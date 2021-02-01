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Новини Політика України
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Генштаб ЗС (4490) корупція (4069) Міноборони (5270) звинувачення (190) військовослужбовці (3942)

Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб

Збройні Сили України неухильно дотримуються принципів верховенства права і законності. Протягом двох останніх років євроатлантичні реформи в Збройних Силах України з намірів втілилися в життя і стали реальністю, яка багато кого не влаштовує. Адже НАТО - це не тільки сумісність на рівні збройних сил, а й відкритість і прозорість.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ, який подає офіційну позицію керівництва Збройних Сил України щодо безпідставних звинувачень на його адресу.

"Звинувачення у корупції та скандальні заяви на адресу керівництва Збройних Сил України є безпідставними та мають ознаки наклепу. У будь-якій цивілізованій європейській країні особа, якій стало відомо про злочин, звертається до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Саме так має вчинити кожен свідомий громадянин", - підкреслюється в заяві Генштабу ЗСУ.

Крім цього зазначається, що втягування військовослужбовців в інформаційні провокації свідчить про замовний характер публікацій.

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"Водночас використання лідерів думок та медіа у численних інформаційних кампаніях з дискредитації вищого керівництва Збройних Сил України може призвести до підриву обороноздатності держави під час війни. Ми закликаємо об’єднувати зусилля навколо національних інтересів і безпеки України та зосередити їх на боротьбі з державою-агресором Російською Федерацією", - підкреслюють в Генштабі.

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+16
на вас, паркетных генералах, клейма уже негде ставить!
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01.02.2021 09:21
+9
ЗСУ дискредитує Вавка-наркоша. Чотирикратний бігун від призову.
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01.02.2021 09:24
+9
У коррупционеров во власти всегда, как только возникает вопрос о их личной наживе, находится ответ о подрыве "государственных интересов и обороны"..
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01.02.2021 09:29
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на вас, паркетных генералах, клейма уже негде ставить!
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01.02.2021 09:21 Відповісти
что есть то есть бедняги их обидели они обиделись эй а как воевать будете обиженые или как обиженые.просто твари вровать в воюющей стране не нужн. и придумывание черных шевронов в воюющей стране не влияет на обороноспособность.
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01.02.2021 10:01 Відповісти
Ты о полковнике без полка? Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2801
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01.02.2021 10:01 Відповісти
ЗСУ дискредитує Вавка-наркоша. Чотирикратний бігун від призову.
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01.02.2021 09:24 Відповісти
всю жизнь армию грабили и грабят до сих пор.
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01.02.2021 09:24 Відповісти
У коррупционеров во власти всегда, как только возникает вопрос о их личной наживе, находится ответ о подрыве "государственных интересов и обороны"..
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01.02.2021 09:29 Відповісти
КОРУПЦІЯ ПІДРИВАЄ ОБОРОЗДАТНІСТЬ ДЕРЖАВИ БІЛЬШ НІЖ СЛУХИ.
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01.02.2021 09:41 Відповісти
Вимоги до здоров'я операторів безпілотників у ЗСУ такі самі як для пілотів винищувачів Су-27...

Дію наказу №661 треба призупинити..
До наказів №70 та №367 треба внести зміни, відносно операторів БПЛА ..
МінОборони та ГенШтаб!!!.. зверніть увагу на цю проблему!!!
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01.02.2021 09:34 Відповісти
Итак: в СБУ- хрен зна шо происходит. Теперь- в ВСУ взвыли. Только МВД пока молчит. Так я повторю вопрос: а куда подевался господин Аваков???
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01.02.2021 09:35 Відповісти
Аваков разрабатывает хитроумный план, как стать Премьер-Министром и не потерять контроль над МВД.
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01.02.2021 09:52 Відповісти
Да? Как-то долго уже он его разрабатывает. Это не просто хитрый план, наверное, а хитрейший!
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01.02.2021 09:56 Відповісти
Мне кажется, что назначение аВАКОВА Премьером,- это как раз тот случай, когда те, кто обычно говорит, хуже не будет, жестоко ошибутся.
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01.02.2021 10:29 Відповісти
Некомпетентность, трусость, приспособленчество, лизблюдство, кумовство ... Взятки? Не, не берем, т.е. коррупции нет.
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01.02.2021 09:37 Відповісти
І це лише початок!
Не потрібно ховатись за "патріотичними" гаслами та обороноздатністю країни.
Злочинці мають відповідати за свої злочини - ким би вони не були.
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01.02.2021 09:38 Відповісти


В течение двух последних лет евроатлантические реформы в Вооруженных Силах Украины из намерений воплотились в жизнь.
он воно як. Штрафи за вогонь по окупантах це виявляється "євроатлантична реформа"...
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01.02.2021 09:38 Відповісти
та прямо святі.. а всі оті окопні нероби хочуть зганьбити їхню незаплямовану честь..
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01.02.2021 09:41 Відповісти
Как можно дискредитировать то, что уже давным-давно дискредитировано?
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01.02.2021 09:41 Відповісти
Воины нацгрвардии охраняют палац "Украина" где выступает 95 квартал.Кто отдал такой приказ,тот дебил
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01.02.2021 09:42 Відповісти
по нацгвардии скорее всего не к ВСУ а к Авакову надо с вопросами
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01.02.2021 11:35 Відповісти
Так, тут интересное наблюдение, свежее: я только что прогулялся пешочком, минут 40, не более. А я давно этого не делал, бо гараж приобрел, в 16 метрах от окон. Ну и вот что меня удивило: я не встретил ни одного военного, даже посетив супермаркет! Дело в том, что я живу в таком месте Мариуполя, что встречал их всегда! Вчера, кстати, я довольно немало покрутился по городу. Не встретил ни единой военной машинки, что тоже- нонсенс. Только джипаки ОБСЕ катались.

