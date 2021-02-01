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Зеленський (17420) США (14460) Трамп (3124)

Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі

Президент України Володимир Зеленський прокоментував публікацію розмови з тодішнім президентом США Дональдом Трампом у 2019 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це Зеленський заявив в інтерв'ю виданню Axios.

"Я багато читав, коли моє ім’я з’являлось на сторінках тих чи інших медіа. І я читав, що Трамп тиснув. По-перше, це було дуже образливо. Чому? Тому що я президент України. Можливо, ми менші, ніж Сполучені Штати, але ми незалежна Україна. Ми довели це Росії, коли втримали свою територію, і ми продовжуємо це доводити. Ось чому він не тиснув. Я б цього ніколи не сказав", - підкреслив президент України.

Водночас, за словами Зеленського, "неприємність одна була".

"До цього моменту я про це не говорив. Коли опублікували нашу розмову… Я вважаю, що це дуже неправильно. І опублікувала це не Україна. Я б ніколи цього не допустив. Неважливо, про що ми говорили, але ця розмова - перша серйозна розмова між двома президентами, між стратегічними партнерами. І в жодному випадку ніхто з нас не мав права опубліковувати такі речі", - додав глава держави.

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Нагадаємо, The Wall Street Journal із посиланням на джерела, знайомі з ситуацією, повідомило, що під час телефонної розмови президентів США і України в липні цього року Трамп принаймні вісім разів повертався до прізвища Байдена в контексті необхідності ініціювати в Україні розслідування проти його сина.

Сам Трамп визнав, що під час розмови із Зеленським згадував про Байдена, але запевняє, що не тиснув на президента України.

Глава МЗС України Вадим Пристайко, який стверджує, що чув обидві телефонні розмови лідерів США й України, запевнив, що Трамп не тиснув на Зеленського.

24 вересня 2019 року в Палаті представників США оголосили про запровадження формальної процедури імпічменту Дональда Трампа. Шість комітетів нижньої палати Конгресу почнуть власні розслідування щодо порушення законів президентом США і його командою.

Тим часом Трамп пообіцяв оприлюднити розгорнуту стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським від 25 липня 2019 року, яка стала причиною серйозних політичних загострень у США. Пізніше Білий дім опублікував стенограму розмови Зеленського з Трампом.

