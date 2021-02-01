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2 і 3 лютого відбудуться засідання Тристоронньої контактної групи. Оприлюднено порядок денний

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані на 2 і 3 лютого.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу української делегації в ТКГ.

Згідно з оприлюдненою інформацією, 2 лютого відбудеться відеоконференція робочої групи з питань безпеки, а також гуманітарної, економічної і політичної підгруп.

3 лютого заплановано відеоконференція спільного засідання Тристоронньої контактної групи.

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Крім цього, українська делегація в ТКГ публікує також порядок денний майбутніх засідань:

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню, розведення сил і засобів, включаючи узгодження нових ділянок розведення; оновлення плану розмінування;

- продовження розробки плану спільних кроків;

- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій;

- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.

Автор: Анастасія Потіха
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Очередная встреча пустобрехов, и все за наши деньги...
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01.02.2021 10:41 Відповісти
"- восстановление социально-экономических связей через линию разграничения."

Источник: https://censor.net/ru/n3245222

Торговля на крови?
Гришины, Соболевы, вы еще живы, или сегодня не платят за редуты?
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01.02.2021 10:45 Відповісти
"- дальнейшая разработка плана совместных шагов"

Источник: https://censor.net/ru/n3245222

ВСУ по команде г-го Зе будут дальше отступать, а оккупанты совместно наступать?

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Російські окупаційні війська розмістили за визначеними лініями відведення важке озброєння. Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ від 30 січня, передає "Мілітарний портал".
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01.02.2021 10:52 Відповісти
а где развод (отвод) войск?
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01.02.2021 10:48 Відповісти
Как уже обычно - "о влиянии почвенных вод на половую жизнь полевых мышей".
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01.02.2021 10:51 Відповісти
2 і 3 лютого відбудуться засідання Тристоронньої контактної групи. Оприлюднено порядок денний - Цензор.НЕТ 3641
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01.02.2021 10:55 Відповісти
 
 