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Новини Політика України
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Зеленський (17420) інвестиції (544) Китай (1919) Мотор_СІч (115) США (14460)

Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не за мого президентства"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

Зеленський відкидає можливість продажу

Володимир Зеленський заявив, що не згоден з твердженням, ніби Китай є головною геополітичною загрозою, а також запевнив, що за його президентства контрольний пакет "Мотор Січі" залишиться в України.

Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, що вийшло на американському каналі HBO, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Коментуючи зауваження про те, що у США вважають Китай геополітичною загрозою №1, Зеленський сказав: "Я не можу з цим погодитися, оскільки в Україні ми цього не відчуваємо".

"Бізнес Сполучених Штатів представлений в Україні, але водночас китайський бізнес також представлений", - зазначив Президент.

Також читайте: Метою санкцій проти Skyrizon могла бути заборона на проведення зборів акціонерів, - заява DCH

"Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес, певна країна ставляться до вас із повагою, поважаючи ваш народ та кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні", - резюмував український лідер.

Водночас, як зазначається, Зеленський категорично заявив, що не дозволить Китаю чи будь-якій іншій країні придбати контрольний пакет акцій компанії "Мотор Січ": "Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя… але за мого президентства - точно ні".

Як повідомлялося, у січні міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ"Мотор Січ". На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. 6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству. 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ. У листопаді стало відомо, що китайські інвестори "Мотор Січі" найняли три юркомпанії для процесу проти України на $3,5 мільярда.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+13
Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне" - Цензор.НЕТ 2609
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01.02.2021 11:00
+11
и грозно так члеником по клавишам: "Тадам!"..
и с гнусявой хрипотцой, подчеркивая важность: "Никада!..
и сделав выжидающую паузу, на выдохе: "Да!.. Да!.. но Нет!"
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01.02.2021 10:53
+7
ЗЕлений клоун набрався боргів на 638 МІЛЬЯРДІВ гривень - майже 23 млрд доларів

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
Вдумайтеся в цю цифру - 22,72 мільярди доларів.
Навіть $26 млрд Жульки Тимошенко, які вона взяла всього за 2 роки свого правління, вже не виглядають такими астрономічними.
Афера десятиліття.
В кіно, Голобородько в обличчя МВФ жбурляв паперами. В брехнях клоуна, перед виборами МВФ хотів продати нашу землю і побудувати на ній склад ядерних відходів, а клоун нас від цього рятував.
До реальності, як виявилося, ця брехня не мала абсолютно ніякого відношення.
В реальності, МВФ Голобородька послав. При чому, в останньому листі, МВФ повідомив клоуна, що не бажає спонсорувати грошима західних платників податків його бородату бабушку Каломойського. Доки він не почне переслідувати того, хто вкрав у України 200 млрд вкладів Приватбанку, і буде приймати його у своєму кабінеті, в борг йому не дадуть. Голобородько, звісно, переслідувати свого хазяїна не збирався.
І тому зелені покидьки понабиралися в борг скрізь, де могли. При чому під відсоток набагато вищий, ніж у МВФ.
Не своє - не шкода. Нехай платять дебіли і їхні правнуки. "Я должен только своім родітєлям".
В результаті, всього за рік влади цих підарасів, кожен з нас став винний кредиторам на 14 тисяч 177 гривень і 77 копійок більше.
З чим вас і поздоровляю.
Д.Сміт
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01.02.2021 10:58
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А "нє прі мнє", до доколиЗеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне" - Цензор.НЕТ 3000
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01.02.2021 10:52 Відповісти
Тут и пригодится закон про двойное гражданство. Ловкость рук, ...ля)
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01.02.2021 10:53 Відповісти
А юр лица уже начали гражданство получать? С каких пор? Я что то пропустил?
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01.02.2021 11:21 Відповісти
Не при мне, или я как всегда не причем?
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01.02.2021 10:53 Відповісти
Просто США уже провели разговор. Популярно объяснили вове, что с ним будет, если Мотор-Сич уйдет китайцам.
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01.02.2021 11:32 Відповісти
от це мабуть найкраща мотивація.
але і китайці і москалі роблять просто.... вибирають важливих фахівців, дають у три - десять разів більшу зарплату, і перевозять до себе. Це дешевше, значно дешевше.
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01.02.2021 14:31 Відповісти
Тут и между строк можно прочесть - какие иностранцы, когда есть Коломойский?
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01.02.2021 15:44 Відповісти
сам все разворую -сказал Зеленский
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01.02.2021 12:31 Відповісти
и грозно так члеником по клавишам: "Тадам!"..
и с гнусявой хрипотцой, подчеркивая важность: "Никада!..
и сделав выжидающую паузу, на выдохе: "Да!.. Да!.. но Нет!"
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01.02.2021 10:53 Відповісти
и притопнул тряпичной ножкой
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01.02.2021 10:56 Відповісти
Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне" - Цензор.НЕТ 2609
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01.02.2021 11:00 Відповісти
Вєєєєєєчная памяяяяяяять Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не за мого президентства" - Цензор.НЕТ 7968
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01.02.2021 11:48 Відповісти
Так Зеля може ще й партійний?)
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01.02.2021 11:49 Відповісти
Ты только не забывай, что процесс продажи был начат при "шоколадке", так что они оба с зеленью ответственны.
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01.02.2021 13:54 Відповісти
А зуб даёт или в крайнем случае под личный контроль берёт?
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01.02.2021 10:54 Відповісти
Главное с Судьями разберитесь и Врачами!!!! Люди верить вам должны!!!! УКРАИНЦЫ!!!!
ОСТАЛЬНОЕ ДЕЛАЕТСЯ!!! и при ВАС и без ВАС!!!
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01.02.2021 10:55 Відповісти
_Люди, сейчас способные поверить зетрояну - умственно отсталые, способные поверить решительно во что угодно, например плоскую Землю и рептилоидов. Зебанутые, в общем.
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01.02.2021 11:03 Відповісти
Не нада путать Украинский народ с москальским.Хто голосовал за Зе,множество в растеренности.Потому,что голослвали не за Зе,а против Порошенко.Но если нада будет то сметут эту зелёную плесень Ооччень быстро.Снежками и цветочками никто жонглировать Не будет!
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01.02.2021 12:10 Відповісти
Сметуны Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не за мого президентства" - Цензор.НЕТ 4616
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01.02.2021 12:14 Відповісти
Не смешно
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01.02.2021 12:26 Відповісти
Только не бери под свой контроль...
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01.02.2021 10:55 Відповісти
ЗЕлений клоун набрався боргів на 638 МІЛЬЯРДІВ гривень - майже 23 млрд доларів

