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Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою"

Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство

Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні:

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не є рівноправним членом ЄС або світу в плані термінів вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він сказав в інтерв'ю Axios.

Говорячи про затримку з вакцинацією в Україні, Зеленський зазначив, що "є кілька емоцій щодо глобальної кампанії з вакцинації".

"Те, що Україна не є рівноправним членом Європейського Союзу чи світу в плані термінів вакцинації… Ми не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, як всі інші. Країни ЄС, з якими у нас прекрасні відносини, я говорив з їхніми лідерами, і вони сказали, що допоможуть. Потрохи, з своїх поставок вакцини. Це буде складно пояснити їхньому народу, я розумію. Але вони будуть трішечки нам якось віддавати. Це дуже неприємно - відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою", - сказав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Німеччина "про запас" замовила вакцини проти коронавірусу на 2022 рік, щоб були під рукою, - міністр охорони здоров'я країни

Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX уже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
У тебя скучна рожа, клоун. Тебе никто вакцины не даст.
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01.02.2021 08:34
+37
А шо там было по поводу порнозвезды?????
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01.02.2021 08:35
+33
Здесь уместно вспомнить, как он гадил за это же на Петра Порошенко и на Украину, называя ее "шлюхой из немецких фильмов для взрослых!" Это же "зелёные" использовали на выборах, чтобы опорочить Порошенко, и им это удалось! Я думаю, им надо самоликвидироваться политически!
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01.02.2021 08:38
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P.S. Складається таке враження, що краще б Зеленський нічого не брав "на контроль", бо там де візьме, буде "ж*па". Згадав, як він брав під особистий контроль ситуацію із розвідником-морпіхом Ярославом Журавлем ... Так і тут з вакциною
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01.02.2021 09:44 Відповісти
В том, что ты не закупил вакцины вовремя виноват ЕС и вообще весь мир?
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01.02.2021 09:39 Відповісти
Платить за вакцину не пробовал?
Заплати, не будешь стоять с протянутой рукой.
Где деньги из ковидного фонда?
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01.02.2021 09:43 Відповісти
Ну нехай квартал пошуткує знов про Україну і німецьку порноактрису.
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01.02.2021 09:44 Відповісти
... оно и на рояле еще сыграть может в надежде что поможет .
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01.02.2021 09:49 Відповісти
Что оно гундит?!! Как-будто не было выбора или не было денег? Имея 65 млрд. гр. КОВИДНОГО ФОНДА, не заказать и не сделать предоплату на вакцину хотя бы для первой очереди прививки, это надо быть меньше ЗЕро! Ждал, что большая половина пенсионеров выздыхает от ковида? Уже меньше вакцины нужно. А еще и экономия в Пенсионном фонде! Так, да? Закатал со своим тестем миллиарды в дороги, а теперь вякает о "протянутой руке". Делай все вовремя, не воруй и не будешь в роли униженного просителя!
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01.02.2021 09:45 Відповісти
протянутый к клавишам "палец"
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01.02.2021 09:51 Відповісти
очень неприятно видеть, что президент твоей страны-гндн.
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01.02.2021 09:51 Відповісти
Шо, вава, нравится "принимать со всех сторон"? Презерватив ты штопанный.
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01.02.2021 09:56 Відповісти
Вава, хочешь еще 100 дней или уже сходишь нахрен?
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01.02.2021 10:01 Відповісти
Израиль тоже не член ЕС. Там вакцинация в разгаре, похоже это будет первая страна, что провакцинирует от ковида все население. Потому что там неслужившего в армии и говорящего про свою страну такие вещи, как Зе, в политику не пустят.
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01.02.2021 10:04 Відповісти
ТРИ україньські лабораторії УЖЕ зробили вакцини!!!
І шо? а ніщо!
В китайців хабаря брати мабуть легше, бо важче. зловити
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01.02.2021 10:06 Відповісти
.....с протянутой рукой....,это примерно как с опущенными штанами за клавишами пианино, гундявому не привыкать
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01.02.2021 10:08 Відповісти
Как говорится: протягивай ножки по одежке. Начал соревноваться с главами других государств? Твое, тебе жмет - тесновато и убого? Развернуться некуда? Ты уже нормальным людям своей болтовней мозги в трубочку посворачивал. Силы небесные, пусть оно уже замолчит!
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01.02.2021 10:17 Відповісти
Та брось ты, Вован Ссаныч, целку из себя строить. Шо может быть неприятно кончалыге, возомнившему, что музицирование тилипком на рояле со спущенными штанами на публике - это, типа, веселая шутка? А дебилы-зрители, заплатившие за билеты на этот, с позволения сказать, "концерт", схавают гавнище и позабористее.
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01.02.2021 10:18 Відповісти
...Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 2908
марсіянін ... лядь
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01.02.2021 10:39 Відповісти
...Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 3876...
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01.02.2021 10:43 Відповісти
надо лизать тщательнее и что-то тебе дадут в протянутую руку
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01.02.2021 10:47 Відповісти
Главное что б не пришлось лежать с протянутой ногой.
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01.02.2021 10:50 Відповісти
коли всі домовлялись про закупівлю вакцин, наші дурачки грались у КМС по борьбі з короною, і для піару перед виборами в дороги пхали гроші(цей фінт доречі допоміг, не пролетіли з трісом на виборах). А зараз наші ділки чекають на милість країн Європи та США щоб ті "гуманітарку" вакцини сюди слали, яку потім будуть за гроші(як завжди) колоти. Ну або коли вже дуже припече то китайський фуфломіцин через проклади закуплять з бюджету і як казав дурачок "бешкоштовно" вакцинують всю бюрократичну та мвсну шоблу.
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01.02.2021 10:52 Відповісти
Це тобі не хером по роялю стукати.
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01.02.2021 10:53 Відповісти
ЕС разговаривал с производителями вакцин и залючил контракт, как и Израиль и США и прочие цивилизованные. Вова пилил видосики с гундосиками и и профукал поставки. Теперь Вова решил обвинить в своей рукопопости ЕС и мировую закулису. Для его выбарцов-прокатит.
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01.02.2021 11:09 Відповісти
Главное, не в этом! Главное, что бы беня, ахмэтка, кум ***** мудачук и естественно само *****, было довольно...
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01.02.2021 11:20 Відповісти
а ти падло менше бородатій бабусі б давав красти, може б і не прийшлося руки протягувати, придорок гундосий?!
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01.02.2021 11:20 Відповісти
Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 7839

