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Україна направить COVAX додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, - заступник міністра охорони здоров'я Іващенко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я

Україна направить COVAX додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, - заступник міністра охорони здоров'я Іващенко

Україна надасть додатковий запит на отримання нової партії доз вакцини Pfizer проти коронавірусу. Відповідний запит буде направлено COVAX.

Про це заявив на брифінгу заступник міністра охорони здоров'я України з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, COVAX з квітня очікує на збільшення об'ємів вакцин, Україна також зацікавлена у продовженні партнерства.

"До 14 лютого передбачається, що Україна буде надавати додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, який заплановано отримати у другому кварталі 2021 року", - повідомив Іващенко.

Як повідомлялося, в межах ініціативи COVAX вже в лютому Україна отримає 117 тис. доз вакцини від Pfizer-BioNTech. Паралельно будуть поставки препарату AstraZeneca. Крім цього, раніше Цензор.НЕТ писав про те, що Кабмін затвердив календарний план вакцинації.

Також читайте: Менше 40% українців готові безкоштовно вакцинуватися проти COVID-19, - Степанов

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+4
ЗЕлёные надеются что где-то в Европе сторож опять случайно выключит холодильник с вакциной
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01.02.2021 09:51
+3
Дяденька, добавить бы надоУкраина направит COVAX дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, - замминистра здравоохранения Иващенко - Цензор.НЕТ 7565
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01.02.2021 09:43
+1
Зеленые твари только ждут подачек вакцины от международных организаций. Сами же за бюджетные деньги ничего не покупают и контракты заключают лишь языком. И это стоит жизни украинцам. Что же, наголосовали, ляди, пришло время расплачиваться.
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01.02.2021 09:46
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Дяденька, добавить бы надоУкраина направит COVAX дополнительный запрос по увеличению количества доз вакцины Pfizer, - замминистра здравоохранения Иващенко - Цензор.НЕТ 7565
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01.02.2021 09:43 Відповісти
от зеленого осла уши)))))
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01.02.2021 09:56 Відповісти
лучше от мертвого . от мертвого ЗЕленого осла Україна направить COVAX додатковий запит щодо збільшення кількості доз вакцини Pfizer, - заступник міністра охорони здоров'я Іващенко - Цензор.НЕТ 6041
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01.02.2021 09:57 Відповісти
Что значит "добавить"? Сколько вакцины пропало, когда случайно отключился холодильник? 1900 доз. Сколько вовочка пообещал притаранить? 1700 доз. "Добавить" могут только 200 доз, и тех на самом деле уже нет.
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01.02.2021 11:29 Відповісти
Направит? та не спешите...
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01.02.2021 09:45 Відповісти
Зеленые твари только ждут подачек вакцины от международных организаций. Сами же за бюджетные деньги ничего не покупают и контракты заключают лишь языком. И это стоит жизни украинцам. Что же, наголосовали, ляди, пришло время расплачиваться.
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01.02.2021 09:46 Відповісти
Ну шо, Вова, ти готовий приймати з різних сторін у необмеженій кількості? Вова, ти пророк - я щітаю.
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01.02.2021 09:49 Відповісти
ЗЕлёные надеются что где-то в Европе сторож опять случайно выключит холодильник с вакциной
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01.02.2021 09:51 Відповісти
Что то давненько не было слышно про закупку вакцины... сдаётся мне что на закупку деньги уже распили и покупать не за что....
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01.02.2021 09:52 Відповісти
вспомнил песенку сразу ..... "у курского вокзала.....Подайте христа ради...."
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01.02.2021 09:55 Відповісти
А подать заявку на покупку пробовали?
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01.02.2021 09:57 Відповісти
Одна єдина європейська країна, де до вакцінації - як до неба. Відгадайте! Укрвїна?! Та ні! ЗеУкраїна
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01.02.2021 10:11 Відповісти
А Вася ещё спрашивает Байдена почему мы до сих пор не в НАТО???! А там ты штаны для солдат просить будешь?!
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01.02.2021 10:20 Відповісти
Они в COVAX заказали до 4 млн. доз вакцины AstraZeneca на поставку в 1 полугодии 2021 года , которую ВОЗ не рекомедует использовать людям старше 60 лет. За медиками, следующие в очереди на вакцинацию люди пожилого возраста и они станут подопытными кроликами. Иследование вакцины AstraZeneca проводилось только на добровольцах 18 - 55 лет.
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01.02.2021 12:40 Відповісти
Вакцини не поможуть.
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01.02.2021 14:24 Відповісти
 
 