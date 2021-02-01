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Новини Політика України
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заборона (955) книги (358) пропаганда (2565) Булгаков (11) Бутусов Юрій (3126)

В Україні немає заборони на Булгакова, заборонено комерційні поставки певного друкованого видання "Майстра і Маргарити" одного з російських видавництв, - Бутусов

Новини Цензор.НЕТ Політика України

В Україні немає заборони на Булгакова, заборонено комерційні поставки певного друкованого видання

Пропагандисти РФ розганяють хвилі фейків, які не мають нічого спільного з реальністю, просто для дискредитації держави.

Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"В Україні немає заборони на Булгакова. В Україні немає заборони на російськомовний роман "Майстер і Маргарита" - продається у всіх магазинах відкрито, ось доставка по Києву за 1 день ШЕСТИ різних видань роману", - заявив журналіст.

Також читайте: Ввезення в Україну одного з російських видань "Майстра і Маргарити" заборонено в 2019-му, але книгу в іншому виданні можна вільно купити, - Красовицький

"Є необмежений продаж будь-яких російських книг в інтернеті в електронній версії, необмежене придбання шляхом замовлення поштою, і необмежене ввезення до 10 книг для особистого користування в одних руках - так, ще раз повторюю, можна ввозити будь-які книги з Росії, але не для продажу, а для особистого користування і на подарунок, це законно, і ніхто навіть не зробить зауваження. Є заборона на комерційні поставки на одне з друкованих видань "Майстра і Маргарити" одного з видавництв з Росії, з причини, цитую начальника управління Держкомтелерадіо Сергія Олійника:

"У передмові до книги Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" згадуються представники російського кіно, яких за публічну підтримку військової інтервенції в Україні внесено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці", - пояснив Бутусов

"Є невеликий список заборонених до комерційного ввезення друкованих видань - його можна подивитися на офіційній сторінці Державного комітету з телебачення і радіомовлення, де є Ексель-таблиця з повним списком забороненої літератури", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держкомтелерадіо заборонило ввезення в Україну 18 книг з РФ

"В Україні немає державної політики, якій би довіряло суспільство, і цим користуються для різних вкидань ті, хто споживає російську пропаганду. ... Читаймо першоджерела, бо пропагандисти РФ розганяють хвилі фейків, які не мають нічого спільного з реальністю, просто для дискредитації держави", - резюмував Бутусов.

Детальніше читайте в блозі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Про "заборону" на Булгакова".

