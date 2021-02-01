Звинувачення в корупції на адресу керівництва ЗСУ мають ознаки наклепу. Дискредитація може підірвати обороноздатність держави під час війни, - Генштаб
Новини Цензор.НЕТ Політика України
Збройні Сили України неухильно дотримуються принципів верховенства права і законності. Протягом двох останніх років євроатлантичні реформи в Збройних Силах України з намірів втілилися в життя і стали реальністю, яка багато кого не влаштовує. Адже НАТО - це не тільки сумісність на рівні збройних сил, а й відкритість і прозорість.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Генштабу ЗСУ, який подає офіційну позицію керівництва Збройних Сил України щодо безпідставних звинувачень на його адресу.
"Звинувачення у корупції та скандальні заяви на адресу керівництва Збройних Сил України є безпідставними та мають ознаки наклепу. У будь-якій цивілізованій європейській країні особа, якій стало відомо про злочин, звертається до правоохоронних органів із заявою про вчинення кримінального правопорушення. Саме так має вчинити кожен свідомий громадянин", - підкреслюється в заяві Генштабу ЗСУ.
Крім цього зазначається, що втягування військовослужбовців в інформаційні провокації свідчить про замовний характер публікацій.
"Водночас використання лідерів думок та медіа у численних інформаційних кампаніях з дискредитації вищого керівництва Збройних Сил України може призвести до підриву обороноздатності держави під час війни. Ми закликаємо об’єднувати зусилля навколо національних інтересів і безпеки України та зосередити їх на боротьбі з державою-агресором Російською Федерацією", - підкреслюють в Генштабі.
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Дію наказу №661 треба призупинити..
До наказів №70 та №367 треба внести зміни, відносно операторів БПЛА ..
МінОборони та ГенШтаб!!!.. зверніть увагу на цю проблему!!!
Не потрібно ховатись за "патріотичними" гаслами та обороноздатністю країни.
Злочинці мають відповідати за свої злочини - ким би вони не були.
В течение двух последних лет евроатлантические реформы в Вооруженных Силах Украины из намерений воплотились в жизнь.
он воно як. Штрафи за вогонь по окупантах це виявляється "євроатлантична реформа"...
Я не могу ничего предполагать, но вот такой факт имеет место. Можэ увольнения зарубили???
Но сегодня им раздолье - практически весь высший эшелон власти свои люди, которым насрать на всех, в том числе и на адептов "русского мира".
А що там гавноКамандующій пріпіzдєнт не захищає підлеглих від нападок шебесґоїв?!