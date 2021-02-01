Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою"

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не є рівноправним членом ЄС або світу в плані термінів вакцинації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він сказав в інтерв'ю Axios.

Говорячи про затримку з вакцинацією в Україні, Зеленський зазначив, що "є кілька емоцій щодо глобальної кампанії з вакцинації".

"Те, що Україна не є рівноправним членом Європейського Союзу чи світу в плані термінів вакцинації… Ми не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, як всі інші. Країни ЄС, з якими у нас прекрасні відносини, я говорив з їхніми лідерами, і вони сказали, що допоможуть. Потрохи, з своїх поставок вакцини. Це буде складно пояснити їхньому народу, я розумію. Але вони будуть трішечки нам якось віддавати. Це дуже неприємно - відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою", - сказав президент.

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Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX уже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.