638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
Вдумайтеся в цю цифру - 22,72 мільярди доларів.
Навіть $26 млрд Жульки Тимошенко, які вона взяла всього за 2 роки свого правління, вже не виглядають такими астрономічними.
Афера десятиліття.
В кіно, Голобородько в обличчя МВФ жбурляв паперами. В брехнях клоуна, перед виборами МВФ хотів продати нашу землю і побудувати на ній склад ядерних відходів, а клоун нас від цього рятував.
До реальності, як виявилося, ця брехня не мала абсолютно ніякого відношення.
В реальності, МВФ Голобородька послав. При чому, в останньому листі, МВФ повідомив клоуна, що не бажає спонсорувати грошима західних платників податків його бородату бабушку Каломойського. Доки він не почне переслідувати того, хто вкрав у України 200 млрд вкладів Приватбанку, і буде приймати його у своєму кабінеті, в борг йому не дадуть. Голобородько, звісно, переслідувати свого хазяїна не збирався.
І тому зелені покидьки понабиралися в борг скрізь, де могли. При чому під відсоток набагато вищий, ніж у МВФ.
Не своє - не шкода. Нехай платять дебіли і їхні правнуки. "Я должен только своім родітєлям".
В результаті, всього за рік влади цих підарасів, кожен з нас став винний кредиторам на 14 тисяч 177 гривень і 77 копійок більше.
З чим вас і поздоровляю.
Д.Сміт
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01.02.2021 10:58 Відповісти
какой сейчас общий долг? и кто дал им такие бабки, если они не выполняют требований??
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01.02.2021 16:04 Відповісти
Внешний долг Украины по годам. Минфин.

О чем ты тут пишешь, сумашедший? МВФ свернула программу финансирования еще в прошлом году. Чтобы брать кредиты, надо, чтобы их кто то давал, как минимум!
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01.02.2021 17:32 Відповісти
"Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам "

Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне" - Цензор.НЕТ 5516
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01.02.2021 10:59 Відповісти
Ага,ні гектара землі іноземцям.П..ди іщо.
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01.02.2021 11:00 Відповісти
Вот что бывает, если наступить на маленькие зеленые яички. Хотя, пока что, всего то присунули в один тупой собачий рот, но, какой эффект
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01.02.2021 11:00 Відповісти
Шаурму цьому патріоту!
Зеленский исключил возможность продажи "Мотор Сичи" иностранцам: "Никогда. Не при мне" - Цензор.НЕТ 1418
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01.02.2021 11:01 Відповісти
Какое оно мерзкое, фу ***!
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01.02.2021 11:51 Відповісти
Не нужно залезать между молотом и наковальней...
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01.02.2021 11:01 Відповісти
Ось що робить животворящий пендель від Штатів. Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не при мені" - Цензор.НЕТ 797
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01.02.2021 11:05 Відповісти
Зараз Джо Байден візьметься за порохобариг і зенелохів.
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01.02.2021 11:15 Відповісти
Вовке - вавку!
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01.02.2021 11:05 Відповісти
Не лезь в дела Мотор Сич.Занимайся тем,чем тебе положено согласно должностной инструкции на должности президента.А то развёл в своём офисе *Солберские шпили-вили*. А твоя тобой подчёркнутая значимость,- даже не смешна и достала всех.
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01.02.2021 11:08 Відповісти
Плять ,Зеленский враг Украины ,хочет рассориться с США 😡😡😡
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01.02.2021 11:08 Відповісти
Якраз саме в цій ситуації (з Мотор Січчю) - навпаки.
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01.02.2021 11:18 Відповісти
"Беру это дело под личный контроль", - добавил зеленский
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01.02.2021 11:28 Відповісти
Так она уже давненько как китайская..а что он сможет теперь сделать?? Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не за мого президентства" - Цензор.НЕТ 2996
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01.02.2021 11:33 Відповісти
Китайской она станет когда АМКУ одобрит продажу акций, если такое решение будет принято. Нелох пока против, дальше посмотрим.
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01.02.2021 15:52 Відповісти
Буслаев, и ведущие спецы, со всеми разработками, уже в Воронеже. Уже движок новый выпустили. "МС" - металлолом.
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01.02.2021 11:34 Відповісти
и при ком это было сделано? не при барыге ли??
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01.02.2021 16:06 Відповісти
Оно что-то шарит в геополитике? Неужто больше, чем спецслужбы Америки, которые считают китай угрозой?
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01.02.2021 11:49 Відповісти
Угрозой для кого?
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01.02.2021 13:43 Відповісти
То скажи людям, яка падла мала продати, його, нашу оборону! Чи це не зрада??? До чого тут "не при мені", але при тобі продають!!!
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01.02.2021 11:57 Відповісти
От посольства США, сопле на день рождения подарили большууууую баночку вазелина.
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01.02.2021 12:55 Відповісти
Вірне рішення Президента України Зеленського В.О., який прийшовши до влади відразу заблокував доступ так званим китайським інвесторам до ПАТ "Мотор Січ". Заслуговує поваги жорстка позиція нашого президента у питанні стратегічних підприємств. Президенту Зеленському В.О. необхідно бути більш жорсткішим як у внутрішній так і у зовнішній політиці - саме народ України чекає це від нього.
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01.02.2021 12:56 Відповісти
Так званий китайський інвестор Ван Цзин є троянським конем від кремля.
«Ми знайшли інформацію, що пан Ван Цзин у 2012 році зустрічався із (на той час) віцепрем'єром Росії Владиславом Сурковим. Вони вели перемови на різні теми. Тому, крім бізнесу, там можуть бути ще якісь політичні і геополітичні моменти», - зауважив у коментарі у коментарі Радіо Свобода директор Центру дослідження армії Валентин Бадрак. Він також вважає, що українська влада мала активніше займатися стратегічним підприємством.
https://www.radiosvoboda.org/a/********-motor-sich-milyoner-z-kytayu/31079037.html
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01.02.2021 13:17 Відповісти
Заблокував АМКУ ще 3 роки назад. Головзебіл може тільки віддати наказ розблокувати.
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01.02.2021 15:59 Відповісти
Тут беда не в том что не продадим никому---а в том что похоже после всего что тут намутили, никто уже и не купит. Сможем ли сами? Так ответ тут ясен в вопросе кому продавали, или за сколько итд.
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01.02.2021 14:58 Відповісти
Это конечно замечательно,что завод надо оставить за Украиной, стране нужно много летательеых аппаратов и в этом есть острая нужда, таких как транспортных, пожарных вертолетов и самолетов, которые пользуются по всему миру спросом, вот и источник инвестиций, только надо наращивать реализацию моторов,но
, что бы производство не загнулось, как и вся экономика,в коррупционной стране, где коррупция душит экономику, а игла этой коррупции находится в Яйце под видом финансовой пирамды - ОВГЗ под 12-18% , которая выкачивает из страны все ресурсы, и подымает кредитную ставку, делая экономику невозможной, когда депозитная ставка в валюте 2%, а кредиты по 20% из за финансовой пирамиды организованной НБУ,Мин.финаном где долги государства, которые народом не контролируются, продаются не напрямую населению,под те же скажем 2-3% в валюте,% а через баки по сговору на монопольном, а значит коррупционном рынке под 12-18% в грн, а потом конвертируются и пока долги грсударства будут скупать банки по сговору, которым убытки покрывает народ с бюджета, а банкиры не будут отвечать своим уставным фондом за убытки вкладчикам,и население ни сможет покупать напрямую ОВГЗ под 2-3% в валюте, ни о каком развитии экономики в том числе производстве моторов , как и всего в стране не может быть и речи.
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01.02.2021 15:11 Відповісти
Я уж точно не є прихильником Зе, але в цьому випадку він робить правильно, Мотор Січ- це стратегічне підприємство і вся документація має залишитись у власності держави. А Богуслаєва треба посадити за грати разом з Ющенком, який дозволив йому користуватися техдокументацією як своєю власністю, розпродавати ії. Це державний злочин!!!! У нас вже колись китайці купили недобудований корабель за ціною металобрухту який переробили у авіаносець, тим самим зміцнили свій флот. Україна має розраховувати тільки на свої сили і запам'ятати, що у нас немає друзів, лише партнери.
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14.02.2021 21:16 Відповісти
 
 