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За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа

Новини Цензор.НЕТ Політика України Здоров'я

За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа

Станом на понеділок, 1 лютого, виявлено ще 2030 випадків коронавірусу COVID-19 в Україні.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"2030 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 1 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 71 дитина та 65 медпрацівників.

Також за минулу добуЗа добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 01

За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 02госпіталізовано – 1103 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 02летальних випадків – 61;

За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 02одужало – 5131 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 02здійснено тестувань за добу – 12 825 (зокрема методом ПЛР – 9 873, методом ІФА – 2 952).

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19: загальна кількість інфікованих у світі перевищила 103,5 млн, померли вже 2,2 млн осіб. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніЗа добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 01

За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 07захворіло – 1 221 485 осіб;

За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 07одужало – 1 023 915 особи;

За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 07летальних випадків – 22 768;

За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 07проведено ПЛР-тестувань – 6 257 875.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Івано-Франківській (297), м. Київ (160), Миколаївській (152), Львівській (146) та Закарпатській (127) областях", - розповів Степанов.

За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 11
За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 12
За добу через COVID-19 в Україні померла 61 людина, виявлено 2030 нових випадків, видужали 5131 особа 13

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+3
А вам не приходит мысль, что дохрена народа УЖЕ переболело. 80% болеют безсимптомно.
Даже ежегодная эпидемия гриппа не длилась вечно.
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01.02.2021 08:29
+2
если такими темпами пойдет выздоровление от ковид, то скоро от целебных видосиков статистов от власти начнут самоизлечиваться и онкобольные....
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01.02.2021 08:24
+1
Это же истеричка, тебя просто долго не было - не знаешь.
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01.02.2021 09:36
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если такими темпами пойдет выздоровление от ковид, то скоро от целебных видосиков статистов от власти начнут самоизлечиваться и онкобольные....
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01.02.2021 08:24 Відповісти
А вам не приходит мысль, что дохрена народа УЖЕ переболело. 80% болеют безсимптомно.
Даже ежегодная эпидемия гриппа не длилась вечно.
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01.02.2021 08:29 Відповісти
Болеют бессимптомно даже корью в рашке. Стертые формы, слабые симптомы - да, бывают, и не надо медицину с ног на голову переворачивать какими-то бессимптомными, т.к. нет симптомов - нет болезни.
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01.02.2021 11:13 Відповісти
Треба цю цифру множити на 10. Отже в нас близько 22 тис хворих за добу.
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01.02.2021 08:32 Відповісти
Не подсказывайте! А то ведь они запросто смогут перемножить. Не знаю зачем, но могут! За сутки из-за COVID-19 в Украине умер 61 человек, выявлены 2 030 новых случаев, выздоровел 5 131 человек - Цензор.НЕТ 7638
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01.02.2021 08:38 Відповісти
Это же истеричка, тебя просто долго не было - не знаешь.
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01.02.2021 09:36 Відповісти
Помножила? Полегшало?
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01.02.2021 09:35 Відповісти
Чого тебе плющить прищавий?? Що дівчата не *******?
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01.02.2021 11:46 Відповісти
Сколько тестов сделано в Украине с марта прошлого года?
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01.02.2021 08:39 Відповісти
6,257,875
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01.02.2021 10:11 Відповісти
После драки кулаками не машут. Пора приступать к вакцинации наиболее вероятных распространителей КОВИД имееющих массовые контакты с людьми - практикующих медработников, работников транспорта, торговли, всех, кир имеет массовые контакты с людьми, все остальные разговоры теперь уже дань статистике.
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01.02.2021 10:12 Відповісти
Перестали тестировать и заболевших почти нет. Власть провалила закупку вакцины, а теперь хочет показать, что у нас и КОВИД нету. Хочет смягчить критику с полным провалом вакцинации.
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01.02.2021 11:23 Відповісти
 
 