За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа
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Станом на понеділок, 1 лютого, виявлено ще 2030 випадків коронавірусу COVID-19 в Україні.
Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"2030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 1103 особи;
летальних випадків – 61;
одужало – 5131 особи;
здійснено тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 1 221 485 осіб;
одужало – 1 023 915 особи;
летальних випадків – 22 768;
проведено ПЛР-тестувань – 6 257 875.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях", - розповів Степанов.
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