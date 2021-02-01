Франція готова приєднатися до Кримської платформи: це те, за чим ми уважно стежимо, - посол де Понсен

Франція готова приєднатися до Кримської платформи, проте існує необхідність у поясненні її мети, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Це дуже цікава ініціатива. Ми, звичайно, з великим інтересом дивимося на це. Ми спілкувалися із заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою. Є контакти між двома міністерствами, і у нас буде більше, це точно, тому що ми ніколи не визнавали ситуацію в Криму. Ми також перебуваємо в контакті з нашими колегами з ЄС щодо цього питання і погоджуємо з ними дії. Це те, за чим ми уважно стежимо з дипломатичної точки зору", - сказав де Понсен в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас французький посол вказав на необхідність у поясненні мети цієї ініціативи.

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"На цей момент ми перебуваємо на дуже попередній стадії. Я кілька разів зустрічався з пані Джапаровою, вони підготували інформаційні документи про цю ініціативу. Вони розглядаються в Парижі і Брюсселі. Але нині не зовсім ясно, яка мета цієї платформи. Наскільки я розумію, це майданчик для обговорення політичної ситуації в Криму. Це корисно, але з якою метою - ще невідомо. В принципі ми підтримуємо її, і відповім на ваше запитання - так, ми до неї приєднаємося. Але, очевидно, є необхідність у поясненні. Запуск платформи запланований на 23 серпня, тож ми маємо час", - резюмував де Понсен.