COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі перевищила 103,5 млн, померли вже 2,2 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 1 лютого у світі зареєстрували 395 489 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9292 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 103 528 864 випадки інфікування, з них 395 489 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 237 799 осіб, з них 9292 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 75,1 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.

Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту.