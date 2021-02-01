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Байден (2320) Зеленський (17420) НАТО (5129) США (14460)

Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО?

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Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО?

Президент України Володимир Зеленський сподівається, що за новообраного президента Джо Байдена Україна і США увійдуть у новий етап відносин, що посилить безпеку України.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він сказав в інтерв'ю Axios.

"Я щиро бажаю Джо Байдену успіху з усіма викликами, які перед ним постануть. Що стосується України, я б хотів, щоб ми увійшли в новий етап та стали на новий шлях. Президент Байден казав, що він турбується і продовжуватиме турбуватись та працювати задля безпеки в Європі.

Для нас це найважливіше, бо безпека в Європі - це про нас. На сході України триває війна, триває агресія Російської Федерації, анексія Криму. Тож я хотів би, щоб США і зокрема президент Байден, який дуже знайомий з Україною, допомогли нам вийти з цієї по-справжньому трагічної ситуації.

У мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?" - сказав Зеленський.

Також читайте: Присутність підрозділів НАТО у країнах Балтії та в Польщі - відповідь на агресивні дії РФ, - представниця Альянсу Сан

Водночас, відповідаючи на питання журналіста, що саме Україні потрібно від США, президент відповів: "Ми вдячні за все. Але якщо ми, українці, і Україна хочемо бути рівноправним членом Альянсу, рівноправним членом НАТО ... Це одне з найважливіших питань безпеки - тієї самої безпеки, про яку говорить президент Байден. У такому випадку в мене є дуже просте питання: пане президенте, чому ми досі не в НАТО?".

Також Зеленський додав, що якби Україна була членом НАТО, то на сході України, на Донбасі не було б ескалації.

"Зараз захищаємо Європу. Ми вдячні Європі за її допомогу, за санкції. Ми вдячні Сполученим Штатам. Санкції важливі, але санкціями ви не можете повернути людських життів", - додав глава держави.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+149
Ахахахахахахахахахааааах.
Хорошо быть глупым. Тогда все вопросы кажутся такими простыми.
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01.02.2021 08:03
+135
Відповідь проста, чисто єврейська, "питанням на питання": "А ти хочеш продавать секрети НАТО кацапам, як ти з д"Єрмаком "злив" операцію по "вагнерівцям"?...
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01.02.2021 08:06
+131
Зеленский: У меня к Байдену очень простой вопрос - господин президент США, почему мы до сих пор не в НАТО? - Цензор.НЕТ 695
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01.02.2021 08:03
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Сторінка 6 з 6
Є клепка в голові? Він у Байдена питає "почему мы до сих пор не в НАТО".

А чого ж ти, голубе, не поїхав у Лондон на ювілейний саміт присвячений 70-річчю НАТО 3 - 4 грудня 2019 року, не провів там зустрічі з лідерами країн-членів НАТО і не привезти звідти ПДЧ для України? Бо ти надав перевагу нормандській зустрічі 9 грудня 2019 в Парижі, щоб заглянути в очі путіну.

Без України, але із Грузією: чому Київ вирішив ігнорувати зустріч лідерів НАТО. https://www.eurointegration.com.ua/articles/2019/11/28/7103581/
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01.02.2021 18:02 Відповісти
У меня очень простой вопрос: господин президент, почему мы до сих пор не в НАТО?", - сказал Зеленский. Источник: https://censor.net/ru/n3245186