Я не могу ничего предполагать, но вот такой факт имеет место. Можэ увольнения зарубили???
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01.02.2021 09:43 Відповісти
в нас теж мало(Лисичанськ)..тільки погранці..і то бо тут іх управа в цетрі міста....але в Золотому кожен день заміси йдуть..знайомі звідти пишуть ..да і чути інколи,коли важким гатять ...відстань до нас 20км .. як і у вас
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01.02.2021 09:51 Відповісти
а у нас только офицеры ходят и их жены.
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01.02.2021 10:05 Відповісти
А у нас- не только! Это точно. И самых разных родов войск, судя по шевронам. Сегодня ещё съезжу в "Сильпо", где их всегда много. Если и там не встречу- удивлюсь безмерно.
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01.02.2021 10:08 Відповісти
А нахер им на позиции, у нас перемирие?
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01.02.2021 10:25 Відповісти
Добре хоч знаєте хто напав.
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01.02.2021 09:45 Відповісти
Генералы Наев и Забродский мочили в сортире Мавзолейных мудаков очень красиво...,особенно сводную дивизию ВДВ РАБссии и 6 Чеченскую бригаду Крыс Путлера... Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5547 Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5547 ....
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01.02.2021 09:45 Відповісти
а один из них мочил взрывчаткой живых собак на полигоне...)
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01.02.2021 09:54 Відповісти
Шариков,молчи баран Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 1630не дразни меня...
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01.02.2021 09:57 Відповісти
Саботажники и прочие хряки Ведмедчука ,5 лет при Порошенко срали на него и на армию...,за то что Порошенко построил Новороссию сраную от Харькова до Одессы.. Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8958 Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 8958
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01.02.2021 09:48 Відповісти
А думать, прежде чем писать не пробовали? Поэтому и не появилась "новороссия" от Харькова до Одессы, что при Порошенко всякие Ведмедчуки, Портновы и прочие русскочелюстные "сидели на Рассее и страдали неимоверно" за угнетенный народ Бамбаса.
Но сегодня им раздолье - практически весь высший эшелон власти свои люди, которым насрать на всех, в том числе и на адептов "русского мира".
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01.02.2021 10:07 Відповісти
Не бзди прорвемся а Ведмедчук с Кучмой были в Минске,Ибо Данилыч был начальником Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 3847
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01.02.2021 10:11 Відповісти
То ідіть із ЗСУ ,щоб через вас не було негатива на армію. Бо ви не генерали ,ви продажні тупі мерзоти.
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01.02.2021 09:52 Відповісти
То вам повезло что Порошенко оказался президентом с 7 июня 2014 года...,будь кто другой,уже б давно были СкреПОНОСцами с лишней хромосомой Путлера и его шайки не воров и жуликов...,болваны... Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 5148
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01.02.2021 09:55 Відповісти
Тошнит от вас 73 % идиотов... Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 2183
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01.02.2021 09:58 Відповісти
От коррупции до предательства Родины один шаг, коррупционер не побежит в ЕС где ему сразу дадут большой срок ,плюс незнание иностранного языка, куда бежать рюсько говорящим?, правильно на Московию ордынскую, там предателей ********** Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 6143
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01.02.2021 09:59 Відповісти
Витя Индюкович будучи президентом создал крутую украинскую армию... Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 341 .в Крыму гарнизон из 25 000 солдат и офицеров почти весь сдался в плен...,подобный случай был под Минском в июня 1941 года..Западный фронт генерала армии Павлова сдал Белоруссию за 7 дней...,в плен попало 660 000 дедываевалов,а Минск Гитлер взял за 5 дней войны....Вояки блин
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01.02.2021 10:04 Відповісти
Нифига не ясно, в закоксованном мосхе главнокомандующего война уже закончилась, а в генштабе еще продолжается
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01.02.2021 10:10 Відповісти
Не розкачуйте гєнШтаб - вірус нападе! Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 9995 Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 9995 Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб - Цензор.НЕТ 9995
А що там гавноКамандующій пріпіzдєнт не захищає підлеглих від нападок шебесґоїв?!
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01.02.2021 10:11 Відповісти
Хорошо сказали. Вот так и надо было сказать, когда враги раскручивали тему Гладковского ( Свинарчука). Эта клевета подорвала обороноспособность это страны и сыграло свою роль на выборах.
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01.02.2021 10:15 Відповісти
Да кто же они эти "клеветники"!? То на Дубинского "клевещут", то на СБУ. теперь на Генштаб ВСУ. Гляди так и до найвэлычнишего дойдёт.
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01.02.2021 10:25 Відповісти
Во время какой войны? Вам дай, вы бы уже до Львова армию отвели...
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01.02.2021 10:40 Відповісти
"Мы, Секлета Филипповна - это что то одно, а вы- что то другое!" (с)
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01.02.2021 11:02 Відповісти
Так я не понял, Леночку Лукаш "мочить" будут за её базар или только пальчиком погрозили 112 каналу и на этом всё ?
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01.02.2021 11:39 Відповісти
Цей Генштаб з його начальником і є найбільшою "дискредитацією" ЗСУ і України в цілому.
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01.02.2021 12:37 Відповісти
"В течение двух последних лет евроатлантические реформы в Вооруженных Силах Украины из намерений воплотились в жизнь"---гниды брехливые, именно за два последних года НИЧЕГО не сделано, все испохаблено.
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02.02.2021 00:10 Відповісти
 
 