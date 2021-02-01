Зеленський відкидає можливість продажу "Мотор Січі" іноземцям: "Ніколи. Не за мого президентства"
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Володимир Зеленський заявив, що не згоден з твердженням, ніби Китай є головною геополітичною загрозою, а також запевнив, що за його президентства контрольний пакет "Мотор Січі" залишиться в України.
Про це Володимир Зеленський сказав в інтерв'ю Axios, що вийшло на американському каналі HBO, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Коментуючи зауваження про те, що у США вважають Китай геополітичною загрозою №1, Зеленський сказав: "Я не можу з цим погодитися, оскільки в Україні ми цього не відчуваємо".
"Бізнес Сполучених Штатів представлений в Україні, але водночас китайський бізнес також представлений", - зазначив Президент.
"Я вважаю, що незалежно від нації, національності, якщо люди, якщо бізнес, певна країна ставляться до вас із повагою, поважаючи ваш народ та кордони, вони можуть бути присутніми у вашій країні", - резюмував український лідер.
Водночас, як зазначається, Зеленський категорично заявив, що не дозволить Китаю чи будь-якій іншій країні придбати контрольний пакет акцій компанії "Мотор Січ": "Ніколи. Не при мені. Я тут не на все життя… але за мого президентства - точно ні".
Як повідомлялося, у січні міністерство торгівлі США запровадило санкції проти китайської компанії Skyrizon Aircraft Holdings Limited, інвестора українського ПАТ"Мотор Січ". На початку серпня 2020 року в групі DCH заявили про початок партнерства з китайськими інвесторами, які представляють Skyrizon Aircraft Holdings Limited. 6 серпня минулого року АМКУ повідомив, що проведе оцінку продажу підприємства "Мотор Січ" на відповідність конкурентному законодавству. 4 вересня 2020 року китайські інвестори ПАТ "Мотор Січ" подали до Міністерства юстиції претензійний документ - Notice of Investment Dispute про намір звернутися до міжнародного арбітражу для стягнення з держави Україна збитків у розмірі 3,5 млрд дол. До складу робочої групи з доарбітражного врегулювання входить і представник АМКУ. У листопаді стало відомо, що китайські інвестори "Мотор Січі" найняли три юркомпанії для процесу проти України на $3,5 мільярда.
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але і китайці і москалі роблять просто.... вибирають важливих фахівців, дають у три - десять разів більшу зарплату, і перевозять до себе. Це дешевше, значно дешевше.
и с гнусявой хрипотцой, подчеркивая важность: "Никада!..
и сделав выжидающую паузу, на выдохе: "Да!.. Да!.. но Нет!"
ОСТАЛЬНОЕ ДЕЛАЕТСЯ!!! и при ВАС и без ВАС!!!
638 МІЛЬЯРДІВ ГРИВЕНЬ банда зелених мародерів повісила боргів на Україну за минулий рік.
Вам не почулося.
638 000 000 000 грн.
Вдумайтеся в цю цифру - 22,72 мільярди доларів.
Навіть $26 млрд Жульки Тимошенко, які вона взяла всього за 2 роки свого правління, вже не виглядають такими астрономічними.
Афера десятиліття.
В кіно, Голобородько в обличчя МВФ жбурляв паперами. В брехнях клоуна, перед виборами МВФ хотів продати нашу землю і побудувати на ній склад ядерних відходів, а клоун нас від цього рятував.
До реальності, як виявилося, ця брехня не мала абсолютно ніякого відношення.
В реальності, МВФ Голобородька послав. При чому, в останньому листі, МВФ повідомив клоуна, що не бажає спонсорувати грошима західних платників податків його бородату бабушку Каломойського. Доки він не почне переслідувати того, хто вкрав у України 200 млрд вкладів Приватбанку, і буде приймати його у своєму кабінеті, в борг йому не дадуть. Голобородько, звісно, переслідувати свого хазяїна не збирався.
І тому зелені покидьки понабиралися в борг скрізь, де могли. При чому під відсоток набагато вищий, ніж у МВФ.
Не своє - не шкода. Нехай платять дебіли і їхні правнуки. "Я должен только своім родітєлям".
В результаті, всього за рік влади цих підарасів, кожен з нас став винний кредиторам на 14 тисяч 177 гривень і 77 копійок більше.
З чим вас і поздоровляю.
Д.Сміт
О чем ты тут пишешь, сумашедший? МВФ свернула программу финансирования еще в прошлом году. Чтобы брать кредиты, надо, чтобы их кто то давал, как минимум!
«Ми знайшли інформацію, що пан Ван Цзин у 2012 році зустрічався із (на той час) віцепрем'єром Росії Владиславом Сурковим. Вони вели перемови на різні теми. Тому, крім бізнесу, там можуть бути ще якісь політичні і геополітичні моменти», - зауважив у коментарі у коментарі Радіо Свобода директор Центру дослідження армії Валентин Бадрак. Він також вважає, що українська влада мала активніше займатися стратегічним підприємством.
https://www.radiosvoboda.org/a/********-motor-sich-milyoner-z-kytayu/31079037.html
, что бы производство не загнулось, как и вся экономика,в коррупционной стране, где коррупция душит экономику, а игла этой коррупции находится в Яйце под видом финансовой пирамды - ОВГЗ под 12-18% , которая выкачивает из страны все ресурсы, и подымает кредитную ставку, делая экономику невозможной, когда депозитная ставка в валюте 2%, а кредиты по 20% из за финансовой пирамиды организованной НБУ,Мин.финаном где долги государства, которые народом не контролируются, продаются не напрямую населению,под те же скажем 2-3% в валюте,% а через баки по сговору на монопольном, а значит коррупционном рынке под 12-18% в грн, а потом конвертируются и пока долги грсударства будут скупать банки по сговору, которым убытки покрывает народ с бюджета, а банкиры не будут отвечать своим уставным фондом за убытки вкладчикам,и население ни сможет покупать напрямую ОВГЗ под 2-3% в валюте, ни о каком развитии экономики в том числе производстве моторов , как и всего в стране не может быть и речи.