ШЕДЕВРАЛЬНИЙ ДЕБІЛ З КРИВОГО РОГУ Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 577
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01.02.2021 18:20 Відповісти
Задай себе вопрос лучше, почему при тебе стали покупать электроэнергию из недокацапии?
Урод моральный!
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01.02.2021 18:23 Відповісти
СОВКОДРОЧЕР ХОЧЕ В NATO ?
НЕ ДУМАЮ, А ОТ ЗРОБИТИ ВІДМАЗКУ І СКАЗАТИ ЩО МИ НЕ В НАТО ЗАВДЯКИ США, А НЕ ЗАВДЯКИ П ЯТІЙ КОЛОНІ І АГЕНТАМ ФСБ У ВЛАДІ І СПЕЦСЛУЖБАХ УКРАЇНИ, ЦЕ МОЖЕ БУТИ Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 8234
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01.02.2021 18:23 Відповісти
І саме тому ця зелена падлюка робить все, щоб знищити ЗСУ! Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 571
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01.02.2021 18:33 Відповісти
байден тоже может спросить у вовы: "а что ты сделал, чтобы быть в нато?"
окружил себя агентами раши и недобитками яныка и еще что-то спрашивает про нато.
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01.02.2021 18:53 Відповісти
От придурок! Це Байден за тебе все має зробити?
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01.02.2021 18:57 Відповісти
зеля прийняв якесь зіля???
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01.02.2021 19:04 Відповісти
Потому что ты, вова (с маленькой) лживая скотина. Потому что, единственное, чему может научить армия Украины - воровать, откатывать и наживаться на солдатах. И главное! Потому что страна выбрала тебя и твою "партию", а ТАКИМ ИДИОТАМ (твоим избирателям) в НАТО не место.
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01.02.2021 19:32 Відповісти
І коли воно вже затке свій поганий зелений писок?!
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01.02.2021 19:39 Відповісти
-1999 - 2002 годы - внеблоковый статус;
- 2002 -2004 официальный курс на НАТО,
- 2004 год - 2005 - не туда не сюда.
- 2005-2010 годы снова курс на НАТО:
- 2010-2014 годы снова внеблоковый статус;
- 2015- 2019 снова курс на НАТО
- 2019-2021 годы - сползаем в 1999, но Байден виноват..
--------------------------------
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01.02.2021 19:41 Відповісти
ЦІКАВО ЯКЕ ПИТАННЯ ПОСТАВИТЬ ЙОМУ БАЙДЕН.
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02.02.2021 07:14 Відповісти
Если бы США захотели и были ЗАИНТЕРЕСОВАНЫ( то уже при Юще Украина была бы в НАТО) то шансов отказаться просто НЕ было. Ибо 2005-2010 Украина ПОЛНОСТЬЮ сидела на "экономической игле" (Финансовой помощи) . Мы колония ибо ВСЕ решения принимали за НАС,после Кучмы( "наши феодалы" замазаны компроматом и объекты как западного так и рашинского шантажа. Спецслужб национального толка в Украине НЕТ. Правительства из" обезьян" этих феодалов априори НЕ самостоятельны. Поэтому последние двадцать лет ВСЕ решения и "законодателей" и "правительств" направлены В УЩЕРБ государства Украины и их граждан. Колония должна вывозить сырье,деньги и людей. ВСЕ. Вопрос абсолютно по адресу.( глобалистам левого толка,РАЗРУШАЮЩИМ государство США и другие государства мира,апологетам мегаполисов , "Венеций"и новых Ост-Индийских компаний- будущему корпораций БЕЗ государств). Только зачем его задавать,зная ответ? Мы объект политических игр,финансово зависимы,экономически в пропасти,с насквозь прогнившей государственной машиной( отсутствием государственников в высших эшелонах власти. Попытка "голоса" что берём самостоятельный курс? Так этот путь закончится,не начавшись.( Надо аргументы создавать- независимые НАЦИОНАЛЬНЫЕ спецслужбы,профессиональных управленцев в государство,дерегуляцию НЕ нужных 90% регуляций( ответственность НА СОБСТВЕНИКА,например загорелся отель с жертвами- СОБСТВЕННИК( управляющий прицепом) в ТЮРЬМУ по безусловной норме. Тогда пожарная сигнализация и пожаротушение будет ВСЕГДА ок,а контролёры НЕ НУЖНЫ) Чиновничий аппарат сократить в ТРИДЦАТЬ раз минимум( нет же рабочей силы,а тут такие "профессионалы"),судей ВЫБИРАТЬ голосованием тех кого они судят, НА ГОД.( Все остальные судейские представительства типа ВС ,формируют ВЫБРАННЫЕ НАМИ судьями) И ЖЕСТКАЯ охрана госинтересов. Тогда заявлять на пример- МЫ СПОСОБНЫ создавать коалиции( Польша,Прибалтика,Белоруссия( после Лукаша),со своей армией и экономикой,например. Или Швеция,Польша,например. И заявлять о своей роли. Для чего месседж В.А сейчас? Напугать "сумасшедшую бензоколонку"?
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02.02.2021 08:51 Відповісти
чмо
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01.02.2021 19:43 Відповісти
Перше і головне питання до президента США має бути стосовно виконання США та Великою Британією Будапештського меморандуму, стосовно порушника своїх обовязків, прийнятих на себе у Меморандумі, та країни агресора-рф.

