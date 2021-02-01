Зеленський про розслідування проти адвоката Трампа Джуліані: Україна готова допомагати США отримати правду
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Україна готова допомогти США в розслідуванні проти особистого адвоката колишнього президента Дональда Трампа Рудольфа Джуліані.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Голос Америки", про це він сказав в інтерв'ю Axios.
"Ми готові допомагати. Наша позиція дуже правильна і продуктивна: ми готові допомагати Сполученим Штатам отримати правду. Тому що для нас це дуже і дуже важливо", - сказав Зеленський відповідаючи на запитання журналіста, чи готова Україна співпрацювати або сприяти розслідуванню проти особистого адвоката Трампа Руді Джуліані щодо його зв'язків з російськими агентами в Україні.
Разом з тим, питання щодо можливої допомоги ОП в розслідуванні діяльності в Україні Хантера Байдена, сина чинного президента США, Зеленський переадресував правоохоронцям.
"Кримінальні органи - прокуратура чи інші органи в будь-якій країні можуть співпрацювати. Я вважаю, що це нормально", - зазначив глава держави.
Будь ласка, зачекайте...
Президент Зеленский назначил российского агента и открытого русофила Руслана Демченко главой комитета по разведке, а другого российского агента Олега Татарова - борца с » внешним управлением» - замглавы Офиса президента по правоохранительным органам, из кабинета Зеленского был организован провал спецоперации по захвату российских террористов «вагнеровцев», которая проводилась совместно со спецслужбами США и Турции.
Я рад, что президент Зеленский обеспокоен будущим американской демократии.
О таком своем чувстве поведал полчаса назад в Фейсбуке известный журналист и общественный активист Юрий Бутусов.
Хочу обратить внимание на главное отличие американских президентов и американской демократии от него самого.
Когда президент Трамп вступил в должность, он назначил советником по национальной безопасности Майкла Флинна, который встретился с послом России (фашистское государство, страна-агрессор - согласно Закону Украины от 20.02.18) в США Кисляком, но не сообщил публично, что они обсуждали.
Разразился скандал, который устроили и сами республиканцы, и спустя 24 дня после вступления в должность Трамп был вынужден Флинна уволить, он был предан суду и пошел на сделку со следствием.
- Помиловав Флинна, Трамп пытается скрыть свою связь с Москвой - CNN
Подчеркиваю - суд за то, что чиновник скрыл контакт с российским дипломатом, речь не шла о «сливе» информации и предательстве. И если бы Трамп не уволил Флинна, то импичмент он бы получил сразу.
А в Украине президент Зеленский назначил российского агента и открытого русофила Руслана Демченко главой комитета по разведке, а другого российского агента Олега Татарова - борца с » внешним управлением» - замглавы Офиса президента по правоохранительным органам, из кабинета Зеленского был организован провал спецоперации по захвату российских террористов «вагнеровцев», которая проводилась совместно со спецслужбами США и Турции.
Зеленский никого не увольняет, его партия Слуга народа покрывает любые преступления, лишь бы не портить отношений и подольше удержаться у власти. А народ ничего не штурмует и не сносит - и вот это и есть куда более страшная угроза демократии - безнаказанность власти.
Поэтому прежде чем печалиться штурму Капитолия, Зеленскому надо учиться у американцев, как досидеть до конца срока своих полномочий и как бы не снесли его самого и тех, кого он покрывает.