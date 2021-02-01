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Франція готова приєднатися до Кримської платформи: це те, за чим ми уважно стежимо, - посол де Понсен

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Франція готова приєднатися до Кримської платформи: це те, за чим ми уважно стежимо, - посол де Понсен

Франція готова приєднатися до Кримської платформи, проте існує необхідність у поясненні її мети, повідомив посол Франції в Україні Етьєн де Понсен.

"Це дуже цікава ініціатива. Ми, звичайно, з великим інтересом дивимося на це. Ми спілкувалися із заступницею міністра закордонних справ Еміне Джапаровою. Є контакти між двома міністерствами, і у нас буде більше, це точно, тому що ми ніколи не визнавали ситуацію в Криму. Ми також перебуваємо в контакті з нашими колегами з ЄС щодо цього питання і погоджуємо з ними дії. Це те, за чим ми уважно стежимо з дипломатичної точки зору", - сказав де Понсен в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна", передає Цензор.НЕТ.

Водночас французький посол вказав на необхідність у поясненні мети цієї ініціативи.

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"На цей момент ми перебуваємо на дуже попередній стадії. Я кілька разів зустрічався з пані Джапаровою, вони підготували інформаційні документи про цю ініціативу. Вони розглядаються в Парижі і Брюсселі. Але нині не зовсім ясно, яка мета цієї платформи. Наскільки я розумію, це майданчик для обговорення політичної ситуації в Криму. Це корисно, але з якою метою - ще невідомо. В принципі ми підтримуємо її, і відповім на ваше запитання - так, ми до неї приєднаємося. Але, очевидно, є необхідність у поясненні. Запуск платформи запланований на 23 серпня, тож ми маємо час", - резюмував де Понсен.

Автор: Наталя Джума
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Франция готова присоединиться к Крымской платформе: это то, за чем мы внимательно следим, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 7351Франция готова присоединиться к Крымской платформе: это то, за чем мы внимательно следим, - посол де Понсен - Цензор.НЕТ 2028
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01.02.2021 10:19 Відповісти
Дивне питання... Ціль- повернути Крим Україні. Чи ви ввімкнули дурня, як робите це на Донбасі?
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01.02.2021 10:20 Відповісти
Ой ржу не могу.......
А с каких пор говорильня возвращает захваченые территории?
Карабах тому пример!
Или Минск уже вернул захваченые территории донбасса?
Не бла бла.... А реальные постоянно растущие санкции на рашку - вот что может быть вернет территории.
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01.02.2021 12:52 Відповісти
От в межах цієї платформи і можна домовитися про такі санкції- більше нема де.
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01.02.2021 12:55 Відповісти
Вы совсем тупой?
а как же вводили санкции ранее без нее?
и кто уже в этом пшике участвует?
что то не видел заявок ни США, ни ЕС, ни стран большой семерки......
и вообще это консультативная платформа.... а с каких пор консультации кого то к чему то обязывали?
Будапештский меморандум вас ничего не научил?
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01.02.2021 13:39 Відповісти
Це ты так дисутуєш, бидло? Щезни в спамі.
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01.02.2021 13:41 Відповісти
Фу безграмотное.....
На аргументы и сказать нечего?
Ты не из зелени случайно..... Там такие же недалекие тусуются.
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01.02.2021 14:12 Відповісти
ага, уже 7 лет как следите) когда Марсель арам отдадите?
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01.02.2021 10:26 Відповісти
с Карабахом уже всё ??? уже без вас разобрались и некуда себя деть ???
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01.02.2021 10:29 Відповісти
платформа так платформа
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01.02.2021 10:32 Відповісти
 
 