рф має бути покарана відключенням від міжнародної валютної системи, що без додаткових втрат з нашого боку поверне нам цілосність території і недоторканість кордонів України.

А потім нагадати усьму світові про Міжнародну декларацію від 1919 року, в котрій весь світ визнав Краснодарський та Ставропільський краї, Курську та Воронежську області територією України, і вимагати повернення цих територій у склад України в якості контрибуції за нанесені нам збитки агресією 2014-2021 років.
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01.02.2021 19:57 Відповісти
вавка даром уповает на всемирную маланскую мафию - там тупых, как вавка, сливают без дополнительных вопросов. так что вавке лучше не Байдена троллить, а озаботиться сохранностью своего очка, если сохранность оного девственным, хоть что-то значит для вавки, а пока непохоже.
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01.02.2021 20:13 Відповісти
тут такі коментарі кльові - а Вавка знову не читає - з Мандель кальосами запихаються
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01.02.2021 20:27 Відповісти
Президент Байден в шоці. Байден не знав що він президент України і повинен був в 2019 році, на саміті НАТО просити ПДЧ. .

.
.
Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 8024
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01.02.2021 20:36 Відповісти
Очень простой ответ: да пошел ты на...уй. Байден.
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01.02.2021 20:44 Відповісти
Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 36
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01.02.2021 20:47 Відповісти
Мля, Вова, в НАТО дураков не берут. Тебя в детстве кто стукнул по голове, или придавили, что ты такой недоходяга.
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01.02.2021 20:58 Відповісти
Опять нюхалу свежеконфискованного кокса 😆🤫🤪💨
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01.02.2021 21:52 Відповісти
Увидел "мир в глазах" Хла, окружил себя агентами кремля, слил вагнеровцев московии, а теперь про НАТО спрашивает... єто просто п..ц какой-то Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 9668 Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 3929
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01.02.2021 21:20 Відповісти
А чому ти, вова, досі заявки в НАТО не написав, чи виляєш хвостом, як папєрєднік?
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01.02.2021 21:23 Відповісти
Не бреши, Стецько, Порошенко неодноразово пропонував ухвалити рішення в Україні про ПДЧ в НАТО Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 4312
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01.02.2021 21:28 Відповісти
І ЧОМУ НЕ ДОСЛУХАЛИСЬ ДО ЙОГО ПРОХАНЬ.
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02.02.2021 07:18 Відповісти
Він багато пропонував, а коли США чекали заявку, то знову відмовився. Народу пояснив, що "заявку подавати не будемо, бо треба ще зробити реформи ... " і т. д. США натомість знову нагадали, що "... двері НАТО все ще відкриті для України... ". То де правда?
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02.02.2021 07:58 Відповісти
"а коли США чекали заявку"

Ой брехло Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 8900 , - давай посилання - коли це США "чекали заявку"? Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 7337
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03.02.2021 04:37 Відповісти
Правильный вопрос к старенькому президенту,который восемь лет до этого был Vice President у чёрненького президента и оба не думали об Украине,правда один кое-что делал в свою выгоду.Но,вижу,комменты выплёскивают одни шоколадозависимые,поэтому один негатив на этот вопрос
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01.02.2021 21:27 Відповісти
Так Гонолулец и не дал летальною вороужение когда ПАП его просил на чистом английском))))
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01.02.2021 21:54 Відповісти
Грузия летом получит ПДЧ в НАТО,хоть и есть украденные РАБссией территории..,Зеля попал....его бред прочитают в Госдепе,в ФБР,АНБ и прочих финансовых структурах.Дмаю что Байден ответит дипломатично...Зеля ты никто... Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 331
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01.02.2021 21:28 Відповісти
Крысы Мавзолейные,не партесь...Зеля чемпион Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 7807по дурости...
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01.02.2021 21:30 Відповісти
Листа вам пишу, мій улюблений Байден,
Бо в мене назріли важливі питання:
Чому Україна ще досі не в НАТО?
Чому моя мама б'є скалкою тата?
Чому так невпинно росте комуналка?
Чому в Єрмака на спині балалайка?
Де наші кредити? Вакцини? Зарплата?
І де Полуботка бочонок із златом?

Товаришу Байден, у мене питання,
Я їх записав тут на аркуші файно:
Чому я не сокіл, чому не літаю?
Чому я дебільні відоси знімаю?
Куди подівався наш ковідний фонд?
Чи правда прибульці встановлюють зонд?

Кто Кенеді вбив? (Можна в лічку отвєтіть.)
І хто найвеличніший лідєр на свєтє?
Мій любчику Байден, є стільки питань:
Чом я не отримав не деньрік вітань?
Чому перемир'я - але гинуть солдати?
Чому я про це не хочу навіть знати?
Чому посадив я в СІЗО патріотів?
Чому я до влади привів ідіотів?

І коли всі запомнять, що я зовсім не лох,
Мені сорок три, і я досі не здох.
Мон шер, монсіньйор, мій величносте Байден,
Чи відповісте на мої ви питання:
Чому, незважаючи повнії ясла,
Ревуть все воли, і вигукують гасла?
Што дєлать? Доколє? І кто віноват?
І як повернути до Бєні "Приват"?
Дрожаща я тварь, ілі право імєю?
І чому народився я під Водолєєм?
Братуха, чувак, ровний пацику Байден,
******** страшно ці ******** питання:
Чому скрізь х.й.ю бачу стомленим оком?
Чому все ще стогне Дніпро наш широкий?
Чому Порошенко сидіти не хоче?
Чому чорні брови та карії очі?
Чому я в Криму весь тоді не загинув?
І коли вже відпустить мене кокаінум?
(с)Володимир Завгородній
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01.02.2021 21:31 Відповісти
Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 2361 Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 1463
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01.02.2021 21:38 Відповісти
Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 4143 Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 4143 Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 4143
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01.02.2021 22:15 Відповісти
Клас. перепишу
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02.02.2021 00:31 Відповісти
КЛАС.
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02.02.2021 07:22 Відповісти
Юрий Бирюков:
А вот прикиньте.

Приносят сегодня Байдену утром свежий мониторинг СМИ, а там вопрос Зеленского про членство в НАТО. Вопрос ребром. Байден знает же - он не лох.

И сразу начинает собирать информацию про Украину и членство в НАТО.

Прям вот вижу эту картину. Куча народа засуетится, справок подготовят.

Справка №1 - про иск Главнокомандующего ВСУ к Министру обороны Украины.

Справка №2 - про иск Начальника Генерального штаба к Министру обороны Украины.
Справка №3 - про иск командующего Воздушными силами Украины к Министру обороны Украины.
Справка №...

