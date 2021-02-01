Президент Чехії Земан про Навального: Він проти Путіна, а не режиму, і підтримував окупацію Криму

Президент Чехії Мілош Земан вважає російського опозиціонера Олексія Навального противником президента РФ Володимира Путіна, але не режиму загалом, оскільки він підтримував окупацію Криму.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "ЄП", про це Земан заявив в ефірі радіо Frekvence 1.

"Він видає себе за борця за демократію, але я читав, що він підтримував анексію Криму, брав участь у низці націоналістичних маршів і підтримував сталінські депортації з чеченцями, ну і що це за борець за демократію? Я думаю, що він російський націоналіст", - сказав президент Чехії.

"Нічого проти, але він не має прикидатися одним з тих політиків, які проти режиму Путіна. Він тільки проти Путіна, і це дуже велика різниця", - додав Земан.

Нагадаємо, в жовтні 2014 року Олексій Навальний озвучив свою позицію щодо окупації Криму: "Крим - це бутерброд з ковбасою, чи що, щоб його туди-сюди повертати? От я не вважаю ... З точки зору політики і відновлення справедливості, те, що потрібно зробити зараз у Криму, це провести нормальний референдум. Не такий, як був, а нормальний. І як вирішать люди, так воно і буде.

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