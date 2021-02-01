Зеленський про ситуацію з вакцинами в Україні: "Дуже неприємно відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою"
Новини Цензор.НЕТ Політика України Суспільство
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не є рівноправним членом ЄС або світу в плані термінів вакцинації.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він сказав в інтерв'ю Axios.
Говорячи про затримку з вакцинацією в Україні, Зеленський зазначив, що "є кілька емоцій щодо глобальної кампанії з вакцинації".
"Те, що Україна не є рівноправним членом Європейського Союзу чи світу в плані термінів вакцинації… Ми не є в пріоритеті країн світу, які отримують вакцини, як всі інші. Країни ЄС, з якими у нас прекрасні відносини, я говорив з їхніми лідерами, і вони сказали, що допоможуть. Потрохи, з своїх поставок вакцини. Це буде складно пояснити їхньому народу, я розумію. Але вони будуть трішечки нам якось віддавати. Це дуже неприємно - відчувати, що ти стоїш з простягнутою рукою", - сказав президент.
Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX уже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.
Будь ласка, зачекайте...
Заплати, не будешь стоять с протянутой рукой.
Где деньги из ковидного фонда?
І шо? а ніщо!
В китайців хабаря брати мабуть легше, бо важче. зловити
марсіянін ... лядь
..
І це - чиста правда.
4 квартиры в Москве, вилла в Крыму, 3 кинофирмы, 7 счетов в российских банках, финансирование сериалов студии "95 Квартал" из федерального бюджета, Никаких санкций. Это вам не арест Липецкой фабрики Пороха. Свои ЗЕ-пацаны не должны пострадать.
Теперь только с протянутой рукой и стоять...
китайци люлей кацапам наваляют по самьій дон.
там Україно-Кітайський кордон і проведем
Меморандумом передбачено започаткування співпраці між ДКА та австралійською компанією з метою запуску з космодрому в Кейп-Йорк (штат Квінсленд, Австралія) українських ракетоносіїв серії «Зеніт-Австралія» для забезпечення виведення на орбіту державних та комерційних космічних апаратів виробництва України, Австралії, а також інших країн.https://australia.mfa.gov.ua/news/rozshirennya-spivrobitnictva-mizh-**********-ta-avstraliyeyu-u-kosmichnij-sferi
просто работать над вопросом надо лучше, вова.
разве у страны денег на вакцины нет? или наши евро от израильских чем-то отличаются?
просто просрал вова международные отношения как смог, а теперь удивляется