И сидит вот такой Байден, и думает.
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01.02.2021 21:47 Відповісти
Дибілятор зелений, під твоїм верховним гавнокомандуванням судяться міністр оборони і найвищі генерали ЗСУ, штаби "укомплектовані" російською гебньою, армія скорочується. Вояки самі себе жартома називають "угроза НАТО".
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01.02.2021 21:57 Відповісти
Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 535
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01.02.2021 22:09 Відповісти
Верно говорят, что один дурак может задать такие вопросы, что и сотня мудрецов не ответит........ Украина ПОКА не соответствует стандартам НАТО по всей вертикали. Почему Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 4479 Потому что четверть века Армию уничтожали, 5 лет шаг за шагом строили новую Армию, это долгий процесс, на котором ты тоже поставил крест, как и на многом другом.А с тобой быть в НАТО нам вообще не грозит по определению. Когда до твоей бестолковки дойдет, что тебя во всем мире не только за президента не держат, но даже просто как за нормального человека. Ты же стал изгоем. Твоя верхняя планка - это Венгрия.
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01.02.2021 22:46 Відповісти
Испанский стыд, да и только
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01.02.2021 22:54 Відповісти
Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 5226
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01.02.2021 22:55 Відповісти
КЛАС, МАБУТЬ ТОМУ ЩО НЕМАЄ ПИЛКИ ДРУЖБА 2 ПАНЕ ГГГГХИХИХИ.
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02.02.2021 07:28 Відповісти
Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 257
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01.02.2021 23:12 Відповісти
мразота, яка форматувала мізки глядачам своїм малороським лайніщем, шось варнякає про те "чому ми не в нато".
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01.02.2021 23:15 Відповісти
питання, про те, нащо вибрали зєзєзєнта, треба адресувати санітарам нашого дурдому - "журналістам"
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02.02.2021 06:15 Відповісти
НЕ МАЄ ДЛЯ ТЕБЕ СЛІВ ЯК І ДО ЗЕ.
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02.02.2021 07:25 Відповісти
Натяг собі в керівництво російську агентуру, а потім хоче в НАТО.
Ще й на рівноправній основі.
США фінансують весь альянс, а клоун хоче мати такі самі права, співпрацюючі з ворогом альянсу?
Притирок недороблений, млть!!
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01.02.2021 23:52 Відповісти
А в мене до Зельцмана є питання - Чому ти до сих пір не склав свої повноваження і займаєшь пост президента?
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02.02.2021 00:08 Відповісти
Слава Богу, що це питання, наш гарант, не здогадався поставити сам собі. А перш дорослим. Бо я не знаю, яка відповідь валяється в тій задовбаній кайфом голові
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02.02.2021 00:34 Відповісти
Слава Богу, що це питання, наш гарант, не здогадався поставити сам собі. А перш дорослим. Бо я не знаю, яка відповідь валяється в тій задовбаній кайфом голові
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02.02.2021 00:47 Відповісти
ИМХО... зебил спрашивать... Да, это у Байдена к тебе вопрос, мол, почему вы до сих пор еще не в НАТО?
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02.02.2021 01:59 Відповісти
Почему мы не в НАТО ?
Потому что, Вова, таких не берут в космонавты.
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02.02.2021 02:14 Відповісти
Зеленский: Байден! К доске ! Почему мы не в НАТО?
Байден: (краснеет..бледнеет..лопочет что-то невнятное)
Зеленский: Байден! Садись. Два. Завтра придёшь с родителями!
Меркель и Макрон (пританцовывая) Он очень занятный, он очень занятный,
Совсем ещё глупый, и с кисточкой всем !
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02.02.2021 02:17 Відповісти
Обкурился , придурок !
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02.02.2021 02:45 Відповісти
не зря дороги строил, теперь их снюхивать начал
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02.02.2021 03:00 Відповісти
баклан криворогий ты на кого рот открываешь? оно совсем берега потеряло... то ли он укуреный наглухо, то ли кукуха совсем улетела я уже хз
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02.02.2021 03:13 Відповісти
да все уже ржут... Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 9552
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02.02.2021 06:47 Відповісти
За президентского Оскара, за крики Браво Бис, зеленый клоун готов на что угодно и на рояле и с голой жопой.
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02.02.2021 03:50 Відповісти
На одного перзидента США ОНО злится, другого упрекает за НАТО. Захват Капитолия сравнивает с БЕДОЙ НА МАЙДАНЕ!!! А его Мендель гордится тем, что фамилия боса промелькала в мировых СМИ! Господи! избавь страну от этих уродов!
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02.02.2021 04:30 Відповісти
"Черговий сором": реакція соціальних мереж на інтерв'ю Зеленського