..
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01.02.2021 11:22 Відповісти
+100! "Спутніка" їм усім у дупу!
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01.02.2021 18:46 Відповісти
Голосуй не голосуй , хочешь жни а хочешь куй все равно получишь дырку от бублика.-,но все рано это наша вина,что не можем досмотреть,потому,что иудами не рождаются,а становятся,где то народ возле кассы не может остановить краденные вагоны,просто систему так устроили ,что проверяют у кассы теже,кто и ворует,рука руку моет,лохотрон,а не государство сделали для людей.
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01.02.2021 19:37 Відповісти
Артур Герасимов щойно виступає на погоджувальній раді ВР. І стверджує: "думаю, ніхто не сумнівається, що з-за президенства Порошенка в подібних умовах Україна давно вже би мала якісну антиковідну вакцину".
І це - чиста правда.
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01.02.2021 11:26 Відповісти
Виступ Артура Герасимова на погоджувальній раді 01-02-2021
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01.02.2021 15:13 Відповісти
Оно как всегда думает, что ему кто-то что-что должен, в то время как оно никому ничего не должно. Как не процитировать классиков: « вы не хотите протягивать руки? Так протяните ноги, старый дуралей!». Оно, конечно не старый, а дуралей среднего возраста, но безнадежный.
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01.02.2021 11:26 Відповісти
Порох би вже давно вирішив цю проблему, це ж жалюгідне створіння тільки і може, шо стояти з протягнутою рукою. Тьху, гидота зелена
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01.02.2021 11:26 Відповісти
а ну галабародько - в сраку их всех , в сраку
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01.02.2021 11:41 Відповісти
Таж ви Зеленські брехачі, то чому Ізраїль не в ЄС а половину населення провакцинували і нарощують , ще постачання вакцин. Потрібно було як і всі держави на випередження заказувати а не стогнати, що нам не дають! Випадкова команда брехачів Зеленського з ним разом, які не думають за людей а за своє збагачення і віддиху по Буковелях, а люди най вмирають!
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01.02.2021 12:26 Відповісти
Вы сделали по-моему все по максимуму, чтобы вакцины в Украине не было до 2022 года. И за это тоже можно потихоньку собирать материалы для суда.
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01.02.2021 12:39 Відповісти
А що ти гнилий ЗЕбіл зробив, щоб не стояти з протягнутою рукою? Посадив Степенова, який вкрав 698 млн грн під видом "на вакцину" за потрійною ціною? Виконав критерїї МВФ і отримав кредит на вакцину? Взяв за дупу олігархів, що вкрали тільки за минулий рік 79 млрд грн? Гандон!
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01.02.2021 12:46 Відповісти
Зеленский!! Если нет мозгов. стой с протянутой рукой!! не хрен было лезть в президенты если серого вещества не хватает!!
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01.02.2021 12:46 Відповісти
Просматривая комментарии, поневоле приходишь к приятному удивлению: сколько умных, профессиональных, подготовленных, знающих и могущих, готовых уже сегодня занять пост президента и завтра решить все проблемы Украины собралось только на этом сайте!. И почему мы такие несчастные???
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01.02.2021 12:54 Відповісти
потому что остальньіе 73% ели-ели читалть научились, писать им тяжело ну разве что галочку поставить за такого же дебила как они. Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 8797
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01.02.2021 22:54 Відповісти
Якщо не хочеться стояти в черзі за вакциною з простягнутим загрібайлом то зменш адміністративні витрати, скороти роздутий паразитичний апарат управління і збільш фінансування науки. І буде вакцина. Це не остання єпідемія!
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01.02.2021 13:01 Відповісти
А где ж вы,Зебилы, раньше были?Кто вам виноват? Тупость ваша.
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01.02.2021 13:50 Відповісти