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Чому лапті пхнуться до нас зі своєю мукулатурою? Пшлі вон.
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01.02.2021 09:34
+7
А тебе "жаба давить"? Я, от, цікаву штуку помітив - більше всього верещать про "мараль и нравственность" ті, кого дуже цікавлять всілякі збочення, але вони бздять в цьому признаться... Читав колись мемуари Плєвако, знаменитого дореволюційного адвоката. І він випадок описав: у Нижньому Новгороді, у публічному домі, сталося вбивство. Поліція затримала, на час розслідування, "персонал" і "клієнтів". Одним з них виявився місцевий священник, який славився своїми проповідями про "благочестие" і "благонравие". Адвокат його питає: "Батюшка, ака же так?!...". А той у відповідь: "Не познав греха и порока, не будешь ведать, как его обличать...".
Так що, "канадійка внутріМКАДівська", запхни свій коментар собі у зад... Ще нам не вистачало тут "разгаворав о нравственнасти" од кацапів...
Запам"ятай, ідіотка - канадці українського походження пишуть українською мовою!!!...
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01.02.2021 09:50
+5
Чтобы не выглядеть посмешищем запрещающим книги.
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01.02.2021 09:26
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01.02.2021 09:14 Відповісти
Ще та дурня, погоджуся.
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01.02.2021 09:20 Відповісти
а *Хуха Моховинка*Василя Короліва не удар по детской психике?)
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01.02.2021 09:27 Відповісти
А тебе "жаба давить"? Я, от, цікаву штуку помітив - більше всього верещать про "мараль и нравственность" ті, кого дуже цікавлять всілякі збочення, але вони бздять в цьому признаться... Читав колись мемуари Плєвако, знаменитого дореволюційного адвоката. І він випадок описав: у Нижньому Новгороді, у публічному домі, сталося вбивство. Поліція затримала, на час розслідування, "персонал" і "клієнтів". Одним з них виявився місцевий священник, який славився своїми проповідями про "благочестие" і "благонравие". Адвокат його питає: "Батюшка, ака же так?!...". А той у відповідь: "Не познав греха и порока, не будешь ведать, как его обличать...".
Так що, "канадійка внутріМКАДівська", запхни свій коментар собі у зад... Ще нам не вистачало тут "разгаворав о нравственнасти" од кацапів...
Запам"ятай, ідіотка - канадці українського походження пишуть українською мовою!!!...
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01.02.2021 09:50 Відповісти
Нащо так енергійно реагувати на фейки пропагандонів з рашки?
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01.02.2021 09:19 Відповісти
Чтобы не выглядеть посмешищем запрещающим книги.
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01.02.2021 09:26 Відповісти
Перед ким? Є основи пропаганди. Ті, хто хоч щось про неї знає, чули про "гнилую селедку". Такі виправдання лише на руку ворогу.
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01.02.2021 09:36 Відповісти
Единственные в мире кто что-то читают и знают об Украине это страны СНГ. А они находятся, как бы это не нравилось, в российском инфопространстве. Украинцы в мечтах уже в европейской Украине, но нельзя наплевательски относиться к реальной жизни.
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01.02.2021 09:46 Відповісти
Україна не має доступу в інфопростір краін СНД. І це все одно не відміняє сказане про "гнилую селёдку".
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01.02.2021 09:50 Відповісти
они скоро на рашке закинув фейк об запрещения Кобзаря в Украине
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01.02.2021 09:21 Відповісти
Чому лапті пхнуться до нас зі своєю мукулатурою? Пшлі вон.
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01.02.2021 09:34 Відповісти
Так он же вроде как родился в Киеве, нет?
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01.02.2021 09:58 Відповісти
Багато хто народився тут. І шо?
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01.02.2021 10:14 Відповісти
Ну вряд ли его тогда правильно называть лаптем, нет?
Тем более, что его книги - отнюдь не пропаганда совка.
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01.02.2021 10:48 Відповісти
Сам факт що це надруковано за паребріком я не сприймаю.
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01.02.2021 10:50 Відповісти
Ну, например, тот факт, что Иван Франко публиковался в Москве (https://www.ozon.ru/context/detail/id/5956035/)

Не делает его лаптем.
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01.02.2021 11:07 Відповісти
И он не один такой.
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01.02.2021 11:07 Відповісти
5 копійок Он (Булгаков), родился в Киеве, который тогда был российским.. В Киеве, Булгаков написал роман "Белая гвардия", о событиях, которым он был свидетелем. Смотреть - читать не советую, разрыв пукана получишь. Булгаков - писатель мирового уровня, задумайся кто ты))?
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01.02.2021 11:13 Відповісти
А он всего лишь пятак, который пытается везде вставить свои никчемные пять копеек!
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01.02.2021 13:34 Відповісти
Dyaka Butusovu za info.
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01.02.2021 09:36 Відповісти
россия -6 букв
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?


партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
...
.
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01.02.2021 09:48 Відповісти
Памятник Иуде Искариоту в Свияжске !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! .. . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . Россия САТАНИНССКАЯ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Антирелигиозный запал большевиков был настолько силён, что они не отступали перед кощунством, переворачивая с ног на голову оценку евангельских событий. Одним из самых спорных эпизодов советской борьбы с православием стала установка в городе Свияжске памятника Иуде Искариоту. . . Основным источником, благодаря которому весь мир узнал о прославлении Иуды в Советской России, стала книга датского писателя и дипломата Хеннинга Келлера «Красный сад». Как сообщает Келлер, он приехал в Свияжск в августе 1918 года на бронепоезде вместе с наркомом военно-морских дел Львом Троцким, а также деятелями культуры - поэтом Демьяном Бедным и писателем Всеволодом Вишневским. К городу подходили белые части, и в Москве, очевидно, решили поднять боевой дух местных жителей. Датчанин рассказывает о споре, возникшем между большевиками. Обсуждалось, кому именно следует поставить памятник. «Кандидатами» на увековечение были Люцифер и Каин. Первого из них признали сверхъестественной фигурой, неподходящей с точки зрения марксизма, второго же забраковали, как слишком легендарного персонажа. Сошлись на Иуде. Двенадцатого апостола, который, как считали большевики, «две тысячи лет был невинно прикован к позорному столбу капиталистической интерпретации истории», изобразили с поднятым в небо кулаком. Открытие памятника состоялось на следующий день после того, как был казнён епископ Амвросий, настоятель Богородице-Успенского Свияжского монастыря (предположительно, 11 августа). Для традиционного христианского мировоззрения памятник Иуде был явным вызовом. Достаточно вспомнить, например, что Данте Алигьери поместил Иуду на самое дно ада, где Искариота вечно терзает вмерзший в лёд дьявол. Эмигрантская русская печать неоднократно обращалась к этому факту, не добавляя ничего нового к описанию Келлера, однако активно критикуя большевиков за прославление апостола-предателя. Кроме публицистов, с негативной оценкой случившегося согласны некоторые современные учёные. Так, по мнению известного профессора криминологии Дмитрия Шестакова, возведение памятника Иуде, олицетворяющему предательство и продажу идеалов», имело символическое значение в рамках «измены русским, российским традициям и идеалам» со стороны большевиков. ..Память на месте Между тем, сохранившиеся в Свияжске предания подтверждают версию Келлера. Зеленодольские архивы (Свияжск находится в Зеленодольском районе Татарстана) со ссылкой на старожилов пишут, что Лев Троцкий жил в Свияжске с августа по сентябрь 1918 года. Утверждается, что при участии наркома были воздвигнуты «три метровых памятника Иуде, Марксу и Энгельсу». По словам свияжских краеведов, образы персонажей были основаны на книжных иллюстрациях. Гипсовые (по другим свидетельствам, каменные или деревянные) скульптуры были покрыты красной масляной краской. Памятник предателю Христа исчез в первую же ночь - его сожгли молодые подмастерья. Изваяния основоположникам марксизма простояли дольше. В литературе существуют упоминания о том, что аналогичные памятники Иуде были установлены Троцким в Тамбове, Козлове и Иваново-Вознесенске ... https://uploads.disquscdn.com/images/30a1cc9e87dd06a4e2c21df261317fd11a09963e212a5ba3222c3419782b19b8.png https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg . . https://uploads.disquscdn.com/images/34c13d581a5ae97903c7267e0a1921dddabcf5708a500e95825e8027d31b4315.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/4602beddc5917e2e3b0a80f886a7cdaf6f47d634be6b54080b03d4efc5452e4c.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/c65ac75014c0848dac593537bca11b204b33c0136997db2350d8ac2a5df79c87.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/6deebbfff6d7de71802b4249516d8abf04c5bdc37d68f1a7cbcefb19ff65abd0.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/44133d3cad0c1f384dc039d9330a85337d174d78d008062869973c87d6812ce5.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/8a9c3fba96dc2294c5e192410a6ff5d42dee73a0b8c54f68c66d44c6202454e8.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bd52b7215eda0ea9293d4d5f61693a8af9e8f669d9fd1d616ede641b3594d4c1.png ...