Більшість користувачів соціальних мереж поставилися до інтерв'ю преЗЕдента з іронією
Під час інтерв'ю Володимир Зеленський звернувся і до президента США - запитав у Джо Байдена: "Чому ми досі не в НАТО?". Замість Байдена іронічно відповідати заходилися користувачі соцмереж, які поділилися на декілька груп. Одні підтримали питання Зеленського, інші здивувалися його зухвалістю, а є й ті, кого воно насмішило або навіть розлютило, передає "5 канал".
Так, користувач Олександр Кириленко на своїй сторінці у Facebook написав: "Відповідь Байдена - "Запитання тут ставлю я!".
"Від думки, що він, може, розгнівається ще й на Байдена, у Білому домі холоне серце принишклого Мейджора", - зазначає користувач Олександр Сочка.
Інший користувач соціальної мережі Юрко Космина пише наступне: "Пане Зеленський, та дайте людині хоча б сто днів!!!".
"Що ж Ви так, Джозефе Робінетовичу? Підвели Ви "найвеличнішого", ох підвели... Це просто черговий сором", - ділиться в соціальних мережах Тарас Жовтенко.
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02.02.2021 04:36 Відповісти
Які сто днів? Він вже на третій день зареєстрував кримінальну справу, а тепер тролить, бо не може "силою" привести на показання ))
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02.02.2021 08:39 Відповісти
Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 9861. Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 848 .
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02.02.2021 05:39 Відповісти
Ха-ха-ха! НАТО потрібен топ-корупціонер Соєриг, як і потрібен Зєбанат. Вальцманутий ****** "пєрєпєлітса", як завжди, підміняє поняття
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02.02.2021 08:09 Відповісти
Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 2164. Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 5839 .
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02.02.2021 05:42 Відповісти
Кловунів до НАТО не беруть.
Звільни посаду!
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02.02.2021 07:17 Відповісти
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
17 ч. ·

ПРО ГЛИБОКУ СТУРБОВАНІСТЬ.
Прилетів, значить, Шойгу в М'янму з офіційним візитом. Заявив, що "Россия готова к дальнейшей активизации отношений между оборонными ведомствами РФ и Мьянмы" (с). А сьогодні зранку розплющуєш очі, гульк - а в М'янмі військовий переворот, країною керує якийсь ґенерал, президентку, Нобелівську лауреатку Аун Сан Су Чжі (про яку Люк Бессон зняв 2011 фільм "Леді", вона очолює демократичну партію, що восени перемогла на виборах) - заарештовано, оголошено надзвичайний стан терміном на рік (!!!), Захід висловлює глибоку стурбованість... Ось, значить, чого прилітав - ось яка "активізація військового співробітництва з Росією" малася на увазі!
Я небагато знаю про М'янму (для себе досі її Бірмою називаю!), але мені рішуче й категорично не подобається цей сценарій. Бо неважко здогадатися, де саме Росія найдужче зацікавлена його повторити. При всій моїй відразі до 95-го Кварталу в ролі "української влади", відчуття, що вся ця блазенада призначена тільки "для розігріву", для "дестабілізації" за Безменовим-Шуманом - для підготовчого демонтажу наших держ. інституцій під уже пряме, надалі, управління ФСБ Україною, - останнім часом перетворилося в мене на реальну "діп консерн". І, на жаль, я не бачу ніяких стримуючих важелів, що могли б убезпечити нас від сценарію фсбшного перевороту. (Спеціально погортала новини: всі укр. аналітики й далі дружно обговорюють інтерв'ю Зеленського - як ті персонажі "Конотопської відьми", котрі лупцювали зв'язане поліно, поки Явдоха Зубиха, що "відвела їм очі", дивилася збоку й реготалась...)
Дуже сподіваюся, що це тільки я не бачу - а такі важелі все ж існують: що над захистом держави, попри вже продавлену заміну Конституції "законом про референдум", хтось у ці дні все-таки думає, - і що ми вкотре зуміємо, як і в 2014-му, пройти над прірвою по вузенькій кладочці.
Боже, храни Україну.
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02.02.2021 07:37 Відповісти
Не, у нас , как в Бирме , уже не проходит. Сначала нужно упразднить закон про местечковый референдум. Да, и главный герой Майдана Парасюк говорил, шо можно было обойтись и без Майдана.
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02.02.2021 08:07 Відповісти


Виталий Супрун

@suprun_vitaliy

Дивлюсь я на Байдена та й дуку гадаю: Чому ми не в НАТО? Чому не летім, чому не бамбім.
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02.02.2021 12:29 Відповісти
«Зеленському треба дати медаль за героїзм під час чергового інтервью». (с) Кривавий Пастор. Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 9615 Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 3368 Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 3368 Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 3368 Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 3368 Зеленський: У мене до Байдена дуже просте питання - пане президенте США, чому ми досі не в НАТО? - Цензор.НЕТ 3998
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02.02.2021 19:10 Відповісти
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