год - 2005 - не туда не сюда.
- 2005-2010 годы снова курс на НАТО:
- 2010-2014 годы снова внеблоковый статус;
- 2015- 2019 снова курс на НАТО
- 2019-2021 годы - сползаем в 1999, но Байден виноват..
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рф має бути покарана відключенням від міжнародної валютної системи, що без додаткових втрат з нашого боку поверне нам цілосність території і недоторканість кордонів України.
А потім нагадати усьму світові про Міжнародну декларацію від 1919 року, в котрій весь світ визнав Краснодарський та Ставропільський краї, Курську та Воронежську області територією України, і вимагати повернення цих територій у склад України в якості контрибуції за нанесені нам збитки агресією 2014-2021 років.
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Ой брехло , - давай посилання - коли це США "чекали заявку"?
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?
Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ковідний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?
Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?
І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
(с)Володимир Завгородній
А вот прикиньте.
Приносят сегодня Байдену утром свежий мониторинг СМИ, а там вопрос Зеленского про членство в НАТО. Вопрос ребром. Байден знает же - он не лох.
И сразу начинает собирать информацию про Украину и членство в НАТО.
Прям вот вижу эту картину. Куча народа засуетится, справок подготовят.
Справка №1 - про иск Главнокомандующего ВСУ к Министру обороны Украины.
Справка №2 - про иск Начальника Генерального штаба к Министру обороны Украины.
Справка №3 - про иск командующего Воздушными силами Украины к Министру обороны Украины.
Справка №...
И сидит вот такой Байден, и думает.
Ще й на рівноправній основі.
США фінансують весь альянс, а клоун хоче мати такі самі права, співпрацюючі з ворогом альянсу?
Притирок недороблений, млть!!
Потому что, Вова, таких не берут в космонавты.
Байден: (краснеет..бледнеет..лопочет что-то невнятное)
Зеленский: Байден! Садись. Два. Завтра придёшь с родителями!
Меркель и Макрон (пританцовывая) Он очень занятный, он очень занятный,
Совсем ещё глупый, и с кисточкой всем !
Більшість користувачів соціальних мереж поставилися до інтерв'ю преЗЕдента з іронією
Під час інтерв'ю Володимир Зеленський звернувся і до президента США - запитав у Джо Байдена: "Чому ми досі не в НАТО?". Замість Байдена іронічно відповідати заходилися користувачі соцмереж, які поділилися на декілька груп. Одні підтримали питання Зеленського, інші здивувалися його зухвалістю, а є й ті, кого воно насмішило або навіть розлютило, передає "5 канал".
Так, користувач Олександр Кириленко на своїй сторінці у Facebook написав: "Відповідь Байдена - "Запитання тут ставлю я!".
"Від думки, що він, може, розгнівається ще й на Байдена, у Білому домі холоне серце принишклого Мейджора", - зазначає користувач Олександр Сочка.
Інший користувач соціальної мережі Юрко Космина пише наступне: "Пане Зеленський, та дайте людині хоча б сто днів!!!".
"Що ж Ви так, Джозефе Робінетовичу? Підвели Ви "найвеличнішого", ох підвели... Це просто черговий сором", - ділиться в соціальних мережах Тарас Жовтенко.
Звільни посаду!
17 ч. ·
ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ.
Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!
Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
Виталий Супрун
@suprun_vitaliy
Дивлюсь я на Байдена та й дуку гадаю: Чому ми не в НАТО? Чому не летім, чому не бамбім.