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Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+43
Я много читал, когда мое имя появлялось на страницах тех или иных СМИ. И я читал, что Трамп давил. Во-первых, это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины **** поверь, вава, нам тоже очень обидно, что ты президент Украины....
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01.02.2021 09:23
+28
Ой дурак (с)
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01.02.2021 09:20
+18
а пленки деркача можно публиковать ?
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01.02.2021 09:22
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Ой дурак (с)
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01.02.2021 09:20 Відповісти
Найвеличніший лідер ********** (по версії Форбса Ермака)
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01.02.2021 09:27 Відповісти
Все гораздо хуже и очень запущено
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01.02.2021 09:35 Відповісти
Дети, просто так, такими прозвищами своих одноклассников не награждают..... Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 6404
Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 2686
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01.02.2021 10:04 Відповісти
А Путина В.В. называли - Окурок...
Совпадение? Не думаю.... Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 3716
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01.02.2021 11:37 Відповісти
Это полностью характеризует все что оно сказало. Там каждое предложение - бред сивой кобылы.
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01.02.2021 10:17 Відповісти
Да, - ничего, кроме видосиков. Зеленский о публикации разговора с Трампом в 2019: Это очень неправильно, никто из нас не имел права публиковать такие вещи - Цензор.НЕТ 7823
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01.02.2021 09:21 Відповісти
а пленки деркача можно публиковать ?
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01.02.2021 09:22 Відповісти
Все, де немає Вовочки, можна!
Зеленский о публикации разговора с Трампом в 2019: Это очень неправильно, никто из нас не имел права публиковать такие вещи - Цензор.НЕТ 4624
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01.02.2021 09:29 Відповісти
Просил зебанутых ранее подумать:
Если трамп-зебил оф. опубликовано, то почему "обнимаю/целую" монобильшесть не опубликует?
Не думают))
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01.02.2021 10:21 Відповісти
Я много читал, когда мое имя появлялось на страницах тех или иных СМИ. И я читал, что Трамп давил. Во-первых, это было очень обидно. Почему? Потому что я президент Украины **** поверь, вава, нам тоже очень обидно, что ты президент Украины....
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01.02.2021 09:23 Відповісти
Не образливо,а соромно, соромно, соромно!!!
От чому до нашого берега як не Надя Савченко, то Вова Зелебенський припливає?
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01.02.2021 09:56 Відповісти
Все правильно. Зачем Трампу давить на того, кто сразу с заискиванием лёг под него.
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01.02.2021 10:16 Відповісти
ФСБ-молодец.Утечки из украинских тайн идут постоянно.Они озвучиваются говноСМИ.Украинские гниды ФСБ.Скоко ещё Шайтановых в спецслужбах,Раде и говносми?
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01.02.2021 09:26 Відповісти
Украинские тайны - это обосраные труселя Зе? А он голову не пробовал включать, перед тем как хлеборезку открывать?
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01.02.2021 10:16 Відповісти
Зеленский дитина,а не президент.Только детки так обманывают взрослых.А чего только стоит и про вырок и про тарифы.Владимир Зленский,так президенты не говорят,или потом держат слово.Вот зачем ты взял пример с Петра Алексеевича.Теперь ты ничем от него не отличпешься,ты даже дал пете шанс выглялеть лучше тебя.Вова,неужели тебе не хватает.Пока не поздно,стань реально президентом, а не дал слово,взял назад слово.
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01.02.2021 09:26 Відповісти
Це що було?
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01.02.2021 09:31 Відповісти
Одкровення! Аум! Валодя не знає, що говорити можна лише те, за що не буде потім соромно. На такому рівні слова мають вагу. Тому грубо кажучи, треба "фільтрувати базар". Володя повинен усвідомити, що все таєме стає явним. Тму Зєлжнского очікує ще багато одкровень. Про Оман, наприклад.
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01.02.2021 09:43 Відповісти
Так. Та це не виправдовує зроблене Трампом.
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01.02.2021 09:52 Відповісти
Лизунчик.
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01.02.2021 10:10 Відповісти
Зеленський такий самий як і Порошенко, тільки в 100 разів тупіший, жадібніший і наркоман.
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01.02.2021 09:33 Відповісти
Ну так по посаді ...ТАК а все інше правильно описали!
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01.02.2021 09:37 Відповісти
Обох треба порівнювати по борщу: "При Зе борщ коштує так само як і при По, тільки без м"яса,- бо какая разніца". Але шлунки з правом голосу уловлюють цю різницю, на відміну від мозку і впадають у стан розчарування. Пічаль - одним словом.
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01.02.2021 09:46 Відповісти
зебіл Serge Coalminer 94e34c80 купився на твій комент без смайлика...
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01.02.2021 10:35 Відповісти
В 100 разів тупіший? Порошенко може бути, яким хочеш-тільки не тупим!
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01.02.2021 10:11 Відповісти
обидели дитятко)) не плачь, маленький))
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01.02.2021 09:28 Відповісти
Після цієї розмови Вова став Монікою, а Доні отримав імпічмент. Це той випадок коли "вот і встрєтілісь два одіночєства"...
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01.02.2021 09:29 Відповісти
О!, а тут смайлик не забув поставити...
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01.02.2021 10:36 Відповісти
Не МЫ отстояли - твоего участия в этом не было от слова совсем, а совсем наоборот. Ты не президент, не обольщайся.
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01.02.2021 09:29 Відповісти
Но как это не было участия. Грудью же стоял за спиною товарища, и повестки не смогли прорваться.
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01.02.2021 10:12 Відповісти
Вовиадра Великого (по версти Мендельвошки) клятый Трамп подставил!)))
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01.02.2021 09:29 Відповісти
У демократов и республиканцев начались бои без правил. Будет еще много сюрпризов.
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01.02.2021 09:32 Відповісти
Так, це було занадто навіть для Великої Брудної Політики, але нормально для Трампа.
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01.02.2021 09:33 Відповісти
Уронили куклу на пол.
От обиды он заплакал..
Кукла Вова, ты не плачь,
Будешь ты теперь, как мяч !
Зеленский о публикации разговора с Трампом в 2019: Это очень неправильно, никто из нас не имел права публиковать такие вещи - Цензор.НЕТ 9266
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01.02.2021 09:39 Відповісти



