COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі перевищила 103,5 млн, померли вже 2,2 млн осіб. ІНФОГРАФІКА
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Станом на ранок 1 лютого у світі зареєстрували 395 489 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9292 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 103 528 864 випадки інфікування, з них 395 489 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 2 237 799 осіб, з них 9292 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 75,1 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Росія та Велика Британія.
Україна розташовується на 17-му місці світового рейтингу і на 8-му в Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 26-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи – 10-ту.
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Издание «Дойче Велле» - такой себе источник информации, но в тот раз наше внимание привлек материал, прямо не касающийся политики. Вернее, в самом материале вовсе нет никаких политических линий и потому мы решили оттолкнуться от него как от трамплина, чтобы перейти пожалуй к самому тревожному вопросу современности, который по определению не может быть лишен политической составляющей.Итак, в материале немецкого издания говорится о том, что вирус ARS-CoV-2 в условиях вакцинирования ведет себя не так, как того ожидали создатели вакцин. Так, ряд производителей антиковидных вакцин уже заявили о том, что против новой, южноафриканской разновидности вируса вакцины хоть и действуют, но их эффективность существенно снижается от заявленных, средних показателей.Похоже на то, что это - общая тенденция, просто часть производителей уже наработали какие-то данные, а другие - нет. И вот что тут важно, все вакцины сдают свои позиции примерно одинаково, но если для сильных вакцин с высоким, свыше 90% доказанной эффективности, общая просадка не выглядит драматически, то слабые вакцины и вовсе ныряют под планку в 50%. Отсюда следует, что чем больше будет распространяться новая разновидность вируса, способность к заражению которой в 7 раз выше, тем слабее будут действовать существующие вакцины.
Есть мнение, что скорость размножения и распространения вируса находится в обратной зависимости от его смертоностности. Это обусловлено тем, что если вирус быстро и с большой долей вероятности убивает своего носителя, то тем самым, он сам обрывает механизм своего распространения. Но в любом случае, параметры смертности именно нового вида вируса пока не определены из-за недостаточной базы исследований.
https://defence-line.org/2021/01/vakcina-protiv-virusa-kto-kogo-chast-1/