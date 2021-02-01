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Український законопроєкт про державну політику перехідного періоду вивчається в Парижі та Берліні, - посол Франції де Понсен

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Український законопроєкт про державну політику перехідного періоду вивчається в Парижі та Берліні, - посол Франції де Понсен

Законопроєкт про державну політику перехідного періоду, представлений віцепрем'єр-міністром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексієм Резніковим, вивчається Францією та Німеччиною, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Зараз ми розглядаємо цей законопроєкт і в Парижі, і в Києві. Ми також обговорюємо його з нашими партнерами, зокрема з Німеччиною, щоб досягти спільної позиції. Ось чому я б вважав за краще не реагувати зараз. Спільна реакція на цей законопроєкт з'явиться найближчим часом", - сказав посол в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас де Понсен наголосив, що вибори на Донбасі не можна проводити, поки не будуть гарантовані умови безпеки.

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"Ми дуже добре розуміємо стурбованість України цим питанням, який становить суспільний інтерес. Ми поділяємо думку України про те, що вибори не можна проводити, поки не будуть гарантовані умови безпеки. Однак мета має полягати в тому, щоб провести вибори якнайшвидше, оскільки голосування й управління через виборні органи є основною умовою демократії", - зазначив він.

Також дипломат зауважив, що конфлікт в Україні не варто називати замороженим.

"В Україні конфлікт не заморожений, і я не знаю, чи було б це краще, якщо було б інакше. На цей момент ми зосереджуємо свої зусилля на досягненні результатів у межах Нормандського формату і Мінського процесу. Це наша основна мета. Можливо, ви знаєте, що моя попередниця посол Дюмон зараз є одним з дипломатичних радників президента Макрона. Вона відвідала Україну в грудні. Вона зустрічалася з президентом Зеленським та провела багато інших зустрічей. Посол Дюмон бере активну участь у переговорах. Вона багато працює, щоб домогтися результатів для України і принести мир у регіон", - пояснив він.

Автор: Наталя Джума
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странно что не в Москве Украинский законопроект о государственной политике переходного периода изучается в Париже и Берлине, - посол Франции де Понсен - Цензор.НЕТ 1526
ах да . в Москве же его писали . его там и так знают
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01.02.2021 09:55 Відповісти
А там є щось погане для України-наприклад що?
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01.02.2021 10:14 Відповісти
Потрібно виконувати "мінські домовленості"!
Інакше Донбас для України буде втрачено назавжди.
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01.02.2021 09:56 Відповісти
Ну так виконуй. Збирай однодумців і мершій просити вибачення у нещасного наріду Домбасу.
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01.02.2021 10:06 Відповісти
То для початку примусь ***** не стріляти.
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01.02.2021 10:13 Відповісти
Поки росія існуватиме в теперішній формі і з теперішнім вмістом, всі ці рухи по окупованих територіях матимуть такий же результат, як траскання патиком по купі гівна. Не з того треба починати, не з наслідків, а з причини. Але не зараз, нема з ким - не з зеленими ж рідний край боронити.
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01.02.2021 10:18 Відповісти
Есть только один путь.Освобождать наши территории военным путём,А на данный момент с каждым днём увеличивать санкции по отношению к РФ, вплоть до её экономической изоляции. История учит. Необходимо создавать антипутинскую коалицию наподобие антигитлеровской. И победить это зло.которое начало распространятся всё больше и больше в мире.А для росии напомнить,как *наши деды* воевали и победили вместе со своими союзниками.
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01.02.2021 10:55 Відповісти
Переходный период начнется после возврата территорий?
Вот тогда и целесообразно принимать закон. Иначе это пиар на хотелках политиков.
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01.02.2021 10:59 Відповісти
Друзья Зеленского собрались изучать?
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01.02.2021 12:44 Відповісти
коли хорвати виганяли сербських імперців, вони не несли стоси паперів з поклоном в брюсель.. Вони за 72 години стели в порохи їхню тогочасну лугандонію. І тепер це нормальна Європейська держава з нескореним народом.
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01.02.2021 23:08 Відповісти
 
 