Когда опубликовали наш разговор ... Я считаю, что это очень неправильно... Я бы никогда этого не допустил.
а-ха)))) а "пленки дерькача"? Шо ж ты лживое такое...
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01.02.2021 09:44 Відповісти
Когда Трамп был при власти ,то Вовик называл его своим учителем....А тепер напевне "щось у лісі здохло"))))
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01.02.2021 09:46 Відповісти
Кон'юктурщик-мімікролог.
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01.02.2021 09:55 Відповісти
Ця мавпа вміє читати.
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01.02.2021 09:55 Відповісти
Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 3405 Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 8032
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01.02.2021 09:56 Відповісти
зараз мабуть він вже не такий веселий...
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01.02.2021 10:01 Відповісти
Надо Федя, надо. Надо думать, что и о чем говорить. Это не сцена и не кулисы "Квартала". Хотя и там о стране Украине наговорил такого, чего не скажет о своей стране её настоящий гражданин.
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01.02.2021 09:57 Відповісти
т.е. нести херню изо рта это правильно,а публиковать не правильно?ты вообще охренел,гнусавый ублюдок
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01.02.2021 10:03 Відповісти
Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 7878
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01.02.2021 10:03 Відповісти
Энто фейк!!! Вава труселя не снимает!!!
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01.02.2021 10:19 Відповісти
👍🏼🤣🤣🤣
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01.02.2021 10:25 Відповісти
конечно фейк, просто фото обосранных штанов админ. не пропустит Зеленський про публікацію розмови з Трампом у 2019 році: Це дуже неправильно, ніхто з нас не мав права публікувати такі речі - Цензор.НЕТ 6159
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01.02.2021 10:31 Відповісти
Думал, что будет ляпать что попало, льстить, лебезить, набрасывать за глаза на политиков мирового уровня, и это не всплывет.
Не прокатило.
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01.02.2021 10:07 Відповісти
Обосрался бубочка. Ну хоть тут приятная новость.
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01.02.2021 10:13 Відповісти
Оказывается, зеля защищал Украину... Когда? Где???? Ну хоть один пример...
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01.02.2021 10:15 Відповісти
не пройдет и полгода, как мы узнаем, как вова по телефону кричал трампу: "да ху ю а ту факинг лекче ми?!"
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01.02.2021 10:19 Відповісти
Вспомнился Янукович, который обижено вопрошал и восклицал одновременно;" я же легитимный президент". Усесться по недоразумению (из-за своей предвыборной брехни) в президентское кресло, еще не означает быть по сути, а не по форме президентом. У товарища явно кризис среднего возраста, отягощенный нерешенными внутренними комплексами. Ему надо было пойти в творческий отпуск и разобраться с собой, а не на хайпе монетизировать свою популярность в абсолютно чуждой сфере деятельности. Теперь мы все - маемо, що маемо, малята.
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01.02.2021 10:28 Відповісти
Якого хрена Зе віддав Деркачу архівні записи розмов Порошенка і Байдена? А це - правильно?
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01.02.2021 10:30 Відповісти
Дуже хочеться послухати плівочки з ****** .......
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01.02.2021 10:54 Відповісти
тупорылая зеленая шавка...
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01.02.2021 11:01 Відповісти
"Возможно, мы меньше, чем Соединенные Штаты" !!!!
Оце так пукнути у бочку може не кожний.
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01.02.2021 13:52 Відповісти
всё верно сказал.
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01.02.2021 14:44 Відповісти
 
 