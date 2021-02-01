В Україні немає заборони на Булгакова, заборонено комерційні поставки певного друкованого видання "Майстра і Маргарити" одного з російських видавництв, - Бутусов
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Пропагандисти РФ розганяють хвилі фейків, які не мають нічого спільного з реальністю, просто для дискредитації держави.
Про це у своєму блозі написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
"В Україні немає заборони на Булгакова. В Україні немає заборони на російськомовний роман "Майстер і Маргарита" - продається у всіх магазинах відкрито, ось доставка по Києву за 1 день ШЕСТИ різних видань роману", - заявив журналіст.
"Є необмежений продаж будь-яких російських книг в інтернеті в електронній версії, необмежене придбання шляхом замовлення поштою, і необмежене ввезення до 10 книг для особистого користування в одних руках - так, ще раз повторюю, можна ввозити будь-які книги з Росії, але не для продажу, а для особистого користування і на подарунок, це законно, і ніхто навіть не зробить зауваження. Є заборона на комерційні поставки на одне з друкованих видань "Майстра і Маргарити" одного з видавництв з Росії, з причини, цитую начальника управління Держкомтелерадіо Сергія Олійника:
"У передмові до книги Михайла Булгакова "Майстер і Маргарита" згадуються представники російського кіно, яких за публічну підтримку військової інтервенції в Україні внесено до переліку осіб, які становлять загрозу національній безпеці", - пояснив Бутусов
"Є невеликий список заборонених до комерційного ввезення друкованих видань - його можна подивитися на офіційній сторінці Державного комітету з телебачення і радіомовлення, де є Ексель-таблиця з повним списком забороненої літератури", - додав він.
"В Україні немає державної політики, якій би довіряло суспільство, і цим користуються для різних вкидань ті, хто споживає російську пропаганду. ... Читаймо першоджерела, бо пропагандисти РФ розганяють хвилі фейків, які не мають нічого спільного з реальністю, просто для дискредитації держави", - резюмував Бутусов.
Детальніше читайте в блозі головного редактора Цензор.НЕТ Юрія Бутусова "Про "заборону" на Булгакова".
Будь ласка, зачекайте...
Так що, "канадійка внутріМКАДівська", запхни свій коментар собі у зад... Ще нам не вистачало тут "разгаворав о нравственнасти" од кацапів...
Запам"ятай, ідіотка - канадці українського походження пишуть українською мовою!!!...
Тем более, что его книги - отнюдь не пропаганда совка.
Не делает его лаптем.
москва - 6 букв
кремль - 6 букв
=
666.
.
СОВПАДЕНИЕ ?....................?
партия ****** россия = 666 ....
,,
.НИКАКОЕ это НЕ СОВПАДЕНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
..
...
.
..
Виновата в нашей гражданской войне. Уничтожение России - требование истории и будущего Европы». -- - Рамон Серано Суньер, министр иностранных дел Испании (1901 - 2003 гг.). . .
Это он о граждансской войне в Испании 30 гг ..
А теперь, - посмотрите на карту !
- Где Испания , а где россия ??. .
- так называемый КОМИНТЕРН - никакой не левый , а россИМПЕРССКИЙ СПРУТ ! .!!!!!!!!!
И он НИКУДА НЕ ДЕЛСЯ !!, .!.
..... . . . . ..
Счасс это называеться - -ГАЗПРОМ=фсб ! .
. как бы усский мир.. .
.
То що для мене Булгаков?
Колись Інна Богословська, яка має свою думку про все на світі, на шоу Шустера розповіла, що Україна перед світом може гордитися двома іменами: Булгаковим і Малевичем. Правда, з більшим успіхом можна було назвати Джозефа Конрада та Шмуеля Агнона (нобелівського лауреата), куди відоміших на Заході, ніж Булгаков, якого ніхто там не має за першорядного письменника. Причина та, що людина, начитана у світовій літературі, легко побачить усю вторинність роману «Майстер і Маргарита».
Чому француз має захоплюватися Булгаковим, якщо багато образів і сюжетних ходів той запозичив із роману П'єра Мак Орлана «Нічна Маргарита», виданого у Москві в 1927 р.? Головні герої тут професор Георг Фауст, що продав душу дияволу (таємничому Леону, який, звісна річ, накульгує) і завдяки цьому перетворився на молодика, та руда красуня Маргарита. Спаде на думку французові й роман Александра Дюма «Жозеф Бальзамо».
Американець, читаючи Булгакова, відразу згадає «Таємничого незнайомця» (1898) Марка Твена, особливо бал і спільні філософські ідеї. Німецькомовний читач помітить безліч ремінісценцій з роману Густава Майрінка «Ангел Західного вікна», а хтось іще начитаніший буде просто ошелешений дивовижними збігами з «Пригодами авантюриста Гуго фон Габеніхта» класика угорської літератури Мора Йокаї (1825-1904). Тут маємо і теологічні дискусії, схожі на ті, що велись на Патріарших, і версію про те, що Ісус був містифікатором, а справжнє його ім'я Йошуа Бен Ганоцрі, тут і бал у Сатани, і відрізані задля розваги голови, і зникаючі гроші, і жінка на кабані, і польоти відьом.
Одне слово, з Булгаковим проблема. Зрештою, як і з Пушкіним, якого французи не сприймають, вважаючи звичайним епігоном французької поезії. Чимало класичних віршів Пушкіна, у тому числі «Письмо Татьяны» - це переспіви з французької. - Ю. Винничук
https://zbruc.eu/node/75924
Пора раз и навсегда сказать правду о выкресте Булгакова и успокоится
Гитлер тоже был талантливый художник, а Ева Браун - журналист.
А чекатило - ударник комтруда
Редактировал советские газеты. Жил на содержании своих жён. Му жи ча ра !