УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
16112 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
1 045 20
затримання (4142) Росія (47179) Навальний (573) Боррель (783)

Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель висловив співчуття у зв'язку із затриманням російськими силовиками протестувальників під час акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального 31 січня поточного року.

Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я жалкую про масові затримання і знову непропорційне застосування сили проти протестувальників і журналістів у Росії", - написав він.

"Люди повинні мати можливість реалізувати своє право на демонстрації, не побоюючись репресій. Росії необхідно виконувати свої міжнародні зобов'язання", - зазначив Боррель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель у Москві говоритиме про Україну і Навального

Як повідомлялося, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви. Зокрема, Боррель говоритиме про дії Росії в Україні та в сусідніх країнах.

"Недавнє отруєння, затримання й арешт опозиційного політика Олексія Навального, а також занепокоєння щодо основних свобод і прав людини в Росії в цілому також будуть у його порядку денному", - йдеться в заяві європейської зовнішньополітичної служби щодо порядку денного візиту Борреля до РФ.

Нагадаємо, на акціях на підтримку політика Олексія Навального, які відбулися в різних містах Росії 31 січня, затримали 5083 людини.

Також читайте: ОМОН затримав Яшина під час акції протесту на підтримку Навального. ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Угу, но в пасе без ограничений.
показати весь коментар
01.02.2021 08:47
+1
Гы, то он об желтых жилетах сказанул?
показати весь коментар
01.02.2021 08:56
+1
В ПАССЕ свои притензии к РФ высказывайте
показати весь коментар
01.02.2021 08:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Угу, но в пасе без ограничений.
показати весь коментар
01.02.2021 08:47 Відповісти
Та да- чия б корова мукала.
показати весь коментар
01.02.2021 08:52 Відповісти
Так то люди...
показати весь коментар
01.02.2021 08:51 Відповісти
Ну так, хіба кацапи люді.
Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ - Цензор.НЕТ 5146
показати весь коментар
01.02.2021 09:21 Відповісти
Холопи.
показати весь коментар
01.02.2021 09:23 Відповісти
Люди должны иметь возможность реализовать право на демонстрации, не опасаясь репрессий, - Боррель о массовых задержаниях в РФ - Цензор.НЕТ 5380
показати весь коментар
01.02.2021 08:52 Відповісти
Люди должны ,кацапы нет😁😁😁
показати весь коментар
01.02.2021 08:53 Відповісти
Гы, то он об желтых жилетах сказанул?
показати весь коментар
01.02.2021 08:56 Відповісти
В ПАССЕ свои притензии к РФ высказывайте
показати весь коментар
01.02.2021 08:58 Відповісти
видимо новости про события в Вене пропустил
показати весь коментар
01.02.2021 09:04 Відповісти
европа как старая бабушка - может только пожурить....
показати весь коментар
01.02.2021 09:07 Відповісти
Не переживайте, то у них игра такая в Лаптестане вечная национальная - "холопы и опричники".
показати весь коментар
01.02.2021 09:12 Відповісти
Люди должны иметь возможность реализовать право на демонстрации, не опасаясь репрессий, - Боррель о массовых задержаниях в РФ

Это касается только Белоруссии и РФ или США тоже. Тогда за что в США объявили импичмент Трампу и судят несколько десятков участников протеста в защиту Трампа
показати весь коментар
01.02.2021 09:19 Відповісти
Со времён Ивана Грозного в Орде неизменная традиция.Садить оппозицию на кол.Она незыблема до сих пор в своей сути.Савок -ещё более извращённый вариант этого наследия.Украине следует активно бежать от этого безумия деспотии под крыло США.И выстраивать добрые отношения , советоваться с ними. А то вот Кровавый Пастор с визави умудрились дать разрешение на продажу сугубо стратегической Мотор Сичи Китайцам,не посоветовавшись с США.И кто их теперь назовёт умными? Скорей ,предатели.Потому,как Китай в политике абсолютно работает в русле недружественной нам Орды и делится с ней нашими секретами,перепродаёт орде наши комплектующие.Возможно, .Богуслаев с Медведчуком именно эти цели и преследуют?
показати весь коментар
01.02.2021 09:39 Відповісти
А кто сказал, что у кацапов нет такой возможности?
Она есть, только вот шансы на ее реализацию очень маленькие!
Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ - Цензор.НЕТ 2698
показати весь коментар
01.02.2021 09:49 Відповісти
А як там жовті жилети ,німці котрих поливали з водометів ,голандці- виходить своїх ******* можна ,а чужим мля свободу?! Жозеп Боррель- що він таке нюхає? Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ - Цензор.НЕТ 8858 Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ - Цензор.НЕТ 3963 Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ - Цензор.НЕТ 9718
показати весь коментар
01.02.2021 10:15 Відповісти
Ти чого такий тупий, або що кацапські тролі роблять на Українському сайті? Скільки авто та магазинів було спалено в Москві та Пітері? І скільки в Парижі?
показати весь коментар
01.02.2021 11:18 Відповісти
Ау ,модератори , чому це хамло ще не в бані?
показати весь коментар
01.02.2021 12:20 Відповісти
А взагалі, мені дуже радісно, коли одні кацапи лупцюють других кацапів.
показати весь коментар
01.02.2021 11:20 Відповісти
 
 