Коротше кажучи,або президентом знову стає гетьман Порошенко,або Україні знову пи..дець.Інші варіанти не розглядаються.☺
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01.02.2021 14:37 Відповісти
Смотрим на Дворцы по всему миру Ахметова,Порошенко,Коломойского,Пинчука, Боголюбова -Эти конкретные люди виновны в том что расия напала на Украину и что Украина стоит с протянутой рукой
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01.02.2021 14:51 Відповісти
Чем держит Путин ЗЕ за яйца?
4 квартиры в Москве, вилла в Крыму, 3 кинофирмы, 7 счетов в российских банках, финансирование сериалов студии "95 Квартал" из федерального бюджета, Никаких санкций. Это вам не арест Липецкой фабрики Пороха. Свои ЗЕ-пацаны не должны пострадать.
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01.02.2021 15:07 Відповісти
А може ***** винен у тому, що напав на Україну?
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01.02.2021 18:32 Відповісти
Если бы Украина была сильная , то ***** не напал бы.
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01.02.2021 18:46 Відповісти
А якби росії не було, то ***** не напав би.
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01.02.2021 18:48 Відповісти
А Румыния кусок шельфа отстегнула при Ющенко помнишь? А сейчас мы видим членов наблюдательных советов в ГОСУДАРСТВЕННЫХ компаниях .Это я считаю изменой родине и должны быть растреляны все эти иностранные агенты . Тарифы растут ,корупционеры не сидят . Наплодили всяких НАБУ .САБУ .ШНАБУ за наши украинские налоги -содержание миллиарды уходят .Где результат ? -нет результата.Они созданы для собирания компромата на корупционеров продажных чиновников ,а не для реальной борьбы с корупцией.Борьба с корупцией -Это тюрьма и расстрел,а не увольнение с работы с миллионными выплатами.
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01.02.2021 19:02 Відповісти
От НАБУ тільки й працює. Розберись трошки у цьому питанні. А щоб не було корупції- потрібні не розстріли (у тій же Бельгії чи Британії корупція на низькому рівні). Потрібні умови, за якими неможливо проволити оборудки із збагачення.
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01.02.2021 19:05 Відповісти
«Не устраивайте преждевременной истерики. Если вы уже не можете не переживать, то переживайте молча».© Ильф и Петров.
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01.02.2021 14:56 Відповісти
Так тебе не привыкать стоять с протянутой рукой - вся современная история Украины - это стоять на коленях с протянутой рукой и выпрашивать подачки или денег, или борзыми щенками в виде оружия, от МВФ, Штатов, Китая и ЕС. Вот теперь докатились до вакцин и таблеток с тестами. А, чтобы запустить экономику, у тебя и твоих сраколизов нет ни ума, ни желания, ни образования.
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01.02.2021 15:02 Відповісти
По сравнению с 2019 годом дефицит государственного бюджета вырос в 2,7 раза и стал наибольшим за последние десять лет.
Теперь только с протянутой рукой и стоять...
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01.02.2021 15:06 Відповісти
Вакцини не допоможуть.
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01.02.2021 15:10 Відповісти
Вакциной BioNTech/Pfizer, уже привиты все в ОП и пиарщики президента. 99,9% это так.
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01.02.2021 16:16 Відповісти
Гандон Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 3390
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01.02.2021 16:17 Відповісти
Откуда в твоем торчок лексиконе появилась фраза "стоять с протянутой рукой"? Это вражеский(кацапский) нарратив, который ты подхватил от общения с мразями из ОПЗЖ и зеленой плесенью.
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01.02.2021 16:33 Відповісти
Напомните кто-нибудь Куеграю, что Израиль тоже не страна ЕС. Так что проблема совсем в ином
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01.02.2021 17:03 Відповісти
