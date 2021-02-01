Люди повинні мати можливість реалізувати право на демонстрації, не побоюючись репресій, - Боррель про масові затримання в РФ

Високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель висловив співчуття у зв'язку із затриманням російськими силовиками протестувальників під час акцій на підтримку опозиціонера Олексія Навального 31 січня поточного року.

Про це він написав у твітері, інформує Цензор.НЕТ.

"Я жалкую про масові затримання і знову непропорційне застосування сили проти протестувальників і журналістів у Росії", - написав він.

"Люди повинні мати можливість реалізувати своє право на демонстрації, не побоюючись репресій. Росії необхідно виконувати свої міжнародні зобов'язання", - зазначив Боррель.

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Як повідомлялося, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель 4-6 лютого здійснить перший на цій посаді візит до Москви. Зокрема, Боррель говоритиме про дії Росії в Україні та в сусідніх країнах.

"Недавнє отруєння, затримання й арешт опозиційного політика Олексія Навального, а також занепокоєння щодо основних свобод і прав людини в Росії в цілому також будуть у його порядку денному", - йдеться в заяві європейської зовнішньополітичної служби щодо порядку денного візиту Борреля до РФ.

Нагадаємо, на акціях на підтримку політика Олексія Навального, які відбулися в різних містах Росії 31 січня, затримали 5083 людини.

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