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01.02.2021 16:23 Відповісти
В Україні немає заборони на Булгакова, заборонено комерційні поставки певного друкованого видання "Майстра і Маргарити" одного з російських видавництв, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8646
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01.02.2021 16:28 Відповісти
Запрет и закрытие парашей украинской библиотеки в мацкве с украинскими книжками не имело никаких последствий.... а они должны быть - адкватній запрет всего кацапского в Украине!!! и пусть орда и кремлевские враги сходят с ума дальше...
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01.02.2021 10:07 Відповісти
«Во всем виновата Россия!
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. .
.
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01.02.2021 16:29 Відповісти
...Я ніколи Булгаковим не захоплювався з тієї простої причини, що мав значно ширші читацькі обрії, аніж ті, хто читали лише українською та російською. Я ж і такі, як я (Микола Рябчук, Олег Лишега, Грицько Чубай), читали ще й польською, чеською і словацькою, нам були відкриті модерні письменники всього світу. Ще заки окремі з них з'явилися російською, ми вже їх прочитали.
То що для мене Булгаков?
Колись Інна Богословська, яка має свою думку про все на світі, на шоу Шустера розповіла, що Україна перед світом може гордитися двома іменами: Булгаковим і Малевичем. Правда, з більшим успіхом можна було назвати Джозефа Конрада та Шмуеля Агнона (нобелівського лауреата), куди відоміших на Заході, ніж Булгаков, якого ніхто там не має за першорядного письменника. Причина та, що людина, начитана у світовій літературі, легко побачить усю вторинність роману «Майстер і Маргарита».
Чому француз має захоплюватися Булгаковим, якщо багато образів і сюжетних ходів той запозичив із роману П'єра Мак Орлана «Нічна Маргарита», виданого у Москві в 1927 р.? Головні герої тут професор Георг Фауст, що продав душу дияволу (таємничому Леону, який, звісна річ, накульгує) і завдяки цьому перетворився на молодика, та руда красуня Маргарита. Спаде на думку французові й роман Александра Дюма «Жозеф Бальзамо».
Американець, читаючи Булгакова, відразу згадає «Таємничого незнайомця» (1898) Марка Твена, особливо бал і спільні філософські ідеї. Німецькомовний читач помітить безліч ремінісценцій з роману Густава Майрінка «Ангел Західного вікна», а хтось іще начитаніший буде просто ошелешений дивовижними збігами з «Пригодами авантюриста Гуго фон Габеніхта» класика угорської літератури Мора Йокаї (1825-1904). Тут маємо і теологічні дискусії, схожі на ті, що велись на Патріарших, і версію про те, що Ісус був містифікатором, а справжнє його ім'я Йошуа Бен Ганоцрі, тут і бал у Сатани, і відрізані задля розваги голови, і зникаючі гроші, і жінка на кабані, і польоти відьом.
Одне слово, з Булгаковим проблема. Зрештою, як і з Пушкіним, якого французи не сприймають, вважаючи звичайним епігоном французької поезії. Чимало класичних віршів Пушкіна, у тому числі «Письмо Татьяны» - це переспіви з французької. - Ю. Винничук
https://zbruc.eu/node/75924
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01.02.2021 10:19 Відповісти
Тальков. "Родина моя". Про Украину тоже. "Ты сошла с ума", когда доверила править собой клоуну. Янукович вернётся и шапки вместе с головами посрывает. 73%
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01.02.2021 10:23 Відповісти
Булгаков? "Мастер и Маргарита" -это лучшее что есть в России.....И фильм прекрасный и книга исключительно хороша....Это любимая книга многих украинцев...В чем причина запрета?....Я ее прочитал несколько раз - там нет ничего плохого.
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01.02.2021 10:29 Відповісти
в скабеевой подрабатываешь или в соловьева? прочитай внимательно оглавление и подумай... прежде чем писать подобную несвариваемую хрень.
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01.02.2021 11:20 Відповісти
В Україні немає заборони на Булгакова, заборонено комерційні поставки певного друкованого видання "Майстра і Маргарити" одного з російських видавництв, - Бутусов - Цензор.НЕТ 4367
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01.02.2021 13:24 Відповісти
А кроме заголовка статьи текст осилить можешь? Или чукча не читатель?
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02.02.2021 00:07 Відповісти
Нефиг вилять хвостом и оглядываться на разных скабеевых.
Пора раз и навсегда сказать правду о выкресте Булгакова и успокоится
Гитлер тоже был талантливый художник, а Ева Браун - журналист.
А чекатило - ударник комтруда
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01.02.2021 11:32 Відповісти
Булгаков - выдающийся писатель-морфиинист. Доколовшийся до чёртиков в прямом смысле.
Редактировал советские газеты. Жил на содержании своих жён. Му жи ча ра !
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01.02.2021 11:51 Відповісти
але спочатку, підсмажим п'яти усіляким котам.
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01.02.2021 23:01 Відповісти
 
 