С протянутой рукой и забыл добавить раком и на коленях. И ты только заметил Зеленский? Даже уже и отымели и наверное думают что тебе понравилось коль так стоишь. Может мы чего-то не знаем?
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01.02.2021 17:43 Відповісти
Все, що Зеленський бере під особистий контроль- перетворюється на повну профанацію, в тому числі вакцинація. Тобто наближеним до дупи "імператора" гарні вакцини, а решті населення України- гівняну китайську, або не дай Боже- російську. Ну, дякуємо!!! Едине, в чому Зеленський правий, то це те, що китайцям ні в якому разі не можна продавати "Мотор Січ". Це ж наше тратегичне підприємство. Ви подивіться на агресивну політику Китаю по відношенню до своїх сусідів. Якщо ми продаємо їм наші найкращі мотори, то буде біда!!!
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01.02.2021 18:12 Відповісти
пусть забираю держава не обеднеет.
китайци люлей кацапам наваляют по самьій дон.
там Україно-Кітайський кордон і проведем Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 2312
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01.02.2021 23:01 Відповісти
Емммм.... Може потрібно було домовлятись зазделегідь?
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01.02.2021 18:30 Відповісти
Зедебіли! у зеленскага фсе падкантролем! Як з покійним, Царство йому Небесне, Журавлем!
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01.02.2021 18:44 Відповісти
Важливим кроком у напрямку розширення співробітництва між Україною та Австралією у космічній галузі стало укладення 18 січня 2021 року Меморандуму про взаєморозуміння між Державним космічним агентством України (ДКА) та австралійською приватною компанією, яка спеціалізується на космічних розробках «Cosmovision Global Corporation PTY LTD».
Меморандумом передбачено започаткування співпраці між ДКА та австралійською компанією з метою запуску з космодрому в Кейп-Йорк (штат Квінсленд, Австралія) українських ракетоносіїв серії «Зеніт-Австралія» для забезпечення виведення на орбіту державних та комерційних космічних апаратів виробництва України, Австралії, а також інших країн.https://australia.mfa.gov.ua/news/rozshirennya-spivrobitnictva-mizh-**********-ta-avstraliyeyu-u-kosmichnij-sferi
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01.02.2021 18:46 Відповісти
израиль тоже не член евросоюза, но уже больше 30% населения привито.
просто работать над вопросом надо лучше, вова.
разве у страны денег на вакцины нет? или наши евро от израильских чем-то отличаются?
просто просрал вова международные отношения как смог, а теперь удивляется
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01.02.2021 18:57 Відповісти
буба, так ты лох!
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01.02.2021 19:00 Відповісти
зеленский как та актриса из немецких фильмов - то руку протянет, то лицо подставит, то еще какую часть тела
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01.02.2021 19:03 Відповісти
член по клавишам и член ес это разные вещи
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01.02.2021 19:14 Відповісти
мастер спорта потому что
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01.02.2021 19:14 Відповісти
Не хрен было деньги на "велике крадивництво" брать из ковидного фонда, а надо было учавствовать в доле по изготовлению вакцины! А теперь вас и нас, таких сильно хитрожопых все производители вакцины посылают на хрен и правильно делают!! И Ни какой ты не еврей! раз нет в тебе это еврейской жилки -смекалки!!
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01.02.2021 19:41 Відповісти
Вавка, ты не стой с протянутой рукой, убогое, а то еще насрут в руку. Твоя ценность для партнёров 0 ноль, Запад не знает что от тебя ждать, Россию не устраивает темп, с которым ты сливаешь Украину... Знаю только одно - при Порошенко сейчас бы в Украине уже шла вакцинация!
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01.02.2021 20:17 Відповісти
Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою" - Цензор.НЕТ 1078
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01.02.2021 23:59 Відповісти
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