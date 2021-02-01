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Новини Політика України
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пожежа (3740) туризм (781) Чорнобиль (278) екологія (926) зона відчуження (254) Ємельяненко Ярослав (11)

Масштабна пожежа в Чорнобильській зоні може повторитися через брак фінансування й уваги з боку влади, - експерт

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Масштабна пожежа в Чорнобильській зоні може повторитися через брак фінансування й уваги з боку влади, - експерт

Основна увага керівництва країни та громадськості приділяється проблемам екології промислових підприємств і бізнесу, через що більш масштабні питання відходять на другий план, що заподіює довкіллю колосальної шкоди.

Масштабна лісова пожежа в Чорнобильській зоні відчуження може повторитися через відсутність належного фінансування та уваги з боку керівництва країни, тоді як екологічні питання промисловості і бізнесу завжди перебувають у фокусі уваги уряду і президента, пише УНІАН, передає Цензор.НЕТ.

"Навіть якщо у державних органів є ініціативи, як запобігти повторенню масштабної пожежі в Чорнобильській зоні, то достатньої уваги немає саме у керівництва держави, в офісі президента, уряді", - сказав голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко.

За його словами, заходи щодо запобігання пожежам у Чорнобильській зоні залишаються недофінансованими.

Він зазначив, що пожежі в Чорнобильській зоні завдають критичної шкоди не тільки навколишньому середовищу, а й нашій культурній та історичній спадщині, розташованій на її території. Тільки минулого року через пожежі було знищено 30-40% туристичного потенціалу зони відчуження.

Як повідомила президентка Професійної асоціації екологів України Людмила Циганок, через недостатню увагу з боку громадськості і влади України до важливих екологічних проблем, наприклад, загрозу пожеж у Чорнобильській зоні, яка тоне в потоці інших маніпулятивних тем, навколишньому середовищу і населенню завдається колосальна шкода.

"На жаль, тема екологічної безпеки дуже маніпулятивна в Україні. Тому, звичайно ті теми, які дозволяють громадським активістам, владі, деяким представникам державних органів набрати певну кількість балів: економічних, політичних, іміджевих - ці теми традиційно викликають більше уваги з боку громадськості, з боку ЗМІ. Тому вони стоять на порядку денному", - сказала Циганок.

Як повідомлялося, протягом квітня 2020 року найбільші лісові пожежі сталися в Чорнобильській зоні відчуження, Житомирській та Київській областях. Так, тільки в Чорнобильській зоні відчуження вогонь знищив понад 11 тисяч гектарів лісу.

Автор: Наталя Джума
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Интересно в Австралии, в Канаде в Штатах как с вниманием и финансированием? И что ж там ПОСТОННО горят?
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01.02.2021 08:44 Відповісти
Обгородіть асфальтом із великого крадівництва, справ то.
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01.02.2021 08:57 Відповісти
годовой бюджет мчс 16 лярдов! мало вам?
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01.02.2021 09:12 Відповісти
Зима цього разу зі снігом.
То які причини для пожеж?
Хіба що ворожі підпали.
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01.02.2021 09:17 Відповісти
власть как раз уделяет внимание, она просто грабит эту чернобыльскую зону. выгребяют песок, лес и все вывозят.
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01.02.2021 09:27 Відповісти
 
 