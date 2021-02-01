Український законопроєкт про державну політику перехідного періоду вивчається в Парижі та Берліні, - посол Франції де Понсен

Законопроєкт про державну політику перехідного періоду, представлений віцепрем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим, вивчається Францією та Німеччиною, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Зараз ми розглядаємо цей законопроєкт і в Парижі, і в Києві. Ми також обговорюємо його з нашими партнерами, зокрема з Німеччиною, щоб досягти спільної позиції. Ось чому я б вважав за краще не реагувати зараз. Спільна реакція на цей законопроєкт з'явиться найближчим часом", - сказав посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас де Понсен наголосив, що вибори на Донбасі не можна проводити, поки не будуть гарантовані умови безпеки.

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"Ми дуже добре розуміємо стурбованість України цим питанням, який становить суспільний інтерес. Ми поділяємо думку України про те, що вибори не можна проводити, поки не будуть гарантовані умови безпеки. Однак мета має полягати в тому, щоб провести вибори якнайшвидше, оскільки голосування й управління через виборні органи є основною умовою демократії", - зазначив він.

Також дипломат зауважив, що конфлікт в Україні не варто називати замороженим.

"В Україні конфлікт не заморожений, і я не знаю, чи було б це краще, якщо було б інакше. На цей момент ми зосереджуємо свої зусилля на досягненні результатів у межах Нормандського формату і Мінського процесу. Це наша основна мета. Можливо, ви знаєте, що моя попередниця посол Дюмон зараз є одним з дипломатичних радників президента Макрона. Вона відвідала Україну в грудні. Вона зустрічалася з президентом Зеленським та провела багато інших зустрічей. Посол Дюмон бере активну участь у переговорах. Вона багато працює, щоб домогтися результатів для України і принести мир у регіон", - пояснив він.